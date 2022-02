Newsblog: Apotheken in Bayern und Baden-Württemberg bieten nun auch Corona-Impfungen an

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Apotheken in Bayern und Baden-Württemberg bieten nun auch Corona-Impfungen an (06.23 Uhr)

in Bayern und Baden-Württemberg bieten nun auch Corona-Impfungen an (06.23 Uhr) RKI registriert 169.571 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1441 (06.09 Uhr)

++ Apotheken in Bayern und Baden-Württemberg bieten nun auch Corona-Impfungen an

(06.23 Uhr) Die Apotheken in Baden-Württemberg und Bayern bieten von Dienstag an erstmals Corona-Impfungen an.

Der Bundestag hatte am 10. Dezember mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes grundsätzlich den Weg für Apotheker, Tierärzte und Zahnmediziner freigemacht. Allerdings sind Veterinäre und Zahnärzte noch nicht an der Reihe.

An den notwendigen Schulungen für die Impfungen nahmen mehr als 900 Apothekerinnen und Apotheker teil, rund 380 haben die Schulungen bereits komplett abgeschlossen.

Welche Apotheken die Corona-Impfungen anbieten, können Interessierte im Südwesten ab Dienstag auf der Webseite www.lak-bw.de sehen. Die Apotheker rechneten zu Beginn noch nicht mit großer Nachfrage, sagte die Sprecherin. Insbesondere im städtischen Bereich dürfe das Interesse verhalten sein, weil es dort auch viele andere Impfangebote gebe.

Geimpft werden in den Apotheken alle am Markt zugelassenen Stoffe. Kinder werden aber erst ab dem Alter von zwölf Jahren in Apotheken geimpft.

++ RKI registriert 169 571 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1441,0

(06.09 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert.

Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 1441,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1426,0 gelegen, vor einer Woche bei 1206,2 (Vormonat: 335,9).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 169.571 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 162.613 Ansteckungen.

Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - die damit nicht in die offizielle Statistik einfließt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 177 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 188 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 11.287.428 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Dienstag mit 8.257.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 118.943.

Das waren die Meldungen vom Montag:

++ Jetzt kommt die vierte Impfung im Bodenseekreis - Wer dazu berechtigt ist

(20.31 Uhr) Die Infektionszahlen gehen weiter zurück, die Anzahl der Klinikpatienten nimmt zu. Im Zuge der Omikron-Welle der Coronapandemie mussten in der abgelaufenen Woche im Bodenseekreis 43 Personen stationär in den Kliniken behandelt werden.

Rund ein Drittel mehr als in der Woche zu vor, wie das Gesundheitsamt im Corona-Wochenrückblick schreibt. Mittlerweile wird im Bodenseekreis für die Berechtigten auch die zweite Auffrischimpfung, also die vierte Impfung, angeboten.

1997 Personen galten im Bodenseekreis am Montag, 7. Februar als akute Corona-Infektionsfälle. Das bedeutet einen deutlichen Rückgang um rund ein Drittel zur Vorwoche, als es 3002 Fälle waren. 43 Personen mussten stationär in den Kliniken im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt werden, in der Vorwoche waren es 29.

In den Kliniken des Medizin-Campus-Bodensee ergibt sich ein ähnliches Bild, insgesamt werden 29 Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt, 22 in Friedrichshafen (ein Patient intensivmedizinisch), 7 in Tettnang. Vergangenen Montag waren es in beiden Kliniken zusammen 23.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Mehr als 1000 Corona-Fälle beim Neu-Ulmer Gesundheitsamt sind unbearbeitet

(18.06 Uhr) Wer im Kreis Neu-Ulm aktuell positiv auf Corona getestet wurde und auf einen Anruf des Gesundheitsamtes wartet, wartet wohl vergeblich. Das Landratsamt spricht von einer Flut an Corona-Fällen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Verzug, mehr als 1000 Fälle seien noch unbearbeitet. Das verfälscht auch die gemeldeten Inzidenzen. Die Behörde ändert ihre Strategie, vorerst sollen die Bescheide automatisiert erstellt werden.

Mehrere Hundert Menschen im Kreis Neu-Ulm werden derzeit pro Tag positiv auf Corona getestet, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aber kaum noch hinterher, die Betroffenen zu informieren. Damit diese aber noch möglichst zeitnah einen Isolationsbescheid erhalten können, werde vorübergehend auf eine automatisierte Bescheiderstellung gesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das bedeutet laut Landratsamt konkret: Eine telefonische Kontaktaufnahme, um die jeweilige Situation und das weitere Vorgehen wenigstens kurz persönlich zu besprechen, ist auch mit bestätigten Fällen in großen Teilen nicht mehr möglich.

Mehr dazu lesen Sie hier.

