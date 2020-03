Corona-Newsblog: Kreis Ravensburg verbietet alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Zum Aktualisieren hier klicken

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

Infizierte insgesamt: 3.062 (¹), 3.953 (³)

Infizierte Baden-Württemberg: 827(⁴)

Geheilte insgesamt: 46 (²,³)

Kritische Fälle insgesamt: 9 (²,³)

Todesfälle: 8 (²,³)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Hinweis: An den Wochenenende werden die Daten der jeweiligen Institute nicht so regelmäßig aktualisiert wie an Werktagen.

8:00 Uhr: Heute sind Kommunalwahlen in Bayern.

Sie finden unter ungewöhnlichen Umständen statt. Hier lesen Sie mehr dazu.

7:29 Uhr: Autorennen in der Sommerpause?

Die Formel 1 will ihre Rennen in der Sommerpause nachholen. Was genau geplant ist.

Sonntag, 01:36 Uhr: Weißes Haus: US-Präsident Trump nicht infiziert

Donald Trump war in Kontakt mit Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Nach wachsendem öffentlichem Druck unterzog er sich schließlich selber einem Test - dessen Ergebnis das Weiße Haus nun veröffentlicht hat. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.

Samstag, 21:00 Uhr: Kreis Ravensburg verbietet alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern.

Was am Samstag wichtig war:

258 neue Covid-19-Fälle in Baden-Württemberg

Die Zahl der Infizierten im Land steigt deutlich an auf 827

Die württembergische Landeskirche empfieht den Verzicht auf alle Gottesdienste mit Ausnahme von Beerdigungen

Jens Spahn fordert Rückkehrer aus Österreich, der Schweiz und Italien dazu auf, freiwillig zwei Wochen zuhause zu bleiben - auch ohne Symptome; die Landesregierung schließt sich dieser Bitte an

Fake-News über eine angebliche Absage des Biberacher Schützenfestes sowie eine angebliche Verbindung zwischen Ibuprofen und Corona machen die Runde

Tirol und Madrid sind neue Risikogebiete

Pneumokokken-Impfstoffe werden knapp

Schulen auf der Ostalb können schon ab Montag schließen