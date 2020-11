Corona-Newsblog: Lucha plant Impfstoff-Lager im Südwesten

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 31.295 (96.602 Gesamt - ca. 63.200 Genesene - 2.107 Verstorbene)

: ca. 31.295 (96.602 Gesamt - ca. 63.200 Genesene - 2.107 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 2.107

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 230.916 (671.868 Gesamt - ca. 429.600 Genesene - 11.352 Verstorbene)

: ca. (671.868 Gesamt - ca. 429.600 Genesene - 11.352 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 11.352

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Lager im Südwesten: So soll der Impfstoff in Baden-Württemberg verteilt werden (17.25 Uhr)

in Baden-Württemberg (17.25 Uhr) Zweiter Ausbildungsstart im Februar 2021 geplant (16.31 Uhr)

im Februar 2021 geplant (16.31 Uhr) Mehr als 50 Millionen bestätigte Corona-Fälle weltweit (6.43 Uhr)

(6.43 Uhr) Krebstherapie: Behandlungsverzögerung erhöht Sterberisiko deutlich (6.37 Uhr)

++ Zentrallager im Südwesten: So will Lucha den Impfstoff verteilen

(17.25 Uhr) Auch wenn der ersehnte Impfstoff gegen das Coronavirus noch nicht vorliegt, laufen die Vorbereitungen für seine Verteilung in Baden-Württemberg auf Hochtouren. „Wir bereiten jetzt unter Hochdruck die Infrastruktur für das Impfen im Land auf, um an dem Tag startklar zu sein, an dem ein Impfstoff genehmigt wird“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne).

Sobald der Corona-Impfstoff zur Verfügung stehe, werde der Bund den baden-württembergischen Anteil zunächst an ein zentrales Lager im Südwesten liefern. Von dort werde der Impfstoff flächendeckend an einzelne Impfzentren gegeben, die dann später in einem zweiten Schritt auf alle Stadt- und Landkreise ausgeweitet werden sollen.

Geplant seien ein oder mehrere Zentren pro Regierungsbezirk. „Mittel- und langfristig soll die Impfung in den Arztpraxen stattfinden“, sagte Lucha. Zusätzlich seien mobile Teams geplant, die zum Beispiel Menschen in Altenheimen impfen.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass Anfang 2021 ein Impfstoff vorliegen könnte. Bundesweit soll es nun einheitliche Richtlinien zur Impfstrategie geben.

Der Deutsche Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die am Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelte Ständige Impfkommission stellten dazu am Montag ein gemeinsames Papier vor.

++ Zweiter Ausbildungsstart wegen Corona-Beschränkungen

(16.31 Uhr) Viele Unternehmen können wegen der coronabedingten Einschränkungen derzeit nicht oder nur begrenzt ausbilden - in Baden-Württemberg soll es deshalb einen zweiten Ausbildungsstart im Februar 2021 geben. Den entsprechenden Modellversuch von Unternehmen und Gewerkschaften im Bundesland kündigte am Montag die baden-württembergische Wirtschafts- und Arbeitsministerin, Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), an. Geplant sind etwa Sonderklassen an den Berufsschulen.

Zum neuen Ausbildungsjahr in diesem Herbst seien in Baden-Württemberg deutlich weniger Ausbildungsverträge neu abgeschlossen worden als im Vorjahr, erklärte das Wirtschaftsministerium in Stuttgart. Im Bereich der Industrie- und Handelskammern gebe es einen Rückgang um 14,4 Prozent, im Handwerk um 6,7 Prozent.

Für den zeitversetzten Ausbildungsstart kommen demnach alle Ausbildungsberufe in Frage, insbesondere im Hotel- und Gaststättenbereich, im Einzelhandel und im IT-Bereich.

Damit kein Unterrichtsstoff versäumt werde oder nachgeholt werden müsse, sollen - sofern die notwendige Zahl an Auszubildenden für eine neue Klasse erreicht wird - an einzelnen Berufsschulen gesonderte Klassen eingerichtet werden. Gleichzeitig gebe es auch für diese Ausbildungsverhältnisse die Möglichkeiten der Verkürzung. Das könne gerade für leistungsstarke Jugendliche eine passende Möglichkeit sein, warb Hoffmeister-Kraut.

++ Ein weiteres Covid-19-Todesopfer in der Oberschwabenklink

(14.02 Uhr) Ein weiterer Covid-19-Patient ist in der Oberschwabenklinik verstorben. Das teilt der Sprecher der Klinik mit Standorten in Ravensburg, Bad Waldsee und Wangen, Winfried Leiprecht, am Montag mit. Die interne Meldung im Krankenhaus habe ihn am Montagmorgen erreicht. Seit Beginn der Corona-Pandemie waren bereits sieben Menschen aus dem Kreis Ravensburg an oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

++ 55 neue Infektionen übers Wochenende

(13.38 Uhr) Das Kreisgesundheitsamt Biberach hat übers Wochenende 55 neue Corona-Fälle registriert. Das waren 26 männliche und 29 weibliche Personen mit bestätigter Infektionen mehr als am Freitag.

Seit Beginn der Pandemie sind 1382 Personen im Landkreis Biberach positiv auf das Coronavirus getestet worden (Stand 9. November, 12 Uhr). In den zurückliegenden sieben Tagen haben sich 168 Personen mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist etwas gesunken und liegt bei 83,3. Mittlerweile sind 1171 Personen wieder genesen.

40 Personen sind an und mit dem Coronavirus im Landkreis Biberach verstorben. Den zusätzlichen Todesfall in der Klinik hatte Landrat Heiko Schmid bereits am Freitag bekannt gemacht, jetzt floss er offiziell in die Statistik ein.

++ Orban kündigt Teil-Lockdown für Ungarn an

(12.18 Uhr) Im Kampf gegen die zweite Corona-Welle hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban einen landesweiten Teil-Lockdown angekündigt. Ab Mittwoch müssen alle Restaurants und Kulturstätten schließen, Versammlungen werden verboten, teilte Orban am Montag in einem über Facebook veröffentlichten Video mit. Die seit knapp einer Woche geltende nächtliche Ausgangssperre soll demnach auf zwischen 20 und 5 Uhr ausgeweitet werden. Die Beschränkungen, die noch vom Parlament gebilligt werden müssen, sollen zunächst für 30 Tage gelten.

Ungarn hatte nach dem Auftreten erster Corona-Fälle im Frühjahr rasch einen Lockdown verhängt und so das Infektionsgeschehen schnell unter Kontrolle bekommen. Seit einigen Monaten breitet sich das Virus jedoch wieder stärker in dem Land aus.

Anders als zu Anfang verzichtete Orban bisher aber auf strenge Corona-Maßnahmen. Kritiker warfen ihm deshalb ein schlechtes Krisenmanagement vor.

++ Söder lehnt Empfehlung des RKI für weniger Corona-Tests ab

(11.57 Uhr) CSU-Chef Markus Söder hat die neuen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) für Corona-Tests kritisiert. „Wir sind da sehr skeptisch, ob das in der Praxis umzusetzen und anwendbar ist“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag vor einer Konferenz des CSU-Vorstands in München.

Jemand, der Symptome habe oder fühle, müsse die Möglichkeit haben, sich testen zu lassen. Andernfalls sehe er die Gefahr, dass auch die Wirtschaft gelähmt werde, wenn die Menschen keine Möglichkeit mehr hätten, sich testen zu lassen. „Wir werden in Bayern auf jeden Fall die kostenlosen Tests fortsetzen.“

Söder kündigte aber an, dass sich das Kabinett der Staatsregierung am Dienstag in seiner Sitzung mit der Teststrategie befassen werde. Dazu gehöre auch die Überlegung, wie gegen Missbrauchsfälle vorgegangen werden könne, weil sich Personen etwa mehrmals pro Woche testen lassen würden. Zugleich sollten auch Schnelltests noch stärker als bisher eingesetzt werden und es müsse geprüft werden, wie kommunale Testzentren entlastet werden könnten. So sei die Lage in München derzeit sicher schwieriger als anderswo.

Die vom RKI empfohlene neue Teststrategie soll die vielerorts überlasteten Labore entlasten, in dem dort nur noch Menschen getestet werden, wenn sie sich bei Krankheitssymptomen in eine mehrtägige Selbstisolation begeben haben. Nur bei einer weiteren Verschlechterung soll es dann Corona-Tests geben. Für Söder ist dies der falsche Weg, auch weil die Testkapazitäten in Bayern nach wie vor gut seien. Er fürchtete auch, dass dann dies zu überfüllten Arztpraxen führe und die Menschen verunsichere.

++ Ethikrat und Leopoldina sowie Impfkommission gegen Corona-Impfpflicht

(11.47 Uhr) Der Deutsche Ethikrat, die Ständige Impfkommission und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sind gegen eine generelle Pflicht zur Impfung gegen das Coronavirus in Deutschland. Impfungen setzten eine aufgeklärte, freiwillige Zustimmung voraus, erklärten die Wissenschaftsorganisationen am Montag in Berlin. Eine undifferenzierte Impfpflicht sei deshalb auszuschließen.

Allenfalls beim Vorliegen schwerwiegender Gründe lasse sich für eine klar definierte Gruppe von Menschen eine Impfpflicht rechtfertigen - etwa für Mitarbeiter in ständigem Kontakt mit Hochrisikopatienten.

In einem vorgelegten Positionspapier gaben die Institutionen einen Überblick, wie der Zugang zu einem zu erwartenden Impfstoff gegen Covid-19 in Deutschland geregelt werden solle. Die Priorisierung müsse nach medizinischen, ethischen und rechtlichen Prinzipien erfolgen und der Bevölkerung verständlich dargelegt werden, fordern die Experten.

++ Wen zuerst gegen Corona impfen? — Vorschläge werden vorgelegt

(11.41 Uhr) Ein Rennen um den Impfstoff - wenn er denn vorliegt - soll verhindert werden. Deshalb sollen Vorranggruppen definiert werden. Wissenschaftliche Regierungsberater stellen an diesem Montagvormittag in Berlin entsprechende Vorschläge vor. Der Deutsche Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die am Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelte Ständige Impfkommission wollen ein gemeinsames Papier dazu vorlegen.

Die Bundesregierung hatte bereits erkennen lassen, dass Risikogruppen wie Senioren und Vorerkrankte sowie Personal aus wichtigen Bereichen wie dem Gesundheitswesen im Blick stehen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am Sonntag in einem Video: „Ganz vorn dran sind natürlich Pflegekräfte, Ärzte und auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Das sind dann allerdings schon recht viele in unserem Land.“

Auch die Nationale Impfstrategie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verweist auf eine solche Priorisierung durch die Ständige Impfkommission, wie das Nachrichtenportal „ThePioneer“ (Montag) berichtet, der das Dokument vorliegt. Es soll dem Bericht zufolge am Montag vom Corona-Kabinett beschlossen werden.

Demnach plant die Bundesregierung eine zentrale Dokumentation der Impfungen. „Hierzu soll ein webbasiertes Datenportal verwendet werden, welches bis zum Beginn der Impfaktivitäten in Deutschland durch das RKI (Robert Koch-Institut) entwickelt werden soll“, zitiert das Portal. Die Regierung beabsichtigt damit einen möglichst umfassenden und aktuellen Überblick darüber, welche Bevölkerungsgruppen bereits geimpft sind. Erfasst werden sollen demnach nicht-personenbezogene Angaben wie Alter, Geschlecht, Wohnort und Impf-Indikation, außerdem Ort und Datum der Impfung sowie das Impfstoff-Produkt mit Chargennummer.

In dem Dokument werden laut dem Portal sieben mögliche Impfstoffe genannt, für die eine Zulassung innerhalb der EU angestrebt wird. Darunter ist der des Mainzer Unternehmens Biontech, das mit dem US-Pharmariesen Pfizer kooperiert, und der von Curevac aus Tübingen. „Einige Impfstoffhersteller haben noch im Jahr 2020 eine mögliche erste Auslieferung von Impfstoffdosen an die EU-Mitgliedstaaten in Aussicht gestellt“, heißt es. „Sobald ausreichende Impfstoffmengen zur Verfügung stehen, wird angestrebt, die Impfaktivitäten in das Regelsystem übergehen zu lassen.“

Auf ein einheitliches und abgestimmtes Vorgehen zur Versorgung mit Impfstoffen hatten sich die Gesundheitsminister der Länder und Bundesressortchef Jens Spahn (CDU) am Freitag geeinigt.

Derweil warnte Spahn am Sonntagabend im Politik-Talk „Die richtigen Fragen“ auf „Bild live“, bis zu 40 Prozent der Menschen in Deutschland zählten in der Corona-Krise zur Risikogruppe. „Bei uns sind 23 Millionen Deutsche über 60“, sagte der CDU-Politiker. „Wir sind ein Wohlstandsland mit Zivilisationskrankheiten: Diabetes, Bluthochdruck, Übergewichtigkeit. Alles Risikofaktoren für dieses Virus, wie für viele Infektionskrankheiten übrigens auch.“ Spahn warnte: „Wenn Sie nach der Definition gehen, sind 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung Risikogruppe.“

++ China sieht deutsche Schweinshaxe als Grund für neuen Corona-Fall

(6.56 Uhr) China hat eine aus Deutschland importierte Schweinshaxe als Auslöser für einen neuen Corona-Fall ausgemacht. Wie staatliche Medien berichteten, habe sich in der ostchinesischen Stadt Tianjin ein Arbeiter in einem Kühlhaus infiziert. Tests hätten danach ergeben, dass Virus-Spuren an der Verpackung einer gefrorenen Schweinshaxe entdeckt worden seien, die zunächst aus Bremen nach Tianjin importiert und von dort weiter in die Stadt Dezhou gesendet worden sei.

Acht Menschen, mit denen der Arbeiter zuvor engen Kontakte hatte, wurden laut der staatlichen Zeitung „Global Times“ vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Tianjin sei zudem in den „Kriegsmodus“ übergegangen, womit in der Regel gemeint ist, dass strenge Kontrollen greifen.

Seit Monaten gibt es in China der Regierung zufolge kaum noch neue Infektionen, so dass sich das Leben und die Wirtschaftstätigkeit wieder normalisieren. Zwar gelten große Teile des Landes als „corona-frei“, allerdings kommt es immer wieder zu kleineren lokalen Ausbrüchen, die mit strengen Maßnahmen wie Lockdowns und Massentests bekämpft werden. China hat schon mehrfach gefrorene Lebensmittel oder deren Verpackungen, die aus dem Ausland importiert wurden, für Infektionen verantwortlich gemacht.

++ Diskussion um Verteilung des Impfstoffs

(6.47 Uhr) Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres könnte nach Schätzung der Bundesregierung ein Impfstoff gegen Sars-CoV-2 gefunden sein. Jedoch können nicht alle Menschen gleichzeitig gegen das Virus geimpft werden. Deshalb wollen Politiker, Ärzte und Wissenschaftler nun klären, wer den Impfstoff zuerst erhalten soll. Neben Risikogruppen stehen auch Ärzte und Pfleger ganz oben auf der Liste:

++ Mehr als 50 Millionen Corona-Fälle weltweit

(6.43 Uhr) Die Corona-Pandemie greift weiter mit großem Tempo um sich. Inzwischen wurden weltweit nach Angaben der Universität Johns Hopkins mehr als 50 Millionen Ansteckungen mit dem Virus Sars-CoV-2 verzeichnet. In den vergangenen Tagen stieg die Zahl der gemeldeten Fälle im Schnitt jeweils um rund 600.000, für Freitag gab die Johns Hopkins University den Spitzenwert von 642.724 Neuinfektionen binnen eines Tages an.

Weltweit am stärksten von der Pandemie betroffen sind die USA mit derzeit im Schnitt 100.000 Neuinfektionen pro Tag und insgesamt rund 9,9 Millionen Corona-Fällen. Der zukünftige Präsident Joe Biden will am Montag einen Corona-Expertenrat vorstellen, der einen Aktionsplan für das Land mit rund 330 Millionen Einwohnern entwickeln soll.

In Italien werden die Rufe nach einem nationalen Lockdown lauter. Wenn man die aktuellen Zahlen berücksichtige und davon ausgehe, dass sie in der Zukunft nicht weiter steigen werden, werde die Situation in einem Monat dennoch tragisch sein, sagte Filippo Anelli, Chef der italienischen Ärztevereinigung. Die Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte sich zuletzt gegen einen nationalen Lockdown ausgesprochen, auch um den Schaden für die Wirtschaft gering zu halten.

Bisher sind vier italienische Regionen als sogenannte rote Zonen eingestuft. Medien berichteten von Krankenhäusern, die zunehmend an die Belastungsgrenze kommen. In Neapel bildeten sich Schlangen von Autos und Krankenwagen vor den Notfallstationen, die keine Covid-19-Patienten mehr aufnehmen konnten.

In Südtirol trat am Montagmorgen eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Kraft, dort gelten nun sehr ähnliche Regeln wie in den vier roten Zonen. Unter anderem dürfen die Menschen dort ihren Wohnort nur noch aus triftigem Grund verlassen, von 20 bis 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre.

Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran gab sich mit Blick auf das Weihnachtsfest in der Corona-Krise zurückhaltend. Er wolle keine Prognose stellen, wie die Lage bis dahin aussehe, sagte er dem Sender France Inter am Sonntag. Er hoffe inständig, dass die strengen Ausgangsbeschränkungen dann gelockert worden seien.

Seit gut einer Woche gelten in dem Land mit rund 67 Millionen Einwohnern strenge Beschränkungen — die Menschen dürfen nur aus triftigem Grund vor die Tür. In einigen Teilen des Landes kommen die Intensivstationen bereits an ihre Grenzen. Am Wochenende stieg die Zahl der Corona-Toten in Frankreich auf mehr als 40.000.

In Dänemark gelten wegen der Sorge vor einer Ausbreitung einer bei Nerzen aufgetretenen Mutation des Coronavirus von Montag an weitere Beschränkungen in der Region Nordjütland. In sieben Kommunen wird dort vorsorglich der öffentliche Nahverkehr eingestellt, ältere Schüler sowie Studenten sollen Fernunterricht erhalten. Zudem schließen Sporthallen, Schwimmbäder und Fitnessstudios.

In Lettland gilt von Montag an ein Ausnahmezustand bis zum 6. Dezember, durch den das öffentliche Leben und die wirtschaftlichen Aktivitäten eingeschränkt werden. Dieselbe Schutzmaßnahme hatte die lettische Regierung im Frühjahr bereits einmal ergriffen.

Die Slowakei versucht derweil, der Pandemie mit Massentests für Millionen Menschen Herr zu werden. Am Wochenende wurden bereits mehr als 1,6 Millionen Menschen getestet. Mit dem Test aller über zehn Jahre alten Bewohner geht das knapp 5,5 Millionen Einwohner zählende EU-Land einen beispiellosen Sonderweg. Wer keinen negativen Coronatest vorweisen kann, darf ab Montag nicht mehr aus dem Haus.

++ Krebstherapie: Behandlungsverzögerung erhöht Sterberisiko deutlich

(6.37 Uhr) Im Zuge der Corona-Pandemie wurden weltweit viele nicht dringliche Operationen und Behandlungen verschoben. Gerade für Krebs-Patienten könne dies allerdings schwerwiegende Folgen haben, warnen kanadische und britische Mediziner im Fachblatt „The BMJ“. Schon ein Monat Verzögerung in der Krebstherapie könne das Sterberisiko um 3 bis 13 Prozent erhöhen, so das Fazit der Wissenschaftler.

Im Mai hatte eine Studie des National Institute for Health Research (NIHR) der britischen Universität Birmingham für Aufsehen gesorgt, der zufolge weltweit rund 28 Millionen chirurgische Eingriffe aufgrund von Corona verschoben wurden.

Wie viele Operationen in Deutschland wegen Corona aufgeschoben wurden, lässt sich nach Angaben von Joachim Odenbach von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) erst sagen, wenn endgültige Daten vorliegen. Insgesamt seien in den Kliniken hierzulande aber keine lebensnotwendigen Eingriffe, sondern in erster Linie elektive Leistungen verschoben worden.

Zudem hingen sinkende Eingriffszahlen nicht nur mit den Kapazitäten an Personal und Betten in den Kliniken zusammen. „Es gibt auch Patienten, die derzeit Angst haben, ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis zu besuchen“, so Odenbach. Das kann schlimme Folgen haben: „Gerade bei Krebs kann der Diagnosezeitpunkt darüber entscheiden, wie erfolgreich eine Therapie ist."

++ Modehändler kämpfen mit Umsatzeinbrüchen

(6.28 Uhr) Galeria Karstadt, Kaufhof, Esprit, Hallhuber oder Bonita: Die Liste der Modehändler, die in diesem Jahr ins Schlingern geraten sind und Insolvenzverfahren durchlaufen mussten, ist lang. Die Corona-Pandemie traf die ohnehin durch den Siegeszug des Online-Handels angeschlagene Branche wie ein Tsunami. Und rasche Besserung ist wohl nicht in Sicht. Der Kreditversicherer Euler Hermes rechnet in den kommenden Monaten mit weiteren Insolvenzen.

Vor allem die umsatzschwache „Saure-Gurken-Zeit“ von Januar bis März werde für einige Unternehmen zu einer Zerreißprobe werden, sagte der Deutschland-Chef des Kreditversicherers, Ron van het Hof, der Deutschen Presse-Agentur. „Nur wer jetzt wenigstens im Weihnachtsgeschäft ein kleines Polster anlegen kann, wird sich bis zum Frühjahrsgeschäft über Wasser halten können.“

Doch gerade das dürfte für viele Händler in den Fußgängerzonen der Innenstädte in diesem Jahr fast unmöglich sein. Denn Corona und der für den November verhängte Teil-Lockdown sorgen ausgerechnet im wichtigen Weihnachtsgeschäft für leere Innenstädte. Schon in den letzten Oktoberwochen waren die Besucherzahlen in den Einkaufsstraßen wieder deutlich zurückgegangen, hatte das Unternehmen Hystreet festgestellt, das auf die Messung von Kundenfrequenzen in den Innenstädten spezialisiert ist. In den ersten Tagen der verschärften Corona-Regeln seien von den Geschäften Umsatzeinbrüche von bis zu 80 Prozent gemeldet worden, berichtete der Präsident des Handelsverbandes Textil (BTE), Steffen Jost.

Krisengewinner war vor allem der Online-Handel. Und dessen Aussichten seien auch 2021 gut, heißt es bei Euler Hermes. Wichtig für die Händler sei deshalb aktuell vor allem ein Online-Standbein. „Wer sich schon vor der Pandemie gut auf den Strukturwandel vorbereitet und investiert hatte, konnte vom Online-Boom in Zeiten von Covid profitieren“, betonte der Branchenkenner. Wer diesen Trend verpasst habe, dessen Zukunft hänge am seidenen Faden. „Es wird also weiterhin Insolvenzen geben“, ist Van het Hof sicher.

++ Behörden dürfen Schulexkursionen untersagen

(6.24 Uhr) Auch wenn es wehtut: Die Behörden dürfen Schulexkursionen, bei der Schüler, Lehrer und eine Betreuungsperson in einer Hütte wohnen, aufgrund der Corona-Pandemie untersagen. Das gilt auch, wenn die ganze Klasse wie in der Schule unter sich bleibt. Über diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe informiert das Rechtsportal anwaltauskunft.de des Deutschen Anwaltvereins (DAV).

Im konkreten Fall traf das Urteil eine Freie Waldorfschule. Sie führt traditionell mit jeder zehnten Klasse im Rahmen des Mathe-Unterrichts ein einwöchiges Praktikum durch. Während des Praktikums wohnen Schüler, Lehrer und eine Betreuungsperson in einer Hütte.

Das Regierungspräsidium untersagte das Praktikum aufgrund der aktuellen Corona-Lage. Zu der Zeit galt die zweite Pandemiestufe, wonach nur eintägige außerunterrichtliche Veranstaltungen möglich waren. Die Trägerin der Waldorfschule wollte sich damit nicht abfinden. Sie argumentierte unter anderem, dass Schüler und Lehrer während des Aufenthalts wie im Klassenverband in der Schule unter sich seien.

Der Antrag der Waldorfschule scheiterte. Nach den einschlägigen Bestimmungen wären mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie die Exkursion derzeit untersagt — und Ausnahmegenehmigungen nicht vorgesehen.

++ Köln sagt Auftakt der Karnevalssaison ab

(6.13 Uhr) Mittwoch ist der 11.11. — aber es soll nur ein Tag wie jeder andere werden. Wegen Corona ist der Auftakt der Karnevalssaison abgesagt. „Wir alle müssen auf das Feiern am 11.11. verzichten“, mahnte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. „Diesmal wird nicht gefeiert, diesmal wird nicht gesungen, diesmal wird nicht geschunkelt, diesmal wird nicht getanzt. Diesmal gibt es keinen 11.11.“ Der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn sagte, der Tag müsse dieses Jahr „in Ruhe und Stille“ begangen werden.

Karnevalstouristen will Köln mit einem Alkoholverbot abschrecken. Auf Plakaten wird für den Feier-Verzicht geworben. Veranstaltungen gibt es nicht in Köln, noch nicht einmal die ursprünglich geplante Eröffnung des närrischen Treibens ohne Zuschauer in der Wagenbauhalle des Festkomitees.

++ Über 13.000 neue Corona-Infektionen in Deutschland

(6.05 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 13.363 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind rund 2650 Fälle weniger als am Sonntag, wie aus Angaben des RKI vom Montagmorgen hervorgeht. An Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Montag hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 12.097 gelegen. Der Höchststand war am Samstag mit 23.399 gemeldeten Fällen erreicht worden.

Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 671.868 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 9.11., 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Montag um 63 auf insgesamt 11 352. Das RKI schätzt, dass rund 429.600 Menschen inzwischen genesen sind.

Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagabend bei 1,01 (Vortag: 1,04). Das heißt, dass zehn Infizierte im Mittel etwa zehn weitere Menschen ansteckten. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Das waren die letzten Meldungen vom Sonntag:

++ Zahl der weltweiten Corona-Infektionen übersteigt 50 Millionen

(20.20 Uhr) Weltweit gibt es nach Angaben der Universität Johns Hopkins inzwischen mehr als 50 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt seit Beginn der Pandemie bei 1,25 Millionen, wie am Sonntag aus Daten der Universität in Baltimore in den USA hervorging.

Allein am Samstag war die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen demnach um gut eine halbe Million angestiegen. Die Pandemie breitet sich, wohl auch infolge des kühleren Wetters, zuletzt vor allem in Ländern der Nordhalbkugel stark aus, darunter in Europa und Nordamerika. In den USA wurden für Samstag knapp 130 000 Neuinfektionen gemeldet.

Die Zahlen der Universität Johns Hopkins werden regelmäßiger aktualisiert und liegen daher oft etwas höher als amtliche Daten. Den US-Experten zufolge wurden bis Sonntag weltweit knapp 50,1 Millionen bestätigte Infektionen gemeldet. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge waren es 49,6 Millionen Infektionen sowie 1,25 Millionen Todesfälle.

Die meisten bestätigten Infektionen gibt es mit 9,9 Millionen in den USA. In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern gibt es mit mehr als 237.000 Toten auch die höchste Zahl der Todesopfer. Auf Platz zwei und drei hinsichtlich der meisten bestätigten Infektionen folgten Indien (8,5 Millionen) und Brasilien (5,6 Millionen). Die beiden bevölkerungsreichen Länder haben auch nach den USA die meisten Toten zu beklagen — 162.000 in Brasilien und 126.000 in Indien.

++ Strobl befürwortet Pandemie-Prämie für Polizisten

(18.08 Uhr) Wegen der zusätzlichen Belastungen in der Pandemie fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft eine Corona-Sonderzahlung für die Polizisten im Land. „Während manche Behörden oder Schulen schließen, müssen Polizei und Feuerwehr wie auch andere systemrelevante Bereiche unter erhöhten psychischen wie auch physischen Belastungen mehr als nur 100 Prozent Leistung bringen“, sagte der Landesvorsitzende Ralf Kusterer.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach sich für eine entsprechende Prämie aus — neben Polizisten nannte er aber auch andere Gruppen wie Rettungskräfte und Lehrer, die aus seiner Sicht einen Zuschlag verdient hätten.

++ Strobl pocht auf Zwangseinweisung von Quarantäneverweigerern

(16.06 Uhr) Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat seine umstrittene Forderung nach einer Zwangseinweisung von Quarantäneverweigerern verteidigt. Zwar sei die zwangsweise Unterbringung Ultima Ratio in der Sanktionskette, sagte Strobl am Sonntag.

„Doch es gibt leider bußgeldunempfindliche Personen und das Strafrecht kommt in diesen Fällen zu spät.“ Deshalb dürfe man diese Möglichkeit des Infektionsschutzgesetzes nicht ins Leere laufen lassen.

„Wenn sich die Meinung verbreitet, es sei egal, ob man sich an die Quarantäne hält — werden sich immer weniger Menschen daran halten“, betonte Strobl weiter. „Das wäre fatal im Kampf gegen die Seuche.“

Er glaube nicht an dezentrale Lösungen in den einzelnen Kreisen, sagte der CDU-Bundesvize mit Blick auf Äußerungen von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Wenn jemand wiederholt und vorsätzlich die Gesundheit anderer Menschen gefährde, brauche der Staat eine Handhabe, um die Allgemeinheit zu schützen. „Ansonsten riskieren wir, die generelle Akzeptanz der Maßnahmen zu gefährden.“

Strobl hatte zuvor in einem Brief an Lucha und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Zwangseinweisung von Quarantäneverweigerern gefordert. Das Innenministerium sehe dafür den Bedarf für ein geschlossenen Krankenhaus.

Die Ortspolizeibehörden sollten bereits nach dem ersten bekannten Quarantäne-Verstoß sofort das gerichtliche Verfahren zur „zwangsweisen Absonderung in einem geschlossenen Krankenhaus einleiten“, hieß es darin.

Strobl erntete für den Vorschlag Bedenken und Kritik — unter anderem vom Vorsitzenden der Innenministerkonferenz (IMK), Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), und der Opposition im baden-württembergischen Landtag. Gesundheitsminister Lucha sprach von Einzelfällen, für die keine zentrale Einrichtung aufgebaut werden müsse.

