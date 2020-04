Corona-Newsblog: Kretschmann wirbt für die Maske

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg ⁴: 9.827 (30.369 Gesamt - 19.339 Genesene - 1.203 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg ⁴: 1.203

Reproduktionszahl Baden-Württemberg ⁴: 0,8 (unter 1 nimmt Zahl der Neuerkrankungen ab, über 1 nimmt sie zu)

Aktuell Infizierte Deutschland ¹: ca. 37.138 (152.438 Gesamt - ca. 109.800 Genesene - 5.500 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland ¹: 5.500

Das Wichtigste im Überblick:

Corona-Krise frisst tiefes Loch in deutsche Wirtschaft (10.22 Uhr)

Hebammenverband kritisiert Kreißsaalverbote für Väter (13.37 Uhr)

Mehr als 152.400 Corona-Nachweise in Deutschland (11.25 Uhr)

Kretschmann wirbt für die Maske (14.47 Uhr)

Notbetreuung in Baden-Württemberg wird erweitert (9.19 Uhr)

Polizei löst Corona-Party in Dinkelsbühl auf (12.30 Uhr)

14.47 Uhr - Kretschmann wirbt für die Maske

Vor dem Start der Maskenpflicht am Montag wirbt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) per Zeitungsanzeige für die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahme. „Aber bitte mit Maske!“ heißt es in den Anzeigen, die am Samstag in Zeitungen im ganzen Land erschienen.

Auf einem Foto ist Kretschmann mit grauem Mund-Nasen-Schutz mit den drei Löwen aus dem Landeswappen zu sehen. In Bussen, Bahnen und beim Einkaufen ist die Maske von Montag an Pflicht. Selbstgemachte Modelle sowie Tücher oder Schals, die Mund und Nase bedecken, sind ausreichend.

Ministerpräsident Kretschmann wirbt für die Maske. (Foto: Christoph Schmidt / DPA)

Aus der Opposition kam Kritik an der Kampagne. „Wenn das Geld des Steuerzahlers schon für eine Kampagne für eine Maßnahme ausgegeben wird, die vom Weltärztepräsidenten als 'lächerlich' bezeichnet wird, dann hätte ich mir gewünscht, dass man Sympathieträger aus den Bereichen Kultur, Sport und Wissenschaft gesucht hätte und nicht einfach eine Vorwahlkampagne für den Ministerpräsidenten gestaltet“, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

13.37 Uhr - Hebammenverband kritisiert Kreißsaalverbote für Väter

Schwangere sind in Panik, Hebammen besorgt, Ärzte nüchtern, Bindungsforscher entspannt: Die an manchen Kliniken wegen der Corona-Pandemie verhängten Kreißsaalverbote für werdende Väter sorgen für Zündstoff.

Vor allem in den Geburtsvorbereitungskursen für werdende Mütter gibt es vielerorts kaum ein brennenderes Thema als die aktuellen Regelungen der umliegenden Kliniken. Nicht nur Erstgebärende können sich oftmals kaum vorstellen, ohne eine vertraute Bezugsperson diese herausfordernden Stunden zu meistern.

12.30 Uhr - Polizei löst Corona-Party in Dinkelsbühl auf

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Dinkelsbühl stellte fest, dass aus einer Wohnung im Altstadtbereich laute Musik kommt. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass vier Personen offensichtlich zusammen eine Party feierten.

Der 26-jährige Wohnungsinhaber hatte sich Freunde im Alter von 23, 24 und 26 Jahren eingeladen. Das Quartett hat somit gegen die geltende Ausgangsbeschränkung verstoßen. Die Polizei hat die Party aufgelöst, den Besuchern einen Platzverweis erteilt und gegen alle vier ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

11.25 Uhr - Mehr als 152.400 Corona-Nachweise in Deutschland

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) haben in Deutschland rund 109.800 (Vortag Stand 10.15: 106.800) Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch hierzulande mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Mit Datenstand 24. April schätzt das RKI die Reproduktionszahl wie an den drei Tagen zuvor auf 0,9. Das bedeutet, dass im Mittel fast jeder mit Sars-CoV-2 Infizierte einen weiteren Menschen ansteckt und die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht.

10.22 Uhr - Corona-Krise frisst tiefes Loch in deutsche Wirtschaft

Die Volkswirte führender deutscher Finanzinstitute sehen durch die Corona-Krise die deutsche Wirtschaft in Teilen aus den Angeln gehoben. „Die Corona-Krise stellt alles in den Schatten“, sagte Katharina Utermöhl von der Allianz-Gruppe.

Sie sagt für das Jahr 2020 einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um 8,9 Prozent voraus. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg sieht den Rückgang bei 8,4 Prozent. Die Deutsche Bank bleibt zunächst bei ihrer Prognose eines noch vergleichsweise moderaten Rückgangs des Bruttoinlandsproduktes um 5,3 Prozent für das laufende Jahr.

Die Arbeitslosigkeit wird nach Erwartung der Volkswirte deutlich steigen. Die prognostizierten Spitzenzahlen für das laufende Jahr schwanken in den einzelnen Vorhersagen leicht: Allianz-Volkswirtin Utermöhl rechnet mit einem Höchststand von knapp unter drei Millionen bei 2,967 Millionen Menschen ohne Job, IAB-Wissenschaftler Weber geht davon aus, dass es sogar über drei Millionen werden können.

09.19 Uhr - Notbetreuung in Baden-Württemberg wird erweitert

Die von der Landesregierung angekündigte Ausweitung der Notbetreuung von Kindern in der Corona-Krise stößt bei Eltern auf großes Interesse.

Die Behörden registrierten eine hohe Nachfrage, sagte eine Sprecherin der Stadt Freiburg. Landesweit laufen die Vorbereitungen. Städte und Gemeinden seien damit beschäftigt, die Notbetreuung zu erweitern und den Bedarf zu decken, hieß es. In Schulen würden zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen. Zudem müssten Mitarbeiter gewonnen werden, die die Betreuung der Kinder übernehmen. Das Land hatte beschlossen, die Notbetreuung im Südwesten auszubauen. Start des erweiterten Angebots ist am Montag.

Anspruch auf Notbetreuung haben den Angaben zufolge nun Kinder, bei denen beide Elternteile in ihren Berufen als unabkömmlich gelten. Zudem werden von Montag an Kinder bis zur siebten Klasse betreut. Bislang gilt die Notbetreuung für Kinder bis zur sechsten Klasse. Zudem mussten die Eltern in „systemrelevanten Berufen“ arbeiten.

Die Notbetreuung wird erweitert und stößt auf großes Interesse. (Foto: Symbol: dpa)

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aus folgenden Quellen:

Dashboard RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO⁵

