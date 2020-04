Corona-Newsblog: Kardinal Marx blickt hoffnungsvoll auf Ostern

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 85.778 (¹), 92.150 (³)

Geheilte Deutschland: 26.400 (³)

Kritische Fälle Deutschland: 3,936 (³)

Todesfälle Deutschland: 1150 (dpa), 1,330 (³)

bestätigte Infizierte Baden-Württemberg: 17.180 (¹,⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 321 (¹,⁴)

bestätigte Geheilte Baden-Württemberg: 881 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

18 Uhr - Das war's für heute, Samstag, 4. April. Morgen geht's weiter.

Symbolbild: An Ostern 2020 bleiben wir zu Hause. Slogan "Wir bleiben zu Hause" auf einem Hühnerei im Osternest. (Foto: Bernd Feil/M.i.S.)

17.55 Uhr - Kardinal Marx blickt mit Hoffnung auf die Osterfeiertage

Kardinal Reinhard Marx hat sich mit einer Videobotschaft an die Katholiken in Bayern gerichtet. Darin appelliert er an die Menschen, in der Corona-Krise zusammenzuhalten. „Ostern bleibt Ostern! Auch wenn die Umstände in diesem Jahr schwierig sind“, sagte der Erzbischof von München und Freising am Samstag. Die Osterbotschaft bleibe erhalten, auch wenn es keine Gottesdienste gibt.

Sein Dank gilt den pastoralen Mitarbeitern, sie hätten sich intensiv auf die bevorstehenden Tage vorbereitet. Besondere Grüße richtete er an die Kommunionskinder sowie an die Firmlinge. Sie sollten noch ein wenig Geduld haben, so Kardinal Marx. Kommunions- und Firmfeiern sind wegen der Ausbreitung des Coronavirus verschoben worden.

In der Karwoche werden die Gottesdienste aus dem Münchner Liebfrauendom live im Internet übertragen — auf diese Weise sollen die Gläubigen die Feiertage in Verbundenheit feiern können. „So können wir ein Zeichen setzen, dass wir gemeinsam glauben und gemeinsam die österliche Hoffnung in diese Welt hineintragen wollen.“

16.48 Uhr - Aufnahmestopp in Pflege- und Behinderteneinrichtungen

In Bayerns Behinderteneinrichtungen und Pflegeheimen gilt seit Samstag ein Aufnahmestopp, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. „Für ältere und pflegebedürftige Menschen besteht eine besonders hohe Gefahr, an Covid-19 mit schwerem Verlauf zu erkranken“, hatte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Freitag mitgeteilt. Tags darauf weitete die Regierung die Maßnahme auf Behinderteneinrichtungen aus.

Ausnahmen sind möglich für Häuser, die neue Bewohner für 14 Tage in Quarantäne unterbringen können. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 19. April.

15.31 Uhr - Mann wegen Demo-Aufrufs gegen Corona-Auflagen vorläufig festgenommen

Weil er im Internet zu einer Demonstration gegen die Ausgangsbeschränkungen aufgerufen haben soll, hat die Polizei einen Mann aus Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) festgenommen. Mit der Demo, bei der sich viele Menschen in der Öffentlichkeit versammelt hätten, habe der Mann nach den aktuellen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Krise zu einer Straftat aufgerufen, erklärte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Ohne die Corona-Auflagen sei der friedliche Protestmarsch kein Problem gewesen.

15.01 Uhr - Weitere Absperrung hält Paare an Deutsch-Schweizer Grenze auf Distanz

Konstanz: Dutzende Menschen treffen sich an der Deutsch-Schweizer Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen. Die Grenzabsperrung wurde durch einen zweiten Zaun verstärkt, so dass ein direkter Kontakt ausgeschlossen ist. Dazwischen ist rund zwei Meter Abstand. (Foto: Felix Kästle)

Eine zweite Absperrung hält Paare an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz in Konstanz am Bodensee jetzt auf Abstand. Auf Schweizer Seite sei ein weiterer Zaun aufgestellt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag. Dort stehen nun zwei Drahtgitterzäune, wie man sie von Baustellenabsperrungen kennt — zwischen ihnen ist ein etwa zwei Meter breiter Abstand.

An den vergangenen Tagen hatten sich viele Paare an der Grenze getroffen und über die provisorische Absperrung hinweg direkten Kontakt aufgenommen. Händchenhalten, Umarmungen und Küssen sind jetzt nicht mehr möglich. Wenn ein Partner in Deutschland wohnt und der andere in der Eidgenossenschaft, ist eine Fahrt zum Freund oder der Freundin derzeit ausgeschlossen. Besuchsreisen über die Grenze sind wegen der Coronavirus-Pandemie aktuell nicht erlaubt. Zuvor war die grüne Grenze am Bodenseeufer normalerweise offen für Fußgänger und Fahrradfahrer.

14.23 Uhr -Verbraucherschützer raten von Corona-Selbsttests ab

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät von Selbsttests auf das Coronavirus ab. Die Tests erforderten zwei Proben, davon eine aus den unteren Atemwegen, die schwer zu nehmen sei, erklärten die Verbraucherschützer am Samstag. Fehler entstünden auch häufig beim Verschicken der Proben an die Labore, was möglichst schnell und mit einer bestimmten Verpackung passieren müsse. Außerdem seien die Laborkapazitäten begrenzt.

„Alle Menschen auf Coronavirus-Infektionen zu testen, ist nicht möglich“, sagte die Gesundheitsexpertin der Verbraucherzentrale Tanja Wolf. Die knappen Kapazitäten sollten besonders betroffenen Gruppen wie Pflegebedürftigen, Pflegern und Ärzten vorbehalten bleiben. Wer Erkältungssymptome bemerke, solle sich an seinen Hausarzt oder kommunale Corona-Hotlines wenden und die Entscheidung über einen Test Fachleuten überlassen. Im Netz werden Corona-Selbsttests zum Verkauf angeboten.

13.30 Uhr - "Kicker": Bundesliga-Neubeginn im Mai - DFL dementiert

Die Fußball-Bundesliga und die 2. Liga wollen offenbar am ersten oder zweiten Mai-Wochenende ihre wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison fortsetzen und dann größtenteils ohne Englische Wochen die Spielzeit bis zum 30. Juni abschließen. Darauf sollen sich die 36 Clubs nach Informationen des Fachmagazins „Kicker“ verständigt haben. Voraussetzung ist allerdings, dass die Gesundheitsbehörden grünes Licht für Geisterspiele geben.

Die Termine unter der Woche sollen vor allem für Nachholspiele, Partien des DFB-Pokals oder der europäischen Club-Wettbewerbe genutzt werden. So muss noch die Partie zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt nachgeholt werden. Im Pokal stehen noch das Halbfinale und das Endspiel an. Im Optimalfall wäre bis zum Saisonende nur eine Englische Woche nötig, auch die Relegation und der Pokal könnten bis dahin absolviert sein.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) dementiert die Informationen, dass bereits ein feststehender Spielplan für die Zeit nach der durch die Coronakrise erzwungene Unterbrechung existiere.

Der #Kicker hat heute online eine irreführende Meldung veröffentlicht. Es gibt keinen fertigen Spielplan für den Rest der laufenden Saison der #Bundesliga und 2. Bundesliga. #Coronavirus ⬇️ pic.twitter.com/azlrYkMn92— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) April 4, 2020

„In der DFL-Mitgliederversammlung am vergangenen Dienstag wurden zwei denkbare Szenarien vorgestellt, die zwangsläufig erheblichen Unwägbarkeiten unterliegen“, teilte die DFL mit und fügte hinzu: „Die DFL beansprucht für die Bundesliga und 2. Bundesliga keinerlei Sonderrolle in einer Zeit, in der für die gesamte Gesellschaft die Eindämmung des Virus oberste Priorität hat.“

13.19 Uhr -Erster Flieger aus Neuseeland mit Deutschen in Frankfurt gelandet

Neuseeland, Auckland: Eine Boeing 777-300 von Air New Zealand wird vor ihrem Abflug nach Frankfurt am Main über Vancouver am Auckland International Airport in Neuseeland mit Gepäck beladen. Tausende wegen der Coronavirus-Krise in Neuseeland festsitzende Ausländer, darunter auch viele Deutsche, werden vom 03.04.2020 an den Pazifikstaat verlassen können. (Foto: -)

Ein erster Flieger mit in Neuseeland gestrandeten Deutschen ist am frühen Samstagmorgen am Frankfurter Flughafen gelandet. Wie die Bundespolizei auf Anfrage der DPA mitteilte, kam die Maschine der Air New Zealand um kurz nach sechs Uhr von Auckland mit Zwischenstopp im kanadischen Vancouver an.

In Neuseeland sitzen zurzeit am meisten Deutsche im Ausland fest - mehr als 12.000 hatten sich nach Angaben der deutschen Botschaft in Wellington wegen der Corona-Krise für das Rückholprogramm registriert. Weitere Evakuierungsflüge soll es in den kommenden Tagen aus Auckland und Christchurch geben. Daran ist die Lufthansa nach eigenen Angaben mit zehn Großraumflugzeugen beteiligt.

Das Auswärtige Amt hatte die Rückholaktion aus Neuseeland am Samstag vor einer Woche gestartet. Nach einem ersten Flug wurden alle weiteren geplanten Flüge zunächst gestoppt. Am Donnerstag kündigte die Regierung in Wellington dann an, anderen Regierungen wieder zu erlauben, Gestrandete auszufliegen. In Neuseeland gelten wegen der Ausbreitung des Coronavirus strenge Ausgangsbeschränkungen.

12.26 Uhr - Corona-Zahlen in Spanien stabilisieren sich — aber fast 12 000 Tote

Spanien, Barcelona: Mitglieder einer Sondereinheit in Schutzanzügen machen sich auf die Desinfektion des Seniorenheims Santa Eulalia bereit. (Foto: David Zorrakino)

In Spanien stabilisieren sich die Zahlen der Corona-Krise drei Wochen nach Beginn der strikten Ausgehsperre weiter. Die Zuwachsrate der Neuinfektionen ging bis Samstagmittag erneut zurück und lag bei weniger als sechs Prozent. Insgesamt wurden rund 7000 neue Ansteckungen nachgewiesen, die Gesamtzahl belief sich auf mehr als 124.700, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Gleichzeitig wurden den amtlichen Angaben zufolge fast 4.000 an Covid-19 erkrankte Patienten innerhalb eines Tages als genesen entlassen. Damit sind schon mehr als 34.000 Betroffene wieder gesund. Spanien ist weltweit eines der am stärksten von der Krise betroffenen Länder.

Auch die Zahl der Todesfälle ging zurück. Dennoch wurden innerhalb von 24 Stunden zum achten Mal in Folge mehr als 800 Tote verzeichnet. Die Gesamtzahl belief sich auf rund 11.700. Das waren 809 mehr als am Freitag. Besonders stark betroffen sind weiterhin die Regionen Madrid und Katalonien.

11.42 Uhr - Österreichische Firmen starten Schutzmasken-Produktion

Um den hohen Bedarf wegen der Corona-Krise decken zu können und unabhängiger vom Weltmarkt zu werden, haben in Österreich mehrere Firmen gemeinsam eine Schutzmaske für das Gesundheitspersonal entwickelt. Wie Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Samstag in Wien mitteilte, könne die Produktion innerhalb weniger Tage zunächst auf 100.000 Stück pro Tag und im nächsten Schritt auf 500.000 Stück pro Tag hochgefahren werden. Allerdings würden dazu mehrere Hundert Näherinnen gesucht.

Die neue Maske halte 95 Prozent aller Viren ab und sei daher FFP2-zertifiziert. Sie schütze damit auch den Träger vor einer Ansteckung — anders als der Mund-Nasen-Schutz, der seit Mittwoch in österreichischen Geschäften am Eingang an die Kunden ausgeteilt wird.

11.32 Uhr - Bilderstrecke: Die Welt isoliert sich selbst

Geschlossene Parks, kaum Autos auf den Straßen und Selbstisolation als oberstes Ziel - das sind die Eindrücke von vor Ort und von unseren Agentur-Fotografen weltweit.

In Australien ist auch im Nahverkehr nichts mehr los. (Foto: DAN HIMBRECHTS / Imago Images) Auch in Indien dürfen die Menschen nicht mehr in die Öffentlichkeit. (Foto: Idrees Abbas / Imago Images) Nur wenig Verkehr ist auf der Autobahn A3 in Neustadt Wied, Rheinland-Pfalz. (Foto: Rupert Oberhäuser / Imago Images) Die U-Bahn-Station Camden Town liegt nahezu verlassen unterhalb von London. (Foto: Gustavo Valiente / Imago Images) Auf der Camden High Street in London ist nichts los, die Geschäfte haben geschlossen. (Foto: Gustavo Valiente / Imago Images) Die Fußgängerzone in Ehingen liegt am Freitag, 3. April, um 14 Uhr verlassen da. (Foto: Tobias Götz) Der Marktplatz in Aalen. Auch hier sind kaum Menschen unterwegs. (Foto: Michael Häußler) Die A96 zwischen Kißlegg und Wangen. Normalerweise viel befahren mt Autos im Sekundentakt. Jetzt verwaist. (Foto: SZ) Die Herrenstraße in Wangen, Einkaufsstraße eigentlich und viel besucht. Ebenso ausgestorben... (Foto: SZ) ... wie die Bindstraße. Hier mit Blick zur Eselsmühle. (Foto: SZ) Auch im Eingangsbereich der Insel sieht man keinen Menschen. (Foto: Christian Flemming) Der Hafen (mit dem Mangturm) ist Lindaus Gästemagnet Nummer 1 – während der Corona-Krise ist es auch dort still und leer. (Foto: Christian Flemming) Der Hafen ist Lindaus Gästemagnet Nummer 1 – während der Corona-Krise ist es auch dort still und leer. (Foto: Christian Flemming) Trotz strahlender Sonne ist auch die Maximilianstraße wie ausgestorben. (Foto: Christian Flemming) Dieses Kettenkarussell im Gorky Park in Moskau, Russland, ist außer Betrieb. So soll die Ausbreitung des Coronavirus gestoppt werden. (Foto: Sergei Fadeichev / Imago Images) In der U-Bahn von Moskau ist sonst deutlich mehr los, die Menschen sollen auch in Russland zu Hause bleiben. (Foto: Sergei Fadeichev / Imago Images) Dieser Busbahnhof in Hanoi, Vietnam, ist verwaist. (Foto: via www.imago-images.de) Auch in Barcelona steht das Leben still. (Foto: Jordi Boixareu / Imago Images) Auf Grund der geltenden Allgemeinverfügung zum Schutz vor dem Corona Virus ist Leipzig zu einer Geisterstadt geworden. Nur wenige Menschen gehen am späten Abend auf die Straße. Wo sonst stark frequentierte Bars geöffnet haben ist gähnende Leere (Foto: ArcheoPix / Imago Images) In New York, der Stadt, die niemals schläft, steht das Leben still. (Foto: G. Ronald Lopez / Imago Images) Auf der Brooklyn Bridge ist nichts los. Sonst gibt es diesen Blick nur bei Endzeit-Filmen. (Foto: Vanessa Carvalho / Imago Images) Zum Glück: Kaum ein Mensch zu sehen in Biberachs Innenstadt. (Foto: Gerd Mägerle) Ein seltenes Bild: Das Parkdeck in Biberach ist leer. (Foto: Gerd Mägerle) Auch die Stadtbücherei in Biberach bleibt geschlossen. (Foto: Gerd Mägerle) Die menschenleere Hauptstraße in Trossingen zur Mittagszeit. (Foto: SZ) In der Herrenstraße in Bad Wurzach ist nichts los. (Foto: Steffen Lang) Die Spielgeräte auf dem Spielplatz im Kurpark in Bad Wurzach sind verwaist. (Foto: Steffen Lang) Normalerweise sind diese Plätze in Sigmaringen an der frischen Luft heiß begehrt. Derzeit eher nicht. (Foto: Korinth) Die Innenstadt von Sigmaringen ist verlasssen. (Foto: Korinth) Das Frühlingserwachen in Sigmaringen nehmen die Bewohner nur aus der Ferne wahr. (Foto: Korinth) Das Frühlingserwachen in Sigmaringen nehmen die Bewohner nur aus der Ferne wahr. (Foto: Krointh) Das Frühlingserwachen in Sigmaringen nehmen die Bewohner nur aus der Ferne wahr. (Foto: Korinth) Der Blick aus der SZ-Redaktion in Laichingen auf den leeren Marktplatz. (Foto: Scholz) Azuf dem Spielplatz Schöner Graben in Ellwangen ist nichts los. Er ist gesperrt. (Foto: rim) Straße bei der Parkpalette in Ellwangen. (Foto: rim) Kein Mensch mehr unterwegs, aufgenommen in Aulendorf. (Foto: Claudia-Evelyn Buchmüller) Normalerweise wäre an einem sonnigen Tag im März deutlich mehr in der Innenstadt von Friedrichshafen los. (Foto: Marcus Fey) Normalerweise wäre an einem sonnigen Tag im März deutlich mehr in der Innenstadt von Friedrichshafen los. (Foto: Marcus Fey) Normalerweise wäre an einem sonnigen Tag im März deutlich mehr in der Innenstadt von Friedrichshafen los. (Foto: Marcus Fey) Normalerweise wäre an einem sonnigen Tag im März deutlich mehr in der Innenstadt von Friedrichshafen los. (Foto: Marcus Fey) Leerer Rathausplatz in Bad Waldsee (Foto: Wolfgang Heyer) Nur wenige Menschen laufen um die Mittagszeit durch die Innenstadt von Ravensburg. (Aufnahme mit einer Drohne) (Foto: A4496 Felix Kästle / dpa) Das Stadion der Chicago White Sox und der davorliegende Parkplatz sind nahezu menschenleer. (Foto: Scott Olson) Die Sheikh Zayed Straße in Dubai ist leer. (Foto: Karim Sahib) Auch in Indien ist der "Lockdown" zu spüren. Auf diesem historischen Platz sind nur noch Tauben unterwegs. (Foto: SAM PANTHAKY / afp) In Key West (Florida, USA) sind die Touristen inzwischen abgereist. Strände und Parks haben geschlossen. Nur diese Hähne lassen sich nicht beirren und sind weiter unterwegs. (Foto: Joe Raedle) Auf dem Platz der Verfassung in Mexiko-Stadt herrscht normalerweise regese Treiben. Auch hier ist das Coronavirus aber angekommen und viele Menschen bleiben zu Hause. (Foto: ALFREDO ESTRELLA) Der bekannte Cowoboy am Times Square in New York ist fast alleine - und trägt Mundschutz. (Foto: Vanessa Carvalho / Imago Images) Die argentinische Hauptstadt Buenos Aires wirkt auf dieser Luftaufnahme wie ausgestorben. (Foto: Ronaldo Schemidt / afp) Fast leere Straße - hier aufgenommen in Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens. (Foto: Daniel Garzon / Imago Images) Nichts los ist in dieser Park- und Sportanlage in Bogota, Kolumbien. Bis am 13. April sollen die Menschen des Landes zu Hause bleiben. (Foto: RAUL ARBOLEDA / afp) Auf der Straße Calzada Roosevelt in Guatemala-Stadt ist nichts los. Zwischen 16 und 4 Uhr darf niemand unterwegs sein, in dieser Zeit herrscht in Guatemala Ausgangssperre. (Foto: JOHAN ORDONEZ / afp) Am Brighton Pier in England scheint zumindest der Strand noch nicht geschlossen worden zu sein. Eine Gruppe von Menschen entspannt sich in der Sonne. (Foto: GLYN KIRK / afp) Die Autobahn A21 in der Grafschaft Kent in Südengland wirkt nahezu ausgestorben. (Foto: Ben Stansall / afp) Die vielen Märkte und Läden in Peschawar, der Hauptstadt der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa haben geschlossen. Auch hier soll sich das Virus dadurch langsamer ausbreiten. (Foto: ABDUL MAJEED / afp) Auch für die New Yorker gelten weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Das Foto zeigt leere Tische und Stühle am Herald Square. (Foto: Wang Ying / dpa) Luftaufnahme der Stadt Prayagraj in Indien, die unter vollständiger Sperrung bleibt. Indien hat seine Ausgangssperren während der Corona-Pandemie auf 32 der 36 Bundesstaaten und Bundesterritorien ausgeweitet. Aus nahezu allen Landesteilen seien Infektionen gemeldet worden. (Foto: Rajesh Kumar Singh / dpa) "Baden verboten" heißt es auch an den Stränden von Malaga in Spanien. (Foto: Lorenzo Carnero / Imago Images) Das Rathaus von Paris macht einen sehr verlassenen Eindruck. (Foto: Mathieu Menard / Imago Images) Bondi Beach in Sydney (Australien), nachdem er geschlossen wurde. (Foto: JAMES GOURLEY / Imago Images) In Freiburg steht das öffentliche Leben größtenteils still. (Foto: Patrick Seeger / dpa) 1 von 1

11.24 Uhr - Kretschmann: Finanzielle Folgen von Corona in Europa neu denken

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will die Bewältigung der finanziellen Folgen in Europa in der Coronavirus-Pandemie neu denken und kritisiert die Wiederholung alter Eurobond-Debatten. Die Ansprache des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte mit dem Appell an Deutschlands Hilfe habe ihn sehr berührt, sagte Kretschmann im Interview der „Süddeutschen Zeitung“ am Samstag. „Und ich bin höchst irritiert, dass jetzt die Eurobond-Debatten aus anderen Zeiten einfach wiederholt werden.“

Es sei nicht die Zeit, jetzt alte Schuldendebatten noch einmal zu führen. „Als ob das hier normale Zeiten wären.“ Wenn jetzt ein EU-Gründungsland durch das Virus in schweres Fahrwasser gerate, müsse ganz anders gedacht werden, sagte der Regierungschef. Auf die Frage, ob er das auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die eine gemeinsame Verschuldung über Eurobonds ablehnt, schon gesagt habe, antwortete Kretschmann:

„Nein, aber das werde ich noch tun“.

11.21 Uhr - Land gibt Millionen für ehrenamtliche Corona-Helfer

Baden-Württemberg stellt 15,3 Millionen Euro für ehrenamtliche Helfer im Bevölkerungsschutz zur Verfügung. Mit dem Geld sollen Verdienstausfall, Aufwendungen und Schäden ersetzt werden, teilte das Innenministerium am Samstag mit.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) lobte die ehrenamtlichen Helfer im Einsatz gegen die Coronavirus-Pandemie. „Für ihren großartigen Einsatz gebührt ihnen Anerkennung und Dank.“ Er wisse, dass viele weit über das übliche Maß hinaus arbeiteten, an der Grenze des physisch und psychisch Möglichen. „Wer sich so einbringt, dem darf durch seinen Einsatz kein finanzieller Nachteil entstehen.“

Die Regelung gilt nach Angaben des Ministeriums für ehrenamtliche Helfer, die auf Veranlassung eines Landratsamts oder in den Stadtkreisen des Bürgermeisteramts, eines Regierungspräsidiums oder eines Ministeriums zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie eingesetzt werden.

11.16 Uhr - Gewalt während Corona: Lindauer Psychologe macht sich Sorgen um die Gesellschaft

Die Ausgangssperren wegen des Coronavirus bringen viele Menschen in eine völlig ungewohnte Situation: Durch Kurzarbeit, Homeoffice und Schulschließungen sind viele Familien plötzlich auf engstem Raum permanent miteinander konfrontiert. Experten und Behörden fürchten auch in Lindau einen Anstieg von häuslicher Gewalt. Yvonne Roither und Julia Baumann haben mit Psychiater und Bestseller-Autor Christian Peter Dogs über diese Gefahr gesprochen. Und darüber, wie Gewalt in Beziehungen überhaupt entsteht.

10.45 Uhr - Sport ist in der Corona-Krise nicht nur erlaubt, sondern auch empfehlenswert

Wie steht es mit Ihrer Fitness? Haben Sie auch so schwer so kämpfen wie unser Autor, dem Laufen noch nie wirklich getaugt hat? Aber Sport muss sein in der Corona-Krise, nicht nur wegen der guten Neujahrsvorsätze, die in im Januar dazu brachten, einen Vertrag im Fitnessstudio zu unterschreiben. Aber das ist ja jetzt geschlossen. Und deshalb sucht er jetzt nach sportlichen Alternativen zum Fitnessstudio. Lösungen gibt es, aber machen die auch Spaß?

Auch die Europäische Commission empfiehlt Sport. Unter dem Hashtag #BeActiveAtHome

Sport can improve our well-being, benefiting both body and mind. And in these difficult times, being active is more important than ever!Join us in the #BeActiveAtHome challenge – share your moves, tips and creative ways to stay on the move at home. #coronavirus pic.twitter.com/m33XHH3AKz— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) April 4, 2020

10.32 Uhr - Versicherer kommen Kunden in Corona-Krise entgegen

Große Versicherer kommen ihren Kunden in der Corona-Krise entgegen. Der Marktführer Allianz erweitert in mehreren Bereichen den Umfang seiner Policen und will sich bei Zahlungsschwierigkeiten seiner Kunden kulant zeigen. „Die Botschaft ist: Wir sind da“, sagte Bernd Heinemann, Vorstandsmitglied der Allianz Deutschland, der Deutschen Presse-Agentur in München.

Das Münchner Unternehmen hat in Deutschland mehr als 20 Millionen Kunden, Nummer zwei ist die Generali-Gruppe mit 10 Millionen. Der italienische Konzern richtet einen Nothilfefonds in Höhe von 30 Millionen Euro ein, der vor allem für Firmenkunden und „junge Geschäftspartner“ gedacht ist, wie das Unternehmen mitteilte.

Auch der größte öffentliche Versicherer in Deutschland, der Konzern Versicherungskammer, will einer Kundengruppe besonders entgegenkommen: Gastronomen und Hoteliers, wie das Münchner Unternehmen mitteilte.

10.29 Uhr - Landrat Lothar Wölfle rechnet mit einer großen Welle an Erkrankten

Mit dem Gesundheitsamt und der Katastrophenschutzbehörde ist das Landratsamt die zentrale Verwaltungsstelle bei der Bewältigung der Corona-Pandemie im Bodenseekreis. Alexander Tutschner unterhielt sich mit Landrat Lothar Wölfle über den Stand der Vorbereitungen. Der Chef der Kreisverwaltung erwartet einen deutlichen Anstieg der Krankheitsfälle in den kommenden Wochen und mahnt zur Vorsicht.

09.35 Uhr - Mann aus Bamberg muss wegen Coronapartys in Haft

Ein 34-Jähriger aus Bamberg muss wegen sogenannter Corona-Partys bis zum Ende der bayerischen Ausgangsbeschränkungen im Gefängnis bleiben. Innerhalb der vergangenen Woche seien Polizisten viermal zu der Wohnung des Mannes gerufen worden, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Als er am Donnerstagabend erneut mit vier Bekannten bei Alkohol gefeiert habe, hätten die Beamten den "unbelehrbaren Bewohner" in Gewahrsam genommen. So sollten weitere Delikte unterbunden werden. Ein Richter habe die Haft verlängert und den Partygästen drohen nun Bußgelder.

09.30 Uhr - Sängerin Pink mit Coronavirus infiziert — Millionenspende für Tests

US-Sängerin Pink (40, „Just Like a Pill“) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab die zweifache Mutter am Freitagabend (Ortszeit) auf Instagram bekannt. Vor zwei Wochen hätten sie und ihr dreijähriger Sohn Jameson Anzeichen von Covid-19 gehabt. Glücklicherweise hätte ihr Arzt schnell einen Test besorgen können, der bei ihr positiv ausfiel. Die ganze Familie habe sich zwei Wochen isoliert, alle seien nun gesund, teilte Pink mit.

Die Sängerin übte scharfe Kritik an Washington, nicht schnell und umfassend für Tests gesorgt zu haben. „Wir müssten Test kostenlos und breitflächig ermöglichen, um unsere Kinder, Familien, Freunde und Gemeinden zu schützen“, fordert der Star. Sie werde eine Million Dollar für das Gesundheitswesen spenden — zu gleichen Teilen für eine Klinik in Philadelphia, an der ihre Mutter 18 Jahre lang arbeitete, und für eine Krisenkasse der Stadt Los Angeles. Pink dankte den „Helden“ im Gesundheitswesen und ermahnte ihre Fans: „Bitte bleibt Zuhause“.

09.15 Uhr - Baumärkte für Corona gewappnet — Polizei kontrolliert

Als einige der wenigen Geschäfte im Land dürfen Baumärkte noch öffnen — damit das so bleibt, haben die Betreiber ihre Märkte an die strengen Vorgaben der Regierung angepasst. Dazu gehören Markierungen zum Abstandhalten, Spuckschutz, Sperrbänder vor den Info-Ständen der Mitarbeiter und eine reduzierte Zahl der Kunden auf maximal 120. Die meisten hielten sich daran, sagt Florian Preuß von der Baumarkt-Kette Hornbach. „Aktuell würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen: Alle Wettbewerber machen das, was die gesetzlichen Regelungen vorgeben.“ Und die Polizei hat ein Auge darauf: Die Stuttgarter Beamten hatten am Donnerstag Baumärkte kontrolliert, aber keine Verstöße festgestellt.

Weil Baumärkte als systemrelevant gelten, dürfen sie in der Corona-Krise trotz der Einschränkungen weiter öffnen. Das habe gute Gründe, heißt es bei Hornbach. Zunächst sei man eben für die Handwerker da, denn sie gehörten zu den wenigen, die überhaupt noch arbeiten könnten. Und dann sei es auch wichtig für all jene, die jetzt zu Hause sitzen. „Es gibt immer auch einen Notbedarf“, sagt Preuß. „Ein undichter Siphon undicht, ein defekter Schlauch an der Waschmaschine — da muss man nicht zwingend einen Handwerker holen.“

Zudem gebe es großen Bedarf bei jenen Betrieben, die offen haben dürfen, etwa Supermärkte. Sie besorgten zum Beispiel immer wieder Klebeband, um die Abstandsregelungen für die Kunden zu markieren.

Das waren die drei letzten Meldungen von Freitag, 3. April

21.52 Uhr - Papst spricht den Menschen Mut zu

Papst Franziskus hat Menschen in aller Welt dazu aufgerufen, den Glauben nicht zu verlieren und einander Trost zu spenden. „Es ist ein schwerer Moment für uns alle. Für viele ist es sehr hart“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer am Freitag verbreiteten Videobotschaft. Er forderte die Menschen auf, großzügig zu sein, Bedürftigen zu helfen und sich an die Einsamsten über Telefon oder soziale Medien zu wenden.

Er erwähnte in dem Zusammenhang ältere Menschen, Obdachlose, Insassen von Haftanstalten, Hinterbliebene, jene, die sich Sorgen um ihren Job machten sowie „Helden“, die in Krankenhäusern arbeiten und wichtige Dienste für die Gesellschaft leisteten.

21.24 Uhr - Warum Fake-News und Verschwörungstheorien jetzt so gern geglaubt werden

Sie suchen einen Ausweg aus Ausgangsbeschränkung und Kontaktmangel? Ein Allheilmittel gegen das Coronavirus und seine bedrückenden Folgen? Da wäre diese Lösung im Angebot: 537354 – eine Zahl gegen die Pandemie. „Die Zauberformel und der Zahlencode zum Schutz, zur Heilung und für die geheilte Form des Coronavirus“, wie es in jener Botschaft heißt, die im Internet derzeit Verbreitung findet.

Am leichtesten sei es, heißt es weiter, den Zahlencode 537354 sichtbar oder mit dem Finger unsichtbar zu schreiben. Es könnten auch kleine Aufkleber beschrieben werden, die überallhin geklebt werden, wo sie magisch wirken würden. „Wir haben diese ,Zauberformel’ von Wesen aus der unsichtbaren Welt bekommen, die uns Menschen begleiten und uns beschützen“, lautet die Erklärung. Und: „Bitte verteilt diese Information, damit wir gesund bleiben.“

Wenn es mal so einfach wäre.

21.07 Uhr - So ist die Lage in Deutschland

In Deutschland sind bis Freitagabend mehr als 85.100 Infektionen (Vortag Stand 20 Uhr: mehr als 79.400) mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert dabei von Bundesland zu Bundesland.

Besonders hohe Zahlen haben Bayern mit mehr als 20 900 nachgewiesenen Fällen und mindestens 327 Toten und Nordrhein-Westfalen mit mehr als 18 500 Fällen und mindestens 224 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 160,3 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 102,4.

Mindestens 1150 (Vortag 1001) mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben.

Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Die wichtigsten Meldungen von Freitag im Überblick:

Polizei darf auf Corona-Daten bei konkreten Anlässen zugreifen

Die USA haben eine Maskenlieferung für Berlin abgefangen

Bayerns Corona-Infektionskurve flacht ab

Amateurfußballligen sind bis auf Weiteres ausgesetzt

Supermärkte bleiben an Ostern geschlossen

Da war der Newsblog von Freitag, 3. April