Corona-Newsblog: Italien öffnet seine Grenzen für EU-Bürger

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 850 (34.813 Gesamt - ca. 32.200 Genesene - 1760 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1760

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 6520 (182.370 Gesamt - ca. 167.300 Genesene - 8551 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 8551

Das Wichtigste des Tages:

Italien öffnet seine Grenzen für EU-Bürger (06.13 Uhr)

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

++ Italien öffnet seine Grenzen für EU-Bürger ++

(06.13 Uhr) Nach rund drei Monaten mit strengen Corona-Beschränkungen sind Italiens Grenzen wieder für Urlauber geöffnet. Die Reisefreiheit gilt seit Mittwoch für Menschen aus den anderen 26 EU-Ländern sowie weiteren Staaten wie Großbritannien, Norwegen und der Schweiz.

Eine Virus-Quarantäne von zwei Wochen entfällt damit. Außerdem dürfen die Italiener selbst wieder unbeschränkt zwischen den 20 Regionen hin- und herfahren.

Das Verlassen der eigenen Region war lange stark eingeschränkt gewesen. Bisher duften zum Beispiel Menschen aus Rom nur ausnahmsweise in die Toskana fahren. Sie mussten dann eine schriftliche Selbsterklärung über ihre wichtigen Gründe parat haben. Auch Ausländer durften während der Corona-Sperren nur mit triftigem Grund einreisen, etwa wegen einer Arbeit.

++ Repräsentative Umfrage zur vollständigen Kita-Öffnung in Baden-Württemberg

(17.51 Uhr) Die grün-schwarze Landesregierung von Baden-Württemberg plant die vollständige Öffnung von Kitas bis Ende Juni. Eine politische Entscheidung, die nicht nur mit Blick auf die Debatte über die Infektiosität von Kindern durchaus von Bedeutung ist.

Schließlich geht es darüber hinaus auch um eine sozialpsychologische Folgenabschätzung, wenn Kinder zu lange aus ihrem Bildungshabitat und dem Kontakt mit Freunden und Gleichaltrigen gerissen werden. Und natürlich ist die Entscheidung auch für alle berufstätigen Eltern von großer Relevanz.

"Schwäbische Zeitung" und Schwäbische.de haben zusammen mit dem Online-Umfrageinstitut Civey eine Umfrage mit repräsentativem Ergebnis durchgeführt. Auf die Frage "Wie bewerten Sie es, dass Kitas in Baden-Württemberg spätestens bis Ende Juni wieder vollständig geöffnet werden sollen?" gab es eine eindeutige Rückmeldung - interessanterweise auch von einer der Alters-Risikogruppen. Hier geht es zu den exklusiven Umfrage-Ergebnissen.

++ Kretschmann: „Bei mir hat Bill Gates noch nicht angerufen“

(16.52 Uhr) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich in einer Videobotschaft gegen Corona-Verschwörungsmythen gewandt. Auf Demonstrationen heiße es beispielsweise, dass Microsoft-Gründer Bill Gates hinter der Pandemie stecke, um eine heimliche Weltherrschaft zu errichten.

Dazu kann ich Ihnen nur sagen, dass ich das eigentlich wissen müsste, aber bei mir hat Bill Gates noch nicht angerufen. Winfried Kretschmann

Er könne in dieser Hinsicht jede Einflussnahme auf seine Corona-Politik ausschließen, betonte Kretschmann. „Ich halte solch einen Verschwörungsmythos schlicht für absurd, aber ich beobachte mit Sorge, dass solche Mythen Verbreitung finden.“ Corona sei eine Naturkatastrophe und keine Verschwörung von Menschen. „Es gibt hier keinen Bösewicht, der uns alle austricksen will. Aber es gibt ein neuartiges Problem für unsere Gesundheit, eine schlimme Pandemie, die die ganze Gesellschaft in Mitleidenschaft zieht.“

Das Wichtigste vom Dienstag:

Baden-Württemberger mehrheitlich für vollständige Kita-Öffnung (17.51 Uhr)

Kretschmann wendet sich gegen Verschwörungstheorien (16.52 Uhr)

SPD fordert Konzept für Unterricht nach den Sommerferien (14.40 Uhr)

+++ Hier geht es zum Newsblog von Dienstag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹