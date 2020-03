Corona-Newsblog: Landkreis fordert Bundeswehr an - Behörde kritisiert Corona-Partys

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Zum Aktualisieren hier klicken

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 10.099 (¹), 13.083 (³)

Geheilte Deutschland: 113 (²,³)

Kritische Fälle Deutschland: 2 (²,³)

Todesfälle Deutschland: 31 (²,³)

Infizierte Baden-Württemberg: 2.184 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

Wegen der schnellen Entwicklung der Fallzahlen, unterschiedlicher Meldewege und auch Erfassungsmethoden gibt es Unterschiede zwischen bundesweit und weltweit gemeldeten Fallzahlen sowie Diskrepanzen zu aktuellen Infektionszahlen aus einzelnen Landkreisen der Region. Schwäbische.de verwendet, wann immer möglich, Zahlen aus erster Quelle.

13.50 Uhr - Erster Landkreis im Südwesten fordert Hilfe der Bundeswehr an

Wegen der Coronakrise hat der erste Landkreis in Baden-Württemberg Amtshilfe bei der Bundeswehr angefragt. Das teilte das Landeskommando Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit. Dabei wurden Sanitätsgerätschaften und Personal bei der Truppe angefordert — konkret eine niedrige zweistellige Zahl an Ärzten, Pflegern und Sanitätssoldaten sowie zehn Beatmungsgeräte.

Für den Katastrophenschutz und die Gesundheitsversorgung sind in Deutschland zunächst die Landkreise und die kreisfreien Städte verantwortlich. Bei Überforderung können sie um Amtshilfe bitten und sich dabei auch an die Bundeswehr wenden.

Im Inland war die Bundeswehr bisher unter anderem bei den Hochwasserkatastrophen an Oder und Elbe aktiv.

Bislang will die Bundeswehr keine Angaben machen, um welchen Landkreis in Baden-Württemberg es sich konkret handelt.

13.45 Uhr - Ungewöhnliche Perspektive

Um den Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Gemeinderäten einzuhalten findet die Sitzung im Haus des Gastes in Schlachters statt. ( (Foto: Jan Scharpenberg)

In Gemeinderäten kann es zu Hochzeiten schon mal voll werden. Dieser Tage ist das anders, wie dieses Foto aus Sigmarszell belegt. Die Sitzung wurde kurzerhand in eine große Halle verlegt, die Abstände zwischen Stühlen, Gästen und Gremium spricht Bände. Mehr dazu

13.40 Uhr - Behindertenwerkstätten und Tagespflege machen dicht

Wegen der Corona-Krise sind auch fast 400 Werkstätten für Menschen mit Behinderung geschlossen worden. Betroffen sind etwa 37 500 Männer und Frauen, wie das Sozialministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Grund für die Maßnahme sei die Infektionsgefahr in den Werkstätten und bei gemeinsamen Fahrten zu den Einrichtungen. Hinzu komme, dass dort überdurchschnittlich häufig Menschen mit Vorerkrankungen beschäftigt seien. Nur Einrichtungen werden ausgenommen, bei denen Wohnheim und Werkstatt eng verzahnt sind.

Auch die Tages- und Nachtpflege in Pflegeheimen stellte ihren Betrieb ein. Im Land gab es nach Zahlen von 2017 fast 7400 Tages- und 50 Nachtpflegeplätze. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

13.20 Uhr - Südwesten weicht wegen Coronakrise von Schuldenbremse ab

Baden-Württemberg weicht von der Schuldenbremse ab, um in der Coronakrise milliardenschwere Kredite aufnehmen zu können. Der Landtag beschloss mit den Stimmen der Opposition, die Coronakrise als Naturkatastrophe anzusehen. Eigentlich darf das Land wegen der Schuldenbremse grundsätzlich keine Kredite aufnehmen.

Für Naturkatastrophen gibt es aber eine Ausnahme, die jetzt genutzt wird. Die Parlamentarier wollten am Donnerstag in Stuttgart zudem die Weichen für einen fünf Milliarden Euro schweren Rettungsschirm für kleine und mittelgroße Firmen stellen, um diese bei hohen Umsatzeinbußen vor der Insolvenz zu bewahren.

13.10 Uhr - Ministerium: Uneinsichtigkeit und Corona-Partys

Immer noch zu wenige Menschen halten nach Einschätzung des Innenministeriums die nötige Distanz in der Öffentlichkeit zur Eindämmung des Coronavirus.

„Im Moment hat man nicht den Eindruck, dass alle verstanden haben, dass die Stunde geschlagen hat“, bilanzierte ein Sprecher am Donnerstag die Lage.

An verschiedenen Orten im Land kämen Menschen vielleicht auch wegen des guten Wetters draußen zusammen — etwa in Parks sei das ein Problem.

„Wenn man mit offenen Augen herumgeht, sieht man immer noch Leute, wo man das Gefühl bekommt, die haben nicht verstanden, worum es geht.“ Dann schreite die Polizei ein.

Die Beamten hätten im Land bereits mehrere „Corona-Partys“ auflösen müssen.

Auch in Bayern ein Problem: Missachtung behördlicher Anweisungen zu Corona. (Foto: Matthias Balk)

Trotz Einschränkungen des öffentlichen Lebens lassen sich manche jungen Leute nicht vom Feiern abhalten — und veranstalten Corona-Partys, zu denen sie sich etwa über die sozialen Medien verabreden.

Behörden und Fachleute warnen seit Tagen vor Versammlungen, damit sich das Coronavirus nicht weiter so rasant verbreitet wie derzeit.

13.00 Uhr - Bayern sagt Sirenen-Alarm ab

Wegen der Coronavirus-Krise wird es in diesem Frühjahr keinen landesweiten Probealarm der Sirenen geben.

„Um in der aktuellen Lage Missverständnisse und eine Verunsicherung der Bevölkerung zu vermeiden, wird der bayernweit geplante Probealarm der Katastrophenschutzsirenen abgesagt“, teilte das Augsburger Landratsamt am Donnerstag mit.

Wie eine Sprecherin des Innenministeriums in München bestätigte, wird es in ganz Bayern keinen Sirenentest geben. Eigentlich war dieser für kommenden Donnerstag, den 26. März, geplant.

12.31 Uhr - Landesgartenschau könnte verschoben werden

Die Landesgartenschau in Überlingen soll am 23. April eröffnen. Ob dann aber bereits Besucher durch die bunten Blumenbeete flanieren können, ist unklar: „Wir gehen von der Möglichkeit einer Verschiebung aus“, teilten die Organisatoren mit Blick auf die Corona-Pandemie mit.

Die Arbeiten liefen weiter, so dass die Landesgartenschau eröffnen könne, sobald es dafür grünes Licht gebe. „Wir sind davon überzeugt, dass die Landesgartenschau Überlingen im Jahr 2020 stattfinden wird, wenn auch unter Umständen in einem anderen Zeitraum als ursprünglich geplant.“

Der Uferpark im Westen Überlingens ist für die Landesgartenschau angelegt worden. (Foto: Jürgen Heppeler/LGS)

11.52 Uhr - Verbote und Maßnahmen von A bis Z

Baden-Württemberg ist wegen der Corona-Pandemie im Krisenmodus. Weil sich die Regelungen und Maßnahmen nahezu täglich ändern, fassen wir den aktuellen Stand in einer Liste von A bis Z zusammen. Das sind die wichtigsten Entscheidungen und Regeln im Überblick.

11.31 Uhr - Nothilfefonds von fünf Milliarden Euro

Nach Informationen der "Schwäbischen Zeitung" sollen noch im Laufe des Tages weitere Details der wirtschaftlichen Hilfen beschlossen werden. Die CDU hat einen Nothilfefonds von fünf Milliarden Euro gefordert, der nun kommen solle, hieß es aus Regierungs- und Fraktionskreisen. Außerdem soll es Mitte kommender Woche möglich sein, Soforthilfen zu beantragen.

Darüber hatte es hatte es bis zum Morgen Uneinigkeit zwischen den Regierungspartnern von Grünen und CDU gegeben. Nach einem Besuch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) in der CDU-Fraktion wurde dann das weitere Vorgehen verabredet.

11.26 Uhr - Carthago schickt Mitarbeiter nach Hause

Der Reisemobilhersteller Carthago hat die Produktion in Aulendorf am Donnerstag deutlich zurückgefahren. Nachdem eine externe Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hatte das Unternehmen am Mittwochnachmittag einen Großteil der Produktionsmitarbeiter nach Hause geschickt. Zudem sieht sich das Unternehmen mit aufkommende Problemen bei der Zulieferung konfrontiert.

Es werde nur noch ein Teil der Belegschaft die Produktion und Fertigstellung der Reisemobile aufrecht halten, schreibt das Unternehmen.

Alle Details zu Carthago gibt es hier.

Der Reisemobilhersteller Carthago hat die Produktion in Aulendorf am Donnerstag deutlich zurückgefahren. (Foto: Archiv: Paulina Stumm)

11.05 Uhr - Kretschmann: Direkthilfen in Milliardenhöhe vorbereitet

Der Landtag von Baden-Württemberg ist zu seiner Sondersitzung in Stuttgart zusammengekommen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte dabei, die Corona-Krise sei wie eine Naturkatastrophe zu behandeln. Das muss der Landtag beschließen, um Kredite aufnehmen zu dürfen. Sonst gilt die Schuldenbremse, die es dem Land verbietet, sich Geld zu leihen. Dies ist nicht zu verwechseln mit einem Katastrophenalarm.

Direkthilfen in Milliardenhöhe seien in Vorbereitung, um kleine Unternehmen und Selbstständige zu unterstützen. "Wir wollen eine Welle an Insolvenzen verhindern", sagte der Ministerpräsident. Schon in wenigen Tagen sollen die Unternehmer die Direkthilfen beantragen können.

Er appellierte an die Menschen in Baden-Württemberg: Senioren sollten auf dem Wochenmarkt kein Schwätzchen halten und Jugendliche hätten sich nicht zu Corona-Partys zu treffen.

Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellen, dann kommen wir um härtere Maßnahmen und Sanktionen nicht herum. Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Ob man in Zukunft ein Ausgangsverbot erteilte, wisse man nicht. Man wolle ein solches Verbot vermeiden. Aber wenn sich die Bürger nicht an die neuen Regelungen hielten, werde es wohl kommen.„Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellen, dann kommen wir um härtere Maßnahmen und Sanktionen nicht herum.“

10.50 Uhr - Milliardenschweres Hilfspaket für Solo-Selbständige geplant

Die Bundesregierung plant in der Coronakrise ein Hilfspaket von insgesamt bis zu 50 Milliarden Euro für Solo-Selbstständige und andere Kleinstfirmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Regierungskreisen.

Am Vormittag tagte der Corona-Ausschuss des Bundeskabinetts. Das Hilfspaket soll zügig auf den Weg gebracht werden. Geplant sind direkte Zuschüssen und Darlehen. Wegen der drastischen Auswirkungen der Corona-Krise fürchten viele Solo-Selbstständige um ihre Existenz — also etwa Musiker, Fotografen, Künstler, Heilpraktiker, Dolmetscher oder Pfleger.

Unter Solo-Selbstständigen werden laut Wirtschaftsforschungsinstitut DIW Personen verstanden, die eine selbstständige Tätigkeit allein, das heißt ohne angestellte Mitarbeiter, ausüben.

10.25 Uhr - Problem mit Schutzkleidung soll ausgestanden sein

Heute sollen zehn Millionen Atemschutzmasken für das Gesundheitswesen in Deutschland geliefert werden. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt. Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sagte bei einer Pressekonferenz: "Wir sind vorsichtig optimistisch, dass das Thema Schutzkleidung kein großes Problem mehr sein wird. Die Hamsterkäufe haben das Problem unnötig verschärft."

Allerdings sei es im Moment nötig, die Lieferungen polizeilich zu schützen. "Wir haben gesehen, Lieferungen werden einfach vom Hof geklaut."

„Wir sind von normal weit entfernt“, sagte Gassen. Die Praxen bildeten einen Damm. Breche dieser Damm, würden Deutschlands Krankenhäuser überfordert sein wie dies in Italien schon der Fall sei.

9.59 Uhr - Bayern produziert eigene Atemschutzmasken

Die wegen der Corona-Krise weltweit gefragten Atemschutzmasken werden nun auch wieder in Bayern produziert. „Wir haben jetzt die Eigenproduktion in Bayern mit mittelständischen Unternehmen auf den Weg gebracht“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei seiner Regierungserklärung in München. Spätestens ab nächster Woche starte im Freistaat die Produktion von Masken.

Die ganze Welt bestellt und keiner liefert. Ministerpräsident Markus Söder

Die Versorgung mit Schutzmasken sei in der aktuellen Krise besonders wichtig. „Die ganze Welt bestellt und keiner liefert.“ Ein Problem basiere auf Zoll- und Einfuhrbeschränkungen. Über den Bund würden am Freitag 800.000 Atemschutzmasken nach Bayern geliefert.

Darüber hinaus habe der Freistaat zur medizinischen Versorgung 1000 neue Beatmungsgeräte gekauft und werde weitere erwerben. „Außerdem gibt es jetzt eine Meldepflicht für Beatmungsgeräte, die in Privatpraxen und -kliniken vorhanden sind. Notfalls müssen wir auch beschlagnahmen“, betonte Söder.

9.40 Uhr - Weitere Ausgangssperren in Bayern geplant

Zur Eindämmung des Coronavirus sollen am Donnerstag auch im Landkreis Wunsiedel Ausgangssperren erlassen werden. Dies hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt.

Genau wie in der oberpfälzischen Kleinstadt Mitterteich sei dies notwendig, da es dort hohe Fallzahlen gebe. In Mitterteich wurde gestern eine Ausgangssperre verhängt. Bayern wolle in keiner Kommune eine Ausbreitungslage wie etwa im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen oder im österreichischen Ischgl, betonte Söder.

Ältere Menschen anzuhusten und Corona zu rufen, ist unerträglich. Ministerpräsident Markus Söder

„Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein“, sagte Söder. Er appellierte deutlich an alle Jugendlichen: „Corona-Partys sind kein Spaß. Ältere Menschen anzuhusten und Corona zu rufen, ist unerträglich.“

9.27 Uhr - Grund für die Infektionen in Mitterteich war ein Starkbierfest

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat im Landtag vor dem Notparlament eine Regierungserklärung abgegeben. „Wir sind im maximalen Krisenmodus. Die Bevölkerung und die Wirtschaft in Bayern können sich auf uns verlassen.“ Als erstes Bundesland stelle Bayern finanzielle Hilfen in dieser Größenordnung zur Verfügung.

Zahlreiche Maßnahmen in Bayern seien angelaufen. In der Stadt Mitterteich gibt es seit gestern sogar eine Ausgangssperre. Laut Söder sei der Ausgangspunkt für die zahlreichen Infektionen dort ein Starkbierfest gewesen.

Das öffentliche Leben müsse herunterfahren, das gesundheitliche Versorgung heraufgefahren werden. "Denn es geht hier um Leben und Tod", sagte der Ministerpräsident.

9.02 Uhr - Tafeln in der Region müssen schließen

Sie helfen den Schwächsten in unserer Gesellschaft. Jetzt müssen einige Tafeln schließen - aus Angst um die Gesundheit der oft älteren Helfer und Kunden. Bereits jede dritte Tafel in Baden-Württemberg ist bereits zu, die Schwierigkeiten sind vielfältig.

Die Leute sind doppelt gekniffen und belastet. Udo Engelhardt, Sprecher der Tafeln Baden-Württemberg

Die Folgen für die Bedürftigen seien gravierend, sagte Udo Engelhardt, der Sprecher der Tafeln Baden-Württemberg: "Die Leute sind doppelt gekniffen und belastet. Einerseits müssen sie sich einschränken und sind besorgt wegen der Infektionen. Andererseits müssen sie nun schauen, wie sie ohne die Gaben der Tafeln durch die Tage kommen."

Wie die Lage bei den Tafeln in der Region konkret ist, lesen Sie hier.

8.38 Uhr - Einzelhändler und Gastwirte: Nicht alle werden nach Corona wieder öffnen

Geschäfte müssen schließen. Aufträge bleiben aus. Mitarbeiter bleiben daheim. Corona bringt einige Einzelhändler und Gastwirte an den Rand des Ruins. Trotz Staatshilfen wird mancher nicht wieder öffnen.

Geschäfte, die keine Lebensmittel verkaufen, dürfen seit Mittwoch nicht mehr öffnen. Die Inhaber fürchten um ihre Existenz. (Foto: Christian Flemming)

So geht es Gastronomen und Geschäftsleuten in der Region:

Tettnang: Handel hofft auf finanzielle Hilfen (plus)

Lindau: Nicht alle werden nach Corona wieder öffnen (plus)

Kreis Ravensburg: So reagieren Kunden, Einzelhändler und Gastronomen (plus)

Aalen: Belebte Boomtown wird zur Geisterstadt (plus)

Bad Saulgau: So reagiert die Gastronomie auf die Coronakrise (plus)

Ehingen: Welche Sorgen Bistros, Kinos und Veranstalter jetzt haben (plus)

Aulendorfer Wirte stehen vor enormem wirtschaftlichen Schaden (plus)

Ulm: Die positiven Corona-Effekte auf dem Wochenmarkt (plus)

Friedrichshafen macht dicht (plus)

Geschäfte und Gastronomien in Meckenbeuren – alles ändert sich

8.06 Uhr - "Es war noch weit weg" - So erlebt unsere Mitarbeiterin das Leben in Spanien

"Endlich ist er da, der lang ersehnte Urlaub nach Andalusien an die Costa del Sol", denkt sich unsere Mitarbeiterin in Laichingen, Heike Tegtmeyer. Doch ihr Urlaub nimmt eine unangenehme Wendung: Sommer, Sonne, Strand und Meer kann sie nach wenigen Tagen nicht mehr genießen.

"Der Strand war komplett abgesperrt (das gab es noch nie), und als wir uns im Restaurant zum Essen setzen wollten, hieß es: ,Sie müssen bis allerspätestens 14 Uhr fertig sein, da ab diesem Zeitraum alle Restaurants, Bars und die komplette Promenade von übergeordneter Stelle komplett gesperrt werden’."

Ihren ausführlichen Bericht lesen Sie hier.

Der Strand wurde abgesperrt. (Foto: Tegtmeyer)

7.15 Uhr - Landtag trifft sich zur Sondersitzung wegen Corona

Der Landtag kommt an diesem Donnerstag um 10.30 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen, um Weichen zur Bekämpfung des Coronavirus zu stellen. Das Parlament soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Land in der Coronakrise Kredite aufnehmen kann. Deshalb soll der Landtag nach Angaben aus Regierungskreisen einen Antrag zur Abweichung von der Schuldenbremse beschließen.

6.30 Uhr - EZB legt gigantisches Notprogramm auf

Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise hat die Europäische Zentralbank (EZB) ein gigantisches Notfallprogramm aufgelegt. Vorgesehen sind 750 Milliarden Euro für den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen, wie die EZB in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Das Programm soll den Euro stabilisieren und mindestens bis Jahresende laufen. Das Programm erinnert an die gewaltigen Anstrengungen der EZB in der Euro- und Staatsschuldenkrise.

Nach einer außerordentlichen Telefonkonferenz des EZB-Rates versicherte die Zentralbank, sie werde „alles Notwendige“ tun, um den „ernsthaften Risiken“ der Corona-Krise entgegenzutreten. So sei sie auch bereit, den 750-Milliarden-Umfang der Anleihenkäufe gegebenenfalls aufzustocken - „so viel wie nötig und so lange wie nötig“.

Das Notfallprogramm mit dem Namen PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) solle so lange laufen, bis nach Einschätzung des EZB-Rats die von der Pandemie ausgelöste „Krisenphase“ vorüber sei, aber mindestens bis Jahresende. Den vollständigen Artikel lesen Sie hier.

„Wir können morgen endlich die ersten 10 Millionen Atemschutzmasken an Ärzte und Kliniken liefern. Danke an die @kbv4u und die Bundesländer, die uns beim Verteilen unterstützen", sagte @jensspahn heute bei @sterntv. pic.twitter.com/rADssn2IOT— BMG (@BMG_Bund) March 18, 2020

6.20 Uhr - Kliniken sehen sich in ihrer Existenz bedroht

Wegen der Coronavirus-Krise sind etliche Kliniken im Südwesten nach Einschätzung der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft in ihrer Existenz bedroht. Es brauche einen sofortigen finanziellen Schutzschirm für alle Krankenhäuser, sagte Hauptgeschäftsführer Matthias Einwag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Wenn der nicht kommt, werden wir Insolvenzen sehen.“

Die Kliniken hätten derzeit viele Kosten zu tragen, weil sie Kapazitäten ausbauten, Personal aufstockten, Ausrüstung anschafften. Gleichzeitig fielen in bedeutendem Umfang Erlöse für die Krankenhäuser weg, weil planbaren Eingriffe und Behandlungen aufgeschoben werden.

Wie sich Ärzte und Kliniken für die Pandemie rüsten, lesen Sie hier.

Die Krankenhäuser müssten den Kopf frei haben von finanziellen Sorgen, um sich auf die steigenden Patientenzahlen und eine Welle von Infektionen und schwer Erkrankten vorzubereiten, sagte Einwag. Es gehe um eine schnelle Sicherung der Liquidität spätestens ab April. Sonst würden selbst finanziell gut dastehende Häuser binnen vier bis sechs Wochen Liquiditätsprobleme bekommen. Auch Rehakliniken und Pflegeheime müssten unter den finanziellen Schutzschirm.

Die Kliniken im Land bereiten sich derzeit auf eine Verschärfung der Lage und die Behandlung vieler schwer erkrankter Patienten mit dem Coronavirus vor. 3200 Intensivbetten gibt es nach Angaben der Krankenhausgesellschaft in Baden-Württemberg. 80 Prozent seien belegt, sagte Einwag. Er schätzt, dass man die Hälfte freimachen könnte. Vor Ort stocke man bereits Intensiv- und Beatmungskapazitäten auf.

Das sind die letzten Meldungen von Mittwoch:

Mittwoch, 22.40: Kommentar zur Rede von Angela Merkel

Angela Merkel hat ihre Rede an die Nation gehalten. So bewertet Schwäbische-Chefredakteur Hendrik Groth ihre Ansprache.

Mittwoch, 22 Uhr: Friedrichshafens Oberbürgermeister appelliert: „Wir halten uns dran!“

Ist Friedrichshafen für die Coronakrise gerüstet? Ist das Klinikum richtig aufgestellt? Was passiert mit den Stiftungsbetrieben? Wie ändert sich der Alltag der Häfler? Und wann ist der Spuk vorbei? Ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister von Friedrichshafen.

Mittwoch, 21.20 Uhr: So erlebt eine Auswandererin aus Biberach die spanische Ausgangssperre

Leere Straßen und viel Polizei: Spanien setzt die Ausgangssperre durch, was auch Claudia Dobler im Alltag trifft. In Deutschland hingegen wird aus Trotz Normalität gelebt – ein Unding für die Auswanderin.

Was am Mittwoch wichtig war:

Deutschland weitet Einreisebeschränkungen für EU-Bürger aus

Kanzlerin Angela Merkel appelliert an die Bürger

Jetzt mehr als 2000 Infizierte im Südwesten

Baden-Württemberg rüstet sich für die Pandemie

RKI: Zehn Millionen Infizierte in den nächsten Monaten möglich

Bayern verschiebt Abiturprüfungen

Baden-Württemberg prüft Prüfungsverschiebung ebenfalls

ÖPNV wird in Baden-Württemberg aufrecht erhalten

+++ Hier geht es zum Newsblog von Mittwoch +++