Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz klettert auf nächsten Höchstwert

Sieben-Tage-Inzidenz klettert auf nächsten Höchstwert (06.44 Uhr)

(06.44 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat am Sonntag erneut einen Höchstwert erreicht: Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1156,8 an.

Am Samstag hatte der Wert bei 1127,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 806,8 (Vormonat: 207,4). Die Belegung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten änderte sich am Wochenende nur wenig.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 118.970 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.06 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 85.440 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 59 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 54 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 9.737.215 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Bundesweit wurden am Sonntag 2268 Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt, wie die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) in ihrem Tagesreport (Stand 12.15 Uhr) bekanntgab. Das waren acht Menschen mehr als am Freitag. 53 Prozent der Patienten wurden den Angaben zufolge invasiv beatmet.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 4,72 an (Donnerstag 4,64). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Sonntag mit 7.564.200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 117.725.

++ Wangen und Weingarten halten weiter an Impfzentren fest

(18.24 Uhr) Anfang Dezember 2021 haben die beiden Impfzentren des Landkreises Ravensburg in der Wangener Stadthalle und der Argonnenhalle in Weingarten ihre Arbeit aufgenommen. Nun steht fest: Sie werden bis mindestens Ende März 2022 geöffnet bleiben – auch, wenn die Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen deutlich nachgelassen hat.

Bei der jüngsten Entscheidung spielte laut Andreas Honikel-Günther, Erster Landesbeamter und Stellvertreter des Landrates, und Andreas Rein, Leiter und Koordinator der beiden Impfzentren, auch eine Rolle, dass Landkreis und Land die Strukturen erhalten wollen. Für alles, was gegebenenfalls noch kommen wird, und anders als im vergangenen Herbst bei der Schließung des Impfzentrums ins Ravensburg.

++ Inzidenz steigt weiter — mehr Covid-Patienten auf Intensivstationen

(16.56 Uhr) Das tagelange Wachstum der Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen im Südwesten setzt sich langsam fort. Der Wert stieg von 1123,3 am Samstag auf 1154,3 am Sonntag. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) mit.

Die Behörde meldete 11 078 neue Infektionsfälle und 4 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Am höchsten ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche weiterhin im Kreis Emmendingen mit 1658,9.

Die Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie in Baden-Württemberg beträgt nun 1 355 558. Die Zahl der Todesfälle stieg am Samstag auf 13 653. Auf den Intensivstationen im Land werden derzeit 275 Covid-Erkrankte behandelt, das sind 12 mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, sank von 5,2 auf 5,0.

Aufgrund der hohen Anzahl an Fällen und der Auslastung der Testkapazitäten dürften die tatsächlichen Fallzahlen derzeit noch deutlich höher sein. Das Robert Koch-Institut rechnet zudem damit, dass die Belegung der Normalstationen mit Corona-Infizierten künftig an Bedeutung gewinnen wird. Die Behörde weist dazu in seinem Wochenbericht künftig auch Schätzungen zu Infizierten mit Covid-19-Krankheitssymptomen verschiedener Schwere aus.

Das Landesgesundheitsamt rechnet mit einer steigenden Zahl an Covid-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern des Landes. Die Zahl der Covid-Patienten mit Behandlungsbedarf auf einer Intensivstation dürfte nach einem Berechnungsmodell der Uniklinik Freiburg künftig auf hohem Niveau verharren oder leicht sinken.

++ Opposition will im Masken-Ausschuss auch die Masken sehen

(14.37 Uhr) Im Masken-Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags will die Opposition auch möglicherweise mangelhafte Masken selbst überprüfen. Wie die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP am Sonntag mitteilten, werde beantragt, je 60 Ansichtsexemplare von zwei Lieferanten „in ungeöffneten Zustand an den Untersuchungsausschuss“ zu übergeben. Die Masken sollten von den Ausschussmitgliedern „in Augenschein genommen und dann gegebenenfalls sachverständig begutachtet werden“.

„Es muss ein für alle Mal geklärt werden, ob sie den Standards entsprochen haben oder nicht“, sagte SPD-Landtagsvizepräsident Markus Rinderspacher. Der Grünen-Abgeordnete Florian Siekmann meinte, es seien teils „wohl Schrottmasken geliefert“ worden, die die Gesundheit des medizinischen Personals gefährdet hätten.

„Die Akten alleine reichen zur Aufklärung nicht — genauso wenig wie windige Zertifikate und eilig erstellte Prüfprotokolle.“ Der FDP-Vertreter Helmut Kaltenhauser erklärte, durch den Ausschuss hätte die Opposition die Chance, selbst nachzusehen und zu prüfen.

Das Gesundheitsministerium wies hingegen erneut die Vorwürfe der Oppositionsparteien zurück. Die Behauptung, die Staatsregierung habe beim Maskenmanagement versagt, sei „einfach lächerlich“, sagte ein Ministeriumssprecher.

Ziel des Ausschusses ist es hauptsächlich, Maskengeschäfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, mögliche Beteiligungen von Abgeordneten und teilweise hohe Provisionszahlungen an Parlamentarier aufzuklären. Das Gesundheitsministerium hat wiederholt betont, in keinem Fall seien Provisionen seitens des Ministeriums an Mandatsträger gezahlt worden.

Insbesondere der schwäbische Landtagsabgeordnete Alfred Sauter (CSU) war durch solche Geschäfte in den Fokus geraten. Ihm wird vorgeworfen, sich mit Maskengeschäften bereichert zu haben. Er soll für Vermittlungstätigkeiten mehr als 1,2 Millionen Euro erhalten haben. Ein weiterer prominenter Name in diesem Zusammenhang ist der ehemalige Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein, der nach den Skandalberichten aus der CSU ausgetreten ist.

