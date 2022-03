Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz geht erneut leicht zurück - knapp 270 000 Neuinfektionen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Bundesweite Inzidenz geht leicht zurück (07.10 Uhr)

zurück (07.10 Uhr) Mehrheit der Bürger hält Corona-Lockerungen für verfrüht (16.01 Uhr)

++ RKI registriert 268 477 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz sinkt leicht

(7.10 Uhr) Bei den Infektionen mit dem Coronavirus ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz etwas gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1663,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1703,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1734,2 (Vormonat: 1171,9).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 268 477 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.30 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 283 732 Ansteckungen.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg und Brandenburg nicht. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 348 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 329 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 20 829 608 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 7,07 an (Montag: 6,94). Auch hierbei gibt es Tage mit lückenhaften Meldungen. In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Mittwoch mit 16 319 700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 129 112.

Das waren die letzten Meldungen von Dienstag.

++ Sieben-Tage-Inzidenz rutscht unter Marke von 1700

(17.36 Uhr) In Baden-Württemberg ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen erneut deutlich gesunken und unter die Marke von 1700 gerutscht. Sie betrug nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Dienstag (Stand 16.00 Uhr) 1695,8 nach 1746,2 am Vortag. Vor einer Woche hatte die Inzidenz sogar bei 1926,2 gelegen. Der Wert gibt die Zahl der Neuansteckungen mit dem Virus pro 100 000 Einwohnern an. Insgesamt wurden 2 993 643 bestätigte Fälle im Südwesten verzeichnet, ein Plus von 34 862. Die Dunkelziffer ist jedoch hoch — tatsächlich dürfte es deutlich mehr Ansteckungen geben.

An oder im Zusammenhang mit dem Virus starben den Angaben zufolge 15 048 Menschen, 43 mehr als am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz lag unverändert bei 6,5 nach 8,1 in der Vorwoche. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner ins Krankenhaus kamen.

Auf den Intensivstationen des Landes werden aktuell 267 Menschen behandelt — sechs weniger als am Vortag, jedoch 26 mehr als vergangenen Dienstag. Hier liegt die Kapazität bei mehr als 600 Patienten. Auf den Normalstationen des Landes wurden 1996 Covid-19-Fälle gezählt. Das waren vier weniger als am Vortag, jedoch 32 mehr als vor einer Woche. Die Kapazität der Normalstationen liegt bei etwa 5500.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Dienstag noch einmal betont, dass das Gesundheitssystem im Südwesten trotz hoher Ansteckungszahlen nicht überlastet sei. Sowohl Normal- als auch Intensivstationen seien noch weit von ihrer Belastungsgrenze entfernt. Hintergrund ist der etwas mildere Verlauf der Omikron-Variante.

++ Land widerspricht Gewerkschaft: Polizei trotz Corona einsatzfähig

(17.29 Uhr) Nachdem die Deutsche Polizeigewerkschaft wegen vieler Corona-Fälle unter den Beamten im Land Alarm geschlagen hat, ist Baden-Württembergs Landespolizeipräsidentin dem entgegengetreten. „Die Polizei ist voll einsatzfähig. Sie leistet ihre Arbeit ohne Einschränkungen“, sagte Präsidentin Stefanie Hinz am Dienstag in Stuttgart.

Derzeit können wir die krankheitsbedingten Ausfälle kompensieren.

Man sei auf Eventualitäten vorbereitet und könne flexibel reagieren. „Grundsätzlich können wir einen Ausfall von 10 Prozent kompensieren.“ Die Polizei im Südwesten hat etwa 25 000 Vollzugsbeamte.

Ralf Kusterer, Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) hatte zuvor erklärt, fast 2000 Polizeibeschäftigte — verteilt auf das ganze Land — fehlten in der vergangenen Woche wegen Corona. „Schon jetzt führt die Ansteckung von Polizeibeschäftigten zu erheblichen Einschränkungen im täglichen Dienst“, beklagte der Gewerkschafter. Er kritisierte, dass vom kommenden Sonntag an die Maskenpflicht in Innenräumen wegfalle.

Hinz räumte ein, dass es auch bei der Polizei Baden-Württemberg hohe Infektionszahlen gebe. „Deshalb werden wir unsere bestehenden Hygienekonzepte wie die FFP2-Maskenpflicht, die sich in der Pandemie bewährt haben, auch über den 2. April hinweg aufrecht erhalten — auch und gerade zum Schutz unserer Polizistinnen und Polizisten.“

Sollte die Zahl der Ansteckungen weiter steigen, hat die Polizei neben den 25 000 Vollzugsbeamten noch einen weiteren Puffer. So sind 4000 Azubis verfügbar und weitere etwa 6000 Mitarbeiter, die im Nichtvollzug beschäftigt sind.

++ Kretschmann äußert sich zum Ende der Corona-Maßnahmen

(16.50 Uhr) Obwohl sich das Land Baden-Württemberg lange dagegen gestemmt hat, fallen an diesem Sonntag auch im Südwesten nahezu alle Corona-Schutzmaßnahmen weg. Die Koalition aus Grünen und CDU verständigte sich am Dienstag darauf, die im Bundesgesetz noch vorgesehenen Hotspot-Regeln nicht anzuwenden.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte auf der Regierungspressekonferenz folgendes dazu:

