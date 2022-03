Corona-Newsblog: Knapp 80.000 Neuinfektionen – Inzidenz wächst stark an

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 78 428 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz steigt weiter (06.50 Uhr)

(06.50 Uhr) Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg macht einen weiteren starken Sprung nach oben (06.19 Uhr)

++ RKI registriert 78 428 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 1259,2

(06.50 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat den fünften Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1259,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1231,1 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1238,2 (Vormonat: 1426,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 78 428 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 62 349 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird – diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 24 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es ebenfalls 24 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 15 869 417 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 6,35 an (Donnerstag: 6,36). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montag mit 12 287 900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 124 126.

++ Corona-Inzidenz macht einen weiteren starken Sprung nach oben

(06.19 Uhr) Das Landesgesundheitsamt (LGA) hat den fünften Tag in Folge einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten gemeldet. Es gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) mit 1485,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1450,8 gelegen, zum Monatsbeginn sogar nur bei 1355,1.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 14 970 neue Infektionen - ein Anstieg auf 2 264 608 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 14 438 Menschen gestorben. Das waren 15 mehr als am Vortag.

Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Auf den Intensivstationen im Land lagen den LGA-Angaben zufolge am Sonntag 242 Covid-Patientinnen und -Patienten. Das waren drei weniger als am Vortag. Auch die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, ging zurück um 0,4 auf 6,8.

++ Wirtschaftsministerin: Pandemie hat Flexibilität im Beruf erhöht

(17.44 Uhr) Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut erhofft sich durch die breitere Akzeptanz des mobilen Arbeitens auch künftig eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Corona-Pandemie habe die Digitalisierung der Arbeitswelt beschleunigt und zu mehr Flexibilität bei Arbeitszeit und Arbeitsort geführt, sagte die CDU-Politikerin der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Samstagsausgabe).

„Diese bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer müssen wir uns erhalten“, sagte Hoffmeister-Kraut den Zeitungen. Sie erhoffe sich, dass die Akzeptanz des mobilen Arbeitens dazu führe, dass noch mehr Frauen mit Kindern berufstätig sein könnten. Der Wille aller Beteiligten müsse größer werden, dass man Familie und Beruf zusammenführen könne.

++ Infektionszahlen im Landkreis Lindau sinken leicht

(17.12 Uhr) Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz vergangene Woche erstmals die 2000er-Marke geknackt hatte, ist sie in dieser Woche wieder leicht gesunken. Sie liegt am Freitag bei 1661,7. Laut Landratsamt haben sich 1419 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und damit weniger als in den vergangenen Wochen.

++ Das sind die Corona-Zahlen aus der Narrenhochburg Bad Waldsee – nach der Fasnet

(17.05 Uhr) Während der Hochfasnet war in der Waldseer Altstadt einiges los. Zum Teil standen Narren dicht an dicht, unterhielten sich lautstark und feierten zusammen. Daraufhin äußerten manche Waldseer gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ die Sorge, dass die Corona-Zahlen in die Höhe schnellen werden. Ob es so kam?

