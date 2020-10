Corona-Newsblog: Kritik an Beherbergungsverbot wird immer massiver

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 5.844 (54.345 Gesamt - ca. 46.600 Genesene - 1.901 Verstorbene)

(54.345 Gesamt - ca. 46.600 Genesene - 1.901 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 1.901

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 38.810 (325.331 Gesamt - ca. 276.900 Genesene - 9.621 Verstorbene)

(325.331 Gesamt - ca. 276.900 Genesene - 9.621 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 9.621

Das Wichtigste auf einen Blick:

Kritik an Beherbergungsverbot wird immer massiver (06.38 Uhr)

wird immer massiver (06.38 Uhr) Landräte in Baden-Württemberg befassen sich mit den Folgen der Pandemie (05.27 Uhr)

++ Kritik an Beherbergungsverbot wird immer massiver

(06.38 Uhr) Die Kritik am Beherbergungsverbot wird immer lauter. Zahlreiche Politiker fordern eine Rücknahme der erst in der vergangenen Woche beschlossenen Regelung.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigten an, darüber auch am Mittwoch bei der Ministerpräsidentenkonferenz zu reden. Derweil stellte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Gastronomen und Hoteliers, die durch die Beschränkungen Verluste erleiden, zusätzliche Hilfen in Aussicht.

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, sprach sich dafür aus, das Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten zurückzunehmen. Die Regelung sei „nicht durchdacht, da wird man noch mal rangehen müssen“, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Denn wir haben keine Hinweise darauf, dass Hotels oder der Verkehr mit Bus und Bahn Hotspots sind. Die Hotspots entstehen ganz woanders.“

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Landräte in Baden-Württemberg befassen sich mit den Folgen der Pandemie

(05.27 Uhr) Die Digitalisierung der Gesundheitsämter muss rasch vorankommen, Kliniken brauchen eine solide finanzielle Ausstattung - vor allem in Corona-Zeiten ist das wichtig, betont der Präsident des Landkreistags, der Tübinger Landrat Joachim Walter (CDU).

Am Montag tauschen sich die 35 Landräte in Baden-Württemberg über die Folgen der Corona-Pandemie aus. Zur 40. Landkreisversammlung werden als Gastredner Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Landtagspräsidentin Muhterem Aras (beide Grüne) erwartet. Die wegen Corona ausgedünnte Veranstaltung unter dem Motto „Land und Landkreise - gemeinsam stark“ wird per Livestream übertragen.

Der Landkreistag ist der Zusammenschluss der 35 baden-württembergischen Landkreise. Er vertritt ihre Interessen gegenüber der Landesregierung, dem Landtag und anderen Institutionen und ist neben dem Städte- und dem Gemeindetag einer der drei kommunalen Landesverbände. Die Landkreisversammlung findet alle zwei Jahre statt.

++ Das waren die wichtigsten Entwicklungen am Sonntag

++ Mecklenburg-Vorpommern erlaubt Privatbesuche aus Risikogebieten

(22.12 Uhr) Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung hat nun doch die Einreise von Privatpersonen aus Risikogebieten zu Familienbesuchen ohne vorherigen negativen Coronatest und anschließende Quarantäne gestattet. Nach deutlichen Unverständnis-Erklärungen über die seit Freitag geltende neue Corona-Verordnung hat Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) mit sofortiger Wirkung die Bestimmung verändert. Danach dürfen Personen, die in Risikogebieten leben, zu privaten Besuchen bei ihrer Kernfamilie mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern einreisen, sich im Land aufhalten oder wieder zurückkehren.

„Ein solcher Familienbesuch ist auch zusammen mit dem Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner oder Lebensgefährten möglich“, heißt es in der am Sonntagabend veröffentlichten sogenannten Allgemeinverfügung. Es müssten aber die angemessenen Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden.

Die Regelung gelte auch für Anlässe, bei denen die Anwesenheit der Personen aus rechtlichen Gründen oder zur Erfüllung einer moralischen Verpflichtung zwingend erforderlich ist. Eine Sprecherin interpretierte diesen Passus beispielsweise mit einer Trauerfeier. Einreisen dürften auch Personen, die beabsichtigen, im Nordosten eine Ehe zu schließen.

++ Stuttgart fordert Hilfe der Bundeswehr an

(19.31 Uhr) Weil die Zahl der neuen Corona-Infektionen im Kreis Esslingen und auch in Stuttgart weiter gestiegen ist, verschärft die Politik die Einschränkungen und spricht von einer dramatischen Lage. In der Landeshauptstadt treten von diesem Mittwoch an um Mitternacht strengere Regeln in Kraft.

Nach der am Sonntagabend vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten jüngsten Statistik liegt die wichtige Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage im Kreis Esslingen bei 74,4, in Stuttgart bei 55,8. Bei einem Wert über 50 werden Auflagen verschärft. Lesen Sie hier alle Details der neuen Entwicklung.

++ Ein Toter und 72 Neuinfektionen in Vorarlberg

(18.21 Uhr) Seit Samstag (16 Uhr) sind in Vorarlberg 72 Corona-Neuinfektionen zu verzeichnen. Demgegenüber stehen acht Personen, die wieder als gesund gelten. Auch ein weiterer Todesfall wurde in dem österreichen Bundesland bekannt. Es gilt in Deutschland als Risikogebiet, die Einreise ist nur unter Auflagen möglich.

54 der 72 Neuinfektionen können laut Landespressestelle auf das Umfeld von bereits zuvor positiv getesteten Personen zurückgeführt werden. Bei sechzehn Fällen sind die Ansteckungsquellen noch unklar, bei zwei Personen können bereits konkrete Rückschlüsse zm Weg der Infektion gezogen werden.

Der neue Todesfall betrifft eine Person, die seit einer Woche stationär im Landeskrankenhaus Hohenems versorgt wurde. Alktuell sind in Vorarlberg 468 Personen aktiv infiziert.

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹