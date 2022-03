Corona-Newsblog: Wieder knapp 200.000 Neuinfektionen – Inzidenz bei fast 1600

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Frist läuft ab: Pflegekräfte müssen bis Dienstag Impf-Nachweise zeigen (07.27 Uhr)

RKI: Knapp 200.000 Neuinfektionen – Inzidenz steigt weiter (07.00 Uhr)

++ Teil-Impfpflicht: Pflegekräfte müssen bis Dienstag Nachweise zeigen

(07.27 Uhr) Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen können offiziell noch bis diesen Dienstag ihre Corona-Impfung oder Genesung nachweisen – oder ein Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können. Ab Mittwoch gilt dann die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal, und die Gesundheitsämter können bei ihnen dann Beschäftigungskonsequenzen ziehen.

++ Corona-Infektionszahlen in China steigen weiter

(07.22 Uhr) In China breitet sich der schwerste Corona-Ausbruch seit zwei Jahren weiter aus. Nach Behördenangaben vom Dienstag wurden landesweit am Vortag 5154 neue Infektionen registriert und damit ein neuer Höchstwert in der derzeitigen Welle erreicht. Aus 20 Regionen des Landes wurden neue Infektionen gemeldet, wobei die nordostchinesische Provinz Jilin, wo 4067 neue Infektionen entdeckt wurden, weiterhin am schwersten betroffen ist. Auch die Hauptstadt Peking sowie die beiden wichtigen Wirtschaftszentren Shanghai und Shenzhen meldeten neue Infektionen.

Sowohl Shenzhen als auch Changchun, die Provinzhauptstadt von Jilin, befinden sich derzeit in einem Lockdown, der sich auch auf die Wirtschaft auswirkt. In Changchun musste Volkswagen am Montag den Betrieb in drei gemeinsam mit dem chinesischen Partner FAW betriebenen Werken vorläufig einstellen. In Shenzhen stoppte der Apple-Zulieferer Foxconn die Produktion in seiner Fertigungsstätte.

China verfolgt eine strenge Null-Covid-Strategie und reagiert mit Ausgangssperren, Massentests, Transportbeschränkungen und Quarantäne auf lokale Ausbrüche. Auch hat sich das Land weitgehend abgeschottet.

++ RKI registriert 198 888 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 1585,4

(07.00 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz erneut einen Höchstwert gemeldet. Das RKI gab den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 1585,4 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1543,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1293,6 (Vormonat: 1437,5).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 198 888 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.27 Uhr wiedergeben. Im Vergleich zum Vortag waren das gut 100 000 Neuinfektionen mehr (Montag: 92 378 Neuinfektionen). Dieser Anstieg ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass am Wochenende weniger getestet wird und die Gesundheitsämter am Wochenende keine Fallzahlen melden. Am Dienstag vor einer Woche waren es 156 799 Corona-Neuansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 238 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 324 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 17 432 617 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 6,77 an (Sonntag: 7,07). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Dienstag mit 13 714 200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 3 592 600.

Das waren die letzten Meldungen am Montag:

++ Sicherheitsfirma kontrolliert im Ostalbkreis künftig 3G-Regel in Bussen

(16.51 Uhr) Das Sicherheitsunternehmen I.P.S. Aalen City Security führt nun im Ostalbkreis die Überprüfung der vorgeschriebenen Corona-Nachweise in den öffentlichen Verkehrsmitteln durch. Dadurch soll das Fahrpersonal entlastet werden. Die Kontrollen sind von OstalbMobil in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Ostalbkreis beauftragt und werden auf allen Omnibuslinien im Ostalbkreis durchgeführt.

++ SPD verteidigt geplante Verlagerung von Corona-Maßnahmen auf Länder

(16.25 Uhr) In der Debatte um die künftigen Corona-Auflagen in Deutschland hat sich die SPD bereit erklärt, in begrenztem Ausmaß über weitergehende bundesweite Schutzmaßnahmen als bisher geplant zu reden.

Gleichzeitig verteidigte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Montag in Berlin das Vorhaben, Auflagen über einen bundesweiten Basisschutz hinaus von Entscheidungen der jeweiligen Landesparlamente abhängig zu machen. Jeder, der Maßnahmen des Basisschutz aufrechterhalten „und an der einen oder anderen Stelle auch verstärken“ wolle, finde in der SPD einen offenen Gesprächspartner, sagte Kühnert am Montag in Berlin.

Die Entscheidung, die Kompetenz für Maßnahmen stärker in die Hände der Länder zu geben, folge aber der Annahme, „dass sich das Hotspotgeschehen insbesondere regional ausdrücken wird“, so Kühnert. „Und da geht es ja längst nicht mehr nur um Inzidenzen (…), sondern es geht insbesondere um die Krankenhausbelastung“, sagte er weiter. „Und das kann naturgemäß am besten auch im Zusammenspiel mit den örtlichen Gesundheitsbehörden und den Trägern der Gesundheitsversorgung auf der kommunalen und Landesebene eingeschätzt werden.“

Kritiker hatten vor der Umsetzung eines entsprechenden Gesetzentwurfs gewarnt. Angesichts der aktuell starken Virusverbreitung drohe, dass die Infektionslage so bleibe oder schlechter werde, sagte etwa die Virologin Melanie Brinkmann in einer Bundestagsanhörung zu den Gesetzesplänen.

++ Grüne halten Maskenpflicht im Einzelhandel weiter für notwendig

(16.02 Uhr) Die Grünen warnen davor, zu viele Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorschnell zu beenden. Dass die Infektionszahlen gerade massiv anstiegen bestärke sie in ihrer Haltung, „dass wir einen umfassenden Basisschutz brauchen und hier auch nicht zu viele Instrumente aus der Hand geben sollten“, sagte die Parteivorsitzende Ricarda Lang am Montag in Berlin.

Das Infektionsschutzgesetz soll in dieser Woche im Bundestag zum wiederholten Mal in der Pandemie geändert werden. In der aktuellen Version sieht es vor, dass die meisten bundesweiten Corona-Auflagen zum Sonntag (20. März) auslaufen. Die geplante Neufassung enthält noch einen Basisschutz.

Bundesweit möglich sein sollen demnach Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und Nahverkehr - und Testpflichten in Heimen und Schulen. Bleiben soll auch die Maskenpflicht in Zug und Flugzeug. Die Länder bekommen darüber hinaus Übergangsfristen und können auch weitere Corona-Auflagen für jeweils auszurufende Hotspots beschließen.

Ein zentrales Instrument sei die Maskenpflicht, sagte Lang. Diese sei nach der bisherigen Planung sehr stark eingegrenzt, insbesondere auf den öffentlichen Personennahverkehr. Als Vorschrift im Einzelhandel sei sie in dem Vorschlag beispielsweise nicht mehr enthalten.

„Ich glaube, hier wäre eine breitere Regelung sinnvoller“, sagte die Co-Vorsitzende. „Das ist ein Instrument, das sehr viel wirkt und dafür relativ gering eingreift in den Alltag der Menschen.“

Lang appellierte an die FDP, „dass sie sich hier auch auf sinnvolle Verhandlungen einlässt, die dafür sorgen, dass wir tatsächlich die Balance zwischen Freiheit und Schutz sinnvoll austarieren und nicht in eine Richtung Freiheit, die am Ende auch keine wirkliche Freiheit ist“.

