Newsblog: RKI registriert 122.111 Corona-Neuinfektionen

++ RKI registriert 122.111 Corona-Neuinfektionen

(06.43 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1213,0 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1238,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1306,8 (Vormonat: 1206,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 122.111 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 125.902 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 235 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 306 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 14.867.218 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 6,08 an (Freitag: 6,28). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Dienstag mit 11.239.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 122.937.

Das waren die letzten Meldungen vom Montag

++ Clubs sind wiedereröffnet – So war das erste Wochenende

(17.21 Uhr) Am Wochenende haben die Clubs in der Stuttgarter Innenstadt wiedereröffnet. Mit Ausnahme von drei Monaten waren sie fast zwei komplette Jahre lang geschlossen - aber die Lust aufs Feiern ist in der Zeit nicht eingeschlafen. Der Andrang aufs Nachtleben ist am Samstag jedenfalls groß - vielleicht auch, um sich bei der momentanen Lage einfach ein bisschen abzulenken.

++ Novavax-Impfstoff kommt im Kreis Sigmaringen an

(16.16 Uhr) Der Impfstützpunkt in den Käppeleswiesen in Sigmaringen bietet ab Freitag Corona-Impfungen mit dem neuen Protein-Impfstoff Novavax an.

++ Landkreis Heidenheim startet ab Freitag voraussichtlich mit „Novavax“-Impfungen

(15.34 Uhr) Der Landkreis Heidenheim will voraussichtlich ab Freitag, 4. März, mit Impfungen mit dem Proteinimpfstoff von Novavax beginnen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung hervor. Die Behörde rechnet mit einer Lieferung von 1900 Dosen noch in dieser Woche.

++ Bayerns Polizeichef sieht keine Spaltung der Gesellschaft

(13.44 Uhr) Bayerns neuer Landespolizeipräsident Michael Schwald sieht trotz der regelmäßigen Proteste von Impfgegnern noch kein Auseinanderdriften der Gesellschaft durch die Corona-Krise. „In Krisenzeiten ist die gesellschaftliche Betriebstemperatur leicht erhöht, das spürt man natürlich auch in Pandemiezeiten“, sagte Schwald der Deutschen Presse-Agentur.

Von einem Auseinanderdriften würde er aber erst sprechen, wenn die Krise vorbei ist und die Intensität der Auseinandersetzung und der unversöhnlichen Gegensätze bliebe. „Ich hoffe es nicht und ich kann es mir auch nicht vorstellen“, betonte er.

Michael Schwald, der bisherige Präsident des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. (Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord / DPA)

Die Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen, die die Polizei seit Monaten stark beschäftigen, sieht Schwald nicht als problematisch an. „Was wir jetzt haben, ist ein normaler Prozess in der Demokratie, dass die einen sagen "Ich bin für das Impfen" und die anderen sagen "Ich bin gegen das Impfen"“, sagte der 54-Jährige.

