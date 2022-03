Newsblog: RKI registriert 296 498 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1756,4

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Mehr als 300 000 neue Corona-Fälle - Lauterbach mahnt: „Schwere Welle“ (16.53 Uhr)

++ RKI registriert 296 498 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1756,4

(06.28 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist gestiegen und hat erneut einen Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1756,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1752,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1706,3 (Vormonat: 1259,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 296 498 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 297 845 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 288 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 226 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 19 893 028 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 7,28 an (Mittwoch: 7,23). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitag mit 15 518 700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 128 110.

++ Bayern fordert schnelle Nachbesserungen bei Corona-Rechtsrahmen

(06.25 Uhr) Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek dringt auf schnelle Nachbesserungen beim neuen bundesweiten Rechtsrahmen für Corona-Schutzmaßnahmen in den Ländern. „Aus meiner Sicht ist das Gesetz nicht praktikabel und untauglich, den Schutz der Bevölkerung tatsächlich zu gewährleisten“, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Die Hotspot-Bestimmungen sind viel zu unbestimmt und lassen es einfach nicht zu, rechtssicher Regelungen umzusetzen.“ Es sei ja auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern schwierig zu sagen: „Na ja, wir probieren mal, ob das hält oder nicht.“

Das von der Ampel-Koalition geänderte Infektionsschutzgesetz ist auf breiten Protest der Länder gestoßen. Nach einer Übergangsfrist bis zum 2. April können sie für regionale „Hotspots“ noch weitergehende Beschränkungen mit mehr Maskenpflichten und Zugangsregeln verhängen, wenn das Landesparlament für diese eine kritische Lage feststellt. Schwellenwerte, ab wann das der Fall ist, sind nicht beziffert.

Holetschek sagte, es gebe eine große Schere zwischen dem, was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an Gefahren sehe - und dem, was er mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) als Gesetz vorgelegt habe.

Das waren die Meldungen vom Donnerstag:

++ Mehr als 300 000 neue Corona-Fälle - Lauterbach-Appell an Länder

(16.43 Uhr) Die Corona-Ansteckungen in Deutschland breiten sich schneller aus. Erstmals in der Pandemie wurden mehr als 300 000 neue Fälle an einem Tag gemeldet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilte.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf einen Höchstwert von 1752,0. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach von einer „schweren Welle“. Er forderte die Länder auf, den umstrittenen neuen bundesweiten Rechtsrahmen für eine stärkere Corona-Eindämmung in Regionen mit kritischer Lage zu nutzen:

Es gibt keinen Freedom Day, es gibt keinen Grund, hier nachzulassen.

Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben nun bundesweit 318 387 neue Infektionsfälle an einem Tag - vor einer Woche waren es 294 931 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in allen 16 Bundesländern über der Marke von 1000 und in sechs Ländern über 2000. Am höchsten blieb der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen in Mecklenburg-Vorpommern mit nun 2422,5. Bundesweit wurden weitere 300 Todesfälle binnen 24 Stunden registriert. Die Zahl der in Kliniken gekommenen corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner in sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 7,28 an (Mittwoch: 7,23).

Lauterbach sagte im Bundestag, die aktuelle Corona-Lage könne nicht akzeptiert werden. Es gelte zusammenzustehen, um durch „diese schwere Welle der Pandemie“ noch durchzukommen. Es gebe zahlreiche Regionen, in denen Krankenhäuser überlastet seien, planbare Eingriffe abgesagt und Patienten verlegt werden müssten. „Dort kann und soll das Infektionsschutzgesetz eingesetzt werden“, appellierte er an die Länder. Der eine oder andere hätte sich gewünscht, dass der Bund Regeln für ganz Deutschland mache. Dies gehe aber nicht, da nicht in ganz Deutschland eine Überlastung des Gesundheitssystems bestehe.

++ Keine Rüge für „Bild“-Titel: „Die Lockdown-Macher“

(15.13 Uhr) Der Deutsche Presserat hat die Beschwerden über die von der „Bild“-Zeitung veröffentlichte Titelzeile „Die Lockdown-Macher“ als unbegründet zurückgewiesen. Laut einer am Donnerstag von dem Gremium veröffentlichten Erklärung hat die von der Redaktion vorgenommene Bezeichnung von drei Experten zur Corona-Pandemie als „Lockdown-Macher“ einen Tatsachenkern. Sie verletze nicht die journalistische Sorgfaltspflicht.

„Bild“ hatte in der gedruckten Ausgabe und im Internet Porträtfotos der Wissenschaftler mit Corona-Maßnahmen als „Weihnachtsgeschenken“ gezeigt. Der Deutsche Presserat entschied, dass sich der Einfluss der Wissenschaftler auf politische Entscheidungen über Corona-Maßnahmen belegen lasse. Daher sei die Bezeichnung „Die Lockdown-Macher“ eine zulässige Zuspitzung, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sei.

Auch die Darstellung der Wissenschaftler nebeneinander im Porträt sei zulässig. Durch ihre Auftritte in den Medien während der Corona-Pandemie hätten sich die Experten selbst in die Öffentlichkeit begeben und müssten es damit auch hinnehmen, auch persönlich kritisiert zu werden.

Beim Deutschen Presserat waren Beschwerden von 94 Menschen und wissenschaftlichen Institutionen gegen die Schlagzeile eingegangen. Diese kritisierten, der Artikel erwecke den Eindruck, dass Wissenschaftler persönlich für Corona-Maßnahmen verantwortlich seien und nicht die Politik. Nach Auffassung der Kritiker schüre dies Verschwörungstheorien und fördere Hetze gegen Wissenschaftler.

Der Deutsche Presserat ist die Freiwillige Selbstkontrolle der Presse. Im vergangenen Jahr gingen dort gut 2500 Beschwerden ein, 60 Mal wurden Rügen wegen schwerer Verstöße gegen den Pressekodex veröffentlicht.

++ Lindauer Klinik erlaubt wegen hoher Corona-Inzidenz keine Besuche mehr

(14.48 Uhr) Wegen der extrem hohen Sieben-Tage-Inzidenz erlaubt die Lindauer Asklepios-Klinik ab Freitag keine Besuche mehr. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Lindau Stand Donnerstag bei 2680,1. „Wir haben uns zu diesem drastischen Schritt entschieden, um unsere Patienten und Mitarbeiter zu schützen“, begründet die Asklepios-Klinik das Besuchsverbot in einer Pressemitteilung.

