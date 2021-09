Corona-Newsblog - Lucha warnt: Vor lauter Corona die Grippe-Impfung nicht vergessen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : 21.152 (545.082 Gesamt – ca. 513.400 Genesene - 10.530 Verstorbene)

: 21.152 (545.082 Gesamt – ca. 513.400 Genesene - 10.530 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.530

Baden-Württemberg: 10.530 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 93,4

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : 159.797 (4.070.295 Gesamt – ca. 3.817.900 Genesene - 92.598 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : 159.797 (4.070.295 Gesamt – ca. 3.817.900 Genesene - 92.598 ) Todesfälle : 92.598

: 92.598 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 82,8

Das Wichtigste auf einen Blick:

Inzidenz bei 82,8, deutlich mehr Neuinfektionen als vor einer Woche (09.03 Uhr)

als vor einer Woche (09.03 Uhr) Lucha: Vor lauter Corona die Grippe-Impfung nicht vergessen (10.36 Uhr)

(10.36 Uhr) Strengere Corona-Regeln in Baden-Württemberg verzögern sich (Freitag)

sich (Freitag) Kreta und Korsika ab Sonntag keine Corona-Hochrisikogebiete mehr (Freitag)

++ Lucha: Vor lauter Corona die Grippe-Impfung nicht vergessen

(10.36 Uhr) Im Schatten der Corona-Pandemie könnte das Risiko der Grippe nach Einschätzung von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) unterschätzt werden. "Durch die Corona-Pandemie ist das Thema Grippe und Influenza leider aus dem öffentlichen Fokus geraten", sagte Lucha vor Beginn der Grippe-Saison der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Eine Grippe sei aber keine einfache Erkältung, sondern eine ernstzunehmende Erkrankung.

Schwere Krankheitsverläufe drohen insbesondere bei älteren Menschen, sagte Lucha. Sie zählen nach Angaben der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Risikogruppe. "Wir müssen in jedem Fall verhindern, dass die Intensivstationen zusätzlich belastet werden", erklärte Lucha weiter. Das Sozialministerium in Baden-Württemberg empfiehlt aber nicht nur Risiko-Gruppen die Impfung, sondern allen.

Im vergangenen Jahr war die Nachfrage nach Grippeschutzimpfungen im Südwesten hoch - in zahlreichen Arztpraxen kam es zu Engpässen beim Impfstoff. Die baden-württembergische Kassenärztliche Vereinigung (KV) rechnet 2021 mit einer ähnlich starken Nachfrage wie im vergangenen Jahr.

Beginn der Grippe-Saison ist Anfang Oktober. Üblicherweise hat sie ihren Höhepunkt im Februar und März. Nach der Impfung dauert es bis zu zwei Wochen bis zu einem vollständigen Impfschutz.

++ Inzidenz bei 82,8, deutlich mehr Neuinfektionen als vor einer Woche

(09.03 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 82,8. Das geht aus Angaben des Instituts vom Samstagmorgen hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 83,8 gelegen, vor einer Woche bei 80,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11 214 Corona-Neuinfektionen. Die Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von 04.12 Uhr wieder. Vor einer Woche hatte der Wert bei 10 835 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 45 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 24 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 070 295 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 1,95 an (Vortag 1,89). Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 817 900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 92 598.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vom Freitag +++

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹