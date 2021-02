Corona-Newsblog: Lucha bittet Freiwillige um Mithilfe bei Schnelltests für Pflegeheime

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹ (Anmerkung des RKI: Aus Sachsen-Anhalt wurden am Sonntag keine Informationen geliefert):

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 21.800 (296.749 Gesamt - ca. 267.700 Genesene - 7.275 Verstorbene)

: ca. 21.800 (296.749 Gesamt - ca. 267.700 Genesene - 7.275 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 7.275

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 67,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 201.600 (2.252.001 Gesamt - ca. 1.991.000 Genesene - 59.742 Verstorbene)

: ca. 201.600 (2.252.001 Gesamt - ca. 1.991.000 Genesene - 59.742 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 59.742

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 80,7

Das Wichtigste auf einen Blick:

Lucha bittet Freiwillige um Mithilfe bei Schnelltests für Pflegeheime (14.13 Uhr)

Lockerungen ab Mitte Februar sind laut Spahn nicht völlig undenkbar (12.45 Uhr)

(12.45 Uhr) Kassen: Baden-Württemberger melden sich im Corona-Jahr weniger krank (11.15 Uhr)

(11.15 Uhr) Fünf Kreise über Sieben-Tage-Inzidenz von 100 (11.06 Uhr)

über Sieben-Tage-Inzidenz von 100 (11.06 Uhr) Polizei löst illegale Kindergeburtstagsparty in Biberach auf (10.12 Uhr)

++ Lucha bittet Freiwillige um Mithilfe bei Schnelltests für Pflegeheime

(14.13 Uhr) Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) bittet die Bevölkerung um Hilfe bei den Schnelltests für Pflegeheime. Gerade Alten- und Pflegeheime seien nach wie vor Brennpunkte der Corona-Pandemie, teilte Lucha am Donnerstag in Stuttgart mit.

Er rufe deshalb die Menschen im Land dazu auf, sich freiwillig zu melden, um die Einrichtungen bei dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen. „Jede und jeder kann dabei helfen, Angehörigen den Kontakt zu ihren Liebsten weiter zu ermöglichen“, so Lucha. Von vielen Einrichtungen würden noch freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht, hieß es vom Ministerium.

++ Stadt Bad Wurzach entlastet die Eltern

(14.04 Uhr) Keine Leistung – kein Geld. Diesem Grundsatz folgt die Stadt Bad Wurzach in diesem Lockdown wie schon im ersten. Die Stadt Bad Wurzach erlässt den Eltern die Beiträge für die städtischen Kindergärten seit dem 16. Dezember und setzt die für die Verlässliche Grundschule aus.

Die Entscheidung im Gemeinderat erfolgte einstimmig. Leichter fiel sie selbstverständlich dadurch, dass das Land Baden-Württemberg der Stadt 80 Prozent der dadurch entfallenen Beiträge erstattet. Die Kommune kostet die Erstattung der Beiträge dadurch lediglich noch 12 000 Euro pro Monat, wie Dezernent Frank Högerle im Gremium am Montag darlegte.

Im Februar werden den Eltern damit keine Kindergartenbeiträge abgebucht. Bereits abgebuchtes Geld für die Monate Dezember und Januar werde voraussichtlich mit künftig anfallenden Beiträgen verrechnet, so Högerle. Lesen Sie hier den vollständigen Artikel.

++ Spahn zurückhaltend hinsichtlich Lockerungen ab Mitte Februar

(12.45 Uhr) Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich zurückhaltend zu möglichen Lockerungen der Corona-Infektionsschutzregeln ab Mitte Februar geäußert. „Die Zahlen sind ermutigend, es gibt bei den Neuinfektionen einen spürbaren Trend nach unten. Aber man kann noch nicht abschließend sagen, wo wir am 14. Februar stehen“, sagte Spahn den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). Vor dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten werde das Robert Koch-Institut erste Ergebnisse dazu mitteilen, wie sich die Mutationen des Coronavirus bisher verbreiteten. Bei dem Treffen am Mittwoch kommender Woche soll darüber entschieden werden, ob der zunächst bis 14. Februar befristete Lockdown verlängert wird.

Spahn sagte weiter: „Wir brauchen einen verantwortungsvollen Übergang vom Lockdown in einen neuen Normalzustand.“ Aus seiner Sicht seien zuerst Kitas und Schulen dran. „Und danach wird nach und nach auch in anderen Bereichen gelockert.“ Ob das schon ab dem 15. Februar oder erst später gehe, werde nächste Woche entschieden. Die Stufenpläne, die manche Bundesländer erarbeiteten, halte er für klug. „Man muss regional unterschiedlich agieren und reagieren können“, meinte der Gesundheitsminister.

Wir können nicht den ganzen Winter in diesem harten Lockdown bleiben. Das würden wir nicht gut aushalten als Gesellschaft.

Spahn stellte zugleich rasche Verbesserungen bei der Corona-Warn-App in Aussicht. „Die nächste Aktualisierung in der kommenden Woche löst ein Problem, dass uns seit Beginn des Projekts beschwert: die Nutzung der App auf älteren Handys“, sagte der Minister den Funke-Zeitungen. Das Update gebe es am 10. Februar. Damit werde es vier Millionen zusätzlichen Handybesitzern möglich sein, die Corona-Warn-App runterzuladen. Die Corona-Warn-App der Bundesregierung wurde bislang mehr als 25 Millionen Mal heruntergeladen. Experten schätzen, dass sie von rund 23 Millionen Menschen aktiv genutzt wird.

++ Handwerk im Südwesten wegen Corona-Folgen zunehmend pessimistisch

(12.26 Uhr) In den Handwerksbetrieben im Südwesten trübt die Corona-Krise laut einer aktuellen Umfrage zunehmend die Stimmung. „Lange ist das Handwerk insgesamt gut durch die Krise gekommen“, sagte Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold am Donnerstag. „Aber die unsichere Wirtschaftslage und fehlende Öffnungsperspektiven sorgen zunehmend für Pessimismus unter unseren Betrieben.“ Laut der aktuellen Konjunkturumfrage erwartet mehr als jeder dritte Betrieb, dass sich die geschäftliche Lage in den kommenden Monaten verschlechtert. Dass es besser läuft als bisher, erwarten nur elf Prozent, wie der Handwerkstag mitteilte.

Ihre aktuelle Lage hätten zum Jahresende zwar immerhin noch 58 Prozent der 1500 befragten Betriebe als gut beschrieben. Zum Jahresende 2019, also vor Ausbruch der Pandemie, seien es allerdings fast drei Viertel gewesen. Je nach Branche sei die Einschätzung sehr unterschiedlich ausgefallen. Während ein großer Teil der Baubranche 2020 fast unbehelligt durch die Krise gekommen sei, sei die Lage bei den sogenannten personenbezogenen Dienstleistern, also Kosmetikern oder Friseuren, „geradezu verheerend“.

++ Kassen: Baden-Württemberger melden sich im Corona-Jahr weniger krank

(11.15 Uhr) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg haben sich laut Erhebungen von Krankenkassen im Corona-Jahr 2020 weniger krankschreiben lassen als anderswo in Deutschland. Im Südwesten hätten die Erwerbstätigen im Schnitt pro Kopf 12,3 Tage wegen Krankheit an der Arbeit gefehlt, teilte die Techniker Krankenkasse (TK) am Donnerstag mit. Das seien knapp drei Tage weniger als im Bundesschnitt. Zu ähnlichen Schlüssen kommt die DAK: In Baden-Württemberg habe es je 100 Versicherten knapp 1260 Fehltage gegeben — etwa 240 weniger als im Bundesschnitt.

Auch im Vergleich zum Vorjahr — als die Corona-Pandemie Deutschland noch nicht erreicht hatte — sank der Krankenstand in Baden-Württemberg den Krankenkassen-Daten zufolge leicht. Ein Grund sei vermutlich, dass die Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auch die Übertragungen anderer Krankheiten verhinderten, erklärte Siegfried Euerle, Landeschef Gesundheit der DAK Baden-Württemberg.

Laut Daten der AOK wurden insbesondere Erkältungskrankheiten bei den Arbeitnehmern im Land deutlich seltener diagnostiziert. Bei Infektionen der unteren Atemwege ging der Anteil gemessen an den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen demnach im Vergleich zu den Vorjahren um 44 Prozent zurück, bei Infektionen der oberen Atemwege um 13 Prozent. Dabei wurde jedoch der Monat Dezember noch nicht mit eingerechnet.

++ Fünf Kreise über Sieben-Tage-Inzidenz von 100

(11.06 Uhr) Ein geselliger Wanderausflug samt Hüttengaudi, Ausbrüche in Pflege- und Altenheimen und die Verfolgung von Kontaktpersonen: Es gibt viele Gründe, die zum Anstieg von Neuinfektionen führen können. Fünf Regionen in Baden-Württemberg liegen (Stand: Mittwoch 16.00 Uhr) immer noch über einem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Vier Kreise liegen unter einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35, allen voran der Landkreis Emmendingen mit einem Wert von 22,8.

Den höchsten Wert verzeichnet nach wie vor der Stadtkreis Heilbronn. Je mehr Menschen getestet werden, desto mehr Übertragungen des Corona-Virus könnten gestoppt werden, sagte eine Sprecherin der Stadt in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Gesundheitsamt schicke alle engen Kontaktpersonen zum Test — jene mit Symptomen genauso wie jene ohne Symptome.

„Während mit dieser Strategie in Heilbronn möglichst viele Infizierte entdeckt werden, die Dunkelziffer gesenkt wird und damit weitere Ansteckungen verhindert werden, steigt parallel dazu aber auch die Zahl der gemeldeten Infizierten — und mit ihnen die 7-Tage-Inzidenz“, erklärte die Behördensprecherin. Lesen Sie den vollständigen Artikel dazu hier.

++ Polizei löst illegale Kindergeburtstagsparty auf

(10.12 Uhr) Knapp zehn Erwachsene haben mit mehreren Kindern in Mittelbiberach (Kreis Biberach) trotz Corona-Lockdowns einen Kindergeburtstag gefeiert. Die Erwachsenen, die nicht zum Hausstand gehörten, wurden aufgefordert, das Fest zu verlassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nur unter Protesten seien die Gäste gegangen, hieß es. Wegen der Party am Mittwoch müssen nun vier Erwachsene mit Anzeigen rechnen. Lesen Sie den vollständigen Artikel dazu hier.

++ Verfassungsrechtler erwartet vorerst Gleichbehandlung Geimpfter und Nichtgeimpfter

(7.30 Uhr) Der Verfassungsrechtler Lars Viellechner hält es für rechtlich eindeutig, dass gegen das Coronavirus geimpfte Menschen mehr Rechte genießen dürfen als solche, die sich nicht impfen lassen wollen. Die Rede von mehr Rechten oder Sonderrechten sei indes irreführend, denn es handle sich lediglich um die Wiederherstellung der ursprünglichen Freiheit, sagte Viellechner der Nachrichtenagentur AFP.

Wenn klar ist, dass Geimpfte keinen anderen anstecken, und wenn jeder die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen, dann muss der Staat die Grundrechtseingriffe aufheben. Lars Viellechner

Allerdings sei dieser Zeitpunkt momentan noch nicht in Sicht. „Bei gerade mal zweieinhalb Prozent Geimpften geht das noch nicht - zumal wir nicht sicher wissen, ob Geimpfte das Virus weitergeben können“, sagte Viellechner, der an der Universität Bremen eine Professur für öffentliches Recht innehat. Am Mittwoch hatte der Konzern Astrazeneca bekanntgegeben, dass sein Impfstoff Stichproben zufolge auch die Übertragung des Virus um etwa zwei Drittel verringert. Allerdings müssen noch weitere Untersuchungen folgen, um sicher sein zu können.

Viellechner rechnet mit einer Übergangsfrist von etwa einem halben Jahr, in der nur ein Teil der Impfwilligen Vakzine erhält und Deutschland vermutlich weiter mit Maßnahmen „auf Verdacht“ leben muss. Dies bedeute wie im Moment Einschränkungen für alle, auch wenn niemand sicher wisse, wer infiziert sei. Der Gesetzgeber habe diesbezüglich einen Gestaltungsspielraum.

++ Staatsregierung hofft auf neue Impfstoff-Produktionsstätten in Bayern

(6.21 Uhr) Die bayerische Staatsregierung lotet zusammen mit mehreren Pharmafirmen Möglichkeiten für den Aufbau zusätzlicher Impfstoff-Produktionsstätten im Freistaat aus. Dabei geht es zwar nicht um kurzfristige Kapazitäten, wohl aber in Richtung des Jahresendes oder Anfang 2022. „Das Thema Impfstoff wird uns auch in der Zukunft noch lange beschäftigen“, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. „Wir werden auch im nächsten Jahr noch Impfstoff brauchen.“ Deshalb solle eine neu eingesetzte Arbeitsgruppe nun ausloten, wo in Bayern man möglicherweise noch Kapazitäten aufbauen könne und welche Voraussetzungen nötig seien.

Die Staatsregierung — an ersten Gesprächen mit Pharmafirmen darüber war auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) beteiligt - will den Unternehmen dabei den Angaben zufolge so gut wie möglich Hilfestellung geben, gegebenenfalls auch mit Geld. „Wir können uns auch vorstellen, das finanziell zu unterstützen“, sagte Holetschek.

++ Einzelhändler dringen auf Ende generell verordneter Ladenschließungen

(6.15 Uhr) Die Einzelhändler im Südwesten dringen vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfel zu den Corona-Maßnahmen auf ein Ende generell verordneter Ladenschließungen. „Der Handel braucht dringend eine Öffnungsperspektive. Ohne die geht es nicht“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg, Sabine Hagmann, der Deutschen Presse-Agentur. „Der aktuelle harte Lockdown darf nicht ohne eine klare Öffnungsperspektive für die Händler fortgesetzt werden.“ Ein Festhalten an den bisherigen „pauschalen und mit der Gießkanne erlassenen Maßnahmen“ über den 14. Februar hinaus wäre nicht nachvollziehbar, sagte sie.

Bund und Länder wollen am kommenden Mittwoch über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Im Mittelpunkt der Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dürfte die Frage stehen, ob der geltende harte Lockdown mit vielen geschlossenen Geschäften und Schulen sowie Kitas im Notbetrieb über den 14. Februar hinaus verlängert wird. Im Einzelhandel dürfen momentan nur Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien und Apotheken öffnen.

Hagmann befand, die Schließung des Handels habe nicht zu niedrigeren Corona-Infektionszahlen geführt. Bund und Länder sollten daher nun transparent und verbindlich festlegen, nach welchen bundesweit einheitlichen Maßstäben und Werten es regional zu schrittweisen Lockerungen kommen könne, schlug sie vor. Orientieren könne man sich zum Beispiel an der Sieben-Tages-Inzidenz, am Alter der Neuinfizierten, an der aktuellen Belastung des Gesundheitssystems oder am Impffortschritt. Eine alleinige Fokussierung auf den bisher von der Politik definierten Grenzwert von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen sei nicht zielführend.

Der Südwest-Branchenverband rechnet für die kommenden zwei Jahre im schlimmsten Fall mit coronabedingt bis zu 12 000 Geschäftsschließungen und Insolvenzen. Der Verband vertritt die Interessen von 40 000 Betrieben mit insgesamt mehr als einer halben Million Beschäftigten.

Die Lindauer Insel ist leer, und das schon seit Wochen. Doch manche Händler werden diesen Zustand nicht mehr lange durchhalten. Jeden Morgen schließt Cathrin Dreher ihre Spielecke in der Maximilianstraße auf. Sie drapiert Teddybären, Holzfiguren und Kinder-Schneeanzüge. So, als wäre es ein ganz normaler Arbeitstag. Ist es aber nicht. Denn die Lindauer Insel ist leer, und das schon seit Wochen. Wenn sie aus der Ladentür schaut, dann blickt Cathrin Dreher hauptsächlich auf verschlossene Türen und dunkle Schaufenster. Doch manche Händler werden diesen Zustand nicht mehr lange durchhalten.

Das waren die letzten Meldungen von Mittwoch:

++ Drei weitere Coronatote im Kreis Ravensburg

(21.09 Uhr) Drei weitere Menschen sind an den Folgen einer Corona-Infektion im Kreis Ravensburg gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer laut Landratsamt auf 97. Die Zahl der Neuinfizierten geht jedoch weiter zurück.

Am Mittwoch meldete der Landkreis 36 bestätigte Fälle, die Stadt Ravensburg ist mit 14 Positivtests besonders stark betroffen, gefolgt von Bad Waldsee (5). Die Sieben-Tage-Inzidenz sank nach Berechnungen der „Schwäbischen Zeitung“ auf 78,9, der Landkreis nennt mit 80,6 einen leicht höheren, aber bereits veralteten Wert.

Erstmals nimmt der Landkreis auch die Zahl der Geimpften in seine Tagesstatistik auf. Insgesamt haben demnach 1984 Menschen im Kreis eine Impfung erhalten.

++ EU-Behörde hält Mehrwert von FFP2-Masken im Alltag für gering

(19.59 Uhr) Im Kampf gegen das Coronavirus weckt die EU-Gesundheitsbehörde ECDC Zweifel am Zusatznutzen von FFP2-Masken im Alltag.

„Der erwartete Mehrwert der universellen Verwendung von FFP2-Atemschutzmasken in der Gemeinschaft ist sehr gering“, teilte die in Stockholm ansässige Behörde am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Auch die Kosten und mögliche Nachteile sprächen gegen eine Empfehlung, in der Öffentlichkeit FFP2-Masken anstelle von anderen Masken zu tragen. Details zu diesen möglichen Nachteilen wurden zunächst nicht genannt.

++ Baden-Württemberg übernimmt Kosten für Corona-Tests von Grenzpendlern

(18.24 Uhr) Wenn ein Nachbarland zum sogenannten Hochinzidenzgebiet oder zum Virusvarianten-Gebiet erklärt wird, übernimmt das Land Baden-Württemberg bei Grenzpendlern die Kosten für Corona-Tests.

Das gilt für Menschen, die wegen der Arbeit, Ausbildung oder zum Studium aus Baden-Württemberg in das betroffene Nachbarland müssen — oder in die andere Richtung pendeln. Sie müssen gemäß bundesweiten Bestimmungen ein negatives Testergebnis vorweisen können, das nicht älter als 48 Stunden ist.

Die Antigen-Schnelltests könnten Pendler in Hausarztpraxen und Corona-Schwerpunktpraxen durchführen lassen. Um nichts dafür zu zahlen, müssen die Betroffenen eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen, „dass die Anwesenheit am Arbeitsplatz zwingend nötig ist und kein Homeoffice oder vergleichbare Regelungen möglich sind“.

