Corona-Newsblog: Über 90.000 Neuinfektionen – Auf und Ab bei Inzidenzwert

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI am Wochenende: Über 90.000 Neuinfektionen - Auf und Ab bei Inzidenzwert (06.30 Uhr)

{element}

++ Bodenseekreis und Kreis Lindau: Das sind die neuen Corona-Regeln auf einen Blick

(06.40 Uhr) Viele Regeln sind es nicht, die sich mit dem Wochenende beziehungsweise dem Beginn der neuen Woche in Sachen „Corona-Maßnahmen“ geändert haben – einige kleine Details dürften jedoch größere Auswirkungen an der ein oder anderen Stelle haben. In allen anderen Punkten setzen sowohl Bayern als auch Baden-Württemberg auf eine sogenannte Übergangsregelung bis 2. April.

+++ Was das für die einzelnen Bundesländer heißt, lesen Sie hier +++

++ Corona-Welle in China: Disneyland schließt - Hongkong lockert

(06.30 Uhr) In der schlimmsten Corona-Welle in China seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als zwei Jahren hat Disneyland in Shanghai den Betrieb eingestellt. Wie lange die Schließung erfolge, hänge von den Behörden ab, berichtete der Vergnügungspark am Montag. Laut Gesundheitskommission wurden landesweit am Sonntag mehr als 4300 lokale Infektionen und asymptomatische Fälle festgestellt.

In China sind mehrere Millionen Menschen im Lockdown - Städte haben vollständige oder teilweise Ausgangssperren verhängt. Unter anderem sind Millionenmetropolen wie Changchun, Shanghai, Shenzhen und Tangshan nahe Peking betroffen. Es wurden mehrfach Massentests vorgenommen. In der Provinz Henan durften Studenten an vielen Hochschulen ihren Campus nicht verlassen.

Über zwei Jahre war China mit seiner Null-Covid-Politik recht gut durch die Pandemie gekommen, indem Ausbrüche schnell unter Kontrolle gebracht wurden. Seit der Ankunft der sich leichter verbreitenden Omikron-Variante sind die Zahlen aber in die Höhe geschnellt. Die Behörden verfolgen jetzt eine „dynamische“ Strategie, indem die strengen Maßnahmen gezielter und kurzfristiger verhängt werden, um die Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Alltag zu verringern.

In der schwer betroffenen chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ist die Null-Covid-Strategie allerdings gescheitert. Der Regierungsberater und Professor der Hongkong Universität (HKU), Yuen Kwok-yung, schätzte die Zahl der Infizierten auf rund 2,5 der 7,5 Millionen Einwohner, wie die „South China Morning Post“ berichtete. Er rechnet nicht damit, dass das Virus beseitigt werden könnte.

Trotz der hohen Infektionszahlen sieht die Hongkonger Regierung den Höhepunkt der Welle überstanden und kündigte Lockerung an. Die Dauer der Quarantäne für Einreisende wird vom 1. April von 14 auf 7 Tage reduziert. Auch dürfen dann wieder Flugzeuge aus neun Ländern, darunter Großbritannien, Frankreich und die USA, in der asiatischen Wirtschafts- und Finanzmetropole landen.

++ RKI registriert 92 314 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1714,2

(06.30 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1714,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1708,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1543,0 (Vormonat: 1346,8).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 92 314 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 92 378 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 13 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 19 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 18 772 331 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Freitag mit 7,81 an (Donnerstag: 7,58). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Am Wochenende wird der Wert nicht mitgeteilt.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montag mit 14 680 700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 126 929.

Informieren Sie sich hier über die letzten Meldungen am Freitag:

++ Österreich führt wieder Maskenpflicht in Innenräumen ein

(Freitag, 21.15 Uhr) Knapp zwei Wochen nach der Aufhebung zahlreicher Corona-Schutzmaßnahmen zieht Österreich angesichts stark steigender Infektionszahlen die Zügel wieder an. Ab Mitte nächster Woche müssen in öffentlichen Innenräumen wieder FFP2-Masken getragen werden, wie Gesundheitsminister Johannes Rauch am Freitagabend ankündigte.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Österreich bei 3600. Für Deutschland nannte das Robert-Koch-Institut am Freitag eine Inzidenz von 1706.

Weil sich auch immer mehr Pflegekräfte anstecken und in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen der Personalmangel immer akuter wird, sollen die Quarantäneregeln gelockert werden. Wer positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss zurzeit fünf Tage zu Hause bleiben und darf die Wohnung oder das Haus nicht verlassen.

Nach Angaben von Rauch wird überlegt, ob Beschäftigte in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen unter bestimmten Voraussetzungen mit Maske arbeiten gehen sollen oder die Quarantänedauer verkürzt wird. Dazu werde am Wochenende eine Verordnung ausgearbeitet.

++ Rekord-Inzidenzen, aber im Klinikum bleibt Corona-Lage unbedenklich

(Freitag, 17.25 Uhr) Im Kreis Tuttlingen ist die Corona-Lage im Klinikum aktuell unbedenklich – dennoch ruft Landrat Stefan Bär weiterhin zur Vorsicht auf. „Von einer Überlastung des Gesundheitswesens kann keine Rede mehr sein“, hatte Bär, wie bereits berichtet, am Donnerstag in einer Pressekonferenz gesagt. Mit Blick auf die Inzidenz stellte er dennoch infrage, ob Lockerungen zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll seien.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ 48 Covid-Patienten werden in MCB-Kliniken behandelt

(Freitag, 17.21 Uhr) In den Klinken des Medizin-Campus-Bodensee (MCB) in Friedrichshafen und Tettnang werden aktuell 48 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt. Die Kliniken verzeichneten in den letzten Tagen einen "langsamen, aber kontinuierlichen Zuwachs von Covid-positiven Patienten.“ Bemerkenswert sei hierbei, dass es sich häufig um Patienten mit nur geringen oder keinen Symptomen durch die Covid-Infektion handle.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Informieren Sie sich über die Corona-Lage am Freitag - Hier geht es zum Newsblog ++

In eigener Sache:

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹