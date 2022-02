Corona-Newsblog: RKI registriert 73.867 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1346,8

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Wirtschaftsprüfer: Coronahilfen werden uns noch lange beschäftigen (06.52 Uhr)

werden uns noch lange beschäftigen (06.52 Uhr) RKI registriert 73.867 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 1346,8 (06.18 Uhr)

++ Wirtschaftsprüfer: Coronahilfen werden uns noch lange beschäftigen

(06.52 Uhr) Experten großer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erwarten, dass Unternehmen noch länger mit den milliardenschweren Coronahilfen des Staates beschäftigt sein werden.

„Die Hilfen werden mit einem Vorbehalt ausgezahlt“, sagte Tobias Kreiter von EY (Ernst & Young) der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Die Schlussabrechnung ist noch nicht einmal angelaufen.“ Ähnlich äußerte sich der Berater von Deloitte, Torsten Kempe.

Wer einen monatlichen Umsatzeinbruch von über 30 Prozent hat, der nachweislich durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, kann einen Antrag auf Hilfen stellen. Erstattet werden fixe Betriebskosten wie Mieten und Pachten oder Ausgaben für Strom und Versicherungen.

Berater Kempe sagte, die Frage bei der Schlussabrechnung werde sein, ob die Umsatzrückgänge tatsächlich coronabedingt seien. „Wenn beispielsweise Lieferketten wegen Corona unterbrochen sind und Unternehmen deshalb Umsatzeinbrüche verzeichnen, dann muss beurteilt werden, ob dieser Umsatzrückgang als coronabedingt einzustufen ist.“ Das könne noch Debatten auslösen, die möglicherweise juristisch geklärt werden müssten.

++ Demo in der Nähe von Kretschmanns Wohnhaus: 52-Jähriger vor Gericht

(06.37 Uhr) Weil er eine nicht angemeldete Versammlung in der Nähe des Wohnhauses von Ministerpräsident Winfried Kretschmann geleitet haben soll, muss sich ein 52-Jähriger am Montag vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat wegen des Aufzugs von Gegnern der Corona-Politik am 13. Februar ein beschleunigtes Verfahren vor dem Amtsgericht Sigmaringen in die Wege geleitet. Ob es schon an diesem Montag ein Urteil geben werde, sei unklar, sagte Staatsanwalt Ronny Stengel.

An dem Tag vor gut einer Woche versuchten laut Polizei rund 60 Demonstranten, zum Sigmaringer Wohnhaus Kretschmanns vorzudringen. Gegner der Corona-Politik hatten zwei Tage in Folge schon in unmittelbarer Nähe protestiert. Am Montag (14. Februar) liefen rund 350 Menschen in einem Abstand von rund 100 Metern am Haus vorbei und pfiffen mit Trillerpfeifen.

Das Landratsamt Sigmaringen erließ am Donnerstag eine Allgemeinverfügung, die Aufzüge, sogenannte Spaziergänge und Kundgebungen in den Straßen um das private Wohnhaus des Regierungschefs verbietet. Die Regelung soll zunächst bis 15. März gelten.

++ RKI registriert 73.867 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1346,8

(06.18 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat nach einem mehrtägigen Rückgang wieder einen leichten Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1346,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1346,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1459,8 (Vormonat: 706,3).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 73.867 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 76.465 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte es eine größere Zahl von Menschen geben, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 22 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 42 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 13.636.993 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montag mit 9.829.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 121.297.

Das waren die Nachrichten vom Wochenende:

++ Ellwangen zeigt klare Kante gegen die „Spaziergänger“

(19.41 Uhr) Unter dem Motto „Solidarität und Wissenschaft sind der Weg aus der Pandemie“ hat am Sonntagnachmittag bei Sturmböen auf dem Ellwanger Marktplatz eine bunte Solidaritätskundgebung stattgefunden. Veranstalter waren der Runde Tisch „Ellwangen bleibt dran“ und das Aktionsbündnis „Ellwangen bleibt bunt“.

Eine Vielzahl von Vereinen, Firmen und Geschäften, Kirchengemeinden, sozialen Einrichtungen, Schulen, Parteien und Politikern hatten die einstündige Aktion unterstützt. Die Initiatoren der Kundgebung wollten zeigen, dass die „Corona-Spaziergänger“ mit ihren Montagsdemonstrationen und ihren Rufen „Wir sind das Volk“ nicht die Mehrheit der Bevölkerung sind.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten stagniert

(17.53 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg stabil geblieben. Der Wert betrug 1615,3 nach 1615,7 zuvor, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Sonntag mitteilte. Die Zahl gibt die Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner an.

Im Vergleich zum Samstag meldete die Behörde 14.653 neue Infektionen, die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie stieg so auf 1.920.378. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit starb ein weiterer Mensch. Die Gesamtzahl der Toten beträgt nun 14.053.

Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Mancherorts gibt es einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen im Land lagen zuletzt 286 Covid-Patientinnen und -Patienten, das waren sechs Menschen mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, sank im Tagesvergleich um 0,4 auf 7,2.

