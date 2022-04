Corona-Newsblog: FDP und SPD wollen Luchas Entlassung beantragen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

FDP und SPD wollen Luchas Entlassung beantragen (06.35 Uhr)

beantragen (06.35 Uhr) RKI registriert 180.397 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz sinkt weiter auf 1394,0 (06.15 Uhr)

++ Kritik an Wegfall von Isolationspflicht von Corona-Infizierten

(06.48 Uhr) Das zum 1. Mai geplante Ende der Isolations- und Quarantänepflicht für Corona-Infizierte und Kontaktpersonen stößt auf Widerspruch von Experten und Patientenschützern. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sieht dadurch große Gefahren für besonders gefährdete Menschen. „Für die Hochrisikogruppe wird es immer gefährlicher. Diese Menschen leben mitten unter uns“, sagte Brysch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). „Gleich den Corona-Leugnern wird die Infektion verharmlost“, kritisierte der Patientenschützer.

Der Epidemiologe Hajo Zeeb forderte beim RND eine Beibehaltung der Pflicht zur Isolation von Infizierten:

Wenn eine Person Symptome aufweist, dann sollte sie zu Hause die Corona-Infektion aussitzen, anstatt noch mehr Menschen anzustecken.

Gerade bei der Omikron-Variante bestehe die Gefahr einer sehr schnellen Weitergabe des Virus. Eine Isolationspflicht von fünf Tagen sollte daher unbedingt eingehalten werden. Dagegen hält Zeeb eine Quarantäne für Kontaktpersonen nicht mehr für notwendig.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Montag darauf verständigt, dass Corona-Infizierte und Kontaktpersonen ab 1. Mai in der Regel nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolierung oder Quarantäne müssen. Infizierten wird demnach künftig nur noch „dringend empfohlen“, sich für fünf Tage zu isolieren und Kontakte zu meiden - für Kontaktpersonen von Infizierten soll es entsprechend gelten. Eine Anordnung des Gesundheitsamts fällt weg. Strengere Vorgaben sollen aber noch für Beschäftigte in Gesundheitswesen und Pflege bleiben, die sich infiziert haben.

++ FDP und SPD wollen Luchas Entlassung beantragen

(06.35 Uhr) FDP und SPD wollen im Landtag die Entlassung von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) durchsetzen. Die beiden Fraktionen wollen am Dienstag einen entsprechenden Antrag beschließen. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Der Landtag soll demnach Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auffordern, seinen Gesundheitsminister wegen „eklatanter Fehlleistungen“ in der Pandemie-Politik zu entlassen. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke werden die Gründe dafür am Dienstag (14.30 Uhr) in Stuttgart erläutern.

++ Mehr dazu lesen Sie hier. ++

++ RKI registriert 180.397 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 1394,0

(06.15 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 1394,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1424,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1703,3 (Vormonat: 1220,8).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 180.397 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.05 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 237.352 Ansteckungen.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 316 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 307 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 21.894.074 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Dienstag mit 17 407 700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 130.368.

Das waren die Nachrichten von gestern:

++ Ende der Maskenpflicht: Das sagen die Menschen in Friedrichshafen dazu

(16.36 Uhr) Viele sehen die neuen Regeln kritisch und wollen auch weiterhin einen Mundschutz tragen. Aber es gibt auch Befürworter der Lockerungen. Unsere Umfrage sehen Sie im Video.

Viele sehen die neuen Regeln kritisch und wollen auch weiterhin einen Mundschutz tragen. Aber es gibt auch Befürworter der Lockerungen.

++ Wegfall der Corona-Regeln: Im Handel bleibt die Maske meistens auf

(16.20 Uhr) Der Wegfall der Maskenpflicht hat das Bild in bayerischen Supermärkten am Montag kaum verändert. Nach wie vor trägt die überwältigende Mehrheit der Kunden und Mitarbeiter Masken, wie der Handelsverband Bayern mitteilte. Rund 90 Prozent hielten daran fest, sagte Geschäftsführer Bernd Ohlmann. Er sei positiv überrascht: „Die Maske ist kein Auslaufmodell.“

Auch in kleineren Läden mit wenigen Menschen überwiege die Maske, sagte Ohlmann. Wobei sich die Mitarbeiter dort oft den Maskengepflogenheiten der Kunden anpassten. Insgesamt geht der Verbandsvertreter allerdings davon aus, dass die Maske auf Dauer seltener wird - insbesondere wenn die Infektionszahlen weiter sinken und es wärmer werde.

++ Wie die erste Bilanz der bayerischen Hotels und Gaststätten aussieht, lesen Sie hier. ++

++ Informieren Sie sich über die Corona-Lage vom Montag - Hier geht es zum Newsblog ++

In eigener Sache:

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹