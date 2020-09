Corona-Newsblog: Jedes zweite EU-Land nun teilweise Corona-Risikogebiet

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 3.608 (47.883 Gesamt - ca. 42.400 Genesene - 1.875 Verstorbene)

: ca. (47.883 Gesamt - ca. 42.400 Genesene - 1.875 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 1.875

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 21.742 (278.070 Gesamt - ca. 246.900 Genesene - 9.428 Verstorbene)

: ca. (278.070 Gesamt - ca. 246.900 Genesene - 9.428 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 9.428

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Ordnungsamt kontrolliert Ersatz-Wasen in Stuttgarter Kneipen (6.13 Uhr)

(6.13 Uhr) Verschärfte Corona-Regeln in München (20.59 Uhr)

++ Jedes zweite EU-Land nun teilweise Corona-Risikogebiet

(6.23 Uhr) Die Bundesregierung hat Regionen in elf EU-Ländern zu Corona-Risikogebieten erklärt und warnt nun vor Reisen dorthin. Darunter sind direkt an Deutschland grenzende Regionen in Tschechien und Österreich sowie die Hauptstädte Dänemarks, Portugals und Irlands - Kopenhagen, Lissabon und Dublin. Insgesamt sind damit nun schon 14 von 27 EU-Mitgliedstaaten zumindest teilweise wieder als Risikogebiete ausgewiesen.

Erstmals wurden am Mittwoch Regionen in Dänemark, Portugal, Irland und Slowenien wegen der rasant steigenden Infektionszahlen zu Risikogebieten erklärt. In Frankreich, Tschechien, den Niederlanden, Kroatien, Rumänien, Österreich und Ungarn kamen weitere Gebiete hinzu.

Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, müssen sich 48 Stunden vor oder nach der Einreise auf Corona testen lassen und dann in Quarantäne bleiben, bis das Ergebnis da ist. Die Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben. Allerdings hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

++ Ordnungsamt kontrolliert Ersatz-Wasen in Stuttgarter Kneipen

(6.13 Uhr) Weil das 175. Cannstatter Volksfest coronabedingt in diesem Jahr ausfällt, bieten einige Stuttgarter Wirte in ihren Lokalen eine Art Ersatz-Wasen an. Die Stadt Stuttgart hat da ein Auge drauf. Mini-Wasen seien Veranstaltungen, die laut Ordnungsamt von der erteilten Konzession gedeckt sind. „Es ist okay, dass es ein Motto gibt, die Gäste sich kleiden und die Speisen und Getränke Volksfestcharakter haben“, sagte Sven Matis, Sprecher von Oberbürgermeister Fritz Kuhn, der eigentlich an diesem Freitag das erste Wasenfass anstechen sollte.

Wichtig sei, dass die Vorgaben der Corona-Verordnung eingehalten werden. „Das Bedürfnis nach Nähe und Ausgelassenheit ist verständlich, beides steigert das Risiko von Infektionen“, sagte Matis. Deswegen gehe man Hinweisen zu Verstößen gegen die Corona-Regeln nach. „Die Kollegen vom Ordnungsamt werden sich einen persönlichen Eindruck verschaffen. Gegebenenfalls folgt nach der Kontrolle die Sanktion.“

Das waren die letzten Meldungen am Mittwoch:

++ Verschärfte Corona-Regeln in München

(20.59 Uhr) In München gelten ab Donnerstag zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärfte Kontaktbeschränkungen sowie eine generelle Maskenpflicht in Teilen der Altstadt. Grundlage hierfür ist eine Allgemeinverfügung, die die Stadt am Mittwoch bekanntgegeben hat.

Die neuen Regelungen sollen zunächst sieben Tage gelten, danach soll neu entschieden werden, ob die Infektionswerte weiter so hoch sind, dass die Maßnahmen verlängert werden müssen. Auch in Regensburg gelten ab sofort strengere Regeln etwa für den Verkauf von Alkohol und für das Treffen mit Anderen. Die Stadt will damit der Ausbreitung des Virus entgegenwirken, auch wenn die Werte dort noch nicht auf dem Niveau von München lagen.

Mehr zur Situation in München lesen Sie hier.

++ Appell der Regierung: Corona-Warn-App im Herbst stärker nutzen

(18.09 Uhr) Die Bundesregierung ruft alle Bürger dazu auf, wegen steigender Infektionsrisiken im Herbst und Winter die neue Corona-Warn-App stärker einzusetzen. "Bitte nutzen Sie dieses Werkzeug in der Pandemie", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in Berlin.

Dazu gehöre, bei einem positiven Test auch seine Kontakte über die Smartphone-Anwendung zu informieren - bisher passiere das nur in der Hälfte der Fälle. Vor Beratungen von Bund und Ländern in der kommenden Woche unterstrich Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), dass Lockerungen von Schutzmaßnahmen derzeit nicht angebracht seien. Die Verkehrsunternehmen kündigten unterdessen an, dass sich Fahrgäste in Bus und Bahn auf stärkere Kontrollen der Maskenpflicht einstellen müssen.

Die Entwickler der Corona-Warn-App ziehen nach 100 Tagen eine positive Bilanz. (Foto: Oliver Berg / DPA)

Spahn sagte bei einer Zwischenbilanz 100 Tage nach dem Start der Corona-App, bisher hätten fast 5000 Nutzer eigene Kontakte damit gewarnt. Bei je zehn bis 20 Kontakten seien so Zigtausende Menschen informiert worden.

Braun nannte die im Auftrag des Bundes entwickelte Anwendung eine "große Erfolgsgeschichte". Mit rund 18 Millionen Downloads sei sie öfter heruntergeladen worden als alle anderen Corona-Apps in Europa. 400 000 Mal wurde sie in ausländischen Stores heruntergeladen, um sie in Deutschland nutzen zu können.

++ Landesgesundheitsamt meldet 293 neue Corona-Fälle

(17.36 Uhr) Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Südwesten ist bis Mittwoch (Stand: 16.00 Uhr) auf 47 876 gestiegen. Das sind 293 mehr als am Vortag, berichtete das Landesgesundheitsamt in Stuttgart.

Als genesen gelten demnach 41 997 Menschen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um einen auf 1875.

Der sogenannte geschätzte Sieben-Tage-R-Wert liegt den Angaben zufolge bei 1,0. Er zeigt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

