Corona-Newsblog: Land plant Hilfe für 35 Thermal- und Mineralbäder in Millionenhöhe

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 9.021 (60.053 Gesamt - ca. 49.100 Genesene - 1.932 Verstorbene)

: ca. (60.053 Gesamt - ca. 49.100 Genesene - 1.932 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 1.928

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 61.710 (366.299 Gesamt - ca. 294.800 Genesene - 9.789 Verstorbene)

: ca. (366.299 Gesamt - ca. 294.800 Genesene - 9.789 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 9.789

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Hilfe für Thermal- und Mineralbäder in Sicht (06.21 Uhr)

++ Hilfe für Thermal- und Mineralbäder in Sicht

(06.21 Uhr) Für die durch die Corona-Pandemie existenzbedrohten Thermal- und Mineralbäder im Südwesten ist Hilfe in Sicht. Das auch für den Tourismus zuständige Justizministerium arbeitet gerade an einer Kabinettsvorlage für ein Hilfsprogramm.

Mit 15 Millionen Euro sollen durch Corona verursachte Umsatzeinbußen der 35 kommunalen Thermal- und Mineralbädern abgemildert werden, erläuterte ein Sprecher von Ressortchef Guido Wolf (CDU). „Die kommunalen Bäder sind bislang durchs Raster gefallen sind.“

Und die haben Unterstützung dringend nötig. Laut dem Heilbäderverband summieren sich die Einnahmeausfälle seit Krisenbeginn auf durchschnittlich 1,2 Millionen Euro pro Therme. Eigenbetriebe und Kommunen seien damit finanziell überfordert.

Befürchtete Folgen: Insolvenzen, Schließung von Thermen, Unterversorgung bei Prävention und Schaden für den Tourismus. Gemessen an den Forderungen des Verbandes von mindestens 35 Millionen Euro reicht die geplante Landesförderung noch nicht aus.

++ 4325 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

(05.14 Uhr) — Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montagmorgen 4325 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

Der Wert ist vergleichsweise niedrig, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln. Gemessen an den 2467 gemeldeten Infektionen vom Montag vergangener Woche ist der aktuelle Wert aber deutlich erhöht. Die Zahl der Neuinfektionen hatte am Samstag mit 7830 zum dritten Mal in Folge einen Höchstwert erreicht.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 366.299 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 19.10., 0.00 Uhr).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag demnach bei 9789. Das waren zwölf mehr als am Vortag. Nach Schätzungen des RKI gibt es etwa 294 800 Genesene.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Sonntag bei 1,44 (Vortag: 1,40). Das bedeutet, dass zehn Infizierte im Mittel 14 bis 15 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen liegt dieser Wert nun bei 1,35 (Vortag: 1,37). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Das waren die letzten Meldungen von Sonntag:

++ Negatives erstes Corona-Testergebnis Steinmeiers bestätigt

(21.47 Uhr) Nach der Corona-Infektion eines Personenschützers von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist das erste negative Testergebnis des Staatsoberhaupts mit einem zweiten Verfahren bestätigt worden.

Das gab eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes bekannt. Bereits am Samstag hatte sie mitgeteilt, dass Steinmeier negativ auf das Coronavirus getestet worden sei. Dieses Ergebnis eines Schnelltests wurde dann durch einen sogenannten PCR-Test validiert - heute lag nach Angaben der Sprecherin auch hier ein negatives Ergebnis vor. PCR-Tests sind genauer als Schnelltests.

Steinmeier bleibe in Selbstquarantäne, sagte die Sprecherin. In den kommenden Tagen soll er erneut getestet werden. Der Bundespräsident hatte sich am Samstag in Quarantäne begeben, nachdem ein Personenschützer positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

++ Mehr als 60.000 Fälle in Baden-Württemberg nachgewiesen

(20.25 Uhr) Seit Samstag sind 674 neue Corona-Infektionen in Baden-Württemberg gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der bestätigten Fälle im Land auf 60.039, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag mitteilte.

Der Warnwert stieg den Angaben zufolge von 42,9 auf 46,3 Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen erhöhte sich um 4 auf 1932. Als genesen gelten geschätzt 48.544 Menschen - 308 mehr als am Vortag.

++ Auf der gesamten Lindauer Insel gilt jetzt die Maskenpflicht

(18.10 Uhr) Der Landkreis Lindau hat am Sonntag die Schwelle von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Der Kreis ergreift daher zunächst für die nächsten fünf Tage – bis Freitag, 24 Uhr – Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen möglichst wieder einzudämmen. Dies hat unter anderem Auswirkungen auf die bei Touristen beliebte Lindauer Insel.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Landkreis Reutlingen wird zum Risikogebiet

(15.52 Uhr) Im Landkreis Reutlingen hat die Sieben-Tage-Inzidenz den Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner überschritten. Das hat das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg mitgeteilt.

Konkret liegt der Wert bei 51,2. Damit werden im Landkreis weitere Maßnahmen und Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft treten.

+++ Hier geht es zum Newsblog von Sonntag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹