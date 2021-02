Corona-Newsblog: Inzidenz in Baden-Württemberg fällt unter 50

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 17.625 (305.729 Gesamt - ca. 280.390 Genesene - 7.714 Verstorbene)

: ca. 17.625 (305.729 Gesamt - ca. 280.390 Genesene - 7.714 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 7.717

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 48,6

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 152.000 (2.328.447 Gesamt - ca. 2.112.000 Genesene - 64.742 Verstorbene)

: ca. 152.000 (2.328.447 Gesamt - ca. 2.112.000 Genesene - 64.742 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 64.742

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 60,1

Aktuelle Ausgangssperren in den Landkreisen von 21 bis 5 Uhr:

Tuttlingen/Schwäbisch Hall/Biberach/Bodenseekreis/Ravensburg

++ Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg fällt unter 50

(18.55 Uhr) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ist im Südwesten unter die 50er-Marke gesunken. Am Samstag lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz landesweit bei 48,6.

Nach Angaben des Landesgesundheitsamts wurden seit dem Vortag 779 neue Infektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 305 729. 24 weitere Menschen starben an oder im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Die Behörde zählt somit inzwischen 7714 Tote. Als genesen gelten Schätzungen zufolge 280 390 Menschen (plus 1527).

20 Stadt- und Landkreise liegen noch über der 50er-Marke. Das Sozialministerium hatte Städte und Kreise mit einer Inzidenz jenseits der 50 verpflichtet, Ausgangsbeschränkungen zwischen 21.00 Uhr und 5.00 Uhr zu erlassen. Mindestens 14 hatten das am Freitag bereits getan.

++ Zufriedenheit der Bayern mit Söder sinkt

(16.52 Uhr) Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Popularitätsbonus durch sein anfängliches Krisenmanagement in der Corona-Pandemie wieder weitgehend eingebüßt.

Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der „Augsburger Allgemeinen“ sind derzeit weniger als die Hälfte der Bürger im Freistaat mit Söders Arbeit zufrieden. Der Wert sank von 71 Prozent auf dem Höhepunkt der ersten Pandemiewelle auf nur noch 48 Prozent, wie die Zeitung am Samstag schreibt.

Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern. (Foto: Matthias Balk / DPA)

Zugleich stieg der Anteil derer, die ausdrücklich unzufrieden mit Söders Arbeit sind, auf 42 Prozent. Auf ähnliche Werte kam der CSU-Chef zuletzt im Februar 2019 knapp ein Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Der Rest antwortete auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Ministerpräsident Markus Söder“ unentschieden.

++ Grenzkontrollen: Seehofer reagiert schroff auf Kritik

(15.59 Uhr) Während sich Grenzer in Bayern und Sachsen auf verschärfte Einreisekontrollen vorbereiten, hat Innenminister Horst Seehofer Kritik daran undiplomatisch zurückgewiesen. „Jetzt reicht's!“, sagte der CSU-Politiker nach Lockerungsforderungen aus Brüssel der „Bild“-Zeitung.

Die EU habe bei der Impfstoffbeschaffung „genug Fehler gemacht“. „Die EU-Kommission sollte uns unterstützen und nicht durch wohlfeile Hinweise Knüppel zwischen die Beine werfen.“ Deutschland hatte aus Angst vor ansteckenderen Varianten des Coronavirus strenge Regeln für die Einreise aus bestimmten Gebieten verhängt. Am Sonntag sollen sie in Kraft treten.

Horst Seehofer (CSU), Innenminister, spricht in der Plenarsitzung des Deutschen Bundestages. (Foto: Dorothée Barth / DPA)

Dann dürfen aus Tschechien und weiten Teilen des österreichischen Bundeslandes Tirol nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für Ärzte, Kranken- und Altenpfleger sowie für Lastwagenfahrer und landwirtschaftliche Saisonkräfte. Tschechien und Tirol gelten als Gebiete, in denen die ansteckenderen Virusvarianten besonders verbreitet sind.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Klinik in Rottweil nach Häufung von Corona-Infektionen abgeschottet

(14.51 Uhr) In einem Krankenhaus in Rottweil haben sich zahlreiche Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Das Ordnungsamt hat deshalb nach Angaben der Klinik am Freitag die sogenannte Absonderung angeordnet.

Für Mitarbeiter, die selbst nicht infiziert sind, heißt das: Sie gelten als Kontaktpersonen der Kategorie 1, dürfen nur noch zwischen ihrem Wohnort und der Arbeit pendeln und müssen sich zu Hause von ihren Familien fernhalten, wie die Helios Klinik erklärte. Auch alle stationären Patienten wurden als Kontaktpersonen dieser Kategorie eingestuft.

Externe dürfen das Krankenhaus nicht mehr betreten. Ausgenommen sind den Angaben zufolge die eingemieteten Praxen, die Dialyse und medizinische Notfälle sowie Schwangere, deren Begleitpersonen zur Geburt und Angehörige von Sterbenden.

Laut Mitteilung sind inzwischen 55 Beschäftigte aus verschiedenen Berufsgruppen und zwei Patienten positiv getestet worden. Zuvor hatten mehrere Medien über den Corona-Ausbruch in der Klinik berichtet.

++ Details für Teststrategie für Lehrer und Erzieher in Baden-Württemberg

(13.55 Uhr) Mehr als 260.000 Beschäftigte in Schulen, Kitas und anderen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sollen sich künftig zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen können. Das Land plant dafür bis zu den Osterferien Ende März Kosten von gut 50 Millionen Euro ein, wie aus einer Vorlage für die nächste Sitzung des Kabinetts hervorgeht.

Der Antigen-Schnelltest ist freiwillig und soll in Arztpraxen oder Apotheken erfolgen. Zudem sollen Kommunen die Möglichkeit bekommen, mit Testkits aus der Notreserve des Landes eigene Testangebote für Schulen und Kitas einzurichten.

Die erweiterte Teststrategie soll die angestrebte Öffnung von Schulen und Kitas flankieren, wie es in der Vorlage heißt. Das Land will vom 22. Februar an zunächst Kitas und Grundschulen schrittweise öffnen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Uni Oxford testet Corona-Impfstoff an Kindern

(12.09 Uhr) Mit einer neuen klinischen Studie wollen Forscher der Universität Oxford prüfen, ob der Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca auch bei Kindern und Jugendlichen wirkt.

Dafür soll das Mittel, das Konzern und Universität gemeinsam entwickelt haben, an 300 Freiwilligen zwischen 6 und 17 Jahren getestet werden. „Es ist wichtig zu untersuchen, wie Kinder und Jugendliche auf den Impfstoff reagieren, da einige Kinder von einer Impfung profitieren könnten“, sagte Andrew Pollard von der Uni Oxford einer Mitteilung vom Samstag zufolge. Die meisten Kinder würden nicht krank durch das Virus.

Die ersten Tests sollen noch diesen Monat beginnen. Dabei erhalten bis zu 240 Probanden den Impfstoff, die restlichen hingegen ein Kontrollmittel.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Studie: Psychische Belastung im Lockdown steigt

(10.25 Uhr) Das Wohlbefinden und die mentale Gesundheit der Menschen in Deutschland leiden einer Befragung zufolge zusehends unter den Lockdown-Auswirkungen - mehr als im Zuge der Maßnahmen im Frühjahr. Zu diesem Zwischenergebnis kommen Forscher der Universität des Saarlandes, die seit einem Jahr die psychischen und sozialen Folgen der Pandemie untersuchen.

Die Einschätzung der Gesellschaft habe sich „drastisch verändert“, sagte Forschungsgruppenleiterin Dorota Reis der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Während die Teilnehmer und Teilnehmerinnen anfangs berichteten, dass die Gesellschaft zusammenrücke, schätzten sie das Verhalten nun als „eher egoistisch und auseinanderdriftend“ ein.

Die psychische Belastung im Lockdown steigt. (Foto: Sina Schuldt / DPA)

„Die Lebenszufriedenheit ist deutlich zurückgegangen, Sorgen, Stress und Depressivität sind gestiegen“, sagte Reis. Im Frühjahr sei nach den Lockerungen recht schnell eine Besserung eingetreten. „Ob das dieses Mal auch so sein wird, wissen wir noch nicht.“

In der Studie „Alles anders?“ geht es darum, was die Menschen in der Corona-Krise beschäftigt, wie sie ihren Alltag bewältigen und wie sich die Beziehungen zu Mitmenschen verändern. 1500 Frauen und Männer beteiligen sich regelmäßig an den Befragungen für die Analyse. In den nächsten Monaten soll auch untersucht werden, ob die Pandemie unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Personengruppen hat und wie sich Stimmung und Persönlichkeit langfristig entwickeln.

++ 8354 Corona-Neuinfektionen und 551 neue Todesfälle gemeldet

(08.57 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 8354 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 551 neue Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI-Dashboards vom Samstag um 05.30 Uhr hervorgeht.

Am Samstag vergangener Woche hatte das RKI binnen eines Tages 10.485 Neuinfektionen und 689 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 60,1. Vor vier Wochen, am 16. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 139 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

++ Das waren die letzten Meldungen vom Freitag.

++ So geht es Wangener Reisebüros in der Krise

(19.16 Uhr) Lockdown, Homeoffice und durchwachsenes Wetter – nachdem der Urlaub für viele pandemiebedingt bereits im vergangenen Jahr ausfallen musste, ist die Sehnsucht nach einer erholsamen Auszeit vom aktuell auf so vielfältige Weise stressigen Alltag im Land des ehemaligen Reiseweltmeisters Deutschland groß. Noch größer scheint trotz verschiedener Buchungsanreize durch die Veranstalter aber die Verunsicherung der Kunden zu sein, ob überhaupt - und wenn ja wo und unter welchen Bedingungen - im Jahr 2021 ein Urlaub möglich sein wird. Bislang lassen die Buchungszahlen jedenfalls kaum auf eine Entspannung der Lage schließen.Trotzdem ist die Hoffnung auf eine Besserung der Situation groß. So schätzen Wangener Reisebüros die Lage für das Jahr 2021 ein. Den vollständigen Artikel lesen Sie hier.

++ Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg weiter knapp über 50

(19.01 Uhr) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche ist im Südwesten weiter gesunken - bleibt aber oberhalb der 50er-Marke. Am Freitag lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz landesweit bei 51,2. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts (Stand: 16.00 Uhr) wurden seit dem Vortag 820 neue Infektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 304 950. 43 weitere Menschen starben an oder im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Die Behörde zählt somit inzwischen 7690 Tote. Als genesen gelten Schätzungen zufolge 278 863 Menschen (plus 1633).

Über der Marke von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen lag weiterhin einzig der Hohenlohekreis mit einem Wert von 139,4. 20 weitere Stadt- und Landkreise liegen noch über der 50er-Marke. Das Sozialministerium hatte Städte und Kreise mit einer Inzidenz jenseits der 50 verpflichtet, Ausgangsbeschränkungen zwischen 21.00 Uhr und 5.00 Uhr zu erlassen. Mindestens 14 hatten das am Freitag bereits getan.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge lagen am Freitag 290 Covid-19-Patienten in Baden-Württemberg auf Intensivstationen, 165 von ihnen wurden künstlich beatmet — das sind knapp 57 Prozent. Von 2452 zur Verfügung stehenden Intensivbetten waren 2122 belegt.

Mehr als 320 000 Menschen sind inzwischen ein erstes Mal gegen Corona geimpft. Die Zahl derjenigen, die schon eine zweite Impfung erhalten haben, stieg auf mehr als 131 000, wie das Amt mitteilte.

++ Nur zehn Neuinfektionen im Kreis Ravensburg

(18.59 Uhr) Nur zehn weitere nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Ravensburg hat das Gesundheitsamt am Freitag gemeldet. Erstmals seit Monaten gab es zudem keinen neuen bekannten positiven Test in der Stadt Ravensburg. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank nach Berechnungen der SZ auf 51,6 und damit den niedrigsten Wert seit Oktober. Das Landratsamt gibt 55,7 (Stand Donnerstag) an. Die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis liegt bei 1596 Fällen.

