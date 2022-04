Newsblog: Masken oder nicht? Baden-Württemberg verweist auf Hausrecht in Theater und Museen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Ende des Corona-Notstands in Italien - Neuerungen auch für Urlauber (06.57 Uhr)

- Neuerungen auch für Urlauber (06.57 Uhr) Masken oder nicht? Baden-Württemberg verweist auf Hausrecht in Theater und Museen (06.33 Uhr)

(06.33 Uhr) RKI registriert 252 530 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 1586,4 (06.23 Uhr)

++ Maske und Co. fallen ab 3. April weg - viele begrüßen die neuen Regeln in Tuttlingen?

(07.36 Uhr) Kein Maskentragen mehr, kein Vorzeigen von Tests oder Impf- und Genesenen-Nachweisen. Doch es herrscht nicht nur reine Freude angesichts die Lockerungen.

Am Dienstag startet die Tuttlinger Krähe – eines der bekanntesten Kleinkunstfestivals in Deutschland. Die Veranstaltung ist schon lang geplant, nach den bisherigen Richtlinien. Seit acht Tagen wissen die Tuttlinger Hallen als Veranstalter, dass sie die Möhringer Angerhalle voll belegen dürfen, statt mit nur 60 Prozent Auslastung wie bisher. Die Restkarten sind bereits in Verkauf gegangen. Nur: „Wir gehen nicht davon aus, dass wir die noch verkauft bekommen“, meint Michael Baur, Chef der Tuttlinger Hallen. Erstmals werden Plätze frei bleiben.

++ Wie es bei den Schulen und im Sportverein aussieht, lesen Sie hier. ++

++ „Spaziergänge“: Viele Maßnahmen fallen weg, doch in der Region wird weiter protestiert

(07.21 Uhr) Eine Inzidenz von 2182 und Neuinfektionen von rund 700 am Tag: Zahlen, die vor einem Jahr noch Alarmstimmung ausgelöst hätten. Doch im März 2022 ist Deutschland bei derartigen Zahlen, die etwa der Alb-Donau-Kreis Anfang dieser Woche gemeldet hatte, weit entfernt von einem weiteren Lockdown, um diese Zahlen sinken zu lassen. Im Gegenteil: Weitreichende Lockerungen stehen ab Sonntag auch im Südwesten an. So fällt etwa die Maskenpflicht weg. Wie ist so etwas zu erklären?

Im Fokus steht für die Begründung der Lockerungen, die Bund und Länder beschlossen haben, vor allem die Situation in den Krankenhäusern. Und die ist bundesweit eine andere, als es etwa vor einem Jahr noch war. Laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts ist das Virus in den Bereich der Grippe gesunken.

++ Warum die Menschen trotzdem auf die Straße gehen, lesen Sie hier. ++

++ Ende des Corona-Notstands in Italien – Neuerungen auch für Urlauber

(06.57 Uhr) In Italien treten an diesem Freitag mit dem Ende des Corona-Notstandes weitreichende Lockerungen in Kraft.

Eine wichtige Neuerung gibt es pünktlich vor der Urlaubssaison für Reisende: In Hotels müssen Gäste ab dem 1. April keinen Impf-, Genesungs- oder Negativtest-Nachweis, der in Italien „Green Pass“ heißt, mehr vorzeigen. Auch für den Außenbereich von Bars und Restaurants sowie innen in Geschäften ist das Dokument nicht mehr nötig. Lediglich in den Innenräumen der Gastronomie gilt für Touristen die 3G-Regel, man muss also nachweislich gegen Covid-19 geimpft oder von der Krankheit genesen oder negativ auf das Virus getestet sein.

Für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr lockerte die Regierung die Regeln von 2G auf 3G. Ab dem 1. Mai entfällt sie in den Verkehrsmitteln ganz. Das heißt, dass dann keiner der drei Corona-Nachweise mehr nötig ist. In allen Innenräumen gilt weiter die Maskenpflicht. Neu ist auch, dass ab April Museen und Ausstellungen keine Corona-Nachweise mehr verlangen. Wer ins Theater, Kino oder auf ein Konzert gehen will, muss beachten, ob die Veranstaltung im Freien oder im geschlossenen Raum ist: drinnen gilt 3G, draußen 2G.

Nicht von den Lockerungen betroffen ist die Corona-Impfpflicht für Menschen über 50 Jahre. Diese gilt noch bis Mitte Juni. Die strenge 2G-Regel am Arbeitsplatz ändert sich zu 3G. Ungeimpfte können also wieder mit einem negativen Test zum Beispiel ins Büro.

Die Corona-Pandemie traf Italien hart, weswegen sich die Politik lange vorsichtig verhielt. Die Wirtschaft brach ein, lange galten Lockdowns und örtliche unterschiedliche Regeln. Manche Experten befürchten nun steigende Corona-Fallzahlen mit den Öffnungen. Am Donnerstag verzeichneten die Behörden rund 73 200 Neuinfektionen und fast 160 Virus-Tote binnen eines Tages. Der Trend der vergangenen Wochen deutet auf einen leichten Anstieg der Infektionskurve hin.

++ Masken oder nicht? Baden-Württemberg verweist auf Hausrecht in Theater und Museen

(06.33 Uhr) Trotz des Endes der meisten allgemeinen Corona-Schutzregeln an diesem Wochenende ist die Maskenpflicht in vielen baden-württembergischen Museen, Theatern und Bibliotheken noch nicht vom Tisch.

Das Land empfiehlt den staatlichen Kultureinrichtungen zu prüfen, ob sie über ihr Hausrecht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske beibehalten können. Ein entsprechendes Schreiben sei den Häusern am Donnerstagabend zugesandt worden, bestätigte das Kulturministerium der dpa in Stuttgart.

In dem Schreiben wird das Maskentragen zudem deutlich empfohlen. „Wir appellieren in jedem Fall an die Besucherinnen und Besucher von Kunst- und Kultureinrichtungen, freiwillig in Innenräumen Maske zu tragen“, sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski (Grüne). Das sei nicht nur zum Selbstschutz, „sondern besonders, um einen ungestörten Kulturbetrieb zu gewährleisten und pandemiebedingte Unterbrechungen zu vermeiden.“

Bundesweit und auch in Baden-Württemberg sind vom kommenden Sonntag (3. April) an in Innenräumen Masken nicht mehr Pflicht, auch die Zugangsbeschränkungen fallen weg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat aber bereits an die Menschen im Land appelliert, freiwillig in Innenräumen Maske zu tragen.

++ RKI registriert 252 530 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1586,4

(06.23 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt niedriger als am Vortag. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1586,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1625,1 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1756,4 (Vormonat: 1213,0).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 252.530 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 296.498 Ansteckungen.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg und Brandenburg nicht. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 304 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 288 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 21.357.039 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitag mit 16.754.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 129.695.

Das waren die wichtigsten Nachrichten von gestern:.

++ Sieben-Tage-Inzidenz weiter gefallen — auf 1586,8

(18.45 Uhr) In Baden-Württemberg fällt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen weiter. Sie lag am Donnerstag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (Stand 16.00 Uhr) bei 1586,8 (Mittwoch: 1638,8/Dienstag: 1695,8/Montag: 1746,2). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 1921,1 gelegen. Der Wert gibt die Zahl der Neuansteckungen mit dem Virus pro 100 000 Einwohnern an.

3 061 043 bestätigte Fälle wurden bisher im Südwesten gezählt, ein Plus von 30 816. Die Dunkelziffer ist jedoch hoch — tatsächlich dürfte es deutlich mehr Ansteckungen geben.

An oder im Zusammenhang mit dem Virus starben laut Behörde 15 112 Menschen — also 45 Todesfälle kamen seit dem Vortag dazu. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 7,1 nach 7,4 in der Vorwoche. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner ins Krankenhaus kamen.

++ Landesregierung tauscht sich mit Experten über Corona-Lage aus

(17.32 Uhr) Wie geht es weiter mit den Corona-Maßnahmen im Südwesten? Die Landesregierung möchte sich dazu am Freitag (14.00 Uhr) von Experten über die aktuelle Infektionslage informieren lassen.

Beim Austausch mit dem Landesgesundheitsamt, den Kliniken, Krankenkassen und Ärzten im Land soll es zudem um eine mittel- und langfristige Planung der weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie gehen, wie eine Sprecherin des Sozialministeriums in Stuttgart mitteilte.

Weil die Landesregierung die sogenannte Hotspot-Regelung des Bundes als rechtlich nicht haltbar betrachtet, fallen am Wochenende so gut wie alle Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg weg. Das Infektionsgeschehen ist indessen weiter auf einem sehr hohen Niveau - auch wenn die Zahl der gemeldeten Fälle zuletzt wieder leicht abnahm.

++ Informieren Sie sich über die Corona-Lage vom Donnerstag - Hier geht es zum Newsblog ++

In eigener Sache:

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹