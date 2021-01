Corona-Newsblog: Kleingedrucktes überarbeitet - Hohe Rückzahlungen der Corona-Hilfen befürchtet

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 37.400 (264.735 Gesamt - ca. 221.500 Genesene - 5.758 Verstorbene)

Das Wichtigste auf einen Blick:

Steuerberater befürchten hohe Rückzahlungen bei Corona-Hilfen (6.45 Uhr)

bei Corona-Hilfen (6.45 Uhr) 19.600 Neuinfektionen und 1060 neue Todesfälle gemeldet (6.33 Uhr)

++ Steuerberater befürchten hohe Rückzahlungen bei Corona-Hilfen

(6.45 Uhr) Der Deutsche Steuerberaterverband beklagt einen großen Korrekturaufwand bei Anträgen für die staatliche Überbrückungshilfe in der Corona-Krise. „Ich gehe davon aus, dass wegen der neuen Fixkosten-Regel 80 Prozent bis 90 Prozent aller Anträge für Überbrückungshilfen noch einmal angepackt werden müssen“, sagte Verbandspräsident Harald Elster der Zeitung „Welt“. In der Folge müssten viele Unternehmen entweder bereits gezahlte Hilfen zurückzahlen oder sie bekämen weniger Geld, als sie ursprünglich gedacht hätten.

Elster forderte eine längere Antragsfrist, um die bereits gestellten Anträge zu überarbeiten. „Eine Verlängerung der Frist bis zum 28. Februar ist notwendig“, sagte er. Bislang endet sie am 31. Januar. Erst kürzlich hatte das Bundeswirtschaftsministerium nach Absprache mit der EU-Kommission klargestellt, dass Überbrückungshilfen lediglich ein Beitrag zu den ungedeckten Fixkosten sein dürfen.

Regelungen bei der Überbrückungshilfe II wurden wegen des EU-Beihilferechts angepasst. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums sind „ungedeckte Fixkosten“ Voraussetzung für die Gewährung von Beihilfen — also für Kosten, die eine Firma nicht mit den noch vorhandenen Einnahmen decken kann.

Unter anderem der Bundesverband der Freien Berufe hatte zuletzt kritisiert, dass eine auf ungedeckte Fixkosten beschränkende Regelung bei der Berechnung der Überbrückungshilfen erst nachträglich aufgenommen worden sei. Damit rutschten sicher etliche Anträge mindestens in die Grauzone, Rückzahlungen seien zu befürchten.

++ 19.600 Neuinfektionen und 1060 neue Todesfälle gemeldet

(6.33 Uhr) Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 19.600 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1060 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Mittwochmorgen bekanntgab. Grundsätzlich ist die Interpretation der Daten momentan noch etwas schwierig, weil um den Jahreswechsel herum Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Mittwochmorgen bei 155,0. „Der über die Feiertage und den Jahreswechsel beobachtete Rückgang der 7-Tage-Inzidenzen setzt sich nicht weiter fort“, hieß es im RKI-Lagebericht vom Dienstagabend. „Stattdessen sind in allen Altersgruppen, vor allem in den jüngeren Altersgruppen (zw. 15 und 39 Jahren) deutliche Anstiege zu beobachten.“

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1.953.426 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 13.01., 0 Uhr). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 42.637. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.596.600 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Dienstag bei 1,07 (Vortag: 1,14). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 107 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Spahn gibt Regierungserklärung zu Impfstart ab

(6.26 Uhr) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gibt zum Auftakt der ersten Plenarwoche des Jahres am Mittwoch eine Regierungserklärung vor dem Bundestag zum Start der Corona-Impfungen in Deutschland ab.

An die 20-minütige Rede schließt sich eine auf 90 Minuten angesetzte Aussprache an. Spahn war zuletzt wegen des schleppenden Starts bei den Corona-Impfungen in die Kritik geraten. Vor der Regierungserklärung sandte Spahn einen sechsseitigen Brief an die Abgeordneten, in denen er seine Impfpolitik erklärte und um Unterstützung für die Impfkampagne bat.

Auch die EU-Gesundheitsminister beraten am Mittwoch über die angelaufenen Impfungen gegen die Corona-Pandemie (10.30 Uhr). In einer Video-Konferenz geht es nach Angaben der portugiesischen EU-Präsidentschaft um den Stand der Strategie „zur Bekämpfung der Pandemie und der Verteilung des Impfstoffs in den verschiedenen Mitgliedstaaten“. Die EU-Kommission hatte in den vergangenen Tagen Vorwürfe zurückgewiesen, sie habe zu zögerlich Impfstoff bestellt.

Das waren die letzten Meldungen am Dienstag:

++ Mehr als 2000 neue Corona-Fälle und 93 weitere Tote

(21.05 Uhr) Binnen eines Tages ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Baden-Württemberg um über 2000 gestiegen. Nach 1020 am Montag gemeldeten neuen Fällen lag dieser Wert am Dienstag bei 2226. Damit gibt es 264 720 bestätigte Infektionsfälle im Südwesten, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag mitteilte. Die Zahl der binnen eines Tages mit oder am Coronavirus gestorbenen Menschen betrug 93 — 3 mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der Toten stieg damit auf 5757 (Stand: Dienstag 16.00 Uhr). Als genesen gelten 216 409 ehemals Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag landesweit bei 129,7.

Alle 44 Stadt- und Landkreise im Südwesten lagen über dem Inzidenzwert von 50 — der Wert, von dem an ein Kreis als Risikogebiet gilt. Keine Region überschritt die kritische Marke von 200. Insgesamt sind derzeit 2123 von bereit stehenden 2464 Intensiv-Betten belegt. Das entspricht einem Anteil von gut 86 Prozent.

++ Ab Freitag gilt Registrierungspflicht bei Einreise nach Österreich

(20.05 Uhr) In Österreich gilt aufgrund der Corona-Pandemie ab Freitag eine digitale Registrierungspflicht. Das Gesundheitsministerium veröffentliche Dienstagabend eine entsprechende Verordnung. Ab Freitag müssen sich Reisende elektronisch registrieren, sobald sie nach Österreich reisen. Ausgenommen sind allerdings regelmäßige Pendler und Transitreisende. Ausnahmen gibt es auch für familiäre Notfallsituationen, wie etwa Begräbnisse.

Neben Name, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse muss ab Freitag auch die Wohn- sowie die Aufenthaltsadresse in Österreich angegeben werden. Vermerkt wird auch das Datum der Einreise und der geplanten Ausreise. Zudem muss angegeben werden, in welchen Ländern man sich in den vergangenen zehn Tagen aufgehalten hat. Das entsprechende Online-Formular soll ab Mittwoch verfügbar sein. Das Ministerium kündigte an, die Daten nach 28 Tagen zu löschen.

Die Regelung, dass sich Einreisende nach Österreich zehn Tage in Quarantäne begeben müssen, bleibt zudem weiter aufrecht. Mit einem negativen Coronatest kann nach frühestens fünf Tagen die Quarantäne vorzeitig beendet werden.

++ Jeder Lindauer kann sich jetzt im Internet für die Corona-Impfung anmelden

(18.47 Uhr) Im Internet kann sich jetzt jeder Lindauer für die Corona-Impfung anmelden. Das Landratsamt bittet aber, dass dies zunächst vor allem die Menschen nutzen, die zu den Gruppen gehören, die bereits eine Impfung erhalten. Hier lesen Sie mehr.

++ Kreisimpfzentren in der Region starten später

(18.01 Uhr) Die baden-württembergischen Kreisimpfzentren können erst ab dem 22. Januar mit den Impfungen starten. Das Sozialministerium hat den Termin verlegt, da die zur Verfügung stehenden Impfdosen noch vor dem regulären Starttermin verplant worden sind. Wir haben in Erfahrung gebracht, wie gut die Landkreise auf den neuen Starttermin vorbereitet sind.

++ Mobiles Einsatzteam impft zum ersten Mal im Kreis Ravensburg

(17.17 Uhr) Zum ersten Mal ist ein mobiles Impfteam des Zentralen Impfzentrums in Ulm in den Kreis Ravensburg gekommen, um Bewohner und Mitarbeiter von Senioren- und Pflegeheimen zu impfen. Den Beginn machte das Team am Dienstag im Ravensburger „Haus der Pflege St. Meinrad“, das von der Stiftung Liebenau betrieben wird.

Weitere Termine in anderen Städten stehen auch schon fest. Während in Ravensburg unter den Hochbetagten die Bereitschaft zur Impfung und die Freude über einen so frühen Impftermin groß gewesen ist, waren die Mitarbeiter noch skeptisch. Sie wollten sich mehrheitlich nicht impfen lassen. Hier lesen Sie mehr.

++ Kretschmann: „Ausgangssperren werden sicher nicht gelockert“

Auf der Landespressekonferenz (LPK) am Dienstag hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu den bestehenden Corona-Maßnahmen geäußert. Auf die Frage, ob er die nächtlichen Ausgangssperren bei einer 7-Tage-Inzidenz von 138,8 für Baden-Württemberg für verhältnismäßig halte, antwortete er: „Ich glaube, dass die (nächtliche Ausgangssperre, Anmerkung der Redaktion) sehr wirksam ist.“ Zudem sei Baden-Württemberg mit seinem strengen Weg bisher, aus seiner Sicht, sehr gut gefahren.

