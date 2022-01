Corona-Newsblog: Inzidenz knapp bei 600 - Über 100.000 Neuinfektionen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Baden-Württemberg will Corona-Regeln anpassen (08.00 Uhr)

(08.00 Uhr) Mehr als 70 000 Menschen auf der Straße gegen Corona-Maßnahmen (06.15 Uhr)

gegen Corona-Maßnahmen (06.15 Uhr) RKI registriert 74 405 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 553,2 (06.10 Uhr)

++ Lauterbach: Impfpflicht muss schnell kommen

(06.17 Uhr) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält es für wichtig, dass eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona nach einer entsprechenden Entscheidung des Bundestags schnell in Kraft tritt. Die Impfpflicht müsse schnell kommen, sagte der SPD-Politiker am Dienstagabend in der Sendung „RTL Direkt“.

Wenn wir einen Antrag machen wollen, der noch funktioniert, dann ist das ein Antrag, der die Impfpflicht in Kraft setzt - was weiß ich - im April oder um den April herum, vielleicht im Mai.

Er begründete dies wie folgt: Ungeimpfte müssten dann „drei Impfzyklen durchlaufen (...) und bis dahin ist man dann schon im September oder Oktober“. „Weil das muss schnell geschehen, damit ich die Welle - und das ist ja die Begründung für die Impfpflicht - damit ich die Welle im Herbst noch abwenden kann.“

Lauterbach und Kanzler Olaf Scholz (SPD) befürworten eine Impfpflicht. Es soll aber keinen Regierungsvorschlag geben, sondern der Bundestag soll sich auf Grundlage von Gruppenanträgen von Abgeordneten mit dem Thema befassen, zudem ist eine Abstimmung ohne die sonst übliche Fraktionsdisziplin angedacht.

Lauterbach verteidigte dieses Vorgehen mit dem Argument, es handele sich um eine ethische Frage. In diesem Monat soll es eine erste Orientierungsdebatte im Bundestag geben. Die SPD-Fraktion hatte das Ziel vorgegeben, dass das Parlament sich danach bis zu einer Entscheidung nicht mehr als zwei Monate Zeit lassen sollte.

Lauterbach sagte zu seinen Erwartungen hinsichtlich der Beratungen im Parlament: „Ich würde sagen, dass wir Ende Februar/Anfang März da schon wichtige Debatten sehen werden.“

++ Inzidenz knapp bei 600 - Über 100.000 Neuinfektionen ans RKI gemeldet

(06.04 Uhr) Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 100 000 neue Corona-Infektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben vom Mittwochmorgen 112 323 Fälle in 24 Stunden. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.12 Uhr wiedergeben.

Am Freitag lag die Zahl erstmals über der Marke von 90 000 Fällen. Vor genau einer Woche waren es 80 430 erfasste Neuinfektionen gewesen. Die Sieben-Tage Inzidenz gab das RKI nun mit 584,4 an. Das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte die bundesweite Inzidenz bei 553,2 gelegen, vor einer Woche bei 407,5 (Vormonat: 315,4).

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 239 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 384 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 8 186 850 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (auch Hospitalisierungsinzidenz genannt) gab das RKI am Dienstag mit 3,17 an (Montag: 3,14).

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Mittwochmorgen mit 7 098 400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 116 081.

Das waren die letzten Meldungen am Dienstag:

++ Wegen Omikron: In Deutschland drohen PCR-Tests knapp zu werden

(20.36 Uhr) Wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Welle drohen die besonders sicheren PCR-Tests in Deutschland knapp zu werden. „Wir werden nicht genug PCR-Tests haben“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag im Deutschlandfunk. Allerdings funktioniere für die Freitestung etwa für die Rückkehr in die Schule oder an den Arbeitsplatz auch ein Antigentest sehr gut. Gleichzeitig warnte Lauterbach davor, dass eine besonders ansteckende und besonders tödliche Corona-Variante kommen könnte.

„Eine solche Variante kann niemand von uns jetzt ausschließen“, sagte Lauterbach. „Wenn eine solche Variante käme, dann müsste die Impfquote sehr hoch sein.“ Werte von 80 Prozent seien in so einem Fall deutlich zu niedrig, das erklärte Ziel der Bundesregierung.

Ein Antigentest reicht aus der Sicht Lauterbachs zum Freitesten: Er funktioniere aus biologischen Gründen nicht ganz so gut am Anfang einer Infektion, sagte er. „Er funktioniert aber sehr gut, wenn man zurück will.“ Deutschland sei mit den Antigentests für diesen Zweck sehr gut ausgestattet.

An welcher Stelle künftig noch welcher Corona-Test nötig ist, soll auch bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag beraten werden, wie Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) mitteilte. Angesicht der Omikron-Welle dringt Giffey zudem auf neue Regeln für die Kontaktnachverfolgung. Geklärt werden müsse, wo diese noch sinnvoll sei, damit Gesundheitsämter „fokussierter arbeiten“ und entlastet werden könnten. Sinnvoll seien bundesweit einheitliche Regelungen.

++ Impfaktion in Mittelbiberacher Festhalle am 20. Januar

(19.50 Uhr) In Mittelbiberach besteht am Donnerstag, 20. Januar, die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Darauf weist die Gemeindeverwaltung hin. Geimpft wird zwischen 15 und 19 Uhr in der Turn- und Festhalle Mittelbiberach in der Schulstraße 6. Die Terminvereinbarung ist online möglich über die Startseite der Gemeinde Mittelbiberach www.mittelbiberach.de oder telefonisch unter 07351 / 181820.

Das Impfangebot wird durch eine Kooperation des Mobilen Impfteams des DRK-Kreisverbandes Biberach mit der Gemeinde Mittelbiberach ermöglicht. Verimpft werden BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson. Es werden sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen verabreicht.

++ Lehrer sind mit Qualität von Schnelltests nicht zufrieden

(19.45 Uhr) Wissenschaftler haben jede Menge Corona-Schnelltests untersucht, die in Deutschland im Umlauf sind. Dabei heraus kam unter anderem, dass viele Tests eine Corona-Infektion nur schwer erkennen. Sie schlagen nur an, wenn die Virenlast der Infizierten sehr hoch ist. Solche Tests werden zum Teil auch an Lindauer Schulen verwendet. Die Lehrkräfte dort sind mit den Schnelltests unzufrieden. Das Problem: Eine Wahl gibt es nicht.

Was die Lindauer Lehrer dazu sagen, lesen Sie hier.

++ Corona-Inzidenz im Südwesten nähert sich der 600er-Marke

(18.47 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen im Land nähert sich der Marke von 600. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Dienstag (Stand 16.00 Uhr) hatten sich in den vergangenen sieben Tagen 575,6 je 100 000 Menschen landesweit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sei ein Anstieg um 25,8 im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Covid-19-Patienten und -Patientinnen auf Intensivstationen sank hingegen um 10 auf 330. In der Vorwoche waren das 402 gewesen.

Bei der Inzidenz für Neuinfektionen liegen fast alle Stadt- und Landkreise im Südwesten über 400. Nur der Rhein-Neckar-Kreis ist mit 364,1 noch unter diesem Grenzwert. Im Landkreis Esslingen (860,2) und der Stadt Baden-Baden (867,5) ist die Inzidenz am höchsten.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,5 auf 3,4 an. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in eine Klinik gebracht werden.

Seit Beginn der Pandemie verzeichnete das Landesgesundheitsamt mittlerweile 1 146 946 bestätigte Infektionsfälle. Das waren 15 316 mehr als am Montag. 13 463 Erkrankte starben laut Mitteilung an oder im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Das waren 11 mehr als am Vortag.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Omikron-Variante seit der ersten Januarwoche für den Großteil der neuen Infektionsfälle im Südwesten verantwortlich. Bislang wurden 35 450 Fälle der Omikron-Variante aus Baden-Württemberg an das Landesgesundheitsamt übermittelt.

Als mindestens einmal geimpft gelten 8 074 092 Menschen im Südwesten. Das sind den Angaben zufolge 82,0 Prozent derjenigen, denen eine Impfung empfohlen wird. Auffrischimpfungen hätten 5 365 138 Leute erhalten, was 54,5 Prozent entspreche. Hier stieg die Zahl um 45 695.

