Corona-Newsblog: Söder erneut für Lockerungen im Sport

Hausarztpraxen in der Region sind zunehmend an ihrer Belastungsgrenze (07.08 Uhr)

(07.08 Uhr) Laborverband erwartet Gespräche über mehr Testkapazitäten (06.26 Uhr)

(06.26 Uhr) RKI registriert 126.955 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 894,3 (06.10 Uhr)

++ Expertenrat in Israel empfiehlt vierte Corona-Impfung für Erwachsene

(9.22 Uhr) Ein israelischer Expertenrat hat am Dienstag eine vierte Impfung gegen das Coronavirus für über 18-Jährige empfohlen. Die Empfehlung gelte für Erwachsene, die vor mehr als fünf Monaten die Booster-Impfung erhalten haben oder die vor diesem Zeitraum genesen seien, teilte das Gesundheitsministerium mit.

„Die Entscheidung wurde angesichts positiver Ergebnisse getroffen, die einen drei- bis fünfmal höheren Schutz gegen schwere Erkrankungen nach der vierten Impfdosis zeigten“, hieß es in der Mitteilung. Der Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus sei bei vierfach Geimpften zweimal höher als bei dreifach Geimpften. Die Empfehlung muss noch vom Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Nachman Asch, gebilligt werden.

In Israel haben bereits mehr als 600.000 Menschen eine vierte Impfdosis erhalten. Bisher galt die Empfehlung nur für über 60-Jährige, Immungeschwächte und medizinisches Personal.

Die Leiterin einer Studie zur Wirksamkeit der vierten Dosis hatte sich eher skeptisch geäußert. Sie führe zwar zu einem „schönen Anstieg“ der Antiköper, schütze aber nicht ausreichend gegen die Omikron-Variante, sagte die Professorin Gili Regev vom Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv vor rund einer Woche.

Israel befindet sich nach Einschätzung von Experten auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle. Mehr als 580 000 der gut neun Millionen Bürger sind gegenwärtig mit dem Virus infiziert. Am Dienstag teilte das Gesundheitsministerium mit, es seien binnen 24 Stunden erneut mehr als 83 000 weitere Fälle registriert worden.

Nur 63 Prozent der 9,4 Millionen Israelis gelten noch als vollständig geimpft. In Israel werden dazu zweifach Geimpfte bis zu sechs Monate nach der Zweitimpfung und Menschen mit Auffrischungsimpfung gezählt. 29 Prozent der Bevölkerung sind gar nicht geimpft, bei acht Prozent ist die Gültigkeit der Impfung abgelaufen.

++ Söder erneut für Lockerungen im Sport

(8.43 Uhr) Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat trotz des Bund-Länder-Beschlusses, an den bisherigen Corona-Regeln festzuhalten, erneut Lockerungen für den Sport in Bayern angekündigt. „Es ist nicht ganz fair, dass wir in Hamburg in der Elbphilharmonie 2000 Leute haben, und woanders geht das nicht. Dass wir in einigen Fußballstadien 15.000 Leute haben, wir haben Geisterspiele. Also wenn, muss das schon vernünftig gleich sein“, sagte der CSU-Chef am Montagabend in den ARD-Tagesthemen: „Und deswegen werden wir da einiges an Anpassungen machen.“

Konkreter wurde Söder (55) aber nicht. Einheitliche Regeln wären besser, betonte Söder.

Im Sport gehe es nicht nur um den Fußball. „Ob der FC Bayern München jetzt mehr oder weniger Zuschauer hat, der gewinnt trotzdem. Aber es muss fair und angemessen stattfinden“, sagte Söder. So seien viele Vereine zum Beispiel im Handball, Basketball und Eishockey sehr stark betroffen.

Bund und Länder hatten bei ihren Beratungen am Montag derzeit Lockerungen von Corona-Auflagen ausgeschlossen, die Maßnahmen aber auch nicht verschärft. Damit bleibt es in den großen Profiligen weitgehend bei Geisterspielen. Die Staats- und Senatskanzleien sollen aber bis zum 9. Februar eine einheitliche Regelung für überregionale Großveranstaltungen vereinbaren.

Fußball-Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg hatte am vergangenen Sonntag gegen den TSV Havelse vor 13 385 Zuschauern gespielt. Das ließ die Verordnung in Sachsen-Anhalt zu, wonach die Stadien bis zu 50 Prozent gefüllt werden dürfen.

++ Corona-Demo: Ermittlungen wegen Angriff auf Journalisten in Sachsen

(08.34 Uhr) Nach einer Corona-Demonstration in Coswig (Sachsen) ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Bei dem Protest am Montagabend sollen Medienschaffende angegriffen worden sein, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten machten einen 40-jährigen Tatverdächtigen ausfindig, gegen den nun ermittelt wird. Journalisten hatten zuvor beim Kurznachrichtendienst Twitter von Schlägen und Beleidigungen berichtet, auch Glasflaschen seien geflogen.

In Zwickau verglich laut Polizei-Angaben eine Rednerin bei einer Kundgebung den Status von Ungeimpften mit Verfolgten des Dritten Reichs. Bei derselben Kundgebung habe eine Person unangemeldet eine Drohne fliegen lassen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.

Am Montagabend waren in Sachsen wieder Tausende Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Die Versammlungen seien ohne größere Zwischenfälle abgelaufen, berichtete die Polizei zunächst.

++ Anzeigen ungeimpfter Pflegekräfte - Fake-Anzeigen von Impfgegnern?

(08.02 Uhr) In den Stellenanzeigen von mehreren Lokalzeitungen in Deutschland häufen sich derzeit Jobgesuche von offenbar ungeimpften Pflegekräften. Das macht auf den ersten Blick den Eindruck, dass diese Menschen ihren Job wegen der Impfpflicht für Gesundheitsberufe, die Mitte März in Kraft tritt, aufgeben wollen oder müssen.

Auf den zweiten Blick zeigt sich aber, dass unter den Stellenanzeigen offenbar auch organisierte Fake-Inserate kursieren.

++ Mehr als 20 000 Corona-Neuinfektionen in Bayern gemeldet

(07.44 Uhr) Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus geht in Bayern weiter sprunghaft nach oben. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 20 681 Neuinfektionen, nach 14 850 am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit am Dienstag auf 984,1, wie das RKI auf seinem Dashboard bekanntgab.

30 Landkreise und kreisfreie Städte lagen am Dienstag bereits über einer Inzidenz von 1000. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Corona gezählten Todesfälle im Freistaat stieg um 28 auf 20 341.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat wies am Dienstag der Landkreis Dachau mit 1790,3 auf, gefolgt von der Stadt München mit 1581,9 und dem Landkreis Erding mit 1393,9. Am günstigsten steht derzeit der Landkreis Aschaffenburg mit 340,1 da, dahinter folgen die Landkreise Kronach (352, 6) und Coburg (383,5).

Auch die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen stieg wieder leicht. Das Divi-Intensivregister meldete am Dienstag (Stand 7.15 Uhr) 336 Corona-Patienten auf Intensivstationen im Freistaat, das sind 6 mehr als am Montag. Allerdings waren vor einer Woche noch 399 Corona-Intensivpatienten in Behandlung.

++ Söder mit Bund-Länder-Runde unzufrieden

(07.27 Uhr) Nach dem Spitzentreffen von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder unzufrieden geäußert. Es „war unbefriedigend, weil wir erneut nur vertagt haben“, sagte er am Montagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Seine Frage sei schon vor Wochen gewesen: „Was müssen wir jetzt ändern?“

Da die inzwischen vorherrschende Omikron-Variante offenbar weniger aggressiv und auch milder im Verlauf als frühere Corona-Varianten sei, sei es nicht mehr wie im vergangenen Jahr angebracht, „mit Zusperren alles zu lösen“, sagte der CSU-Vorsitzende. „Wir müssen uns einen klügeren Weg überlegen“.

Es sei auch nicht befriedigend, dass die PCR-Testkapazitäten nicht ausreichen. „Wir haben uns gewundert und geärgert“, so Söder. Die jetzt beschlossene Priorisierung bedeute, dass ab diesem Zeitpunkt „wir keine Ahnung haben, wie hoch die Infektionszahl wirklich ist“.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder hatten beschlossen, die bisherigen Maßnahmen nicht zu verschärfen, aber auch nicht zu lockern. Angesichts der beispiellos hohen Infektionszahlen sollen genauere PCR-Labortests und das Nachverfolgen von Ansteckungsketten stärker auf besonders sensible Bereiche konzentriert werden. Fürs Impfen soll eine neue Kampagne werben.

++ Hausarztpraxen in der Region sind zunehmend an ihrer Belastungsgrenze

(07.08 Uhr) Nicht nur das medizinische Personal in den Intensivstationen leidet seit Beginn der Corona-Pandemie an Überlastung. Nach zwei Jahren Ausnahmezustand kommen auch Beschäftigte in den Hausarztpraxen zunehmend an ihre Grenzen.

„Corona fordert uns alle“, sagt Angelika Lipke Hausärztin in Bad Buchau, im Landkreis Biberach. Um den Mitarbeitern eine Atempause zu gewähren, bleibt die Gemeinschaftspraxis am Federsee diesen Donnerstag und Freitag geschlossen.

++ 300 Kinder geimpft: Nachfrage in der Tuttlinger Impfstation noch verhalten

(06.44 Uhr) Anfang Januar haben sich die ersten Fünf- bis Elfjährigen in der Kreisimpfstation (KIST) in Tuttlingen impfen lassen. Mittlerweile sind auch schon die nächsten Termine festgelegt.

Rund 300 Kinder haben sich bislang in der Kreisimpfstation impfen lassen oder stehen auf der Liste für die kommenden Termine. Die Nachfrage sei bis jetzt noch mäßig, heißt es von den Verantwortlichen vor Ort. Mit verschiedenen Aktionen soll der Zulauf nun angekurbelt werden.

++ Laborverband erwartet Gespräche über mehr Testkapazitäten

(06.26 Uhr) Der Laborverband ALM hat die Politik nach den Bund-Länder-Beratungen zu Gesprächen über eine Ausweitung von Testkapazitäten aufgerufen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder hatten am Montag vereinbart, dass „alle Anstrengungen unternommen werden“ müssten, die PCR-Testkapazitäten im Land zu erhöhen. Der Verbandsvorsitzende der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM), Michael Müller, sagte der Deutschen Presse-Agentur, man müsse zunächst einmal darüber sprechen, was das konkret bedeute.

„Wir müssten wissen, um wieviel die Kapazität erhöht werden soll und in welchem Zeitraum.“ Planung sei wichtig. Es gehe um Geräte, um Mitarbeiter und auch um die Frage, was passiere, wenn die höhere Kapazität aufgebaut und dann im Zweifel gar nicht benötigt werde.

Müller bezeichnete die geplante Priorisierung bei PCR-Tests mit Blick auf die aktuelle Belastung der Labore als „richtig, wichtig und notwendig“. „Wir arbeiten zur Zeit unfassbar viel“, sagte er. Zuletzt waren es rund zwei Millionen Tests pro Woche. Neue Zahlen zur Auslastung will der Verband an diesem Dienstag vorlegen.

++ Städtetag für Anpassung der Corona-Teststrategie

(06.15 Uhr) Der Deutsche Städtetag hat sich für eine Anpassung der Teststrategie in der Corona-Pandemie ausgesprochen. Städtetagspräsident Markus Lewe sagte der Deutschen Presse-Agentur nach den Beratungen von Bund und Ländern, für mehr Test-Kapazitäten könnte die Nutzung sogenannter POC-PCR-Tests helfen, die ohne Labor auskommen und schnelle Ergebnisse lieferten.

„Dafür müsste dann aber auch die Finanzierung für diese Tests verbessert werden. Wir könnten uns außerdem vorstellen, bei der Freitestung aus Isolation und Quarantäne noch mehr mit zertifizierten Antigen-Tests zu arbeiten statt mit PCR-Tests.“

Wegen Engpässen bei den PCR-Tests soll es Priorisierungen geben: Bund und Länder verweisen auf einen Beschluss der Gesundheitsminister, wonach besonders gefährdete Menschen und deren Betreuer und Behandler Vorrang haben sollen, also etwa Bewohner und Personal von Pflegeheimen.

Zudem will man sich um mehr Kapazitäten für PCR-Tests bemühen. Generell wollen Bund und Länder die Corona-Maßnahmen vorerst nicht verschärfen. Es gelte jetzt, Kurs zu halten, hatte Kanzler Olaf Scholz (SPD) gesagt.

Städtetagspräsident Lewe begrüßte diesen Kurs. Der CDU-Politiker und Oberbürgermeister der Stadt Münster sagte: „Es macht uns Sorgen, dass sich die Omikron-Infektionen mit ungebremster Dynamik weiter ausbreiten. Deshalb müssen wir weiter umsichtig sein. Wichtig ist auch, die Regeln immer wieder zu überprüfen und wo nötig, nachzujustieren.“

Deshalb sei es richtig, dass Bund und Länder die PCR-Tests priorisieren wollen. „Das hilft, damit die Beschäftigten in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen sowie die vulnerablen Gruppen besonders geschützt werden.“ Vor allem die Impfkampagne müsse auf Hochtouren weiterlaufen, so Lewe.

++ RKI registriert 126.955 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 894,3

(06.10 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen deutlichen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 894,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 840,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 553,2 (Vormonat: 242,9).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 126.955 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 74.405 Ansteckungen.

Experten rechnen mit immer mehr Fällen, die nicht erfasst werden können, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter zunehmend am Limit sind.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 214 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 193 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 8.871.795 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Dienstag mit 7.331.200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 116.960.

++ „Spaziergänger“ demonstrieren auch wieder in der Region

(21.13 Uhr) Gegner der staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen sind am Montagabend bei einem sogenannten „Spaziergang“ erstmals von Ravensburg in Richtung Weingarten gezogen. Gegen 18 Uhr versammelten sich Menschen um die Kreuzung am Frauentor und brachen anschließend auf der Gartenstraße in Richtung Norden auf. Zu Spitzenzeiten waren es laut Polizeisprecher Oliver Weißflog rund 450 Menschen. Wenige trugen Masken, vereinzelt skandierten sie „Friede, Freiheit, Demokratie“. Gleichzeitig zogen von Weingarten nach Polizeiangaben rund 150 Menschen in Richtung Ravensburg.

Indessen gab es am Montagabend eine Demonstration auf dem südlichen Ravensburger Marienplatz gegen sogenannte „Spaziergänger“. Auch diese Veranstaltung verlief friedlich. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich eingefunden, um sich, so die Organisatoren, unter dem dem Motto „Corona eindämmen, Patente freigeben, positioniert euch coronakonform, gegen illegale Demos ohne Abgrenzung zu rechts, Solidarität statt Spaltung“ zu versammeln.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Auch in Aalen wurde demonstriert. Nach Schätzungen der Polizei sind rund 700 „Spaziergänger“ am Montagabend erneut unangemeldet durch die Innenstadt gezogen. Vom „Mercatura“ aus über die Mittelbachstraße lief der Großteil ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand in Richtung Rathaus. Dort standen sie Einsatzfahrzeugen der Polizei gegenüber. Bei den Durchsagen wurde es dann laut.

Zweimal versammelten sich die Teilnehmer des sogenannten Spaziergangs vor dem Rathaus. Die Aufforderung der Polizei, eine Maske zu tragen sowie Abstände einzuhalten, quittieren sie mit lauten Pfiffen, Trillerpfeifen, Tröten und Rufen. Nebenan, im Schnelltestzentrum, lassen sich parallel unbeirrt Menschen auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen.

Sogenannte „Spaziergänge“ haben auch diesen Montag wieder in Leutkirch, Bad Wurzach und Isny stattgefunden. An ihnen nahmen insgesamt mehrere Hundert Menschen teil, in allen drei Städten waren es etwas mehr als in der Vorwoche.

Wie von Teilnehmern zu erfahren war, wollten sie mit den Versammlungen, die im Vorfeld nicht angemeldet worden waren, erneut ihre Ablehnung der aktuellen Corona-Politik und einer im Raum stehenden und kontrovers in der Öffentlichkeit diskutierten Impfpflicht ausdrücken. In Isny bekundeten Teilnehmer auch explizit religiöse Beweggründe oder bekannten sich als Unterstützer der Friedensbewegung.

Etwa 750 Menschen haben sich am Montagabend in Friedrichshafen wieder an einer nicht angemeldeten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt. Laut Ordnungsamt und Polizei verlief die Protestaktion gewaltfrei.

Im Unterschied zu den vergangenen Montagen starteten die Demonstranten dieses Mal um kurz nach 18.30 Uhr an zwei Stellen in der Stadt: Etwa 500 wie in den vergangenen Montagen am Gondelhafen und dazu rund 250 am ZF-Forum. Die erste Gruppe lief zunächst eine Runde durch die Fußgängerzone über Schanzstraße, Friedrichstraße, Wilhelmstraße und den Adenauerplatz zurück zu Schanz- und Friedrichstraße.

Erneut sind am Montagabend beide Seiten – also Befürworter und Kritiker der Corona-Maßnahmen – in der Biberacher Innenstadt auf die Straße gegangen. Rund 450 Menschen kamen laut Polizei zur angemeldeten Versammlung unter dem Motto „Solidarität statt Ignoranz – Klare Kante gegen Verschwörungsmythen und Coronaleugnung“ auf den Marktplatz. Im Gegenzug zogen rund 470 sogenannte „Spaziergänger“ durch die Altstadt. Angemeldet war diese Demonstration nicht.

++ Corona-Inzidenz steigt im Bodenseekreis auf Rekordhoch

(20.29 Uhr) Traurige Rekordzahlen meldet das Landesgesundheitsamt am Montag, 24. Januar, für den Bodenseekreis. Noch nie war die Inzidenzzahl, die Zahl der Covid19-Infizierten pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, so hoch wie am Montag. Das Landesgesundheitsamt gibt sie mit 984,9 an. Im Bodenseekreis gelten weiterhin nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Personen ohne formell gültige Immunisierung.

Die Inzidenzzahlen steigen im Bodenseekreis derzeit steil an. Zuletzt war am 27. November vergangenen Jahres eine Höchstmarke mit 876,5 erreicht worden, danach fiel die Zahl bis Ende des Jahres auf 253,2. Seither steigen die Infektionen stetig an.

++ Sieben-Tage-Inzidenz erreicht neuen Höchstwert

(18.49 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen deutlichen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert.

Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 840,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 806,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 528,2 (Vormonat: 222,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 63.393 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 34.145 Ansteckungen.

Experten rechnen mit immer mehr Fällen, die nicht erfasst werden können, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter zunehmend am Limit sind.

