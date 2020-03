Corona-Newsblog: Land erläutert Details zu Soforthilfen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 27.436 (¹), 30.150 (³)

Geheilte Deutschland: 453 (²,³)

Kritische Fälle Deutschland: 23 (²,³)

Todesfälle Deutschland: 130 (²,³)

Infizierte Baden-Württemberg: 5348 (1)

Todesfälle Baden-Württemberg: 30 (1)

Quellen: RKI¹ (Stand: 24.03., 8 Uhr), Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

Bayernspieler und -manager verzichten auf Teile des Gehalts

Lindauer Nobelpreisträgertagung 2020 wird abgesagt

Zu viele Anfragen legen Notrufnummern lahm

lahm Acht infizierte Flüchtlinge in Erstaufnahmestellen

Bayerns Kliniken bereiten sich auf steigende Patientenzahlen vor

12.30 Uhr - Erster Patient mit Covid-19 in Blaubeuren verstorben

Ein Patient aus dem Landkreis Reutlingen ist am Samstag im Alb-Donau Klinikum Blaubeuren an Covid-19 verstorben. Erst wenige Stunden vorher stand fest, dass er mit dem neuartigen Coronavirus infiziert war. Das hat das Alb-Donau Klinikum am Dienstag schriftlich mitgeteilt.

Der Patient sei etwa 60 Jahre alt gewesen und litt unter zahlreichen massiven Vorerkrankungen. Er kam bereits am Dienstag, 17. März, in einer lebens­bedrohlichen Situation per Notarzt in die Klinik und lag nach mehreren Notfalleingriffen von Beginn an auf der Intensivstation.

Obwohl er weder Symptome von Covid-19 zeigte, noch im Risikogebiet war, noch von einem Kontakt mit einem bestätigten Fall wusste, nahmen die behandelnden Ärzte sicherheitshalber einen Abstrich. Das Ergebnis war am Samstag da und positiv. Wenige Stunden danach verschlechterte sich sein Zustand massiv und er verstarb trotz Beatmung.

12 Uhr Videostream: Wirtschaftshilfen des Landes Baden-Württemberg

Kretschmann: "Wir stehen immer noch am Beginn der Krise. Obwohl wir drastische Maßnahmen ergriffen haben. Die Infektionszahlen steigen immer noch rasant. Es gilt nach wie vor Alarmstufe: Rot."

Eisenmann: "Wir haben ein Programm erarbeitet, um Soforthilfen leisten zu können. Wir helfen jetzt und wir helfen unbürokratisch und wir unterstützten breite Teile unserer Wirtschaft. Wir lassen kein Unternehmen im Stich, das in Notlage geraten ist."

Betroffene können ab Mittwoch Anträge auf Soforthilfen stellen: Einmalige Soforthilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen: 9000 Euro für Solo-Selbstständige, 15.000 Euro für Firmen mit bis zu 10 Beschäftigen und 30.000 für Firmen mit bis zu 50 Beschäftigten. Weitere Details gibt es auf der Internerseite des Landes.

Außerdem werde auch der Bürgschaftsrahmen des Landes verfünffacht. Landesbank und Bürgschaftsbanken können ab sofort größere Expressbürgschaften vergeben.

11.30 Uhr - Spieler und Manager des FC Bayern verzichten auf Teil des Gehalts

Die Stars und Verantwortlichen des FC Bayern München verzichten in der Corona-Krise auf 20 Prozent ihrer Gehälter. Nach dpa-Informationen ist das ein Ergebnis nach Gesprächen zwischen der Führung und dem Mannschaftsrat.

Damit soll in der schwierigen Zeit ein Zeichen der Solidarität gesetzt werden. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

11 Uhr - Lindauer Nobelpreisträgertagung 2020 abgesagt

Die 70. Lindauer Nobelpreisträgertagung sowie die 7. Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften – beide für diesen Sommer geplant – werden verschoben: Die 70. Lindauer Nobelpreisträgertagung (Interdisziplinär) soll nun vom 27. Juni bis 2. Juli 2021 stattfinden, der Termin für die 7. Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften wird noch festgelegt. Dies haben die Gremien von Kuratorium und Stiftung für die Tagungen der Nobelpreisträger in Lindau beschlossen und schriftlich mitgeteilt.

Alle Hintergrundinformationen dazu lesen Sie hier.

10.45 Uhr - Ulmer Fußballfans spenden Coronahelden Applaus

Das Dankeschön-Banner der SSV-Fans. (Foto: Ralf Zwiebler)

10.30 Uhr - Besorgte Bürger legen Notrufnummer lahm

Zahlreiche Hinweise von Bürgern zu möglichen Verstößen gegen Corona-Ausgangsbeschränkungen stellen auch den Polizeinotruf vor Herausforderungen. So berichtet die Münchner Polizei von vielen Anrufen zu Baustellen auf den Straßen, bei denen sich Bürger beschwerten, dass dort weiter gearbeitet werde.

Solche gewerblichen Baumaßnahmen im öffentlichen Bereich seien aber ausdrücklich weiterhin erlaubt, betonte Polizeisprecher Werner Kraus am Dienstag. Es sei wichtig, dass der Notruf in diesen Zeiten nicht zusätzlich belastet werde, bat er um Mithilfe der Bürger.

Video: Aus Angst vor dem Coronavirus rufen auch Ulmer den Notruf an:

In Zeiten der Corona-Krise sind viele Menschen besorgt. Schon kleinste gesundheitliche Veränderungen veranlassen viele Menschen momentan die Notrufnummer 112 zu wählen. Doch das ist in vielen Fällen gar nicht nötig und kann für andere wiederum lebensgefährlich sein.

8.50 Uhr - Heilmittelpraxen sind weiterhin für Patienten da

Praxen für Ergo-, Logo- und Physiotherapie kämpfen mit Absagen, obwohl sie den Betrieb nicht aufgeben müssen. Aber Patienten sind verunsichert wegen möglicher Corona-Infektionen und verzichten deshalb lieber auf Praxisbesuche. Das ist speziell für Akutpatienten, die nach einer Operation beispielsweise dringend in Therapie müssen, ein Problem.

Lesen Sie hier, wie Familie Bures mit der Situation in ihrer Praxis aus Ostrach umgeht.

8.30 Uhr - Türken hamstern Kölnisch Wasser als Desinfektionsmittelersatz

In zahlreichen Ländern hamstern die Menschen wegen der Coronavirus-Pandemie Toilettenpapier - in der Türkei findet dagegen Kölnisch Wasser reißenden Absatz. Viele Türken sind der Überzeugung, dass das Duftwasser dank seines hohen Alkoholgehalts Hände und Gesicht wirksam reinigt und so vor einer Coronavirus-Infektion schützen kann. In vielen Geschäften und Apotheken ist Kölnisch Wasser längst ausverkauft, nun blüht der Schwarzmarkt.

Bereits Anfang März - noch bevor die Türkei ihren ersten bestätigten Corona-Infektionsfall meldete - , hatten sich vor den Parfümerien auf dem berühmten Istanbuler Gewürzmarkt lange Schlangen gebildet. Heute sieht man dort vor allem „Kölnisch Wasser ausverkauft“-Schilder.

Meet #cologne: A real #coronavirus fighter.Kills germs and bacteria with its high alcohol content.The rule is simple: Apply some cologne once you get home. Stay healthy, stay at home.#StayAtHome #COVIDー19 pic.twitter.com/zEBAq2NrxD— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 23, 2020

Das ist ein Tweet von Anadolou Agency, der staatlichen Nachrichtenagentur der Türkei.

Eine Rolle bei der großen Nachfrage spielte wohl auch die Empfehlung von Gesundheitsminister Fahrettin Koca, im Kampf gegen das Coronavirus Kölnisch Wasser als Alternative zu Hand-Desinfektionsmittel zu verwenden. Allein in den vergangenen Wochen gingen beim Duftwasser-Hersteller Eyup Sabri Tuncer zehntausende Bestellungen ein. „Um die Gesundheit unserer Lieferanten sicherzustellen, haben wir die Internet-Bestellungen vorübergehend ausgesetzt“, sagte Firmenvertreter Atilla Ariman der Nachrichtenagentur AFP.

So sehen Corona-Schutzmaßnahmen weltweit aus

Kambodscha, Phnom Penh: Ein Mitarbeiter des gemeinnützigen Kambodschanischen Kinderhilfswerks leitet Kinder eines Dorfes an, wie sie Desinfektionsmittel versprühen können, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus im Slumviertel Stung Meanchey im Süden von Phnom Penh einzudämmen. (Foto: Heng Sinith) Thailand, Bangkok: Zahlreiche Menschen sitzen in einem Wartebereich für Lebensmittelbestellungen zum Mitnehmen in einem Einkaufszentrum auf mit Abstand zueinander positionierten Stühlen, um die Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus zu verringern. (Foto: Sakchai Lalit) Indonesien, Bali: Beamte der Einwanderungsbehörde überprüfen die Körpertemperatur einer ausländischen Touristin, die ihr Visum verlängern möchte, da sie wegen der Corona-Pandemie nicht nach Hause fliegen kann, während ihr zur gleichen Zeit Handdesinfektionsmittel auf die Hände geprüht wird. (Foto: Firdia Lisnawati) Hamburg: Provisorische Schutzmaßnahmen schützen Kassierer und Kassiererinnen in einer Filiale von Penny. In vielen Filialen von Aldi, Lidl, Netto, Rewe, Penny und anderen Supermärkten und Drogeriemärkten sind derzeit Plexiglasscheiben und andere Vorrichtungen als "Spuckschutz" an den Kassen installiert. (Foto: Christian Charisius) Tschechien, PomezÌ Nad Oh¯Ì: Zwei†Polizeibeamte mit Atemschutzmasken reden bei einer Kontrolle an der tschechischen Grenze mit einer Autofahrerin. Tschechien f¸hrt zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Stichproben-Kontrollen f¸r Einreisende an der Landesgrenze ein. (Foto: SlavomÌr Kubeö) 14.03.2020, Südkorea, Daegu: US-amerikanische und südkoreanische Soldaten mit Atemschutz und Schutzanzügen sprühen Desinfektionsmittel in einem Wohngebiet. (Foto: Kevin Bell) Polen, Slubice: Polnische Sicherheitskräfte mit Atemschutzmasken stehen am Grenzübergang Stadtbrücke und sprechen mit Personen, die einreisen wollen. Polen hat seit dem 15.03.2020 wegen der Corona-Krise für alle Ausländer die Grenzen geschlossen. Polnische Staatsbürger dürfen zwar weiterhin einreisen, müssen aber in Quarantäne. (Foto: Patrick Pleul) Prüfung von Atemmasken zum Schutz vor Corona im DEKRA Labor in Essen. (Foto: Dekra) Hongkong, Hong Kong: Flugbesatzungsmitglieder tragen nach ihrer Ankunft am Flughafen Hongkong Mundschutz. (Foto: Kin Cheung) Kuba, Havana: Touristen tragen am internationalen Flughafen Jose Marti in Havanna Atemschutzmasken. Kuba hat in der Coronavirus-Krise seinen Bürgern die Ausreise vorerst untersagt. (Foto: Ramon Espinosa) Salem, Oregon (USA) Ein improvisiertes Krankenhaus in Salem im Bundesstaat Oregon. Auch hier richten die Behörden zusätzliche Betten ein, um einem medizinischen Ansturm gerecht werden zu können. (Foto: SGT. 1ST CLASS ZACHARY HOLDEN) Iran, Teheran: Frauen tragen Atemschutzmasken um sich vor dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 zu schützen. Laut des iranischen Gesundheitsministeriums sind bisher 8 Menschen an den Folgen des Virus gestorben. (Foto: Ebrahim Noroozi) Soldaten mit Atemschutzmasken kontrollieren einen Autofahrer an einer Straßensperre. (Foto: Claudio Furlan) USA, Omaha: Zwei Mitarbeiter des medizinischen Personals in Schutzkleider bringen eine Frau, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, in ein Krankenhaus der Universität von Nebraska. (Foto: Chris Machian) Spanien, Madrid: Kunden stehen teilweise mit Atemschutzmasken an der Kasse eines Supermarktes an, während sie sich mit Vorräten eindecken. Der spanische Gesundheitsminister kündigte einen starken Anstieg der Coronavirus-Fälle in und um die Hauptstadt Madrid an und sagte, dass alle Schulen, Kindergärten und Universitäten in der Region, ab dem 11.03. für zwei Wochen geschlossen werden. (Foto: Paul White) 1 von 1

8 Uhr - Bayerns Krankenhäuser warten angespannt

Bayerns Krankenhäuser sehen dem erwarteten weiteren Anstieg von Coronavirus-Infektionen mit „großer Anspannung“ entgegen. Das sagte der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG), Siegfried Hasenbein. Er betonte aber, es gebe „ein außerordentlich großes Engagement in den Häusern, um gut vorbereitet zu sein“. Die Zahl der Patienten, die wegen Infektionen mit Sars-CoV-2 stationär behandelt werden müssen, steige zwar — es gebe aber „noch keine akute Krisensituation“, sagte Hasenbein.

Viele Kliniken versuchten, Ärzte und Pflegekräfte vorübergehend aus dem Ruhestand zurückzuholen, berichtete der BKG-Geschäftsführer. Es gebe auch unkonventionelle Maßnahmen: So würden in einigen Krankenhäusern Beschäftigte aus der Verwaltung darin geschult, wie sie Atemschutzmasken nähen können.

Die Ausstattung mit Schutzmaterial werde in einer ganzen Reihe von Krankenhäusern bereits knapp, sagte Hasenbein. Deswegen begrüße es der Klinik-Dachverband ausdrücklich, dass die bayerische Staatsregierung insgesamt mehr als 800.000 Schutzmasken an die Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Bayern verteilen lassen will.

Eine Atemschutzmaske näht eine Mitarbeiterin in der Werkstatt für behinderte Menschen. Die Werkstatt näht ab jetzt täglich rund 100 solcher Masken für die Feuerwehr. (Foto: Roland Weihrauch)

7.50 Uhr - Bergwacht bittet Wanderer um erhöhte Vorsicht

Die Bergwacht in Baden-Württemberg mahnt Freizeitsportler angesichts der Corona-Krise zu erhöhter Vorsicht. Wegen geschlossener Einrichtungen und eingeschränkter Freizeit- und Kontaktmöglichkeiten ziehe es viele Menschen vermehrt in die Natur, sagte eine Sprecherin der Bergwacht Schwarzwald. Dies bedeute ein erhöhtes Unfallrisiko. Komme es zu Unglücken, müssten sich Retter im Einsatz einer hohen Infektionsgefahr aussetzen. Menschen sollten ihr Freizeitverhalten daher so anpassen, dass die Einsatzzahlen für den Rettungsdienst möglichst gering gehalten werden können. Dies gelte beim Wandern ebenso wie zum Beispiel beim Klettern und Mountainbiken.

Eine Infektionsgefahr für Retter müsse vermieden werden, sagte ein Sprecher der Bergwacht Württemberg. Sonst drohten personell Ausfälle und Engpässe im Rettungsdienst. Trotz der angespannten Lage sei die Bergwacht im Südwesten einsatzfähig. Nötig seien dafür aber erhöhte Vorsichtsmaßnahmen sowie die Vernunft von Freizeitsportler.

Die Bergwacht geht den Angaben zufolge davon aus, dass frühlingshafte Temperaturen in den nächsten Wochen für einen Anstieg der Freizeitaktivitäten in der Natur sorgen werden.

Solche Aktivitäten im Freien alleine, zu zweit oder mit der Familie sind nach Angaben des Innenministeriums in Stuttgart trotz der deutschlandweit geltenden Kontakt-, Betretungs- und Ausgangsverbote weiterhin erlaubt. Es müsse dabei jedoch ein Abstand von mindestens 1,50 Metern zueinander eingehalten werden.

7.30 Uhr - Flüchtling in LEA in Sigmaringen mit Coronavirus infiziert

In den Erstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg leben aktuell acht positiv auf das Coronavirus getestete Flüchtlinge. Im Ankunftszentrum Heidelberg seien es — Stand Montag — sieben und in Sigmaringen ein Fall, teilte das Innenministerium mit. Es seien aktuell keine Infektionen beim Personal bekannt. Alle positiv getesteten Personen und ihre Familienmitglieder seien in Quarantäne gekommen und Kontaktpersonen getrennt untergebracht worden.

„Die positiv getesteten Fälle zeigen deutlich, wie notwendig es ist, alle neu ankommenden Flüchtlinge auf das Corona-Virus zu untersuchen“, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit. „Mein Dank gilt allen Haupt- und Ehrenamtlichen, die in der Erstaufnahme von Flüchtlingen tätig sind. Ich weiß, dass sie in dieser Zeit über sich hinauswachsen, und sehr, sehr viel leisten.“

Nach Angaben des Ministeriums werden alle Neuankömmlinge auf das Virus getestet. Auch negativ getestete Neuzugänge leben 14 Tage lang getrennt von den anderen Bewohnern. Zur Vorsorge werden alle Bewohner über die notwendigen Hygienemaßnahmen aufgeklärt. Enge Kontakte werden vermieden, etwa durch andere Bestuhlung in den Kantinen, Essensausgabe in Schichten oder Einzeltermine bei der medizinischen Versorgung ohne Wartezimmer.

