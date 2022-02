Corona -Newsblog: Weiter hohe Zahlen bei Neuinfektionen – Inzidenz sinkt auf unter 1400

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI: 235 626 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1385,1 (06.46 Uhr)

++ Die Schweiz und Österreich macht auf

(06.53 Uhr) Die Schweiz hebt fast alle Maßnahmen gegen Corona auf. Das Tragen von Masken ist nur noch Pflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen. Auch Österreich lockert.

++ RKI registriert 235 626 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1385,1

(06.46 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 1385,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1401,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1465,4 (Vormonat: 528,2).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 235 626 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 247 862 Ansteckungen.

Die Zahlen haben allerdings im Moment nur begrenzte Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen – die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 261 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 238 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 13 035 941 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 6,04 an (Dienstag: 5,9). Darunter sind auch Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Donnerstag mit 9 320 700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 120 728.

Das waren die letzten Meldungen am Mittwoch:

++ Kretschmann sieht „Grund zur Hoffnung und zur Zuversicht“ in Pandemie

(19.03 Uhr) Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann hält die schrittweise Aufhebung der Corona-Maßnahmen für verantwortbar, mahnt aber weiterhin zur Vorsicht. Bund und Länder seien sich am Mittwoch in ihrer Konferenz einig gewesen: „Es ist Zeit, weiter kontrolliert zu lockern“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. „Noch haben wir die Pandemie nicht hinter uns gelassen, aber wir haben allen Grund zur Hoffnung und zur Zuversicht.“ Er appellierte jedoch an die Menschen im Südwesten, weiter vorsichtig zu bleiben und sich - wenn noch nicht geschehen - impfen zu lassen. „Dann haben wir gute Chancen auf ein Ende der Pandemie und dann werden wir unsere Freiheit ganz zurückgewinnen.“

++ Sieben-Tage-Inzidenz in BW steigt nach kurzem Rückgang wieder

(18.04 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei Corona-Neuinfektionen ist am Mittwoch nach einem Rückgang erneut gestiegen. Innerhalb einer Woche wurden Infektionen mit dem Coronavirus bei 1642,8 Menschen je 100 000 Einwohner nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Das waren 18,5 mehr als am Vortag und fast genau 100 mehr als vor einer Woche. Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 36 522 neue Ansteckungen - ein Anstieg auf 1 820 532 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 13 992 Menschen im Südwesten gestorben. Das waren 42 mehr als am Vortag.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Mittwoch 283 Covid-Patientinnen und -Patienten, 1 weniger als am Vortag. Damit sind den Angaben nach 12,7 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, stieg erneut um 0,5 auf 7,7.

Trotz der steigenden Zahlen will Baden-Württemberg bei den von Bund und Ländern geplanten weitreichenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen grundsätzlich mitziehen. In dem von Bund und Ländern am Mittwoch beschlossenen Drei-Stufen-Plan heißt es: „In einem dritten und letzten Schritt ab dem 20. März 2022 sollen alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen, wenn die Situation in den Krankenhäusern dies zulässt.“

++ Diebe stehlen mehr als 60 Paletten mit Corona-Schnelltests

(16.55 Uhr) Unbekannte sind in eine Lagerhalle in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) eingebrochen und haben mehr als 60 Paletten mit Corona-Schnelltests gestohlen. Das Diebesgut hatte einen Wert von mindestens einer Viertelmillion Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie viele Schnelltests die Täter erbeuteten, war zunächst unklar.

Die Diebe luden die Paletten laut Polizei vermutlich in ein größeres Fahrzeug. „Was für ein Fahrzeug das war, ist das fehlende Puzzleteil“, sagte ein Polizeisprecher. Wie genau die Diebe vermutlich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in die Halle eindrangen, war zunächst nicht bekannt.

++ Corona-Lockerungen in Sicht: Bund und Länder sind sich einig

(16.25 Uhr) Die Teilnehmer der Ministerpräsidentenkonferenz sollen sich laut Medienberichten über die wichtigsten Schritte bei der Öffnung geeinigt haben.

