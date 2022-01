Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz erreicht neuen Höchstwert

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Sieben-Tage-Inzidenz erreicht neuen Höchstwert (18.49 Uhr)

(18.49 Uhr) Eilanträge gegen Verbot unangemeldeter Proteste abgelehnt (16.29 Uhr)

unangemeldeter Proteste abgelehnt (16.29 Uhr) Corona nach DFB-Pokal: 1860 München berät sich mit Jurist (15.02 Uhr)

++ Sieben-Tage-Inzidenz erreicht neuen Höchstwert

(18.49 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen deutlichen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert.

Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 840,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 806,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 528,2 (Vormonat: 222,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 63.393 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 34.145 Ansteckungen.

Experten rechnen mit immer mehr Fällen, die nicht erfasst werden können, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter zunehmend am Limit sind.

++ Bund und Länder halten an bisherigen Corona-Beschränkungen fest

(18.11 Uhr) Bund und Länder halten an den bisherigen Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie fest. Beide Seiten seien „zu dem dem Ergebnis gekommen, dass im Kern alles für die nächsten Wochen so bleiben soll, wie es jetzt aktuell ist“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag nach Beratungen der Länderregierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „Also keine Verschärfungen, aber auch keine Lockerungen.“

++ Eilanträge gegen Verbot unangemeldeter Proteste abgelehnt

(16.29 Uhr) Ein Gericht hat mehrere Eilanträge gegen ein Verbot unangemeldeter Corona-Proteste in Freiburg abgelehnt. Die seit Anfang Januar gültige Allgemeinverfügung sei „voraussichtlich rechtmäßig“, teilte das Verwaltungsgericht Freiburg am Montag zu dem Beschluss mit. Die Stadt dürfe solche Versammlungen demnach verbieten, da von ihnen „erhebliche Gesundheitsgefahren ausgingen“.

Bei Protesten Ende Dezember 2021 und Anfang Januar hätten sich ausreichend Anhaltspunkte dafür ergeben, dass es auch künftig bei solchen Versammlungen „zu einer schwerwiegenden Infektionsgefahr durch Nichttragen von Masken und durch Nichteinhalten von Abständen“ kommen werde, argumentierte das Gericht. Dass die als „Spaziergänge“ deklarierten Versammlungen nicht angemeldet worden seien, diene „offensichtlich“ dem Zweck, solche Auflagen der Stadt zu umgehen.

Der Beschluss ist nach Angaben des Gerichts nicht rechtskräftig. Die Antragsteller können demnach binnen von zwei Wochen Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim einlegen.

++ Corona nach DFB-Pokal: 1860 München berät sich mit Jurist

(15.02 Uhr) Angesichts des Corona-Ausbruchs beim TSV 1860 München nach dem DFB-Pokalspiel gegen den Karlsruher SC hat sich der Fußball-Drittligist juristische Hilfe geholt. Er stehe „im Austausch mit einem renommierten Sportjuristen“, sagte Sportchef Günther Gorenzel am Montag.

Es gehe ihm in dieser „komplexen Bewertungslage“ nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum, Lehren aus der Situation zu ziehen. „Eine akribische Aufarbeitung ist sehr, sehr wichtig“, betonte Gorenzel.

Die Hälfte der „Löwen“-Mannschaft und des Trainer-Teams befindet sich in häuslicher Quarantäne. Trainer Michael Köllner ist Gorenzel zufolge nicht mit dem Coronavirus infiziert, wurde aber als Kontaktperson eingestuft. Der Münchner Coach könne eventuell am Samstagnachmittag wieder regulär seinen Job aufnehmen. Gorenzel selbst stellt sich darauf ein, von Mittwoch an das Training mit dem Rumpfkader zu leiten. „Ich hoffe, dass ich am Mittwoch fit bin“, sagte der Österreicher leicht schmunzelnd.

1860 setzt den Corona-Ausbruch in Zusammenhang mit dem 0:1 am vergangenen Dienstag im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC. „Die positiven Fälle traten bei Teammitgliedern der Löwen auf, die sich im Rahmen der Dopingkontrolle und weiteren gemeinsamen Pflichtterminen zusammen mit Spielern und Funktionären des KSC in geschlossenen Räumen aufgehalten haben“, hieß es in der damaligen Mitteilung der Münchner. Der KSC hatte am Freitagvormittag gleich 16 Corona-Fälle im Kader an die Deutsche Fußball Liga (DFL) gemeldet.

++ Kretschmann will Mittwoch Landtag über Corona-Maßnahmen informieren

(13.31 Uhr) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will an diesem Mittwoch im Landtag über den weiteren Kurs im Kampf gegen das Coronavirus informieren. Wie üblich wolle Kretschmann kurz nach der Ministerpräsidentenkonferenz die Pläne im Parlament vorstellen, bestätigte ein Regierungssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Unmittelbar vor der Schaltkonferenz von Bund und Ländern an diesem Montag hieß es, die bisherigen Maßnahmen sollten angesichts der Gefahr durch die Omikron-Variante beibehalten werden. Kommt es so, steht Kretschmann danach vor einer schwierigen Abwägung. Denn eigentlich muss die grün-schwarze Landesregierung nach einem Gerichtsurteil von Ende vergangener Woche ihr Stufensystem wieder in Kraft setzen, was derzeit Lockerungen bedeuten würde.

Der Verwaltungsgerichtshof hatte am Freitag das Einfrieren der Alarmstufe II mit harten Einschränkungen für Ungeimpfte für teilweise rechtswidrig erklärt. Weil die Belastung der Krankenhäuser in den vergangenen Wochen - relativ gesehen - gesunken ist, müsste die Regierung eigentlich die Maßnahmen etwas lockern. Kretschmann hat aber schon erklären lassen, dass die bisher vorgesehenen Regeln in der Alarmstufe angepasst und womöglich verschärft werden sollen.

++ WHO-Chef: Akutphase der Pandemie kann in diesem Jahr beendet werden

(12.33 Uhr) Die Akutphase der Corona-Pandemie kann aus Sicht des Chefs der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einem internationalen Kraftakt in diesem Jahr beendet werden. Dazu müssten unter anderem die Impflücken in ärmeren Ländern geschlossen werden, und es müsste mehr getestet werden, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag bei einer Sitzung des WHO-Exekutivrates in Genf.

Gleichzeitig warnte Tedros vor voreiligem Optimismus. „Es wäre gefährlich anzunehmen, dass Omikron die letzte Variante war und dass wir schon in der Endphase sind.“

Wegen der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus wurden der WHO vorige Woche alle drei Sekunden 100 neue Fälle aus aller Welt gemeldet, und alle zwölf Sekunden kam ein Todesfall hinzu, wie Tedros berichtete.

Der Chef der UN-Gesundheitsorganisation hatte jedoch auch gute Nachrichten für das Lenkungsgremium aus Gesundheitsministern und hochrangigen Beamten aus 34 Ländern: Der Impfstoff-Mangel sei überwunden. Die logistische Herausforderung bestehe jetzt darin, die Dosen in alle Länder zu bringen und dort zu verabreichen.

In Afrika haben laut Tedros 85 Prozent der Menschen noch keine Impfung erhalten. Nur wenn in den kommenden Monaten 70 Prozent der Bevölkerung in jedem Land geimpft werde, könne das Virus besiegt werden, sagte Tedros. Außerdem müssten Behandlungsmöglichkeiten verbessert werden, um die Sterblichkeit zu senken. „Wir können Covid-19 als globale Notfallsituation beenden, und wir können es in diesem Jahr tun“, sagte Tedros.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), in Genf. (Foto: Fabrice Coffrini / DPA)

++ Viele Gesundheitsämter im Südwesten halten nichts von der Luca-App

(11.05 Uhr) Für einen großen Teil der Gesundheitsämter im Land ist die Luca-App keine große Hilfe bei der Nachverfolgung von Corona-Ausbrüchen. Eine Umfrage, an der sich 34 von 38 Gesundheitsämtern beteiligten, habe ein heterogenes Bild abgegeben, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Montag in Stuttgart bei einem öffentlichen Austausch zur weiteren Nutzung der App.

Ein Viertel der Ämter habe keine Aussage zur App gemacht. Von den restlichen Ämtern habe die Hälfte angegeben, dass die App die Kontaktverfolgung im Vergleich zur Zettelwirtschaft erleichtere. Die andere Hälfte gab jedoch an, dass die App keine oder kaum Erleichterung bringe.

Die Luca-App soll Restaurantbesitzern und Event-Veranstaltern helfen, die gesetzlich vorgeschriebene Erfassung der Kontakte der Besucher ohne Zettelwirtschaft zu erledigen. Sie kann direkt mit den Gesundheitsämtern verbunden werden.

Derzeit wird aber in fast allen Bundesländern mit einer Lizenz beraten, ob der Vertrag mit den Betreibern der Software verlängert werden soll oder nicht. Baden-Württemberg will nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums bis Ende Februar entscheiden. Wenige andere haben bereits beschlossen, nicht länger auf die App zu setzen.

Baden-Württemberg hatte die App im Frühjahr ohne Ausschreibung und Wettbewerbsverfahren für 3,7 Millionen Euro erworben. Die Lizenz läuft nach früheren Angaben der Behörde Ende März aus und wird ohne eine fristgerechte Kündigung automatisch fortgesetzt.

++ Entscheidung über Riedlinger Flohmarkt fällt spätestens Anfang April

(10.33 Uhr) Wird es nach zwei Jahren Coronapause in diesem Jahr in Riedlingen einen Flohmarkt geben? Diese Frage stellen sich derzeit nicht nur Flohmarktfreunde. Auch den Veranstalter – den Riedlinger Handels- und Gewerbeverband (RHG) – treibt diese Frage um. Die Antwort darauf wird Ende März/Anfang April fallen. Bis dahin wird abgewartet, wie sich die Corona-Lage entwickelt.

++ ifo-Institut: Weniger Corona-Tote als geschätzt

(10.10 Uhr) Laut ifo-Institut, dem Institut für Wirtschaftsforschung, ist die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus um 15 Prozent geringer als vom Robert-Koch-Institut angegeben. Trotzdem ist eine hohe Übersterblichkeit zu erkennen. "Bis Jahresende 2021 sind seit Ausbruch der Pandemie 96.200 Personen mehr gestorben, als unter normalen Umständen zu erwarten gewesen wäre", sagte Joachim Ragnitz vom ifo-Institut.

Besonders bei den Über-80-Jährigen sei die Zahl groß. Zwei-Drittel der Übersterblichkeit entfielen auf diese Gruppe. "Es ist deshalb wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, insbesondere bei diesen Personen schwere Krankheitsverläufe zu verhindern - etwas durch ein vorrangiges Boostern oder eine Erhöhung der Impfquote", sagte Ragnitz.

++ Landesbauernverband: Schweinehalter stehen mit dem Rücken zur Wand

(09.58 Uhr) Wegen der geringen Preise und der Corona-Pandemie bangen die Schweinehalter im Südwesten um ihre Existenz. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, einige von uns haben die Ställe bereits zugesperrt, andere stehen kurz davor“, hieß es am Montag in einem offenen Brief des Landesbauernverbands an die Politik. Seit fast zwei Jahren seien die Schweinepreise nicht annähernd ausreichend, um die Kosten zu decken. Besonders kleinere Familienbetriebe treffe die Krise hart, Rücklagen seien aufgebraucht.

Ohne mehr Unterstützung aus der Landespolitik befürchtet der Verband das Ende der Schweinehaltung. Die Bauern fordern in dem Brief, der sich laut einer Sprecherin an alle Landtagsfraktionen und Mitglieder des Ausschusses für Ländlichen Raum richtet, unter anderem weniger Hürden beim Umbau von Betrieben und einheitliche Tierwohlstandards in der EU.

Seit Beginn der Pandemie kämpfen Schweinehalter mit Absatzproblemen und gesunkenen Preisen. Zuletzt hatte der Schweinebestand im Südwesten einen Tiefpunkt erreicht. Rund 1,46 Millionen Schweine wurden laut Statistischem Landesamt im November 2021 in den Ställen gezählt, was im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von elf Prozent entspricht. Laut Statistik gab es zum Stichtag am 3. November 1900 schweinehaltende Betriebe im Südwesten - ein Jahr zuvor waren es demnach noch 100 mehr.

++ Nach Gesetzesänderung: Landkreis Ravensburg braucht keine Tierärzte zum Impfen

(09.22 Uhr) Aufgrund einer Gesetzesänderung der Ampel-Regierung im Dezember ist es Tierärzten ab sofort möglich, Menschen gegen Covid zu impfen. Das vermeldete die Bundestierärztekammer (BTK) Mitte Januar. Voraussetzung ist die Teilnahme an einer ärztlichen Schulung, deren Inhalt fünf Stunden Theorie sowie zwei Stunden „Praktikum“ in einem Impfzentrum umfasst.

Einige Kolleginnen und Kollegen seien gewillt mitzuhelfen, andere halten sich raus, sagt der baden-württembergische Tierarzt-Verbandschef Christoph Ganal aus Weingarten. Er selbst will nicht mitmachen, weil es im Landkreis die Hilfe gar nicht brauche – und wegen blindem Aktionismus der Politik.

++ Zahl der Grippefälle im Südwesten steigt bislang nur leicht

(08.27 Uhr) Eine Grippewelle ist in den vergangenen Wochen in Baden-Württemberg trotz leicht steigender Zahlen ausgeblieben. Im Südwesten wurden zwischen Anfang Oktober des vergangenen Jahres und Mitte Januar (Ende der 2. Meldewoche) insgesamt 158 Influenzafälle an das Landesgesundheitsamt übermittelt. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, lag die Zahl der registrierten Fälle zu diesem Zeitpunkt in der vergangenen Grippesaison bei nur 43 Erkrankungen, in der Saison zuvor allerdings bei 973 registrierten Fällen.

Die Grippesaison beginnt nach Angaben des Ministeriums im Oktober und hält bis ins Frühjahr an. Ihren Höhepunkt erreicht sie üblicherweise im Februar und März. Dann könnten auch die Zahlen noch einmal deutlich zulegen: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden im Jahr 2020 zwischen Mitte Januar und der zweiten Februarhälfte mehr als 12 000 Influenza-Fälle übermittelt.

Die Zahlen müssen aber keineswegs explodieren: Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum nur 5 Fälle. Influenza-Erkrankungen müssen dem Landesgesundheitsamt gemeldet werden, wenn das Virus im Labor nachgewiesen wurde.

Trotz der vergleichsweise nach wie vor geringen Zahlen in diesem Winter warnte Gesundheitsminister Manne Lucha vor den Folgen einer Grippe: „Die Influenza ist auch in Baden-Württemberg auf dem Vormarsch“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Im vergangenen Winter habe die Corona-Pandemie das Grippevirus fast vollständig verdrängt. Leider sei aber auch das Thema zunehmend aus dem öffentlichen Fokus geraten. „Dabei drohen bei einer Influenza-Erkrankung ebenfalls schwere Verläufe, insbesondere bei älteren Menschen“, sagte der Grünen-Minister.

Eine echte Virusgrippe sei keine einfache Erkältung, sondern eine ernstzunehmende Erkrankung, sagte Lucha weiter. „Deshalb ist eine Schutzimpfung vor allem bei älteren Menschen nach wie vor sinnvoll.“ Der Impfstoff stehe großflächig zur Verfügung.

Für die im Vergleich mit den vergangenen Jahren gesunkenen Zahlen sind nach Einschätzung von Medizinern vor allem die Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verantwortlich.

++ Mehr als 14.800 Corona-Neuinfektionen in Bayern gemeldet

(07.48 Uhr) Die Gesundheitsämter in Bayern haben dem Robert Koch-Institut (RKI) innerhalb eines Tages fast 14 850 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz im Freistaat lag damit am Montag bei 922,2 - vor sieben Tagen waren es 551,5. Das teilte das RKI am Montag auf seinem Dashboard mit (Stand: 3.21 Uhr). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Corona gezählten Todesfälle im Freistaat stieg um 5 auf 20 313.

Montags sind die Zahlen in der Regel niedriger, weil über das Wochenende weniger getestet und gemeldet wird.

Die meisten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner wurden in den zurückliegenden sieben Tagen im Landkreis Erding gemeldet: Die Inzidenz erreichte dort am Montag den Wert von 1473,1. Es folgen 24 Landkreise und kreisfreie Städte, die ebenfalls eine Inzidenz von mehr als 1000 haben. Am niedrigsten waren die Werte in den Landkreisen Kronach (349,6) und Coburg (363,9).

Auf den Intensivstationen sank die Zahl der Corona-Patienten weiter: Das Divi-Intensivregister meldete am Montag (Stand 7.05 Uhr) 330 Corona-Patienten auf Intensivstationen im Freistaat, das sind 75 weniger als am Montag der Vorwoche. 179 von ihnen mussten invasiv beatmet werden, 245 waren es sieben Tage zuvor.

++ Ministerin Spiegel bietet den Kitas und Schulen Hilfe an

(07.33 Uhr) Angesichts emporschnellender Corona-Infektionszahlen bietet Familienministerin Anne Spiegel Schulen und Kitas mit besonders angespannter Personalsituation temporäre Hilfe an. Fast 8000 pädagogische Fachkräfte aus speziellen Bundesprogrammen könnten sechs Wochen lang in den Einrichtungen bei der Betreuung der Kinder helfen, sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag).

Für die nächsten Wochen komme es darauf an, alle verfügbaren Ressourcen zu mobilisieren, damit Schulen und Kitas den Regelbetrieb aufrecht erhalten könnten. „So geben wir den Kitas und Schulen mehr Flexibilität und helfen, Personalengpässe zu überbrücken.“

Damit kämen die Einrichtungen besser durch die bevorstehende schwierige Zeit, sagte Spiegel. „Wie wichtig es für unsere Kinder ist, dass Kitas und Schulen möglichst lange offen bleiben, haben uns die Lockdowns in den beiden vergangenen Jahren schmerzlich gelehrt“, sagte sie.

Über die Bundesprogramme „Sprach Kitas“ und „Respekt Coaches“ fördert der Bund seit mehreren Jahren Stellen in pädagogischen Einrichtungen. Das Kita-Programm fokussiert sich auf sprachliche Bildung, die „Respekt Coaches“ sollen Schulen beim Kampf gegen Extremismus, Hass und Rassismus unterstützen.

++ DOSB-Virologin Gärtner: Pandemie-Ende bis Anfang 2023 möglich

(06.36 Uhr) Die DOSB-Virologin Barbara Gärtner hält ein Ende der Corona-Pandemie bis Anfang 2023 für möglich. „Mich würde das nicht wundern. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass Omikron der Anfang vom Ende ist“, sagte die Expertin für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie sowie Beraterin des Deutschen Olympischen Sportbund der Deutschen Presse-Agentur. „Keiner weiß es so richtig, aber es passt in das, was wir von anderen Pandemien kennen.“

Alle seien jedoch früher oder später zu Ende gegangen - die meisten früher. „Natürlich kann man immer schwarzmalen und Gefahren sehen, aber Anhaltspunkte, dass wir uns noch zehn Jahre auf diesem Niveau bewegen, hat niemand“, meinte Gärtner. Eine Erkrankung, die am Anfang gravierend sei, werde zunehmend weniger gravierend, aber dafür besser übertragbar. „Viren haben Vorteile in der Ausbreitung, wenn sie kaum etwas machen, dafür aber gut übertragbar sind. Deswegen würde es nicht wundern, wenn es in diese Richtung geht.“

++ Umfrage: Ein Drittel für Verschärfung der Corona-Maßnahmen

(06.26 Uhr) Angesichts drastisch steigender Corona-Infektionszahlen ist etwa ein Drittel der Menschen in Deutschland (34 Prozent) für eine Verschärfung der Maßnahmen. Rund ein weiteres Drittel (35 Prozent) hält nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur die bestehenden Einschränkungen für richtig und ausreichend, um der rasanten Verbreitung der Omikron-Virusvariante zu begegnen. 24 Prozent sind jedoch für Lockerungen. 7 Prozent machen keine Angaben.

Am Montag beraten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Nach einer Beschlussvorlage für die Beratungen (Stand Sonntag, 18.00 Uhr) kommen auf die Bürger wahrscheinlich keine weiteren Verschärfungen zu - aber auch keine Lockerungen. Man sei sich einig, dass „die bisher geltenden Regeln für soziale Kontakte und Veranstaltungen weiterhin Bestand haben“, heißt es darin.

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in der „Süddeutschen Zeitung“: „Wir brauchen keine Kurskorrektur.“ Unterstützt wird das vom Corona-Expertenrat der Regierung. Das Gremium fordert in einer neuen Stellungnahme wegen der rasanten Omikron-Ausbreitung aber, vorsorglich weitere Schritte vorzubereiten.

++ RKI registriert 63.393 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 840,3

(06.19 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen deutlichen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 840,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 806,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 528,2 (Vormonat: 222,7).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 63.393 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 34.145 Ansteckungen. Experten rechnen mit immer mehr Fällen, die nicht erfasst werden können, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter zunehmend am Limit sind.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 28 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 30 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 8.744.840 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montag mit 7.273.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 116.746.

Das waren die Nachrichten vom Wochenende:

++ Corona-Inzidenz im Südwesten steigt weiter schnell

(19.37 Uhr) Die Corona-Inzidenz im Südwesten steigt weiter rasant. Nach den jüngsten Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) in Stuttgart hat die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg erneut stark zugelegt und die 800er Marke hinter sich gelassen. Am Sonntag (Stand 16.00 Uhr) meldete das LGA einen Wert von landesweit 854,4 registrierten Infektionen innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Zahl der Covid-19-Patienten und -Patientinnen auf Intensivstationen sank im Vergleich zum Vortag leicht um 2 Menschen auf 299. 13,4 Prozent der betreibbaren Intensivbetten sind den Angaben zufolge mit Covid-Erkrankten belegt. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,6. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in Krankenhäuser gebracht werden.

Seit Beginn der Pandemie verzeichnete das Landesgesundheitsamt mittlerweile 1 222 337 Infektionsfälle, das waren 10 381 Erkrankte mehr als am Samstag.

13 526 Menschen starben laut Mitteilung seit Pandemiebeginn an oder im Zusammenhang mit Sars-CoV-2, hier gab es den Angaben nach keine Veränderung zum Vortag.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Omikron-Variante seit der ersten Januarwoche für den Großteil der neuen Infektionsfälle im Südwesten verantwortlich.

++ Maskenpflicht soll „Spaziergänger“ in Ulm ausbremsen

(19.15 Uhr) Der Stadt ärgert sich über die nicht angemeldeten Versammlungen. Jetzt hat sie eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Tragen einer Maske in der Stadt vorschreibt - doch nicht immer und überall.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹