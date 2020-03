Corona-Newsblog: Landeselternbeirat warnt vor Chaos wegen möglicher Zwangsferien

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

Infizierte insgesamt: 2.369 (¹), 2745 (²,³)

Infizierte Baden-Württemberg: 454 (⁴)

Geheilte insgesamt: 25 (²,³)

Kritische Fälle insgesamt: 9 (²,³)

Todesfälle: 6 (²,³)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

7.15 Uhr - Olympia 2020 in Tokio soll stattfinden

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, hat erneut bekräftigt, dass die Olympischen Spiele 2020 in Tokio trotz der Coronavirus-Pandemie stattfinden sollen. "Wir arbeiten mit vollem Engagement auf den Erfolg dieser Spiele mit der Eröffnungsfeier am 24. Juli hin und tun alles dafür, damit sich auch die Athleten entsprechend vorbereiten können." Die Schlussfeier ist auf den 9. August terminiert.

Bach führte aus, dass es aufgrund der Corona-Krise "ernsthafte Probleme" mit den Qualifikations-Wettbewerben gebe, die zuletzt reihenweise verschoben werden mussten. Bislang seien 55 Prozent der Athletinnen und Athleten für die Sommerspiele qualifiziert. "Wir werden sehr flexibel sein und gegebenenfalls die Qualifikationskriterien verändern", sagte der 66-Jährige.

6.35 Uhr - Erster Corona-Fall bei Bayerns Achtelfinalgegner FC Chelsea

Nationalspieler Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea ist positiv auf das neue Virus Sars-Cov-2 getestet worden. Das gab der Londoner Club bekannt. Die Premier League kündigte umgehend ein Notfall-Treffen mit allen Clubs an, das am Freitag stattfinden soll. Dabei soll es um die Ansetzungen an den kommenden Spieltagen gehen.

Nach dem positiven Corona-Test von Callum Hudson-Odoi muss nun das gesamte Team des FC Chealsea in Quarantäne. (Foto: Martin Rickett / DPA)

Der FC Chelsea ist der Achtelfinal-Gegner vom FC Bayern München in der Champions League. Das Hinspiel hatte der deutsche Rekordmeister mit 3:0 in London gewonnen. Am Mittwoch würde das Rückspiel in München stattfinden. Das scheint aktuell aber fraglich.

Auch der Teammanager vom FC Arsenal, Mikel Arteta, wurde positiv auf Corona getestet. Damit gibt es in der englischen Premier League bereits zwei offizielle Fälle. Bei beiden Londoner Clubs stehen alle Profis unter Quarantäne.

6.25 Uhr - Dringender Aufruf des Gesundheitsamts Ostalbkreis

Das Landratsamt Ostalbkreis bittet die Teilnehmer einer Skiausfahrt vom vergangenen Samstag, 7. März, zwingend Zuhause zu bleiben und sich beim Gesundheitsamt melden. Mehrere Teilnehmer der Ausfahrten nach Ischgl sind laut Mitteilung positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Ergebnisse seien dem Gesundheitsamt des Ostalbkreises am Donnerstagabend übermittelt worden. Folgende Busunternehmen seien betroffen: Beck + Schubert (Skiausfahrt Dr. Skate), OK.go und Köppel Reisen. Weitere Informationen finden Sie hier.

6.10 Uhr - Landeselternbeirat warnt vor Chaos wegen Zwangsferien

Das Land ist aus Sicht des Elternbeirates auf allgemeine Schulschließungen bis Ostern absolut nicht vorbereitet. „Wir haben keine Möglichkeiten, auf digitale Bildungsangebote auszuweichen, weil wir nach wie vor in der Steinzeit sind“, sagte der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Carsten Rees, der Deutschen Presse-Agentur.

„Nachdem die Bildungsplattform ella zusammengebrochen ist, stehen wir saublöd da.“ Rees wies auf die Lage von Schülern hin, die mitten in Prüfungsvorbereitungen steckten, etwa aufs Abitur lernen.

Der Elternbeirat erwarte umfassende Antworten von der Landesregierung. „Ich befürchte Chaos, weil wir nicht ausreichend vorbereitet sind.“ Es gebe viele Fragen etwa auch zur Betreuung von Kindergartenkindern und keine befriedigende Antworten.

