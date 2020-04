Corona-Newsblog: Krankenhäuser sollen keine Patienten aus dem Ausland mehr aufnehmen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Infizierte Deutschland: 67.366 (¹), 73.217 (³)

Geheilte Deutschland: 16.100 (³)

Kritische Fälle Deutschland: 2.675 (³)

Todesfälle Deutschland: 802 (³)

Todesfälle Baden-Württemberg: 239 (¹,⁴)

bestätigte Geheilte Baden-Württemberg: 764 (⁴)

Das Wichtigste im Überblick:

Einschränkungen des Bundes sollen bis 19. April gelten

Baden-Württemberg soll keine Covid-19-Patienten aus dem Ausland aufnehmen

aufnehmen Führungskräfte bei Daimler und ZF verzichten auf Teile ihres Gehalts

Wimbledon ist abgesagt

Sigmaringer Sozialträger registriert sprunghaften Anstieg an Corona-Infektionen

an Corona-Infektionen Zoos in Bayern schlagen Alarm

in Bayern schlagen Alarm Coronavirus auf Schwäbische.de: Welche Inhalte kostenpflichtig sind - und warum

Hintergründe und Informationen im Coronavirus-Dossier

im Coronavirus-Dossier Unsere Daten-Grafiken zum Coronavirus in der Region

20.10 Uhr - Daimler-Chefs verzichten auf einen Teil ihres Gehalts

Vorstände und Aufsichtsräte von Daimler verzichten wegen der Coronavirus-Krise in diesem Jahr auf einen Teil ihres Geldes. Auch den leitenden Führungskräften wird ein Teil ihres Einkommens gekürzt, wie aus einem internen Schreiben vom Mittwoch hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Vorstände bekommen demnach für die neun Monate bis zum Ende des Jahres eine um 20 Prozent reduzierte Grundvergütung. Die Aufsichtsräte verzichten ebenfalls auf 20 Prozent. Für die Führungskräfte der obersten drei Ebenen habe man sich mit deren Vertretern zudem auf eine Kürzung um zehn Prozent für die kommenden drei Monate verständigt.

„In der Finanzkrise 2009 haben wir eine ähnliche Maßnahme durchgeführt“, heißt es in dem Brief der Konzernführung um Vorstandschef Ola Källenius. „Wir gehen auch dieses Mal von einer breiten Zustimmung aus, da wir so alle einen weiteren Beitrag für das Unternehmen leisten können.“ Auf die variablen Bestandteile der Vergütung, die sich am Erfolg des Konzerns orientieren, habe die Kürzung keine Auswirkungen. Im vergangenen Jahr hatte Källenius eine Grundvergütung in Höhe von gut 1,3 Millionen Euro erhalten. Er ist allerdings erst seit Mai 2019 Vorstandschef.

Daimler hat wegen der Coronavirus-Pandemie einen Großteil seiner Produktion heruntergefahren. Von kommender Woche an sollen die Mitarbeiter deshalb für zunächst zwei Wochen in Kurzarbeit gehen.

Auch die Vorstände und Führungskräfte des Autozulieferers ZF wollen auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten. „Bei ZF sind wir ein Team und alle leisten einen Beitrag, um mit der aktuellen Situation umzugehen und das Unternehmen zu unterstützen“, sagte ein Sprecher am Mittwoch in Friedrichshafe. Beteiligt seien ZF-Führungskräfte weltweit - in den USA beispielsweise durch unbezahlte Urlaubstage. Wieviel Geld dadurch eingespart werden kann, nannte ZF nicht.

Auch die ZF-Mitarbeiter bringen Urlaub und Gleitzeit mit ein und verzichteten auf einen Teil ihres Gehalts in der Kurzarbeit, sagte der Sprecher weiter. „ZF stockt das Kurzarbeitergeld der Tarifmitarbeiter in Deutschland auf mehr als 80 Prozent der Nettobezüge auf.“

20.07 Uhr - Häftlinge nähen Mundschutz

Im Kampf gegen das Coronavirus haben Häftlinge in den Werksbetrieben des Freiburger Gefängnisses und der Frauen-Haftanstalt Schwäbisch Gmünd mit der Produktion von Mundschutzmasken begonnen. Sie produzieren wöchentlich rund 1200 einfache Schutzmasken, die teils für den Eigenbedarf und das Reinigungspersonal von Kliniken vorgesehen sind.

20.05 Uhr - Baden-Württemberg soll keine Covid-19-Patienten aus dem Ausland aufnehmen

Kliniken in Baden-Württemberg sollen vorerst keine weiteren Patienten aus dem Ausland aufnehmen. In einem Schreiben aus dem Sozialministerium an die Kliniken, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: „Aufgrund der dynamischen Lageentwicklung in Baden-Württemberg bitten wir Sie, derzeit von weiteren Aufnahmen aus dem Ausland abzusehen. Die aktuelle Lageeinschätzung lässt derzeit keine weiteren Aufnahmen aus dem Ausland zu. Sollte sich die Lage bei uns wieder entspannen, werden wir erneut auf Sie zukommen.“

Baden-Württemberg hatte sich kurz davor bereiterklärt, 23 schwerkranke Corona-Patienten aus Frankreich in Kliniken aufzunehmen. Dafür hatte das Gesundheitsministerium die Krankenhäuser im Südwesten gebeten, freie Beatmungsbetten zu melden. Die Kliniken sollten durch die Versorgung der Menschen aber nicht in Nöte geraten.

Der Südwesten hat derzeit genügend Beatmungsplätze, nämlich rund 2300. Das südliche Elsass, das an Baden-Württemberg grenzt, ist von der Corona-Pandemie besonders schwer getroffen. Dort sind die Intensivstationen der Krankenhäuser nach Angaben der zuständigen Präfektur komplett belegt.

19.54 Uhr - Pflegedienst-Vermittler warnen vor großer Lücke

100 000 bis 200 000 Betreuungskräfte könnten in Deutschland bald fehlen, weil Osteuropäerinnen abreisen oder nicht mehr ins Land kommen. Vermittler auf der Ostalb sorgen sich, wie es nach Ostern weitergehen soll.

19.28 Uhr - Obstbauern am Bodensee profitieren von der aktuellen Situation

Die Lager der Obstbauern am Bodensee leeren sich zunehmend. Gefühlt ist die Nachfrage riesengroß. Aber bedeutet das auch einen höheren Absatz? Hier gibt es weitere Informationen.

18.43 Uhr - Zahl der Infizierten im Land steigt auf 14.580 und 239 Todesfälle

Am Mittwoch meldete das Landesgesundheitsamt dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium weitere 1.267 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (Stand: 16 Uhr). Das ist die zweithöchste Zahl an neuen Erkrankungen im gesamten Zeitraum. Am 27. März hatte es 1288 neue Fälle gegeben.

Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 14.580 an. Das Durchschnittsalter beträgt 50 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 101 Jahren. Ungefähr 764 Personen sind unterdessen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen.

Darüber hinaus wurden dem Landesgesundheitsamt heute 43 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg auf insgesamt 239 an. Unter den Verstorbenen waren 156 Männer und 83 Frauen. Das Alter lag zwischen 41 und 98 Jahren. 63 Prozent der Todesfälle waren 80 Jahre oder älter.

18.18 Uhr - Tuttlingen fordert Bürger auf, Stoffmasken zu tragen

Die Stadt Tuttlingen appelliert an die Bürger, wenn möglich eine Stoffmaske zu tragen. „Auch wenn es keinen hundertprozentigen Schutz garantiert: Jeden Weg, das Übertragungsrisiko zu mindern, sollten wir nutzen“, so Oberbürgermeister Michael Beck in einer Pressemitteilung.

Auf eine offizielle Pflicht zum Maskentragen will die Stadt Tuttlingen aber bis auf Weiteres verzichten. Vor allem an Orten, wo viele Menschen zusammenkommen, sollte man auf Masken achten, so die Stadtverwaltung.

Dies gelte besonders für den Wochenmarkt. Dort werden am Freitag zwar die Abstände zwischen den Ständen nochmals vergrößert, dennoch sei jeder zusätzliche Schutz sinnvoll. In Anbetracht des Mangels appelliert die Stadt, auch auf selbstgenähte Masken zurück zu greifen.

17.59 Uhr - Wimbledon komplett abgesagt

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg fällt Wimbledon aus. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie werde das vom 29. Juni bis 12. Juli angesetzte Tennis-Turnier nicht ausgetragen, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit und kündigten die nächste Auflage für den 28. Juni bis 11. Juli 2021 an.

17.50 Uhr - Adidas entschuldigt sich und zahlt doch Miete

Es war eines der größten PR-Debakel des Jahres: Adidas gab bekannt, in der Corona-Krise keine Miete für seine nicht geöffneten Läden mehr zu bezahlen. Was folgte war ein Shitstorm, der sich gewaschen hatte. Jetzt zahlt der Sportartikelhersteller Adidas doch seine Mieten und entschuldigt sich für sein Vorpreschen.

Ihre Meinung ist uns wichtig, und Ihre Meinung ist eindeutig: Sie sind von adidas enttäuscht, heißt es in einem offenen Brief.

„Die Entscheidung, von Vermieter(innen) unserer Läden die Stundung der Miete für April zu verlangen, wurde von vielen von Ihnen als unsolidarisch empfunden“, heißt es in einem offenen Brief, den Adidas am Mittwoch veröffentlichte. „Ihre Meinung ist uns wichtig, und Ihre Meinung ist eindeutig: Sie sind von adidas enttäuscht.“

Adidas hatte im Zuge der Corona-Krise angekündigt, die Miete für die geschlossenen Läden in Europa ab April nicht mehr zu bezahlen. Im Internet gab es Boykott-Aufrufe gegen das Unternehmen. Auch die Modekette H&M und der Schuhhändler Deichmann hatten erklärt, die Mietzahlungen einstellen zu wollen.

17.27 Uhr - Kretschmann rät von Osterbesuchen ab

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat dazu aufgerufen, wegen des Coronavirus zu Ostern auf Besuche bei Verwandten und Freunden zu verzichten. „Bleiben sie Ostern möglichst zu Hause“, sagte Kretschmann in dem online übertragenen Statement. Die Menschen seien aufgerufen, nach wie vor alle Kontakte zu vermeiden, die nicht notwendig seien.

Auch Ostergottesdienste dürften nicht besucht werden. Wer auf Gottesdienste nicht verzichten wolle, solle Übertragungen in den Medien nutzen, sagte der Ministerpräsident.

Es sei schmerzlich, sagen zu müssen, dass man Großeltern in diesem Jahr nicht besuchen solle, räumte Kretschmann ein. Aber ältere Menschen seien durch das Virus besonders gefährdet.

Die Lage ist unverändert ernst. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

Kretschmann bekräftigte, dass es derzeit keinen Grund zur Entwarnung gebe. Es sei nicht sinnvoll, jetzt über ein Ende der Maßnahmen zu diskutieren. „Die Lage ist unverändert ernst.“ In den nächsten Tagen seien sehr viele Menschen, die schwer erkrankt seien, in den Krankenhäusern zu erwarten.

17.06 Uhr - Blautopf gesperrt: Besucher halten sich nicht an Abstandsregeln

Auf Anraten der Polizei sind ab sofort die Fußwege um den Blautopf bis auf weiteres gesperrt. Das teilt die Stadt Blaubeuren mit. Zahlreiche Besucher haben das gute Wetter für einen Spaziergang oder eine Fahrradtour an den Blautopf genutzt. So kam es dort laut Stadt zu großen Menschenansammlungen vergangenes Wochenende.

Gemäß der Rechtsverordnung des Landes Baden-Württemberg ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur möglich, wenn ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Dieser Mindestabstand könne auf den engen Fußwegen rund um den Blautopf und an den Schautafeln aber nicht gewährleistet werden, schreibt die Stadt Blaubeuren.

Ordnungsamt und Polizei seien am Samstag auf taube Ohren gestoßen, die Aufforderungen haben kaum Wirkung gezeigt. Deswegen sind die Fußwege bis auf weiteres gesperrt.

Der Blautopf ist für Spaziergänger wegen Corona gesperrt. (Foto: msc /Montage: dkd)

Ab 16.30 Uhr - Live: Statement von Winfried Kretschmann

Ministerpräsident Winfried Kretschmann informiert über die Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin.

"Die zentrale Botschaft dieser Gespräche ist: Es gibt keinen Grund zur Entwarnung."

"Ausstiegsdebatten sind nicht sinnvoll und wir werden sie nicht führen."

"Ich bitte Sie weiter geduldig, die beschlossenene Maßnahmen zu befolgen."

"In den nächsten Tagen werden schwer erkrankte Menschen in die Krankenhäuser kommen."

"Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben sich verständigt: Alle Länder verlängern ihre Maßnahmen der Kontaktbeschränkungen."

"Die Maßnahmen gelten mindestens bis 19. April."

"Nach Ostern werden wir wieder ein Gespräch mit der Kanzlerin haben, um dann weiter zu beraten, wie es nach Mitte April weitergehen kann. Das wird unmittelbar nach Ostern stattfinden."

"Wir müssen Ostern anders begehen als sonst."

"Feiern Sie nur mit denen Menschen, mit denen Sie sowieso zusammenleben."

"Da im Moment nicht genügend Masken vorhanden sind, haben wir uns darauf geeinigt, dass es in Deutschland auf absehbare Zeit keine Maskenpflicht geben wird." Um eine weitere Verknappung der Masken zu vermeiden.

"Auch wenn Sie einen Mundschutz tragen, halten Sie trotzdem den Sicherheitsabstand ein."

16.22 Uhr - Einschränkungen des Bundes sollen bis 19. April gelten

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, die Beschränkungen des öffentlichen Lebens bis zum Ende der Osterfreien in ganz Deutschland aufrechtzuerhalten. Einen entsprechenden Beschluss fassten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten der Länder in einer Schaltkonferenz am Mittwochmittag.

16.03 Uhr - Bildergalerie: So sieht die Welt aus, wenn sie leer ist

Die A96 zwischen Kißlegg und Wangen. Normalerweise viel befahren mt Autos im Sekundentakt. Jetzt verwaist. (Foto: SZ) Die Herrenstraße in Wangen, Einkaufsstraße eigentlich und viel besucht. Ebenso ausgestorben... (Foto: SZ) ... wie die Bindstraße. Hier mit Blick zur Eselsmühle. (Foto: SZ) Auch im Eingangsbereich der Insel sieht man keinen Menschen. (Foto: Christian Flemming) Der Hafen (mit dem Mangturm) ist Lindaus Gästemagnet Nummer 1 – während der Corona-Krise ist es auch dort still und leer. (Foto: Christian Flemming) Der Hafen ist Lindaus Gästemagnet Nummer 1 – während der Corona-Krise ist es auch dort still und leer. (Foto: Christian Flemming) Trotz strahlender Sonne ist auch die Maximilianstraße wie ausgestorben. (Foto: Christian Flemming) Dieses Kettenkarussell im Gorky Park in Moskau, Russland, ist außer Betrieb. So soll die Ausbreitung des Coronavirus gestoppt werden. (Foto: Sergei Fadeichev / Imago Images) In der U-Bahn von Moskau ist sonst deutlich mehr los, die Menschen sollen auch in Russland zu Hause bleiben. (Foto: Sergei Fadeichev / Imago Images) Dieser Busbahnhof in Hanoi, Vietnam, ist verwaist. (Foto: via www.imago-images.de) Auch in Barcelona steht das Leben still. (Foto: Jordi Boixareu / Imago Images) Auf Grund der geltenden Allgemeinverfügung zum Schutz vor dem Corona Virus ist Leipzig zu einer Geisterstadt geworden. Nur wenige Menschen gehen am späten Abend auf die Straße. Wo sonst stark frequentierte Bars geöffnet haben ist gähnende Leere (Foto: ArcheoPix / Imago Images) In New York, der Stadt, die niemals schläft, steht das Leben still. (Foto: G. Ronald Lopez / Imago Images) Auf der Brooklyn Bridge ist nichts los. Sonst gibt es diesen Blick nur bei Endzeit-Filmen. (Foto: Vanessa Carvalho / Imago Images) Zum Glück: Kaum ein Mensch zu sehen in Biberachs Innenstadt. (Foto: Gerd Mägerle) Ein seltenes Bild: Das Parkdeck in Biberach ist leer. (Foto: Gerd Mägerle) Auch die Stadtbücherei in Biberach bleibt geschlossen. (Foto: Gerd Mägerle) Die menschenleere Hauptstraße in Trossingen zur Mittagszeit. (Foto: SZ) In der Herrenstraße in Bad Wurzach ist nichts los. (Foto: Steffen Lang) Die Spielgeräte auf dem Spielplatz im Kurpark in Bad Wurzach sind verwaist. (Foto: Steffen Lang) Normalerweise sind diese Plätze in Sigmaringen an der frischen Luft heiß begehrt. Derzeit eher nicht. (Foto: Korinth) Die Innenstadt von Sigmaringen ist verlasssen. (Foto: Korinth) Das Frühlingserwachen in Sigmaringen nehmen die Bewohner nur aus der Ferne wahr. (Foto: Korinth) Das Frühlingserwachen in Sigmaringen nehmen die Bewohner nur aus der Ferne wahr. (Foto: Krointh) Das Frühlingserwachen in Sigmaringen nehmen die Bewohner nur aus der Ferne wahr. (Foto: Korinth) Der Blick aus der SZ-Redaktion in Laichingen auf den leeren Marktplatz. (Foto: Scholz) Azuf dem Spielplatz Schöner Graben in Ellwangen ist nichts los. Er ist gesperrt. (Foto: rim) Straße bei der Parkpalette in Ellwangen. (Foto: rim) Kein Mensch mehr unterwegs, aufgenommen in Aulendorf. (Foto: Claudia-Evelyn Buchmüller) Normalerweise wäre an einem sonnigen Tag im März deutlich mehr in der Innenstadt von Friedrichshafen los. (Foto: Marcus Fey) Normalerweise wäre an einem sonnigen Tag im März deutlich mehr in der Innenstadt von Friedrichshafen los. (Foto: Marcus Fey) Normalerweise wäre an einem sonnigen Tag im März deutlich mehr in der Innenstadt von Friedrichshafen los. (Foto: Marcus Fey) Normalerweise wäre an einem sonnigen Tag im März deutlich mehr in der Innenstadt von Friedrichshafen los. (Foto: Marcus Fey) Leerer Rathausplatz in Bad Waldsee (Foto: Wolfgang Heyer) Nur wenige Menschen laufen um die Mittagszeit durch die Innenstadt von Ravensburg. (Aufnahme mit einer Drohne) (Foto: A4496 Felix Kästle / dpa) Das Stadion der Chicago White Sox und der davorliegende Parkplatz sind nahezu menschenleer. (Foto: Scott Olson) Die Sheikh Zayed Straße in Dubai ist leer. (Foto: Karim Sahib) Auch in Indien ist der "Lockdown" zu spüren. Auf diesem historischen Platz sind nur noch Tauben unterwegs. (Foto: SAM PANTHAKY / afp) In Key West (Florida, USA) sind die Touristen inzwischen abgereist. Strände und Parks haben geschlossen. Nur diese Hähne lassen sich nicht beirren und sind weiter unterwegs. (Foto: Joe Raedle) Auf dem Platz der Verfassung in Mexiko-Stadt herrscht normalerweise regese Treiben. Auch hier ist das Coronavirus aber angekommen und viele Menschen bleiben zu Hause. (Foto: ALFREDO ESTRELLA) Der bekannte Cowoboy am Times Square in New York ist fast alleine - und trägt Mundschutz. (Foto: Vanessa Carvalho / Imago Images) Die argentinische Hauptstadt Buenos Aires wirkt auf dieser Luftaufnahme wie ausgestorben. (Foto: Ronaldo Schemidt / afp) Fast leere Straße - hier aufgenommen in Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens. (Foto: Daniel Garzon / Imago Images) Nichts los ist in dieser Park- und Sportanlage in Bogota, Kolumbien. Bis am 13. April sollen die Menschen des Landes zu Hause bleiben. (Foto: RAUL ARBOLEDA / afp) Auf der Straße Calzada Roosevelt in Guatemala-Stadt ist nichts los. Zwischen 16 und 4 Uhr darf niemand unterwegs sein, in dieser Zeit herrscht in Guatemala Ausgangssperre. (Foto: JOHAN ORDONEZ / afp) Am Brighton Pier in England scheint zumindest der Strand noch nicht geschlossen worden zu sein. Eine Gruppe von Menschen entspannt sich in der Sonne. (Foto: GLYN KIRK / afp) Die Autobahn A21 in der Grafschaft Kent in Südengland wirkt nahezu ausgestorben. (Foto: Ben Stansall / afp) Die vielen Märkte und Läden in Peschawar, der Hauptstadt der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa haben geschlossen. Auch hier soll sich das Virus dadurch langsamer ausbreiten. (Foto: ABDUL MAJEED / afp) Auch für die New Yorker gelten weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Das Foto zeigt leere Tische und Stühle am Herald Square. (Foto: Wang Ying / dpa) Luftaufnahme der Stadt Prayagraj in Indien, die unter vollständiger Sperrung bleibt. Indien hat seine Ausgangssperren während der Corona-Pandemie auf 32 der 36 Bundesstaaten und Bundesterritorien ausgeweitet. Aus nahezu allen Landesteilen seien Infektionen gemeldet worden. (Foto: Rajesh Kumar Singh / dpa) "Baden verboten" heißt es auch an den Stränden von Malaga in Spanien. (Foto: Lorenzo Carnero / Imago Images) Das Rathaus von Paris macht einen sehr verlassenen Eindruck. (Foto: Mathieu Menard / Imago Images) Bondi Beach in Sydney (Australien), nachdem er geschlossen wurde. (Foto: JAMES GOURLEY / Imago Images) In Freiburg steht das öffentliche Leben größtenteils still. (Foto: Patrick Seeger / dpa) 1 von 1

15.45 Uhr - Kondomhersteller aus Singen registriert 40 Prozent gesteigerte Nachfrage

Die Deutschen horten nur Toilettenpapier und Nudeln? Stimmt nicht, sagt Jan Vinzenz Krause aus Singen am Hohentwiel. Er vertreibt Kondome und verzeichnet in seinem Unternehmen „Vinergy“ seit Beginn der Corona-Krise in Deutschland einen Umsatzanstieg von mehr als 40 Prozent.

Dabei sind Februar und März im Kondomgeschäft klassischerweise keine ganz so guten Monate, wie der Firmenchef, der das Unternehmen zusammen mit seiner Frau Eva betreibt, erklärt. Wie es genau um die Branche steht, lesen Sie hier (plus).

15.45 Uhr - Maibaumstellen entfällt

Das Aufstellen eines Maibaums ist nach der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg nicht erlaubt. Hierauf weist das Landratsamt Biberach in seiner Pressemitteilung vom 30. März ausdrücklich hin. Laut Stadtverwaltung entfällt aus diesem Grund sowohl in der Kernstadt als auch in den Teilorten das diesjährige traditionelle Maibaumstellen.

Nach der derzeit gültigen Verordnung dürfen sich nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig im öffentlichen Raum aufhalten und sich versammeln. Aus jetziger Sicht gilt diese Regelung bis zum 15. Juni. Unter diesen Bedingungen ist es faktisch ausgeschlossen, einen Maibaum aufzustellen. Die Regelung bezieht sich auch auf die dazugehörigen Vorarbeiten wie beispielsweise das Binden von Maibaumkränzen.

15.33 Uhr - Live: Im Gebet mit den Weltreligionen

Führende Religionsvertreter aus der ganzen Welt, die an der Tagung "Religions for Peace" in Lindau teilgenommen haben, beten in der Corona-Krise gemeinsam in einer Livevideokonferenz.

15.21 Uhr - Kriminalität verschiebt sich von draußen nach drinnen

Die Kriminalität im Land verschiebt sich nach Angaben von Innenminister Thomas Strobl in Zeiten der Corona-Pandemie. „Die Trends bei den Straftaten, die wir bislang im öffentlichen Raum feststellen mussten, also etwa Aggressionsdelikte und Sexualstraftaten, gehen in vielen Bereichen nach unten. Auch der Wohnungseinbruchsdiebstahl geht weiter zurück“, teilte der CDU-Politiker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Auch die grenzüberschreitende Kriminalität gehe zurück.

Dafür komme es vermehrt zu häuslicher Gewalt. „Wir haben Hinweise, dass bei verschiedenen Frauenberatungsstellen im Land eine höhere Anfrage- und Beratungsdichte als bislang wahrgenommen wird.“ Auch Trickbetrüger nutzten die Notlage vieler Menschen aus.

15.15 Uhr - Untersteller mahnt, Klimawandel nicht zu vergessen

Der Klimawandel droht nach Ansicht des baden-württembergischen Umweltministers Franz Untersteller (Grüne) während der Corona-Krise in Vergessenheit zu geraten. „Wir stehen im Moment ganz im Bann der Corona-Krise“, sagte er am Mittwoch in Stuttgart. „Die Klimabilanz 2019 zeigt aber überdeutlich: Klimaschutz bleibt auf der Tagesordnung.“

Die Daten für das vergangene Jahr geben keinen Grund zur Entwarnung. „Im Gegenteil“, sagte Untersteller. „Auch in der jetzigen Situation, in der es natürlich zuallererst um entschlossenes und schnelles Management der Corona-Krise geht, müssen wir den Klimaschutz ebenso als existenzielle Krise begreifen, die wir eindämmen müssen.“

13.20 Uhr - Landwirten fehlen Arbeiter: Unionspolitiker bitten Merkel um Hilfe

Seefelden: Landwirt Helmut Noll (auf dem Traktor) und seine Familie verlegen Planen, um den Spargel vor Licht zu schützen und so die Bildung von Chlorophyll zu vermeiden. Durch die Coronakrise fehlt es dem Betrieb an Arbeitskräften, diesen Mangel muss jetzt die Familie ausgleichen. Sein polnischer Vorarbeiter ist aus Angst vor Reisbeschränkungen bereits wieder nach Polen abgereist. (Foto: Philipp von Ditfurth)

In einem Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dringen Unionspolitiker auf eine Lockerung der Einreisebeschränkungen für Saisonarbeitskräfte aus Rumänien und anderen EU-Mitgliedstaaten. Die deutschen Landwirte müssten in den nächsten Tagen entscheiden, welche Obst- und Gemüsesorten noch angebaut und geerntet werden könnten, daher sei keine Zeit zu verlieren, heißt es in dem Schreiben der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft der Fraktion, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die von der EU-Kommission empfohlene bevorzugte Abfertigung von Saisonarbeitskräften für die Landwirtschaft müsse in Deutschland unverzüglich umgesetzt werden, schreiben die Abgeordneten Albert Stegemann und Gitta Connemann in dem Brief vom Dienstag, der auch an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) gerichtet ist. „Deshalb ist das Einreiseverbot für Saisonarbeitskräfte unverzüglich aufzuheben“, fordert die Arbeitsgruppe.

12.30 Uhr - Ochsenhausen setzt für April die Kindergarten-Gebühren aus

Die Stadt Ochsenhausen wird den Einzug der Gebühren für die städtischen Kindergärten und Kitas im April aussetzen. „Wir schließen uns der Empfehlung Landesverbände an. Damit möchten wir den Eltern entgegenkommen und sie entlasten“, sagt Monika Merk, Sprecherin der Stadt.

Der Städte- und Gemeindetag und die vier Kirchen in Baden-Württemberg hatten den Trägern der Einrichtungen empfohlen, die Gebühren im April auszusetzen. Doch bindend ist diese Empfehlung nicht.

11.55 Uhr - Seniorenresidenz schafft Tablets an, damit Bewohner über Video telefonieren können

Krisen sorgen häufig dafür, dass Menschen neue Wege gehen. Um den Kontakt zwischen den Bewohnern und ihren Familien zu verbessern, hat die ASB-Seniorenresidenz Albblick Tablet-Computer angeschafft. Damit können die Bewohner ihre Lieben, die sie ja aktuell nicht besuchen können, nicht nur hören, sondern auch sehen. Viele nutzen das Angebot und sind begeistert.

Im Merklinger Seniorenheim wird Bildtelefonie über das Tablet schon stark nachgefragt und rege genutzt. (Foto: Seniorenresidenz Albblick)

Aktuell sind es ein bis zwei Anrufe, die von seiten der Bewohner oder Angehörigen pro Tag getätigt werden. Sandra Greese ist sich aber sicher, dass diese Zahl noch steigen wird. „Wir sind ja momentan erst in der Startphase, das wird sicher noch deutlich mehr“, so die Pflegedienstleiterin.

11.48 Uhr - Schutz vor dem Virus in der Öffentlichkeit? Darum geht es in der Masken-Debatte

Nun also doch: Wochenlang hatten Experten erklärt, das Tragen von Atemmasken mache bei Gesunden keinen Sinn und solle medizinischem Personal vorbehalten bleiben – jetzt schreibt die thüringische Stadt Jena die Benutzung in der Öffentlichkeit vor, nachdem Tschechien und Österreich es vorgemacht haben.

Und auch im Süden Deutschlands wird über eine Masken-Pflicht debattiert. Außerdem besprechen sich heute die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten unter anderem auch in der Frage, ob die Verwendung einer Atemschutzmaske im öffentlichen Raum Pflicht werden sollte.

Aber ist die wirklich nötig? Und gibt es überhaupt genügend Masken für alle? Die wichtigsten Fragen im Überblick.

11.31 Uhr - Zur Erinnerung: Diese Bußgelder drohen in Baden-Württemberg und Bayern

Leinfelden-Echterdingen: Eine Familie geht auf einem Feldweg entlang. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, hat die Bundesregierung das öffentliche Leben weiter erheblich eingeschränkt. (Foto: Sebastian Gollnow)

In Baden-Württemberg werden Zusammenkünfte im öffentlichen Raum von mehr als zwei Personen, die nicht zur Familie gehören, sowie Verstöße gegen die Fahrt- und Reiseverbote im Land werden mit einem Bußgeld bis zu 1.000 Euro geahndet. Pendler, die keine Pendlerbescheinigung mitführen, müssen mit einem Bußgeld bis 500 Euro rechnen. Der Reifenwechsel in der Werkstatt bleibt erlaubt.

In Bayern dürfen Menschen ihre Wohnung nur aus triftigem Grund verlassen: Für Arztbesuche, Einkäufe oder den Weg zur Arbeit. Auch Spaziergänge allein oder mit Personen aus demselben Haushalt bleiben erlaubt. Wer ohne triftigen Grund die Wohnung verlässt, muss mit einem Bußgeld von 150 Euro rechnen. Picknick und Reifenwechsel sind kein triftiger Grund und deshalb nicht gestattet.

11.09 Uhr - Desinfektionsmittel und Ausrüstung gestohlen

Mehr entdecken: Dieb klaut Desinfektionsmittel und Ausrüstung aus Rettungswagen

Dieb klaut Desinfektionsmittel und Ausrüstung aus Rettungswagen (Foto: SZ/dpa)

11.02 Uhr - Corona-Fälle bei der Jugend- und Behindertenhilfe Mariaberg steigen rapide an

Innerhalb weniger Tage hat das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg einen drastischen Anstieg der mit Covid-19 infizierten Klienten und Mitarbeiter verzeichnet. Durch weitreichende Tests wurden die Infizierten schnell entdeckt. Doch dem Unternehmen fehlt es an Schutzmaterial, es droht ein Personalengpass. Das teilte das Unternehmen aus dem Kreis Sigmaringen in einer Pressemitteilung mit.

Noch vor einer Woche, nach dem ersten bestätigten Fall, hatten sich die Verantwortlichen gut für die Corona-Krise gerüstet gesehen. „Wir sind bislang sicher unterwegs“, sagte Vorstand Rüdiger Böhm im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ – ließ aber auch keinen Zweifel daran, wie ernst die Lage ist und dass er mit weiteren Fällen der Viruserkrankung Covid-19 rechnet. Damit sollte er Recht behalten.

Mariaberg betreibt unter anderem Wohnangebote für Menschen mit Behinderung und Jugendliche im Landkreis Sigmaringen sowie in den angrenzenden Landkreisen. In den Wohnangeboten in Mariaberg, Trochtelfingen und Burladingen gebe es aktuell knapp 50 positiv getestete Fälle.

10.25 Uhr - Ministerpräsident Kretschmann kündigt Stellungnahme um 16.30 Uhr an

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) konferiert heute mit den Ministerpräsidenten der Länder. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird anschließend über die Ergebnisse des Gesprächs informieren. Dies wird per Livestream um 16.30 Uhr geschehen. Das hat die Landesregierung angekündigt.

10.20 Uhr - Erste Hamsterkäufe wegen Corona-Krise treiben Umsätze im Einzelhandel

Erste Hamsterkäufe und insgesamt kräftige Nachfrage haben Deutschlands Einzelhändlern im Februar dieses Jahres ein deutliches Umsatzplus beschert. Die Unternehmen setzten real (preisbereinigt) 6,4 Prozent und nominal 7,7 Prozent mehr um als im Vorjahresmonat. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch anhand vorläufiger Ergebnisse mit. Für zusätzlichen Schwung sorgte, dass der Februar in diesem Jahr mit 25 Verkaufstagen einen Verkaufstag mehr hatte.

Vergleichsweise deutlich machte sich die aufziehende Krisensituation in den Umsätzen von Apotheken sowie im Einzelhandel mit kosmetischen, pharmazeutischen und medizinischen Produkten bemerkbar: Hier errechneten die Wiesbadener Statistiker einen Anstieg um real 6,6 Prozent und nominal 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Das größte Umsatzplus mit real und nominal 11 Prozent erzielte der seit geraumer Zeit boomende Internet- und Versandhandel. Das starke Plus sei „nicht ungewöhnlich und somit nicht eindeutig auf einen Sondereinfluss der Corona-Pandemie zurückzuführen“, erklärten die Statistiker.

10.16 Uhr - Italien verlängert Ausgangsverbote bis 13. April

Italiens Regierung verlängert die strengen Ausgangsbeschränkungen für die 60 Millionen Bürger wegen der Corona-Krise bis zum 13. April. Das kündigte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Mittwoch in Rom an. Diese Verlängerung hatte die Regierung bereits Anfang der Woche in Aussicht gestellt. Seit 10. März dürfen sich die Menschen im Land nicht mehr frei bewegen. Schulen sind zu, viele Fabriken ebenfalls. Die Beschränkungen galten bisher bis 3. April.

Italien ist das am schwersten in Europa von der Covid-19-Krankheit betroffene Land. Die Zahl der Menschen, die positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet wurden, liegt über 105.000, mehr als 12.000 Menschen sind gestorben.

09.19 Uhr - Erzbistum München verschiebt Firmung und Erstkommunion

Im Erzbistum München und Freising werden Firmung und Erstkommunion wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus bis Pfingsten verschoben. „Manche Hoffnungen werden enttäuscht, aber wir müssen weiter verantwortlich handeln“, heißt es in einem Schreiben von Generalvikar Christoph Klingan und Amtschefin Stephanie Herrmann an die Pfarreien im Bistum. Darin wird die Verschiebung der Firmungen angekündigt und „nachdrücklich empfohlen, auch alle Erstkommunionfeiern bis Pfingsten aufzuschieben“.

8.49 Uhr - Saudi Arabien rät davon ab, Pilgerfahrt vorzubereiten

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus appelliert Saudi-Arabien an Muslime in aller Welt, vorerst keine Vorbereitungen für die Pilgerfahrt nach Mekka in diesem Sommer zu treffen. Zunächst müsse das Ausmaß der Folgen der Corona-Pandemie klarer werden, sagte der für die Wallfahrt Hadsch zuständige Minister Muhammad Saleh bin Taher Banten nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SPA am Mittwoch.

Er betonte die Verantwortung des Königreichs für die Gesundheit der Menschen. Zu einer möglichen Absage der Wallfahrt äußerte sich der Minister nicht. Die alljährliche Wallfahrt beginnt dieses Jahr planmäßig Ende Juli. Sie gehört zu den fünf Grundpflichten des Islams. Jeder fromme Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, sollte einmal im Leben nach Mekka pilgern.

8.27 Uhr - Gesundheitsministerium bittet darum, auf Aprilscherze zu verzichten

In der derzeitigen Situation bitten wir Sie darum, am 01. April diesen Jahres auf erfundene Geschichten zu der Coronavirus-Thematik zu verzichten. So kann die Gefahr minimiert werden, dass der Kampf gegen das Virus durch Falschinformationen zum Thema erschwert wird. pic.twitter.com/OEYShq6vJp— BMG (@BMG_Bund) March 31, 2020

08.17 Uhr - Franziska Paschek übersetzt für Gehörlose

Wenn Franziska Paschek arbeitet, hängen bis zu 37.000 Menschen an ihren Lippen — und Händen. Paschek ist Gebärdensprachdolmetscherin. Wenn die Landesregierung etwas Wichtiges zur Corona-Krise mitteilt, übersetzt sie für Tausende Gehörlose und Hörgeschädigte im Südwesten.

Das Staatsministerium hatte vergangene Woche mitgeteilt, bei wichtigen Terminen künftig solche Dolmetscher einzusetzen. „Ich denke, das ist ein großer Schritt“, sagt Paschek dazu. Ohne Übersetzung bekämen Gehörlose Informationen später, teilweise auch gar nicht mit.

Franziska Paschek, Gebärdensprachdolmetscherin, übersetzt während eine Pressekonferenz der Landesregierung, die aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus im Internet gestreamt wird, das Gesagte. Links der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90 / Die Grünen). (Foto: Sebastian Gollnow)

Sonst übersetzt die 30-Jährige für Gehörlose beim Arzt, auf Ämtern oder bei der Arbeit. Alles Aufträge, die für sie genauso wichtig sind wie Pressekonferenzen mit Spitzenpolitikern, betont sie. Allerdings: „Wenn man weiß, dass da Hunderttausende vor dem Fernseher sitzen, steigt die Nervosität“, sagt Paschek, die aus Zwickau stammt und heute mit ihrem Mann und zwei Kindern in Stuttgart wohnt.

Dreimal hat Paschek bereits für die Landesregierung gedolmetscht. Zum ersten Mal am 13. März. Hunderttausende sahen die Pressekonferenz, auf der die Schließung der Schulen angekündigt wurde. Paschek wurde danach zu einer kleinen Berühmtheit. Auf Youtube kommentierten viele ihren Einsatz. Es sei schade, dass es für die Leute ungewohnt sei, sagt Paschek. Daran merke man, dass noch viel zu wenige Dolmetscher eingesetzt würden.

Viele Gehörlose und Hörgeschädigte kommunizieren mittels Gebärdensprache. Sie drücken sich mit Mimik, Mund- und Körperhaltung sowie Handzeichen aus. Gebärdensprachen sind vollwertige Sprachen, es lässt sich auch Abstraktes ausdrücken.

07.50 Uhr - Frauen und Männer dürfen in Panama nicht mehr gleichzeitig vor die Tür

In Panama dürfen wegen der Corona-Pandemie Männer und Frauen nicht mehr am selben Tag ihre Häuser verlassen. Diese neue Maßnahme zur Vermeidung von sozialen Kontakten trat am Mittwoch in Kraft, nachdem die Regierung des mittelamerikanischen Landes sie am Montag angekündigt hatte. Zur Begründung hieß es, zu viele Menschen hätten die bisher geltende Ausgangsbeschränkung missachtet.

Diese hatte Staatspräsident Laurentino Cortizo ab vergangenen Mittwoch auf unbestimmte Zeit verfügt. Jedem stehen demnach jeden Tag zwei bestimmte Stunden zwischen 6.30 und 19.30 Uhr draußen zu, um Dinge des Grundbedarfs einzukaufen — welche zwei Stunden, hängt von der letzten Ziffer der Ausweisnummer ab. Dies gilt weiterhin. Hinzu kommt nun, dass Frauen nur noch montags, mittwochs und freitags raus dürfen und Männer dienstags, donnerstags und samstags. Sonntags darf niemand mehr vor die Tür.

In Panama wurden bisher 1181 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und 30 Todesfälle bestätigt. Das kleine Land zwischen Kolumbien und Costa Rica mit nur etwa vier Millionen Einwohnern gehört damit zu den lateinamerikanischen Staaten mit den meisten bekannten Covid-19-Fällen.

06.59 Uhr - Corona-Kontaktregeln machen Straßen im Südwesten sicherer

Das Coronavirus und die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen wirken sich auf die öffentliche Sicherheit aus. Die Kriminalität im Südwesten dürfte aus Sicht von Experten in vielen Bereichen durch die strengen Ausgangsbeschränkungen deutlich sinken.

Ein strategisches Lagebild des Landeskriminalamts belegt diese Einschätzung: Es betrachtet die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Land im Zusammenhang mit der Pandemie. Demnach sind die Straftaten im Land in den vergangenen Wochen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum stark gesunken — das gilt etwa für Diebstahlsdelikte, Sexualstraftaten oder Körperverletzungen.

06.33 Uhr - „Zum Verzweifeln“: Bayerns Zoos rechnen mit hohen Finanzeinbußen

Zoos und Tiergärten in Bayern sind wegen der Corona-Krise bis zum Ende der Osterferien geschlossen und fürchten hohe Einbußen. „Schlimmer kann es eigentlich nicht kommen“, sagt Rasem Baban, Direktor im Tierpark Hellabrunn in München.

Er rechnet mit Einbußen von zwei Millionen Euro während der fünfwöchigen Schließung. Die Osterferien seien für Zoos der Start in die Saison und besonders besucherstark. „Das kann man nicht aufholen“, sagt er. Und selbst den Tieren falle auf, wie leer es auf dem Gelände sei.

Ein Löwe sitzt in seinem Gehege im Tiergarten Straubing neben einem menschenleeren Weg. (Foto: Armin Weigel)

Der Verband der Zoologischen Gärten hat am Dienstag ein Soforthilfe-Programm über 100 Millionen Euro für mehr als 50 Zoos in Deutschland gefordert. In einem Brief wandte sich Verbandschef Jörg Junhold, Zoodirektor in Leipzig, auch an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und wies auf die Notwendigkeit sofortiger Unterstützung hin.

Zoos arbeiteten derzeit ohne Einnahmen, aber mit gleichbleibend hohen Ausgaben weiter, argumentierte Junold. In Bayern gibt es vier Zoos - in München, Nürnberg, Augsburg und Straubing.

Dienstag, 22.07 Uhr - Menschen in Altenheimen treffen Infektionen besonders hart

Allein in Baden-Württemberg wurden in sechs Altenheimen Corona-Fälle registriert. Jetzt wird sogar über eine Ausgangssperre für Bewohner nachgedacht. Hier geht es zum Artikel.

Dienstag, 21.56 Uhr - Überblick: Die Zahlen in Deutschland

In Deutschland sind bis Dienstagnachmittag mehr als 67.000 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Besonders hohe Zahlen haben

Bayern mit mehr als 15.500 nachgewiesenen Fällen und 191 Toten,

Nordrhein-Westfalen mit mehr als 15.250 Fällen und 148 Toten und

Baden-Württemberg mit mehr als 13.300 Fällen und 196 Toten.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Hamburg mit einem Wert von 124,4 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 80,6.

Mindestens 700 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Darunter waren zwei Touristen während einer Reise in Ägypten und ein 67-jähriger Tourist auf Zypern. Auf der griechischen Insel Kreta starb ein 42 Jahre alter Deutscher.

Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Dienstag, 21.01 Uhr - Wie ein Mann aus der Region die Corona-Krise in den USA erlebt

Ein gebürtiger Laupheimer sieht die Krise aus amerikanischer Perspektive. Toilettenpapier und Waffen sind gefragt. Hier geht es zum Artikel.

Die wichtigsten Meldungen von Dienstag im Überblick:

Bis mindestens 30. April werden keine Fußballbundesligaspiele ausgetragen

Flughafen Memmingen schränkt Flugbetrieb ein

Landesregierung verweigert Debatte über Lockerungen

Erster Corona-Todesfall im Kreis Ravensburg

Da war der Newsblog von Dienstag, 31. März