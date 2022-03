Corona-Newsblog: Zahl der Neuinfektionen bleibt hoch - Inzidenz knackt wieder Rekord

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

RKI: 222 080 Neuinfektionen — Inzidenz bei 1733,4 (06.30 Uhr)

++ Rekord-Inzidenz im Kreis Sigmaringen: Das Landratsamt erwartet keinen Rückgang

(06.40 Uhr) Der Landkreis Sigmaringen hat die höchste Corona-Inzidenz in ganz Deutschland. Laut Daten des Robert-Koch-Instituts vom Montag steht Sigmaringen mit einer Sieben-Tage-Quote von 3614,5 auf Platz eins, gefolgt von den Landkreisen Rostock in Mecklenburg-Vorpommern und Eichsfeld in Mitteldeutschland.

Seit dem Wegfall regionaler Corona-Regeln müssen die Menschen im Kreis jedoch keine Konsequenzen mehr fürchten.

Zumindest am Montagmorgen tragen die meisten Menschen in der Sigmaringer Fußgängerzone eine Maske, obwohl sie dies gar nicht müssten. Auf die zentrale Frage nach der Ursache für die Rekordinzidenz lässt sich keine eindeutige Antwort finden.

Obwohl der Kreis im Süden liegt, ist Sigmaringen auf der Deutschland-Karte bei den Corona-Infektionen ganz oben. (Foto: Grafik: Frau Malzahn)

++ RKI: 222 080 Neuinfektionen — Inzidenz bei 1733,4

(06.30 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 1733,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1714,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1585,4 (Vormonat: 1306,8).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 222 080 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 198 888 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 264 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 283 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 18 994 411 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Montag mit 7,36 an (Sonntag: 7,62). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Dienstag mit 14 904 100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 127 193.

Das sind die letzten Meldungen von Montag:

++ Unangekündigte Versammlung gegen Impfpflicht in Lindau

(17.47 Uhr) Zu einer nicht angemeldeten Versammlung ist es am Sonntagnachmittag auf der Seebrücke in Lindau gekommen. Das Thema war die Impfpflicht. Aus Sicherheitsgründen und weil viele Besucher über die Seebrücke auf die Insel unterwegs waren, verlegte die Polizei die Versammlung an den Europaplatz.

++ Ermittlungen gegen Arzt wegen fragwürdiger Corona-Therapie

(17.07 Uhr) Ein Arzt soll Patienten Chlordioxidlösungen zur Einnahme gegen Corona-Erkrankungen verabreicht haben, obwohl diese seit 2015 als bedenkliche Arzneimittel eingestuft werden. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben gegen den Arzt aus dem Landkreis Tübingen wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. „Die Ermittlungen kamen nach Hinweisen von Zeugen an die Ärztekammer und das Regierungspräsidium ins Rollen“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Tübingen am Montag. In diesem Zusammenhang seien auch Räume durchsucht und Beweismittel sichergestellt worden. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Beschuldigte bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Nach bisherigen Erkenntnissen sei zudem die Praxis weiterhin geöffnet.

++ SPD will mit Union „Korridore“ für Impfpflicht ausloten

(16.49 Uhr) In der Debatte um eine allgemeine Corona-Impfpflicht will die SPD-Fraktion mit der Union über mögliche Kompromisse sprechen. Man wolle ausloten, „ob es möglicherweise Korridore gibt, auf die wir uns zubewegen können“, sagte Fraktionschef Rolf Mützenich am Montag. Ebenso wolle man mit Abgeordneten sprechen, die sich anderen Anträgen angeschlossen hätten. Er halte angesichts der hohen Infektionszahlen eine allgemeine Impfpflicht weiter für erforderlich, sagte Mützenich.

Der Bundestag stimmt voraussichtlich im April ohne sonst übliche Fraktionsvorgaben über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen das Coronavirus ab. Mehrere Anträge liegen vor. Den größten Rückhalt hat im Bundestag bisher der Entwurf für eine Impfpflicht ab 18 Jahre, den mehr als 230 Abgeordneten unterstützen. Vorgelegt hat ihn eine Gruppe um den Grünen-Experten Janosch Dahmen und SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. Daneben gibt es den Entwurf einer Gruppe um den FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann für eine Beratungspflicht und dann eine mögliche Impfpflicht ab 50 Jahre. Eine Gruppe um FDP-Vize Wolfgang Kubicki lehnt eine Impfpflicht ab. Auch Union und AfD haben Anträge vorgelegt.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich bereits dafür ausgesprochen, dass die Entwürfe für eine Impfpflicht ab 18 und ab 50 Jahre zusammengeführt werden.

