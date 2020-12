Corona-Newsblog: Kretschmann verteidigt Silvester ohne Lockerungen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 43.400 (166.641 Gesamt - ca. 120.200 Genesene - 3.022 Verstorbene)

: ca. 43.400 (166.641 Gesamt - ca. 120.200 Genesene - 3.022 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 3.022

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg : 150,0

Baden-Württemberg Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 301.500 (1.183.655 Gesamt - ca. 863.300 Genesene - 18.919 Verstorbene)

: ca. 301.500 (1.183.655 Gesamt - ca. 863.300 Genesene - 18.919 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 18.919

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 146,2

Das Wichtigste auf einen Blick:

Kretschmann verteidigt Entscheidung für Silvester ohne Lockerungen (8.21 Uhr)

(8.21 Uhr) Bahn verstärkt Maskenkontrollen - bundesweiter Aktionstag (6.34 Uhr)

verstärkt - bundesweiter Aktionstag (6.34 Uhr) Ab heute: Verstärkte Kontrollen der Regeln in BaWü (7.07 Uhr)

in BaWü (7.07 Uhr) Mehr als 12.300 Neuinfektionen in Deutschland (6.26 Uhr)

++ Kretschmann verteidigt Entscheidung für Silvester ohne Lockerungen

(8.21 Uhr) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Entscheidung verteidigt, die Corona-Maßnahmen rund um Weihnachten zu lockern, an Silvester jedoch nicht. "Weihnachten ist ein eher ruhiges Fest der Familie. Silvester ist ausgelassen", sagte Kretschmann dem Südkurier. Außerdem sei Silvester kein Feiertag. Die beiden Feste könne man nicht gleichsetzen. Zudem seien schon die Lockerungen vom 23. bis zum 27. Dezember "nicht risikoarm".

In Baden-Württemberg dürfen sich an diesen fünf Tagen zehn Personen treffen, unabhängig vom Verwandtschaftsgrad und der Zahl der beteiligten Haushalte. Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit. Hotelübernachtungen sind zudem für Familienbesuche erlaubt.

Kretschmann betonte außerdem, die Grenze zur Schweiz solle trotz teils hoher Infektionszahlen im Nachbarland weiter offenbleiben. "Die Grenzschließungen in der ersten Welle im Frühjahr haben zu ziemlichen Verwerfungen und zu großem Verdruss geführt", sagte er. Jetzt müsse dafür gesorgt werden, dass die Vorschriften auf beiden Seiten der Grenze ähnlich seien.

++ Ab heute: Verstärkte Kontrollen der Regeln in BaWü

(7.07 Uhr) In ganz Baden-Württemberg soll es diese Woche Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung geben. Vom 7. bis 13. Dezember würden Polizisten die Maskenpflicht und die Vorgaben für Treffen im öffentlichen Raum landesweit verschärft kontrollieren, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit. „Die meisten Menschen halten sich daran“, so der Minister. Doch es gebe immer noch Unvernünftige, Rücksichtslose, Verantwortungsverweigerer. Deshalb müsse der Kontrolldruck hochgehalten werden.

Seit dem 30. November gilt im Südwesten eine verschärfte Maskenpflicht. Sie schreibt das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch am Arbeitsplatz vor, wie etwa im Flur oder in Pausenräumen. Auch vor Einkaufszentren, Wochenmärkten sowie auf Parkplätzen von Geschäften ist das Tragen einer Maske inzwischen Pflicht. Es dürfen sich maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen.

++ Bahn verstärkt Maskenkontrollen - bundesweiter Aktionstag

(6.34 Uhr) Hunderte Bundespolizisten und Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn kontrollieren am Montag in ganz Deutschland schwerpunktmäßig die Einhaltung der Maskenpflicht in den Zügen. Schon vergangene Woche hatte der bundeseigene Konzern angekündigt, die Kontrollen im Dezember noch einmal verstärken zu wollen.

Täglich soll in bis zu 50 Prozent der Fernzüge kontrolliert werden. Mit dem Aktionstag am Montag will die Bahn erneut auf das Thema aufmerksam machen. Wie viele Mitarbeiter und Beamten genau unterwegs sein werden und wie viele es normalerweise sind, teilte die Bahn zunächst nicht mit.

„Inzwischen sind Verstöße die absolute Ausnahme“, teilte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber mit. „Damit das so bleibt und sich unsere Kunden noch sicherer fühlen, erhöhen wir zu Weihnachten erneut die Kontrollen und zugleich die Sitzplatzkapazität im Fernverkehr für Reisen mit bestmöglichem Abstand.“

++ Mehr als 12.300 Neuinfektionen in Deutschland

(6.26 Uhr) Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau, auch wenn die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) zum Wochenstart wieder vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet haben. Innerhalb eines Tages wurden 12.332 neue Fälle übermittelt, wie das RKI am Montagmorgen bekanntgab.

Das sind über 1000 Fälle mehr als am vergangenen Montag, als die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 11.168 lag. An Sonntagen und Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Die deutschen Gesundheitsämter meldeten zudem 147 neue Todesfälle binnen 24 Stunden. Vor genau einer Woche hatte dieser Wert bei 125 gelegen. Der bisherige Höchststand von 487 Todesfällen war am vergangenen Mittwoch erreicht worden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 18.919.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 1.183.655 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 07.12., 0 Uhr). Nach Schätzungen sind rund 863.300 Menschen inzwischen genesen.

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntag bei 1,10 (Vortag: 1,10). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 110 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Österreich lockert Lockdown - Einzelhandel wieder offen

(6.21 Uhr) In Österreich dürfen nach dreiwöchiger Corona-Zwangspause am Montag wieder alle Geschäfte öffnen. Auch Friseure können wieder Kunden bedienen. Hygienerichtlinien wie die Maskenpflicht gelten weiterhin. Von der Öffnung sind Hotels und Gastronomie ausgenommen. Beherbergungsbetriebe und Restaurants dürfen erst am 7. Januar wieder Gäste empfangen.

Dank des Lockdowns hatte sich die Zahl der durchschnittlichen täglichen Neuansteckungen in Österreich halbiert. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz sank von 522 auf 263 pro 100.000 Einwohner. Das ist allerdings noch deutlich über dem aktuellen deutschen Wert von zuletzt 142.

Die absolut am stärksten betroffenen Länder - unterteilt nach Infizierten (inkl. Genesenen) und Toten; sowie Fälle je 100.000 Einwohner. Da einzelne Länder die Zahl der Genesenen nicht in vollem Umfang melden, werden sie bei den Infizierten berücksichtigt. (Foto: dpa-infografik)

Das waren die letzten Meldungen am Wochenende:

++ „Querdenker“ könnten Fall für den Verfassungsschutz werden

(22.22 Uhr) Angesichts anhaltender Proteste der „Querdenken“-Bewegung unter Beteiligung auch von Rechtsextremisten werden Rufe nach dem Verfassungsschutz lauter.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir beobachten ganz klar extremistische und antisemitische Tendenzen. Deswegen muss auch der Verfassungsschutz sehr genau hinsehen.“ Der Chef der Innenministerkonferenz, Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), schätzte in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Aus meiner Sicht erscheint plausibel, dass ein Drittel der Teilnehmer bei solchen Demonstrationen zur rechtsextremen Szene gehört.“

Die Innenministerkonferenz will sich am Donnerstag mit dem Thema befassen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte eine schnelle Beobachtung der Bewegung gefordert.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Mehr als 60.000 Corona-Tote in Italien

(20.08 Uhr) Die Zahl der Corona-Toten hat in Italien die Schwelle von 60.000 überschritten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Rom starben bis Sonntag 60.078 Menschen an oder mit einer Coronavirus-Infektion. 1.728.878 Menschen in Italien infizierten sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronvirus.

Italien war das erste Land in Europa, das von der Pandemie getroffen wurde. In der zweiten Welle hatte zuletzt der Druck auf die Krankenhäuser wieder nachgelassen, die Ansteckungskurve flachte ab.

In mehreren Regionen wurden die strikten Corona-Beschränkungen gelockert. Unter anderem in der Toskana, in Kampanien und dem Aostatal dürfen die Menschen seit Sonntag wieder innerhalb ihrer Region reisen, diese aber weiterhin nicht verlassen. Der Einzelhandel ist wieder geöffnet, nur Restaurants und Bars müssen weiterhin geschlossen bleiben.

++ 1797 neue Corona-Fälle im Südwesten - 15 weitere Tote

(18.23 Uhr) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 1797 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 166.640 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 15. Insgesamt wurden bisher 3021 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 117 655 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 149,9. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt.

456 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 269 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet. Von derzeit 2940 verfügbaren Intensivbetten im Land sind 78,6 Prozent belegt.

++ Zwei neue Todesfälle im Landkreis Tuttlingen

(16.41 Uhr) Das Coronavirus hat im Landkreis Tuttlingen zwei weitere Todesopfer gefordert. Beide seien „hochbetagt“ gewesen, wie Julia Hager, Pressesprecherin des Landratsamtes Tuttlingen, am Sonntagnachmittag mitteilt.

Insgesamt vermeldet die Behörde über das Wochenende 74 neue Corona-Fälle. 39 Personen gelten, so Hager weiter, inzwischen wieder als genesen. Damit liegt die 7-Tages-Inzidenz am Nikolaustag bei 181 und steigt am Montag, 7. Dezember, auf 191 an, erklärt die Pressesprecherin. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Hier geht es zum Newsblog vom Wochenende +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹