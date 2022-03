Corona-Newsblog: Über 20.000 Neuinfektionen mehr als vor einer Woche - Inzidenz weiter über 1.700

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

RKI: Weiter hohe Zahl an Neuinfektionen - Inzidenz bei über 1.700 (06.30 Uhr)

Bundespräsident Steinmeier und seine Frau haben Corona (16.14 Uhr)

Erste Länder bereiten längere Corona-Schutzauflagen vor (16.21 Uhr)

Über 500 gefälschte Tests: 51-Jähriger aus Markdorf wird angezeigt (15.34 Uhr)

++ Regel-Wirrwarr: Was gilt jetzt in Baden-Württemberg

(06.34 Uhr) Nur noch bis zum 2. April gibt es in vielen Lebensbereichen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dann fallen aufgrund des geänderten Bundesinfektionsschutzgesetzes etliche Maßnahmen weg – sehr zum Verdruss von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). „Ab dem Zeitpunkt liegt die Verantwortung beim Bund, nicht mehr bei den Ländern“, betonte er am Dienstag in Stuttgart.

++ RKI registriert 283 732 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 1734,2

(06.30) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1734,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1733,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1607,1 (Vormonat: 1278,9).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 283 732 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 262 593 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 329 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 269 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 19 278 143 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Dienstag mit 7,08 an (Montag: 7,36). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Das waren die letzten Meldungen am Montag:

++ Bayern gewährt Schaustellern Corona-Hilfe

(16.26 Uhr) Die bayrische Regierung unterstützt Marktkaufleute und Schausteller, die im vergangenen Jahr vom Verbot der Volksfeste betroffen waren. Voraussetzung ist ein Umsatzrückgang von mindestens 50 Prozent in mindestens fünf Monaten zwischen Januar und Oktober 2021, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in München mit.

Die betroffenen Selbstständigen und Kleinunternehmer könnten dann je Monat 1500 Euro fiktiven Unternehmerlohn beantragen. Er werde zusätzlich zur Überbrückungshilfe des Bundes gewährt.

++ Erste Länder bereiten längere Corona-Schutzauflagen vor

(16.21 Uhr) Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen bereiten erste Länder längere Schutzauflagen nach dem umstrittenen neuen bundesweiten Rechtsrahmen vor. In Mecklenburg-Vorpommern mit der aktuell höchsten Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 2.400 sollen wesentliche Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Innenbereichen und Testvorgaben für Ungeimpfte in der Gastronomie bis zum 27. April fortdauern, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung mitteilte. Auch Hamburg will die Maskenpflicht in Innenräumen verlängern.

Hintergrund ist die neue bundesweite Rechtsgrundlage, die die Ampel-Koalition unter offenem Protest der Länder am Sonntag in Kraft gesetzt hatte. Zunächst können alle Länder noch eine Übergangsfrist bis zum 2. April nutzen, in der bisherige Regeln bestehen bleiben. Grundsätzlich sind ihnen dann nur noch wenige Schutzvorgaben im Alltag etwa zu Masken und Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen wie Pflegeheimen und Kliniken möglich.

Für regionale „Hotspots“ kann es aber weitergehende Beschränkungen geben, wenn das Landesparlament für diese eine kritische Lage feststellt. In Mecklenburg-Vorpommern sollen alle sechs Landkreise und die Städte Rostock und Schwerin als Hotspots eingestuft werden, wie Ministerin Drese sagte. Der Landtag muss die Pläne zuvor absegnen. Auch der Stadtstaat Hamburg will die Hotspot-Regel nutzen.

In Baden-Württemberg sollen dagegen ab 3. April die meisten Maßnahmen wegfallen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht durch das neue Infektionsschutzgesetz keine Grundlage mehr für eine landesweite Verlängerung etwa der Maskenpflicht. Auch regionale Auflagen für Hotspots stünden zunächst nicht an. „Im Moment sind wir von einer Überlastung der Krankenhäuser und Intensivstationen noch weit entfernt“, sagte der Grünen-Politiker. Er schloss aber nicht aus, zu regionalen Auflagen zu greifen, wenn die Pandemie sich zuspitze.

Bayern lässt vorerst offen, wie es nach dem 2. April weitergeht. Gesundheitsminister Klaus Holetschek wollte sich nach Beratungen des Kabinetts noch nicht dazu äußern, ob und wie der Freistaat von der Hotspot-Regel Gebrauch machen könnte.

++ Steinmeier und seine Frau haben sich mit Coronavirus infiziert

(16.15 Uhr) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein Schnelltest und ein PCR-Test seien am Dienstag positiv gewesen, teilte eine Sprecherin mit. „Die Symptome sind mild.“ Steinmeier und seine Frau hätten sich umgehend in häusliche Isolation begeben. Alle engen Kontakte seien informiert worden, hieß es in der Mitteilung weiter.

++ Über 500 gefälschte Tests: 51-Jähriger aus Markdorf wird angezeigt

(15.34 Uhr) Weil er im Verdacht steht, in über 500 Fällen Covid-Testbescheinigungen gefälscht zu haben, ermittelt der Polizeiposten Markdorf gegen einen 51-Jährigen aus Markdorf. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hat der Tatverdächtige im vergangenen Sommer bei einer zur Schulung anerkannten Hilfsorganisation an einer Fortbildung zur Durchführung von PoC-Antigen-Schnelltests teilgenommen.

