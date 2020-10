Corona-Newsblog: Kretschmann hält nichts von verlängerten Ferien

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 6.036 (54.939 Gesamt - ca. 47.000 Genesene - 1.903 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.903

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 40.519 (329.453 Gesamt - ca. 279.300 Genesene - 9.634 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.634

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Unions-Politiker schlagen längere Weihnachtsferien vor (08.26 Uhr)

vor (08.26 Uhr) Kretschmann hält nichts von verlängerten Ferien (13.39 Uhr)

Kein Baby-Boom in Deutschland wegen Corona (09.09 Uhr)

in Deutschland wegen Corona (09.09 Uhr) Bahn ist während der Pandemie pünktlicher als gewohnt (11.57 Uhr)

(11.57 Uhr) CDU-Landesminister kritisieren Beherbergungsverbot (07.41 Uhr)

(07.41 Uhr) Mehrheit der Bayern fürchtet langjährige Corona-Folgen (05.34 Uhr)

(05.34 Uhr) Merkel besteht auf Präsenzpflicht für Ministerpräsidenten bei Corona-Konferenz (06.43 Uhr)

++ Kretschmann hält nichts von verlängerten Ferien

(13.39 Uhr) Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält nichts von verlängerten Weihnachtsferien wegen der Corona-Pandemie. Mit einer Verlängerung würde nach Ansicht Kretschmanns eine Welle von Betreuungsproblemen von Kindern und Jugendlichen ausgelöst.

„Das werden wir nicht angehen“, sagte Kretschmann am Dienstag. Die derzeitige Lage sei schwierig genug. Auch Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat sich skeptisch zu dem Vorschlag des Hamburger CDU-Chefs Christoph Ploß geäußert. Ploß hatte der „Bild“ gesagt: „Wir sollten darüber nachdenken, die Winterferien um zwei bis drei Wochen zu verlängern und im Sommer entsprechend zu kürzen.“ Ziel müsse sein, bestmöglich durch die Pandemie zu kommen.

++ Bahn ist während der Pandemie pünktlicher als gewohnt

(11.57 Uhr) Die Fernzüge der Deutschen Bahn sind in der Corona-Krise nach wie vor pünktlicher unterwegs als im Vorjahr. Die hohen Werte aus der ersten Jahreshälfte erreicht das Unternehmen aufgrund der wieder steigenden Auslastung aber nicht mehr.

78,8 Prozent aller Fahrten waren im September ohne größere Verzögerung unterwegs, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. Das waren 1,4 Prozentpunkte mehr als im August und 4,2 Prozentpunkte mehr als im September des Vorjahres. Ein Zug gilt als pünktlich, wenn er mit weniger als sechs Minuten Verspätung unterwegs ist.

Weil die Fahrgastzahlen während der Krise massiv eingebrochen waren, hatte der bundeseigene Konzern im Fernverkehr zwischen März und Juni Pünktlichkeitsquoten von bis zu 89 Prozent erreicht. Selbst im Juli, als viele Sommerbaustellen den Verkehr belasteten, war das Unternehmen mit einer Quote von rund 82 Prozent pünktlich wie lange nicht mehr. Von solchen Werten war die Bahn im vergangenen Jahr weit entfernt.

++ Kein Baby-Boom in Deutschland wegen Corona

(09.09 Uhr) Obwohl viele Paare aufgrund der Corona-Pandemie mehr Zeit für Zweisamkeit haben, rechnet der Berufsverband der Frauenärzte (BVF) nicht mit einem Baby-Boom in Deutschland. Eine leichte Zunahme an Schwangerschaften und Geburten sei zwar denkbar. „Das wird sich aber, wenn überhaupt, sicherlich nur im einstelligen Bereich bewegen“, sagte BVF-Präsident Christian Albring.

Klar hätten die Paare jetzt vielleicht mehr Zeit zusammen, ergänzte der Mediziner mit Blick auf die coronabedingten Alltagseinschränkungen. „Andererseits kommen durch die Corona-Krise Paare auch in finanzielle Not, so dass sie möglicherweise den Gedanken an ihren Kinderwunsch zurückstellen.“

Zu Beginn der Pandemie hatten die Bundesländer Mitte März verschiedene Regeln zur Eindämmung des Coronavirus erlassen - darunter auch Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Nach Lockerungen im Sommer verschärfen einige Länder ihre Bestimmungen derzeit wieder.

++ Unions-Politiker schlagen längere Weihnachtsferien vor

(08.26 Uhr) Unions-Politiker haben als Schutzmaßnahme gegen Corona-Infektionen in der kalten Jahreszeit eine Verlängerung der Ferien vorgeschlagen. „Wir sollten darüber nachdenken, die Winterferien um zwei bis drei Wochen zu verlängern und im Sommer entsprechend zu kürzen“, sagte der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß.

Ziel müsse sein, bestmöglich durch die Pandemie zu kommen. Sein Fraktionskollege Stephan Pilsinger (CSU) regte sogar bis zu vier Wochen längere Weihnachtsferien mit entsprechender Kürzung der Oster- und Sommerferien an. „Das Wohl der Schüler und Lehrer muss im Vordergrund stehen“, begründete er seinen Vorschlag.

„Es war der Wunsch der gesamten Schulfamilie, dass in diesem Schuljahr wieder Präsenzunterricht stattfindet. Dafür haben wir einen umfassenden Hygieneplan entwickelt. Wir sollten Schüler, Eltern und Lehrkräfte nicht mit Diskussionen über Schulferientermine verunsichern. Natürlich haben wir derzeit ein sehr dynamisches Infektionsgeschehen und wir beobachten die Entwicklung der Zahlen genau“, erklärt Bayerns Kultusminister Michael Piazolo auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung.

Lehrervertreter und Bildungspolitiker hatten am Montag Schüler und Lehrer aufgefordert, sich nach den Herbstferien warm anzuziehen. Um Ansteckungen mit Corona in der Schule zu vermeiden, solle regelmäßig in relativ kurzen Abständen gelüftet werden. Im Frühjahr hatte sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) für kürzere Sommerferien ausgesprochen, damit Schüler ausgefallene Schulstunden nachholen können.

++ CDU-Landesminister kritisieren Beherbergungsverbot - Ausnahmen gefordert

(07.41 Uhr) Zwei CDU-Minister der Landesregierung haben das Beherbergungsverbot kritisiert und Ausnahmen für Geschäftsreisende gefordert. Wie auch die Opposition in Baden-Württemberg forderte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut nun eine Aufhebung des Verbots für Geschäftsreisen. Diese seien im Frühjahr möglich gewesen und sollten auch jetzt uneingeschränkt möglich sein, teilte eine Sprecherin des Ministeriums dazu gegenüber dem Südwestrundfunk (SWR) am Montagabend mit.

Auch Tourismusminister Guido Wolf hält das Beherbergungsverbot für „zunehmend ungeeignet“, wie er dem SWR sagte. Die Regelung sei im Südwesten zu einer Zeit eingeführt worden, als es nur wenige Risikogebiete gab. Nun werde das Verbot für die Hotels zu einem „Lockdown durch die Hintertür“. Wolf besteht deshalb ebenfalls auf Ausnahmen für Geschäftsreisende. Zudem sieht er auch die rechtliche Grundlage für das Verbot kritisch. Die Ansteckungsgefahr in Hotels sei gering. Daher stelle sich die Frage, ob die Verordnung vor Gericht Bestand habe, sagte er dem SWR.

Eine Übernachtung in Hotels oder Gaststätten im Land ist derzeit nur erlaubt, wenn man einen negativen Corona-Test vorlegen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist.

++ Merkel besteht auf Präsenzpflicht für Ministerpräsidenten bei Corona-Konferenz

(06.43 Uhr) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besteht laut einem Zeitungsbericht darauf, die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch als „physisches Präsenzformat“ abzuhalten. Laut der „Bild“-Zeitung einigten sich die Chefs der Staatskanzleien in einer Videokonferenz mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) am Montag auf ein solches Treffen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel. (Foto: Axel Schmidt / dpa)

Dem Bericht zufolge begründete das Kanzleramt die Notwendigkeit der physischen Anwesenheit aller Ministerpräsidenten und der Kanzlerin mit der dramatischen Corona-Infektionslage in Deutschland. Braun erwartet demnach eine Debatte, die eine „historische Dimension“ annehmen könnte.

++ Mehrheit der Bayern fürchtet langjährige Corona-Folgen

(05.34 Uhr) Wegen der Corona-Krise fürchtet eine große Mehrheit der Bayern laut einer aktuellen Umfrage langfristige Schäden für Wirtschaft und Wohlstand in ganz Deutschland. Nur elf Prozent gaben in der Umfrage des Hamburger Instituts „GMS“ im Auftrag von „17:30 SAT.1 Bayern“ an, dass sie glauben, dass die Schäden in fünf Jahren wieder behoben sind. 47 Prozent erklärten, die Schädigung werde dauerhaft sein, 37 Prozent rechnen fünf bis zehn Jahren.

Trotz einiger Pannen ist die Mehrheit der Bayern nach wie vor mit dem Corona-Krisenmanagement der Staatsregierung zufrieden: Auf die Frage: „Sind Sie mit dem Krisenmanagement und den Maßnahmen der Staatsregierung alles in allem grundsätzlich einverstanden, auch wenn es hier und da einmal Fehler und Pannen gegeben hat, oder sind Sie damit nicht einverstanden?“, erklärten 76 Prozent ihre Zustimmung, nur 21 Prozent gaben an, nicht damit einverstanden zu sein.

Im Vergleich zu den anderen Bundesländern erhielt in der Umfrage das bayerische Krisenmanagement sehr gute Werte. 78 Prozent gaben an, sie fänden den bayerischen Umgang besser als in anderen Ländern, 14 Prozent sehen ihn als „gleich gut“ an und nur 5 Prozent sehen Bayerns Krisenpolitik „schlechter“. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnen 85 Prozent als guten Regierungschef.

++ Donaueschinger Musiktage abgesagt

(22.10 Uhr) Die Donaueschinger Musiktage 2020 finden nicht statt. Das traditionsreichste und älteste Festival für Neue Musik sollte eigentlich am 15. Oktober beginnen. Am Montagabend trafen die Veranstalter in Abstimmung mit der Leitung des Festivals die Entscheidung, teilt der SWR mit.

Angesichts des Beherbergungsverbots und der sich drastisch verschlechternden Corona-Infektionszahlen hätten sich die Verantwortlichen zu diesem Schritt gezwungen gesehen. Die Sicherheit der Künstlerinnen und Künstler, der Mitwirkenden vor und hinter der Bühne und die Gesundheit des Publikums hatten bei dieser Entscheidung oberste Priorität.

Die Kosten für bereits gekaufte Karten werden erstattet.

Die Donaueschinger Musiktage sollten vom 15. bis 18. Oktober stattfinden. Auf dem Programm standen 29 Werke, davon 25 Uraufführungen.

Veranstalter der Donaueschinger Musiktage ist die Gesellschaft der Musikfreunde Donaueschingen in Zusammenarbeit mit der Stadt Donaueschingen und dem Südwestrundfunk. Björn Gottstein, Künstlerischer Leiter sagte: „Angesichts der rasanten Entwicklung der vergangenen Tage blieb uns keine andere Wahl. Es ist frustrierend und tut unglaublich weh, die Musiktage so kurz vor Festivalbeginn absagen zu müssen.“

++ Kritik an Krisenmanagement in Ischgl

(21.24 Uhr) Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch im Tiroler Skiort Ischgl hat eine Expertenkommission das Krisenmanagement der örtlichen Behörden und der österreichischen Regierung kritisiert. Die örtlichen Behörden hätten nach dem Ausbruch verspätet gehandelt, sagte der Leiter der vom Tiroler Landtag eingesetzten Kommission, Ronald Rohrer, am Montag bei der Vorstellung des Untersuchungsberichts in Innsbruck.

Bundeskanzler Sebastian Kurz warf er vor, die Isolierung aller Orte im Paznautal sowie von St. Anton am Arlberg am 13. März „überraschend und ohne Vorbereitung“ angekündigt zu haben. Daraufhin waren die Touristen überhastet und in völligem Chaos abgereist. Wegen der Ausreise habe es eine Reihe von Kommunikationsproblemen zwischen Bund und dem Land Tirol gegeben.

Als „unwahr und schlecht“ bezeichnete Rohrer zudem Pressemitteilungen der Tiroler Behörden zur Lage in Ischgl: Nachdem isländische Behörden bereits am 5. März darüber informiert hatten, dass 14 Ischgl-Rückkehrer positiv getestet worden seien, hieß es in den Presseerklärungen, dass sie sich im Flugzeug angesteckt hätten und dass eine Übertragung des Virus auf die Gäste eher unwahrscheinlich sei.

Den österreichischen Behörden wurde schon früh vorgeworfen, zu spät auf erste Anzeichen des Ausbruchs in dem beliebten Wintersportort reagiert und damit der Ausbreitung in ganz Europa und darüber hinaus Vorschub geleistet zu haben.

Ende September leitete die Staatsanwaltschaft Innsbruck Ermittlungen gegen vier Behördenvertreter, darunter Ischgls Bürgermeister Werner Kurz, ein. Sie werden verdächtigt, die Ausbreitung des Virus nicht gestoppt zu haben. Zudem laufen bereits erste Musterklagen des österreichischen Verbraucherschutzvereins.

