Corona-Newsblog: Inzidenz überschreitet erstmals Schwelle von 1200

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Inzidenz überschreitet erstmals Schwelle von 1200 (07.14 Uhr)

++ Inzidenz überschreitet erstmals Schwelle von 1200

(07.14 Uhr) Die vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals die Schwelle von 1200 überschritten.

Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 1206,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1176,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 894,3 (Vormonat: 220,3).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 162.613 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.25 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 126.955 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 188 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 214 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 9.978.146 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen mit Corona infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 4,64 an (Freitag 4,72). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Dienstagmorgen mit 7.705.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 117.974.

Das waren die letzten Meldungen vom Montag

++ Inzidenz steigt in Baden-Württemberg weiter - auf 1191,3

(20.09 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt im Südwesten in nur 5 von 44 Stadt- und Landkreisen unter 1000. Der Stadtkreis Ulm erreichte den höchsten Wert mit 1736,5. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Montag (Stand: 16.00 Uhr) mit. Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektion je 100 000 Einwohner im Stadtkreis Heidelberg mit 688,5. Landesweit stieg der Wert auf 1191,3 (plus 37).

Die Behörde meldete 18 458 neue Infektionsfälle. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie in Baden-Württemberg stieg damit auf 1 374 016. Die Zahl der Todesfälle stieg am Montag auf 13 669 (plus 16). Auf den Intensivstationen im Land werden derzeit 274 Covid-Erkrankte behandelt, das ist einer weniger als am Tag zuvor. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, sank um 0,2 auf 4,8.

++ Weitgehend ruhige und nasskalte Corona-Demo in Aalen

(19.10 Uhr) In Aalen am Montagabend nach Schätzungen der Polizei rund 250 Demonstrierende gegen die aktuelle Corona-Politik auf die Straße gegangen. Deutlicher weniger als noch am vergangenen Montag.

++ Nach Corona-Ausbruch in Pflgeheim: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

(18.18 Uhr) Nach Corona-Ausbrüchen in einem Rastatter Pflegeheim mit 15 Toten hat die Staatsanwaltschaft Baden-Baden Ermittlungen unter anderem wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen. Das teilte Staatsanwalt Michael Klose am Montag mit. Das Landratsamt Rastatt hatte zuvor Strafanzeige gleich wegen mehrerer Straftatbestände gegen verschiedene Personen des Trägers gestellt.

Die Kreisbehörde sieht laut einer Pressemitteilung unter anderem Anhaltspunkte für fahrlässige Tötung, Körperverletzung und unterlassene Hilfeleistung. Das Landratsamt ist der Ansicht, dass sich das Coronavirus im Pflegeheim ausbreiten konnte, weil Hygieneregeln und Hygienestandards nicht eingehalten wurden. In der Einrichtung habe es auch Versäumnisse und schwerwiegende Mängel in allen Bereichen der Grund- und Behandlungspflege und im Medikamentenmanagement gegeben. Neue Bewohner dürften nun nicht mehr aufgenommen werden. Bereits in dieser Woche müssten mehrere akut gefährdete Bewohner in andere Einrichtungen verlegt werden, was einer Teilschließung gleich kommt.

In dem Rastatter Pflegeheim sind vor Weihnachten 15 Menschen an oder mit Corona verstorben. Seit Beginn des Ausbruchs wurden von den derzeit 79 Bewohnern 55 positiv auf das Coronavirus getestet.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹