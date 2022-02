Corona-Newsblog: Weiter mehr als 200.000 Neuinfektionen - Großteil wird nicht erfasst

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 209 052 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 1278,9 (06.00 Uhr)

++ RKI: 209 052 Neuinfektionen – Inzidenz bei 1278,9

(06.00 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1278,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1306,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1401,0 (Vormonat: 806,8).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 209 052 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 219 972 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird – diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 299 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 247 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 13 971 947 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI Dienstag mit 6,21 an (Montag: 6,06). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Mittwoch mit 10 234 100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 121 902.

Das waren die letzten Meldungen am Dienstag:

++ Behörde meldet drei weitere Corona-Tote im Kreis Ravensburg

(18.07 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg liegt jetzt wieder unter der Zahl von 2000. Das gab das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg (LGA) am Dienstag bekannt. Aber: Das LGA vermeldete auch drei weitere Personen, die im Zusammenhang mit einer Covid19-Erkrankung verstorben sind.

Von 848 neu übermittelten Corona-Fällen berichtete das Landesgesundheitsamt am Montag, 995 waren es einen Tag später. Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 1525,6, im Kreis Ravensburg bei 1911,6.

Am Sonntag, 13. Februar, hatte der Kreis die magische Marke von 2000 bei der Sieben-Tage-Inzidenz geknackt, danach stiegen die Zahlen weiter und flachten in den vergangenen Tagen nur langsam wieder ab.

Trotz höherer Inzidenzen in den Landkreisen Biberach, Sigmaringen, Tuttlingen und Ulm (alle über einem Wert von 2000) gehört Ravensburg noch immer zu einer der Regionen mit den höchsten Zahlen in Baden-Württemberg.

++ Altenpfleger sollen bis zu 550 Euro Corona-Bonus bekommen

(16.39 Uhr) Die Pflegekräfte in Deutschland sollen den geplanten Corona-Bonus für „herausragende Leistungen“ in der Pandemie bekommen. Der Höchstbetrag für Kräfte in der Altenpflege soll bei 550 Euro liegen, wie es nach AFP-Informationen vom Dienstag im Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums zum Pflegebonus heißt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellte weitere Verbesserungen für die Pflegekräfte in Aussicht.

Von der vorgesehenen Milliarde sollen je 500 Millionen Euro für Pflegeprämien im Bereich der Krankenhäuser sowie der Pflegeeinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Als „herausragende Leistung“ werden in dem Eckpunktepapier besondere Belastungen genannt, denen die Beschäftigten wegen der Behandlung von Covid-Patienten ausgesetzt waren.

Dazu zählen umfassendere Hygienemaßnahmen und das erhöhte Risiko, sich selbst anzustecken, oder der größere Betreuungsaufwand für Covid-Infizierte.

Der Pflegebonus in der Altenpflege soll den Eckpunkten zufolge ab dem 30. Juni, spätestens bis zum 31. Dezember 2022 von den Arbeitgebern ausgezahlt werden. Profitieren sollen Beschäftigte von Pflegediensten und Pflegeheimen, die zwischen dem 1. November 2020 und dem 30.Juni 2022 für mindestens drei Monate in der Altenpflege tätig waren und am 30.Juni 2022 noch beschäftigt sind.

Der Bonus in der Altenpflege soll gestaffelt ausgezahlt werden: Den höchsten Betrag von bis zu 550 Euro bekommen demnach Vollzeitbeschäftigte in der direkten Pflege und Betreuung.

++ Forscher: Pandemie wirkt sich auf Berufsausbildung aus

(15.20 Uhr) Die Corona-Krise wirkt sich einer Studie zufolge auch direkt auf die berufliche Ausbildung junger Leute aus.

Von der Pandemie betroffene Betriebe hätten deutlich seltener als andere ihre Auszubildenden in feste Arbeitsverhältnisse übernommen, teilte das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit. Als stark von der Krise betroffen galt 2020 mehr als jeder fünfte Ausbildungsbetrieb in Deutschland.

Die Übernahmequote in Betrieben, die von der Pandemie wirtschaftlich negativ betroffen waren, sank nach dem ersten Lockdown 2020 um 9,6 Prozentpunkte im Vergleich zu nicht betroffenen Betrieben. „Ausgebildete Fachkräfte nicht übernehmen zu können, bedeutet für die Betriebe einen Verlust ihrer Investition in die Ausbildung und eine mögliche Verschärfung des Fachkräftemangels, sobald sich die Wirtschaft nach der Pandemie wieder erholt“, sagte IAB-Forscherin Sandra Dummert.

Ohnehin habe die Pandemie dazu geführt, dass insgesamt weniger Jugendliche ausgebildet worden seien. In besonders betroffenen Betrieben, etwa in der Gastronomie, sei die Wahrscheinlichkeit aber noch einmal deutlich erhöht. Es deute vieles darauf hin, dass es auch Auflösungen bestehender Ausbildungsverträge gegeben habe.

++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Dienstag ++

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹