Corona-Newsblog: Künftig Maskenpflicht bei Demonstrationen in Berlin

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 3.050 (42.119 Gesamt - ca. 37.200 Genesene - 1.866 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.866

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 16.700 (243.599 Gesamt - ca. 217.600 Genesene - 9.302 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.302

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Künftig Maskenpflicht bei Demonstrationen in Berlin (12.15 Uhr)

in Berlin (12.15 Uhr) Sozialministerium vergibt 15 Millionen Euro für Vereine in Not (11.03 Uhr)

in Not (11.03 Uhr) Mehr Arbeitslose im August, weniger Kurzarbeit (10.02 Uhr)

im August, weniger (10.02 Uhr) Polizeigewerkschafter: Rechte „kapern“ Corona-Proteste (6.32 Uhr)

(6.32 Uhr) 1165 Neuinfizierte bundesweit registriert (6.18 Uhr)

++ Künftig Maskenpflicht bei Demonstrationen in Berlin

(12.15 Uhr) Bei Demonstrationen in Berlin mit mehr als 100 Teilnehmern gilt künftig eine Maskenpflicht. Darauf hat sich der Senat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei seiner Sitzung am Dienstag verständigt. Es soll aber Ausnahmen etwa für Autokorsos geben.

++ Neue Prognose: Wirtschaft bricht etwas weniger stark ein als erwartet

(11.42 Uhr) Die Bundesregierung rechnet in der Corona-Rezession mit einem etwas weniger starken Wirtschaftseinbruch als zunächst befürchtet. Nach einer neuen Prognose wird das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr um 5,8 Prozent sinken, wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag mitteilte. Dies wäre aber immer noch der bisher schwerste Einbruch der Nachkriegsgeschichte.

In ihrer Ende April vorgelegten Frühjahrsprojektion hatte die Bundesregierung damit gerechnet, dass infolge der Corona-Krise das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr um 6,3 Prozent sinkt.

Altmaier sagte, der Aufholprozess der Wirtschaft nach dem Lockdown im Frühjahr habe eingesetzt. Für das kommende Jahr ist der Minister aber etwas pessimistischer. 2021 wird ein Wachstum von 4,4 Prozent erwartet. Bisher hatte die Bundesregierung mit einem Plus von 5,2 Prozent gerechnet.

Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung wegen massiver Beschränkungen des öffentlichen Lebens im Vergleich zum Vorquartal um nahezu 10 Prozent eingebrochen. Zuletzt gab es Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaft langsam erholt. Einige Branchen wie die Tourismuswirtschaft oder der Luftverkehr aber sind weiter massiv belastet.

++ Sozialministerium vergibt 15 Millionen Euro für Vereine in Not

(11.03 Uhr) Das baden-württembergische Sozialministerium unterstützt Vereine und zivilgesellschaftliche Organisationen im Zuge der Corona-Pandemie mit 15 Millionen Euro. Weil vielen Vereinen Eintrittsgelder oder Mitgliedsbeiträge fehlten, sollen sie bis zu 12.000 Euro vom Land erhalten können, teilte ein Ministeriumssprecher am Dienstag in Stuttgart mit.

„Mit der Unterstützung durch das Land wollen wir gemeinnützigen Vereinen und zivilgesellschaftlichen Organisationen helfen, ihre wertvolle Arbeit trotz der Corona-Krise fortzuführen“, sagte Minister Manne Lucha (Grüne).

Das Hilfspaket richtet sich demnach an Vereine und Organisationen im Zuständigkeitsbereich des Sozial- und Integrationsministeriums, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Fördermittel können bis Ende Oktober über das Serviceportal des Landes beantragt werden.

++ Mehr Arbeitslose im August, weniger Kurzarbeit im Juni

(10.02 Uhr) Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im August weiter gestiegen. Allerdings ist diesmal die übliche Sommerflaute dafür verantwortlich und nicht mehr die Corona-Krise, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Stuttgart mitteilte.

„Wir können eine leichte Erholungsdynamik des Arbeitsmarktes beobachten“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Christian Rauch. „Jedoch ist das Niveau der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher.“

Auch die Zahl der Beschäftigten, für die von den Unternehmen Kurzarbeit angezeigt wurde, sank im August weiter. Insgesamt haben nun seit Ausbruch der Krise mehr als 123 500 Betriebe für zusammen gut zwei Millionen Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Wie viele davon sie tatsächlich auch in Anspruch genommen haben, ist allerdings noch nicht bekannt.

Im Juni sind bundesweit 5,36 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit gewesen. Das berichtete die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg. Im Mai hatte die Zahl noch bei 5,82 Millionen gelegen.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August erneut gestiegen. Es waren 2,95 Millionen Menschen ohne Job, 45 000 mehr als im Juli und 636 000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg binnen Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent. Hier lesen Sie mehr.

++ Bayerisches Kabinett will Maskenpflicht im Schulunterricht beschließen

(6.48 Uhr) Einen Tag nach dem Bildungsgipfel in der Staatskanzlei will das Kabinett heute (10 Uhr) eine befristete Maskenpflicht für den Schulunterricht beschließen: Nach dem Ende der großen Ferien müssen in Bayerns Klassenzimmern für neun Tage Mund und Nase bedeckt werden — sowohl von Schülern als auch Lehrern. Ausgenommen sind nur die Grundschulen. Die Ferien enden für die rund 1,7 Millionen Schüler am Dienstag in einer Woche (7. September).

Damit muss jetzt auch im Unterricht die erste Zeit Maske getragen werden. Zudem gilt in den Schulgebäuden, aber auch auf Gängen und etwa in Toiletten, eine Maskenpflicht über die ersten neun Schultage hinaus.

Sollte es lokal zu Infektionen kommen, setzt das Konzept auf regionale Lösungen wie Quarantäneverordnungen für einzelne Klassen oder Schulen. Schließungen im ganzen Land sollen möglichst verhindert werden.

Maskenverweigerer sollen im Unterricht nicht toleriert werden: Wer kein entsprechendes Attest vorweisen kann, darf ohne Schutz nicht am Unterricht teilnehmen.

++ Polizeigewerkschafter: Rechte „kapern“ Corona-Proteste

(6.32 Uhr) Nach den Berliner Protesten gegen staatliche Corona-Beschränkungen nehmen die Warnungen vor einem wachsenden Einfluss von Rechtsextremen auf die Demonstrationen zu. „Seit den ersten Hygiene-Demonstrationen verfestigt sich der Einfluss rechtsextremer Gruppen auf die Corona-Protestbewegung“, sagte der GdP-Vizevorsitzende Jörg Radek den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Auch der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, zeigte sich besorgt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte bereits am Montag Kritiker und Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen davor gewarnt, sich bei Demonstrationen „vor den Karren von Demokratiefeinden und politischen Hetzern spannen zu lassen“.

Polizeigewerkschafter Radek sagte: „Die Rechten sind dabei, die Bewegung komplett zu kapern.“ Seit dem vergangenen Wochenende habe die Corona-Protestbewegung ihre Unschuld endgültig verloren.

„Jetzt kann niemand mehr sagen, er sei nur ein Mitläufer. Jeder, der jetzt noch dabei bleibt, muss sich die Frage stellen, ob er sich mit den Rechtsextremisten gemein machen will und seine persönlichen Sorgen in der Corona-Krise mit den demokratiefeindlichen Zielen der Extremisten verbinden will.“ Hier lesen Sie mehr.

++ 1165 Neuinfizierte bundesweit registriert

(6.18 Uhr) Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 242.381 angegeben - ein Plus von 1165 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 244.802 Infizierte.

Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte insgesamt 9298 Todesfälle und damit so viele wie am Vortag. Die JHU zählte 9303 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 216.200.

++ Spahn überrascht von Zusammensetzung der Corona-Demos

(22.20 Uhr) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich angesichts der Zusammensetzung der Corona-Demonstrationen am vergangenen Wochenende überrascht gezeigt. „Dass die Regenbogenflagge, die Flagge von Freiheit, Recht, Emanzipation der Schwulenbewegung, auf der gleichen Demo wie die Reichsflagge ist und die Nazi-Symbole - da fragt man sich schon, was ist da los?“, sagte Spahn im ZDF-„heute-journal“ am Montagabend.

Das hunderte Rechtsextreme am Samstag versucht hatten, den Reichstag zu stürmen, dürfe „nicht als Gesamtstimmung im Land“ verstanden werden, sagte Spahn weiter. Er sehe in Umfragen und auf Veranstaltungen, dass es „insgesamt eine große Unterstützung für unsere Politik“ gebe.

Spahn war am Wochenende von Gegnern seiner Corona-Politik in Bergisch Gladbach beschimpft und angespuckt worden. Er könne verstehen, dass viele Bürger enttäuscht seien, sagte der Minister. „Aber die Frage ist: Welcher Frust rechtfertigt diesen Hass?“ Er frage sich, in welchem anderen Land als in Deutschland die Menschen lieber leben würden. „Mir fällt da kein Land auf der Welt ein, wo ich aktuell lieber wäre als in Deutschland“, sagte Spahn.

++ Innensenator: Vorgänge vor Reichstag dürfen sich nicht wiederholen

(21.30 Uhr) — Berlins Innensenator Andreas Geisel hat die Besetzung der Treppe des Reichstags durch Gegner der staatlichen Corona-Politik am Samstag als beschämenden Vorgang bezeichnet. „Das darf nicht wieder passieren“, sagte der SPD-Politiker am Montag in der RBB-„Abendschau“. „Wir müssen das für die Zukunft ausschließen.“ Die Polizei habe bei den Protesten gegen die Corona-Politik am gesamten Wochenende in Berlin einen „hervorragenden“ Job gemacht. „Der Bundestag war nie ohne Schutz und die Situation war ganz schnell beseitigt. Aber natürlich muss man das einsatztaktisch auswerten.“

Im Nachhinein zeige sich, dass Berlins zuständige Behörden die Sicherheitslage richtig eingeschätzt hätten. Etlichen Demonstranten sei es allein darum gegangen, Gesetze zu brechen und den Infektionsschutz nicht zu befolgen. Darauf habe die Verbotsverfügung der Polizei abgezielt, die dann von Gerichten gekippt wurde.

Nach Angaben der Polizei hatten am Samstag etwa 300 bis 400 Demonstranten Absperrgitter am Reichstagsgebäude überrannt und sich lautstark vor dem verglasten Besuchereingang aufgebaut. Dabei wurden vor dem Sitz des Bundestags auch schwarz-weiß-rote Reichsflaggen geschwenkt. Die Polizei drängte die Menschen auch mit Pfefferspray zurück. Zuvor hatten nach Polizeischätzungen annähernd 40.000 Menschen auf der Straße des 17. Juni weitgehend friedlich gegen die Corona-Politik demonstriert.

++ Ministerium erlaubt nun doch Schülern Nutzung von Corona-App

(21.10 Uhr) — Das bayerische Kultusministerium hat wegen der Corona-Warn-App seine Richtlinien zur Nutzung von Smartphones in der Schule geändert. Nach den neuen Vorgaben dürfen Bayerns Schüler ihre Handys während der Unterrichtszeit eingeschaltet lassen, um die Corona-App der Bundesregierung auch in dieser Zeit nutzen zu können, erklärte ein Sprecher des Ministeriums am Montag. Die Geräte müssten „jedoch stumm geschaltet sein und während des Unterrichts in der Schultasche verbleiben“, heißt es auf der Informationsseite des Ministeriums im Internet.

Damit hat das Ministerium seine bisherige Linie geändert. Vor wenigen Wochen war noch der Regensburger Jugendbeirat mit einer entsprechenden Initiative gescheitert. Der Ministerialbeauftragte für die Gymnasien der Oberpfalz wies das Anliegen entsprechend der Vorgaben aus München mit der Begründung zurück, dass die Nutzung der Warn-App an Schulen nicht erforderlich sei. Denn dort könnten im Unterschied zum öffentlichen Raum Infektionsketten auch ohne die App schnell erkannt und nachverfolgt werden, hieß es damals.

Grundsätzlich war bislang die Nutzung der Handys auf dem Schulgelände den Kindern und Jugendlichen im Freistaat verboten, wenn die Geräte nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden.

