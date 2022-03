Corona-Newsblog: Mehr als 200.000 Neuinfektionen - und die Inzidenz steigt

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Mehr als 200.000 Corona-Neuinfektionen und die Inzidenz steigt (07.48 Uhr)

++ Mehr als 200.000 Corona-Neuinfektionen und die Inzidenz steigt

(07.48 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat zum zweiten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1196,4 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1174,1 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1259,5 (Vormonat: 1349,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 217.593 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 210.743 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 291 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 226 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 15.481.890 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 6,36 an (Mittwoch: 6,14). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitag mit 201.900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 123.796.

Das waren die letzten Meldungen vom Donnerstag

++ Impfungen mit Novavax-Impfstoff im Kreis Ravensburg ab Samstag möglich

(17.03 Uhr) Ab Samstag, 5. März, ist in den beiden Impfzentren des Landkreises Ravensburg in der Stadthalle Wangen sowie in der Argonnenhalle in Weingarten eine Impfung mit dem proteinbasierten Impfstoff von Novavax mit dem Namen Nuvaxovid möglich. Das teilt das Landratsamt mit.

++ Mehr dazu lesen Sie hier. ++

++ Nach drei Jahren Corona-Pause: Gammertingen plant für Cityfest

(16.57 Uhr) Fast drei Jahre liegt das letzte Cityfest in Gammertingen zurück. In diesem Sommer soll es nach einer längeren Pause, die vor allem der Corona-Pandemie geschuldet war, endlich eine Neuauflage geben.

Ein Organisationsteam mit vielen neuen Köpfen hat inzwischen mit der Planung begonnen. Der Termin steht bereits fest: Von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Juli, soll wieder gefeiert werden.

++Mehr dazu lesen Sie hier. ++

++ Corona-Anmeldepflicht für Griechenland-Urlauber fällt weg

(16.07 Uhr) Vom 15. März an müssen Griechenlandbesucher vor ihrer Einreise kein Anmeldeformular zur Corona-Nachverfolgung mehr ausfüllen. Dies teilte am Donnerstag der griechische Tourismusminister Wasilis Kikilias mit. Bis zu diesem Datum bleibt die Anmeldepflicht unter https://travel.gov.gr jedoch bestehen.

Außerdem fällt vom 5. März in Griechenland die Maskenpflicht im Freien. In der Gastronomie und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen aber weiterhin Impf- oder Genesungsnachweise gezeigt werden. In den vergangenen Wochen war die Zahl der Neuinfektionen in dem Land deutlich zurückgegangen. Das Gesundheitssystem stehe nicht mehr unter sehr starkem Druck, teilte die zuständige Behörde mit.

++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vom Donnerstag ++

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹