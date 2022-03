Corona-Newsblog: Weiter mehr als 250.000 Neuinfektionen - Inzidenz weiter hoch

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

RKI registriert 252 836 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1439,0 (06.30 Uhr)

Baden-Württemberg vereinfacht Entschädigungsverfahren bei Quarantäne (16.35 Uhr)

++ Affenberg startet mit verhaltenem Optimismus in dritte Corona-Saison

(06.37 Uhr) Besucher des Affenbergs in Salem (Bodenseekreis) müssen dieses Jahr auf Popcorn zum Füttern der Tiere verzichten — und für den Eintritt tiefer in die Tasche greifen. „Wir haben die Preise erhöht, was auch mit den Kosten wegen der Corona-Auflagen zu tun hat“, sagte Parkleiter Roland Hilgartner vor dem Start der Saison am Samstag. „Das hatten wir in den beiden vergangenen Jahren noch vermieden.“ Die Preise steigen deshalb für Erwachsene von neun auf zwölf Euro, für Kinder ab fünf Jahren von sechs auf acht Euro.

Besucher des Freigeheges mit rund 200 Berberaffen müssen wie in der Vorsaison zudem auf das Füttern der Tiere mit Popcorn verzichten. „Zum einen, weil Corona nicht aus der Welt ist“, sagte Hilgartner.

Zum anderen haben wir damit total positive Erfahrungen gemacht.

Das Popcorn war zunächst abgeschafft worden, um ein mögliches Risiko einer Corona-Infektion für die Affen auszuschließen. Viele Gäste hätten ohne die Fütterung aber mehr Zeit mit dem Beobachten und Entdecken der Tiere verbracht — und in der Folge mehr interessierte Fragen an die Mitarbeiter gerichtet, betonte Hilgartner. „Die positiven Aspekte überwiegen bei weitem.“

Zumindest verhalten optimistisch blickt Parkleiter Hilgartner auch auf die kommende Saison. Man starte am Samstag mit 3G-Regeln für die Besucher und hoffe auf eine „etwas nachhaltigere“ Öffnung im Sommer. „Es wäre schön, wenn wir nicht wie im vergangenen Jahr alle zwei Wochen mit neuen Regeln konfrontiert werden“, sagte Hilgartner.

Hatten vor Corona jährlich noch mehr als 400 000 Menschen pro Jahr den Affenberg besucht, waren es in den Jahren 2020 und 2021 jeweils weniger als 300 000. „Das hat sich auch in den Umsätzen bemerkbar gemacht“, sagte Hilgartner. Nun freue man sich aber auf die Öffnung.

++ RKI registriert 252 836 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 1439,0

(06.30 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat den neunten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1439,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1388,5 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1196,4 (Vormonat: 1472,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 252 836 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben.

Am Donnerstag hatte das RKI eine Rekordzahl von 262 752 Fällen binnen 24 Stunden und damit erstmals mehr als 250 000 verzeichnete Neuinfektionen an einem Tag registriert. Vor einer Woche waren es 217 593 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 249 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 291 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 16 757 658 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 6,74 an (Mittwoch 6,62). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitag mit 13 153 300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 125 272.

Das waren die letzten Meldungen vom Donnerstag:

++ Baden-Württemberg vereinfacht Entschädigungsverfahren bei Quarantäne

(16.25 Uhr) Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne begeben müssen, kann der Arbeitgeber beim Staat einen Verdienstausfall beantragen.

Das Gesundheitsministerium hat jetzt die Formalitäten, die für eine Auszahlung einzuhalten sind, deutlich vereinfacht. Künftig reicht ein PCR- oder Schnelltestergebnis einer Teststelle als Nachweis, dass man in Quarantäne war.

Damit bauen wir deutlich Bürokratie ab und entlasten Arbeitnehmer, Arbeitgeber und die Mitarbeiter der Behörden. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne)

Bisher war eine Quarantäne-Bescheinigung des Rathauses der Wohnortgemeinde nachzuweisen, das entfällt nun. Die Vorlage des Testergebnisses bleibt weiterhin freiwillig. Wenn betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmen das nicht möchte, kann weiterhin beim Rathaus eine Quarantäne-Bescheinigung beantragt werden, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums.

++ Impfquote im Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm hoch

(15.59 Uhr) Die einrichtungsbezogene Impfpflicht tritt zum 16. März 2022 in Kraft: Wenn Beschäftigte sich aus medizinischen Kontraindikationen nicht impfen lassen können, müssen sie ihrem Arbeitgeber ein entsprechendes ärztliches Attest vorlegen.

In den Pflegeheimen sei die Impfquote im Landkreis und der Stadt Ulm bereits hoch, so Markus Möller, Erster Landesbeamte im Alb-Donau-Kreis. 90 Prozent der Beschäftigten seien mindestens zweifach geimpft.

Wichtige Informationen zur Teil-Impfpflicht lesen Sie hier

++ Wieder Rekord bei Corona-Neuinfektionen in Österreich

(15.38 Uhr) Den zweiten Tag hintereinander ist in Österreich ein Rekord bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Nach knapp 48 000 Fällen binnen 24 Stunden am Mittwoch wurden am Donnerstag fast 50 000 neue Infektionen registriert, wie die Behörden berichteten.

Experten hatten zuletzt kritisiert, dass die fast komplette Aufhebung aller Corona-Beschränkungen am 5. März zu früh erfolgt sei. Allerdings blieb die Situation in den Kliniken stabil.

Auf den Normalstationen sank die Zahl der Corona-Patienten im Vergleich zum Vortag leicht, auf den Intensivstationen blieb sie stabil. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei rund 2800 Fällen auf 100 000 Einwohner. In Deutschland beträgt sie knapp 1400.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹