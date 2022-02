Newsblog: RKI registriert 234 250 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 1450,8

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Neue Corona-Regeln in Bayern (6.15 Uhr)

in Bayern (6.15 Uhr) CDU-Landeschef Strobl für Aussetzung der Teil-Impfpflicht (6.06 Uhr)

(6.06 Uhr) RKI registriert 234 250 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 1450,8 (6.01 Uhr)

++ Bayern führt Selbsttest-Nachweispflicht für Kita-Kinder ein

(6.17 Uhr) Nach einer Corona-Infektion in einer Gruppe unterliegen alle übrigen Kinder an den fünf darauffolgenden Betreuungstagen einer täglichen Selbsttestnachweispflicht.

Damit wird das Testmanagement in der Kindertagesbetreuung verschärft und an die Regeln in Schulen angeglichen. Die Eltern sollen dafür zusätzliche Berechtigungsscheine erhalten, mit denen sie kostenlose Schnelltests in der Apotheke erhalten.

Grundsätzlich müssen die Eltern von Kindern, die nicht geimpft oder genesen sind, derzeit dreimal pro Woche einen negativen Selbsttest vorlegen oder glaubhaft machen, dass das Kind negativ getestet wurde.

++ Neue Corona-Regeln in Bayern: Mehr Zuschauer und keine Sperrstunde

(6. 15 Uhr) In Bayern gelten ab heute zahlreiche Corona-Lockerungen. Begründet wurden die Erleichterungen von der Staatsregierung mit der stabilen Lage in den Kliniken. Die neuen Regelungen im Überblick:

Sperrstunde: In der Gastronomie entfällt die bisherige Sperrstunde ab 22.00 Uhr. In Wirtshäusern können Gäste damit wieder länger sitzen. Kneipen, Clubs und Discos müssen aber weiter geschlossen bleiben.

Sport und Kultur: Bei Sportveranstaltungen ist nun generell wieder eine Zuschauer-Auslastung von bis zu 50 Prozent erlaubt — in Stadien und bei großen Sportveranstaltungen lag die Grenze zuletzt bei 25 Prozent. Künftig gilt eine maximale Obergrenze von 15 000 Zuschauern, bisher waren es 10 000. Und: Auch Stehplätze sind wieder erlaubt.

Bei Kulturveranstaltungen, Kinos inklusive, ist wieder eine Auslastung von bis zu 75 Prozent möglich, bisher waren es 50 Prozent. Überall bleibt es bei der 2G-plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht. Bei Kultur- und Sport-Events fällt die bisherige Unterscheidung zwischen regionalen und überregionalen Veranstaltungen weg.

Friseure: Körpernahe Dienstleistungen wie beim Friseur oder im Nagelstudio sind nun auch wieder für Kunden mit einem negativen Corona-Test möglich, also nicht nur für Geimpfte und Genesene. Es gilt künftig somit die 3G-Regel und nicht wie bisher die striktere 2G-Regel. Und: Die hier bisher vorgeschriebene Kontaktnachverfolgung entfällt.

Bäder und Saunen: Besucher von Bädern, Thermen und Saunen brauchen neben einem Impf- oder Genesenennachweis künftig keinen zusätzlichen Test mehr. Es gilt also künftig die 2G-Regel und nicht mehr 2G plus.

++ CDU-Landeschef Strobl für Aussetzung der Teil-Impfpflicht

(6.06 Uhr) CDU-Landeschef Thomas Strobl hat sich für eine Aussetzung der Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen ausgesprochen — damit geht der Vize-Regierungschef auf Distanz zu Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Zu viele Fragen zur Umsetzung seien noch ungeklärt, diese müsse die Bundesregierung schleunigst klären, sagte Strobl. Eine solche Impfpflicht sei Teil eines Gesamtkonzepts für eine allgemeine Impfpflicht.

Das Impfen sei ein wichtiger Weg aus der Pandemie, die Impfpflicht wäre dafür ein wichtiger Baustein, sagte Strobl — aber die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP habe nicht mit der Kraft gehandelt, die notwendig gewesen wäre. Ein Flickenteppich im Bund sei das letzte, das man brauche. Der Bund müsse deshalb nun dringend eine bundeseinheitliche Lösung herbeiführen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte die vorübergehende Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht angekündigt. Nach dem CSU-geführten Bayern war auch die Union insgesamt auf die Bremse getreten. Das bereits im Dezember von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz legt fest, dass Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken bis 15. März Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen — oder ein Attest, nicht geimpft werden zu können.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hatte sich am Dienstag irritiert gezeigt, dass Bayern die Teil-Impfpflicht vorerst nicht umsetzen will. Dass ungeimpfte Pflegekräfte wegen der Impfpflicht ihren Beruf verlassen könnten, damit habe man schon vor dem Beschluss in Bundestag und Bundesrat rechnen müssen, so Kretschmann.

++ RKI registriert 234 250 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 1450,8

(6.01 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1450,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1441,0 gelegen, vor einer Woche bei 1227,5 (Vormonat: 335,9).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 234 250 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 208 498 Ansteckungen.

Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen — so dass diese nicht in die offizielle Statistik einfließt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 272 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 196 Todesfälle gewesen.

++ Erstmals mehr als 1000 neue Coronafälle an einem Tag im Kreis Ravensburg

(19.06 Uhr) Neuer Negativrekord: Erstmals haben sich im Kreis Ravensburg mehr als tausend Menschen an einem Tag mit Corona infiziert. Das Landesgesundheitsamt registrierte am Dienstag 1072 neue Fälle, die Sieben-Tages-Inzidenz stieg ebenfalls auf einen neuen Rekordwert von 1319. Glücklicherweise sind seit Freitag jedoch keine weiteren Menschen aus dem Kreis im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

++ Palmer fordert auch Öffnung in der Gastronomie

(16.34 Uhr) Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat angesichts der angespannten Lage in den Innenstädten weitere Öffnungen in der Gastronomie gefordert. „Die Überlastung des Handels und der Gastronomie, der Hotels werden immer schlimmer“, sagte Palmer am Dienstag.

Angesichts der Lockerung von Zugangsregeln im Südwesten zeigte sich Palmer zufrieden. Aber auch die Gastronomie müsse wieder frei werden. „Der Handel braucht die Angebote der Gastronomie. Die Innenstädte können nur, wenn beides frei zugänglich ist, wieder wirtschaftlich funktionieren und ihrer Funktion nachkommen.“

Die Überlastung des Handels und der Gastronomie der Hotels seien immer schlimmer geworden. „Wir haben beim Einzelhandel eindeutig ein minimales Infektionsrisiko. Aber wir haben auch bei der Gastronomie Möglichkeiten mit Maske bis zum Platz, mit Abstand zwischen den Tischen, mit Maske für die Beschäftigten, mit Lüftungskonzepten, CO2-Ampeln gute Hygienekonzepte zu etablieren, die das Risiko jedenfalls in einem vertretbaren Rahmen eingrenzen“, sagte Palmer.

Jetzt sei die Zeit gekommen, für die Innenstädte wirksame Förderprogramme aufzulegen. „Das kann mit der Mehrwertsteuer gemacht werden. Aber jedenfalls braucht es so etwas wie einen Restrukturierungsfonds. Die Unternehmen kommen so leicht nicht mehr aus dieser Krisensituation heraus.“

++ Baden-Württemberg beteiligt sich an Finanzierung für PoC-PCR-Geräte in Apotheken

(15.47 Uhr) Mit der Ausbreitung der Omikron-Variante geraten die Kapazitäten für PCR-Testungen in Deutschland und auch in Baden-Württemberg an ihre Grenzen. Um die Laborkapazitäten weiter zu steigern, bietet sich auch der Einsatz sogenannter PoC-PCR-Geräte an. Für die Anschaffung von 500 Geräten stellt das Land den Apotheken nun rund 750.000 Euro in Form von anteiligen Zuschüssen zur Verfügung.

Einer entsprechenden Vorlage des Sozial- und Gesundheitsministeriums stimmte der Ministerrat am Dienstag zu. Weitere Informationen zu den Details für den Erhalt der Zuschüsse werden in Kürze veröffentlicht.

