Corona-Newsblog: In manchen Pflegeheimen im Südwesten sind bislang kaum Bewohner geboostert

In manchen Pflegeheimen im Südwesten sind bislang kaum Bewohner geboostert

++ In manchen Pflegeheimen im Südwesten sind bislang kaum Bewohner geboostert

(08.17 Uhr) Auch nach mehreren tödlichen Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen ist die Booster-Quote in manchen Einrichtungen im Land erschreckend niedrig. So gab es vor Kurzem noch Heime in Baden-Württemberg, wo nicht einmal jeder zehnte Bewohner eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, wie eine Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der SPD ergab, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die landesweite Boosterquote lag zuletzt (Stand 25.1.) im Durchschnitt für Bewohner bei 77,5 Prozent und für Beschäftigte bei 51,4 Prozent.

Die Sozialdemokraten haben sich bei Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) nach dem Status der Impfungen in den Heimen in den einzelnen Stadt- und Landkreisen erkundigt - und Mitte Februar Antwort für 33 Stadt- und Landkreise erhalten. Ergebnis: In den meisten Kreisen lag die Booster-Quote der Heimbewohner zum Zeitpunkt der Erhebung noch unter 80 Prozent. Im Kreis Ravensburg, dem Wahlkreis von Lucha, war sie mit 68 Prozent besonders niedrig, im Kreis Konstanz lag sie gar nur bei 67 Prozent.

In einzelnen Heimen sieht die Lage sogar noch weit düsterer aus, wie die Antwort des Ministeriums ergab. Denn für jeden Stadt- und Landkreis wurden auch die fünf Pflegeheime mit den jeweils niedrigsten Quoten für die Auffrischungsimpfung erfragt. In Ravensburg gibt es demnach ein Heim, in dem nur 11 Prozent der Bewohner einen Booster erhalten haben.

Im Kreis Karlsruhe liegt das schlechteste Heim nur bei 7,7 Prozent, im Ortenaukreis und im Kreis Esslingen gibt es dem Ministerium zufolge sogar Heime, in denen kein einziger Bewohner geboostert ist. In Stuttgart führt die Negativliste ein Heim an, in dem nur 12,5 Prozent der Bewohner einen Booster erhalten haben.

++ Abgespecktes Stuttgarter Frühlingsfest darf gefeiert werden

(17.20 Uhr) Nach mehreren Absagen wegen der Corona-Pandemie soll das traditionsreiche Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart in einer abgespeckten Version wieder gefeiert werden. Die Veranstaltung werde als Frühlingsfest „light“ vom 16. April bis 8. Mai und mit verlängerten Öffnungszeiten stattfinden, teilte die Stadt am Mittwoch mit und gab grünes Licht für die bereits bekannten Pläne.

++ 120 zusätzliche Betten für Kinder- und Jugendpsychiatrien

(16. 17 Uhr) In Baden-Württemberg sollen 120 zusätzliche stationäre Plätze in den Kinder- und Jugendpsychiatrien geschaffen werden. Dies sei das offizielle Ergebnis einer Taskforce zur psychischen Situation von Kindern und Jugendlichen infolge der Corona-Pandemie, die das Sozial- und Gesundheitsministerium moderiert hatte, berichteten die „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag). Unter anderem nahmen daran Klinik- sowie Kassenvertreterinnen und -vertreter teil.

Die Schaffung der Plätze sei eine „aus unserer Sicht notwendige Sofortmaßnahme“, um dem steigenden Bedarf an entsprechenden angeboten für Kinder und Jugendliche wirksam Rechnung zu tragen, sagte ein Sprecher des Ministeriums dem Blatt. Derzeit werde unter anderem im Landeskrankenhausausschuss abgestimmt, wie die Plätze auf die Regionen und Träger verteilt werden. Diese sollen als Sonderbedarf „befristet für die Dauer von zwei Jahren“ bestehen. Damit erhöht sich die Zahl der Plätze um elf Prozent. 2021 gab es 692 vollstationäre und 384 teilstationäre Plätze im Land und damit schon knapp 200 mehr als noch 2015.

Außerdem sollen die Kinder- und Jugendpsychiatrien mehr sogenannte „stationsäquivalente Behandlungen“ anbieten können. Dabei werden die Patienten zuhause von Fachpersonal engmaschig betreut. Expertinnen und Experten hatten bei einem Fachgipfel im vergangenen Sommer eine solche Ausweitung der Behandlungskapazitäten dringend angemahnt. Gerade bei Kindern- und Jugendlichen ist eine schnelle Behandlung wichtig, damit die Erkrankung nicht chronisch wird.

++ Omikron-Verfügungen zu längerer Arbeitszeit frühzeitig aufgehoben

(16.13 Uhr) Bayerische Arbeitnehmer in der sogenannten kritischen Infrastruktur müssen wegen der Corona-Situation verhängte längere Arbeitszeiten nicht mehr hinnehmen. Die entsprechenden Allgemeinverfügungen würden in allen Regierungsbezirken mit Wirkung zum Donnerstag aufgehoben, teilte das Bayerische Arbeitsministerium am Mittwoch mit.

Die Regelung war im Januar erlassen worden. Damals wurde befürchtet, massenhafte Krankmeldungen wegen Infektionen mit der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus könnten wichtige Bereiche lahmlegen. An Werktagen konnten betroffene Arbeitgeber damit bis zu 12 Stunden Arbeitszeit anordnen, die Wochenarbeitszeit sollte 60 Stunden nicht überschreiten. Die Regelung sollten eigentlich erst am 19. März auslaufen.

