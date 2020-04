Corona-Newsblog: Insgesamt mehr Genesene als aktuell Infizierte im Südwesten

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 108.202 (¹), 113.296 (³)

Geheilte Deutschland: 49.926 (¹)

Kritische Fälle Deutschland: 4895 (³)

Todesfälle Deutschland: 2107 (¹), 2349 (³)

bestätigte Infizierte Baden-Württemberg: 21.490 (⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 514 (⁴)

bestätigte Geheilte Baden-Württemberg: 12.267 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

8.46 Uhr - Ab 14. April produziert Dethleffs in Isny wieder

Am Dienstag nach Ostern nimmt Dethleffs in Isny die Produktion wieder auf. Es könne „auch für andere Unternehmen interessant sein“ wie in den beiden Produktionshallen und den Büros die Einhaltung der Hygienevorschriften möglich gemacht wurde, sagt Alexander Leopold, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Reisemobil- und Caravanherstellers.

Direkt mit dem Werksstillstand am 25. März sei intern ein 16-köpfiges Mitarbeiter-Team gebildet worden, das die komplette Fabrik analysiert und eine Vielzahl an Vorkehrungen in die Wege geleitet habe.

Beispielsweise: Handwaschmöglichkeiten an allen Eingängen, begrenzter Zugang zum Firmengelände und nur nach Anmeldung, Schreibtische in den Büros auseinander gerückt, viele Mitarbeiter im Homeoffice

Wie auch ein extra entwickeltes Hygienewerkzeug mit dem Namen "Coroni" bei der Bedienung von Wasserhähnen, Türgriffen und Co. helfen soll, lesen Sie hier (plus).

Designed by Dethleffs: der Hygieneschlüssel „Coroni“. (Foto: Dethleffs)

8.20 Uhr - Insgesamt mehr Genesene als aktuell Infizierte im Südwesten

12.267 Menschen gelten seit gestern in Baden-Württemberg als von Covid-19 genesen. Das hat das Sozialministerium gemeldet. Am Vortag waren es noch 2.685. Das liegt laut Ministerium an einer neuen Art der Berechnung. Ab sofort veröffentlichen die Behörden einen Schätzwert der Genesenen mit Grundlage eines durch das Robert Koch-Institut angepassten Algorithmus.

Dabei sollen Fälle ohne Angabe des Erkrankungsbeginns ebenfalls berücksichtigt werden. Laut Ministerium führt diese Methode zu einer deutlich besseren Abschätzung der tatsächlich Genesenen in Baden-Württemberg.

Somit gibt es seit gestern insgesamt mehr Genesene in Baden-Württemberg, als aktuell Infizierte. 9223 Menschen sind aktuell noch infiziert.

Dennoch haben sich gestern weitere 855 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt und 50 weitere Menschen sind in Zusammenhang damit gestorben.

7.59 Uhr - Bad Saulgauer Ride Safe Festival abgesagt

Schweren Herzens haben die Organisatoren des Bad Saulgauer Ride Safe (Fahre sicher) Festivals ihr Motorradtreffen am 6. Juni wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

„Unter diesen Umständen macht es keinen Sinn“, sagt Mitorganisator Stefan Groß. Das nächste Ride Safe Festival findet 2021 statt.

Wo das Festival dieses Jahr hätte stattfinden sollen, lesen Sie hier (plus).

7.15 Uhr - Spahn: Schrittweise Rückkehr zur Normalität nach Ostern?

Angesichts erster Erfolge bei der Eindämmung des Coronavirus in Deutschland hält Gesundheitsminister Jens Spahn vorsichtige Schritte aus dem staatlich angeordneten Stillstand nach den Osterferien für möglich. Sollte die Entwicklung bei den Infektionszahlen anhalten, „werden wir mit den Ministerpräsidenten über eine schrittweise Rückkehr zur Normalität nach den Osterferien reden können“, sagte der CDU-Politiker dem „Handelsblatt“ (Donnerstag).

In einem freiheitlichen Rechtsstaat könnten weitreichende Einschränkungen von Grundrechten nur so lange funktionieren, wie sie verstanden und akzeptiert würden. Deshalb sei es nicht nur wichtig, das Handeln gut zu begründen, sondern auch eine Perspektive aufzuzeigen.

Zu den Ansteckungszahlen hierzulande sagte Spahn: „Wir sehen einen positiven Trend. Aber der muss sich verstetigen.“ Voraussetzung dafür sei, dass sich die Bevölkerung auch über die Feiertage an die Alltagsbeschränkungen halte.

An diesem Donnerstag tritt das Corona-Krisenkabinett der Bundesregierung zu einer weiteren Sitzung zusammen. Ein Thema könnte erneut die Beschaffung von Schutzmaterial sein, außerdem eine denkbare Anhebung des Kurzarbeitergeldes.

Am Nachmittag wollen Spahn, Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, über die aktuelle Corona-Situation in Deutschland informieren.

6.15 Uhr - Ostern ist abgesagt - oder doch nicht?

Besonders für Kinder ist es wichtig, dass bestimmte Rituale auch ohne öffentliche Veranstaltungen stattfinden können. Psychotherapeut Hans-Jörg Wissing aus Spaichingen erklärt, wie man die Ostertage jetzt gestalten kann und warum es so wichtig ist, sie trotzdem zu feiern.

6 Uhr - Wie sich Paare, die von der Landesgrenze getrennt werden, gegen das Kontaktverbot wehren

Tausende können sich wegen der Grenzkontrollen zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht besuchen. Jetzt wehren sie sich.

+++ Hier geht es zum Newsblog von Mittwoch +++

Die letzten Newsblog-Einträge vom Vorabend:

22 Uhr - Drogeriemarkt Müller muss Verkaufsflächen schließen

Das war’s wohl erst mal mit Shopping in der Ulmer Fußgängerzone: Am Mittwochmittag hatte das Müller-Kaufhaus noch auf sämtlichen Stockwerken geöffnet. Doch am Dienstagabend hatte die Ulmer Stadtverwaltung „nach gründlicher Prüfung“ verfügt, dass die Verkaufsbereiche vom ersten bis zum dritten Obergeschoss zu schließen sind.

Das heißt: Es gibt wohl ab Donnerstag nur noch Drogerieartikel bei Müller in Ulms Einkaufsherz. „Wir hatten keine andere Wahl“, sagt dazu Ulms OB Gunter Czisch, der sich am Mittwochnachmittag persönlich ein Bild des Kaufhauses machte (plus).

21.02 Uhr - Notkrankenhäuser sollen Engpässe verhindern

Über Ostern könnte die Zahl der Behandlungen wegen Covid-19 ihren Höhepunkt erreichen. Wenn die Plätze in normalen Kliniken nicht ausreichen, sollen die Menschen in Notfallkliniken behandelt werden.

20.30 Uhr - Fast 21.500 Corona-Infektionen im Südwesten

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten im Südwesten ist auf mindestens 21.490 gestiegen. Das waren 855 mehr als am Vortag, wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Mittwochabend mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg um 50 auf 514.

Nachweislich 12.267 Menschen seien bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen, hieß es weiter.

19.30 Uhr - Internationales Donaufest abgesagt

Jetzt steht fest: Das Internationale Donaufest Ulm/Neu-Ulm, das eigentlich vom 3. bis 12. Juli über die Bühne gehen sollte, wird ersatzlos gestrichen. Dies teilten die Veranstalter am Mittwochmittag mit. Geplant hatten diese mit bis zu 350 000 Besuchern.

Kern des Donaufests sei „sein internationaler Begegnungscharakter“. Doch gerade die persönliche Begegnung von Menschen aus Nah und Fern im Rahmen einer solchen Großveranstaltung sei in Folge der Corona-Virus-Pandemie unmöglich geworden (plus).

Bekannte Hingucker: die Donaufest-Fahnen. (Foto: Alexander Kaya)

19.05 Uhr - Beuron macht Wanderparkplätze übers Osterwochenende dicht

Es ist zu viel los im Donautal, findet Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller.

Deshalb hat die Gemeindeverwaltung ab sofort sämtliche kommunale Parkplätze gesperrt. Nicht alle reagieren darauf mit Verständnis (plus).

Das Wichtigste vom Mittwoch auf einen Blick: