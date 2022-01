Newsblog: Fallzahlen steigen weiter - 74 405 Neuinfektionen gemeldet

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Mehr als 70 000 Menschen auf der Straße gegen Corona-Maßnahmen (06.15 Uhr)

RKI registriert 74 405 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 553,2 (06.10 Uhr)

++ Stadtverwaltung Biberach bereitet sich auf Omikron-Welle vor

(06.51 Uhr) Es brennt, und die Feuerwehr kann wegen zu vielen Omikron-Fällen nicht mehr aus rücken. Ein Paar möchte sich trauen lassen, bei der Stadt gibt es aber aufgrund von Krankheitsausfällen keinen Standesbeamten, der im Dienst ist. Damit diese zugegebenermaßen konstruierten Szenarien in Biberach nicht eintreten, ergreifen Institutionen der kritischen Infrastruktur Vorkehrungen, wie sie auch während der sich aufbauenden Omikron-Welle handlungsfähig bleiben wollen.

++ Hier erfahren Sie, wie die Biberacher Stadtverwaltung sich gegen die drohende Omikronwelle vorbereitet ++

++ Mehr als 70 000 Menschen auf der Straße gegen Corona-Maßnahmen

(06.15 Uhr) Wie in den Wochen zuvor haben am Montagabend in ganz Deutschland wieder Zehntausende Menschen gegen Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht demonstriert. Nach einer Schätzung, die auf Polizeiangaben beruht, waren es diesmal mehr als 70 000.

Die Proteste waren von einem großem Polizeiaufgebot und mancherorts auch von Gegendemonstrationen begleitet. Mehrfach wurden Versammlungen aufgelöst, etwa in Rostock und Cottbus, weil die Polizei keinen Versammlungsleiter feststellen konnte oder weil gegen die Maskenpflicht verstoßen wurde, kein Mund-Nase-Schutz getragen wurde.

Auch in der Region fanden wieder einige "Spaziergänge" statt. So etwa in Friedrichshafen, bei dem knapp 1000 Menschen zusammen gekommen sind (mehr dazu lesen Sie hier). Auch in Biberach auf dem Marktplatz haben sich vereinzelt Gegner der Corona-Maßnahmen getroffen und gegen die Auflagen protestiert (mehr dazu finden Sie hier).

Derweil wird die Versammlung vom vergangenen Samstag in Ravensburg von der Staatsanwaltschaft unter die Lupe genommen. Diese ermittelt gegen einzelne Redebeiträge, die unter dem Verdacht der Volksverhetzung stehen (hier finden Sie mehr zu diesem Thema).

++ RKI registriert 74 405 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 553,2

(06.10 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit einen neuen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 553,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 528,2 gelegen, vor einer Woche bei 387,9 (Vormonat: 306,4).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 74 405 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.06 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 45 690 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 193 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 322 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 8 074 527 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 3,14 an (Sonntag 3,24). Die Zahl der Genesenen wurde am Dienstagmorgen mit 7 050 100 angegeben. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 115 842.

Das waren die letzten Meldungen am Montag:

++ Corona-Demonstranten ziehen im stummen Protest durch Riedlingen

(20.38 Uhr) Am Montagabend haben sich in Riedlingens Innenstadt wieder Menschen zu einem gemeinsamen „Spaziergang“ zusammengefunden. Sie demonstrierten so gegen die Corona-Maßnahmen und eine allgemeine Impfpflicht. Dazu versammelten sich etwa 300 Spaziergänger auf dem Riedlinger Marktplatz. Die Versammlung war beim Landratsamt nicht angemeldet. Einen Mund-Nasenschutz trugen die Wenigsten.

Mehr dazu lesen Sie hier

++ Wieder Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Wangen und Kißlegg

(20.27 Uhr) Friedlich liefen sie allesamt ab. Und auch an der Größenordnung der als von den Teilnehmern als „Spaziergänge“ titulierten Demonstrationszüge ändert sich nur wenig. Mit gut 700 Teilnehmenden waren es am Montagabend in Wangen allerdings weniger als in der Vorwoche, rund 300 waren tags zuvor in Kißlegg und etwa 130 am Freitagabend in Wangen.

Allesamt waren sie nicht angemeldet, verliefen aber weitgehend ruhig und ohne Verkehrsbehinderung. Überwiegend wurden keine Masken genutzt, auch wenn es auf den Streifzügen durch Wangen oder Kißlegg durch Stadttore oder auf Gehwegen an vielbefahrenen Straßen immer wieder eng wird und Abstände nicht gewahrt werden können.

Mehr dazu lesen Sie hier

++ Corona-Inzidenz steigt leicht - weniger Intensivbetten belegt

(19.17 Uhr) In Baden-Württemberg steigt die Sieben-Tage-Inzidenz zwar weiter leicht, doch liegen immer weniger Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Die Zahl der Menschen, die sich in den vergangenen 7 Tagen und pro 100 000 Einwohner nachweislich mit dem Coronavirus infizierten, lag bei 549,8 (Vortag: 545,8), teilte das Landesgesundheitsamt am Montag (Stand 16.00 Uhr) in Stuttgart mit. Damit liegt Baden-Württemberg im Mittelfeld der Bundesländer, ungefähr auf gleichem Niveau wie Bayern.

Auf den Intensivstationen lagen noch 340 Patientinnen und Patienten, die an Covid 19 erkrankt sind. Die Zahl ist in den vergangenen zwei Wochen um 150 gesunken. Als Grund dafür wird gemutmaßt, dass wegen der angeblich milderen Verläufe der Omikron-Variante weniger infizierte Menschen auf die Intensivstation müssen. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz blieb bei 2,9. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in eine Klinik gebracht werden.

Eigentlich müsste die Landesregierung die Corona-Regeln gemäß seinem Stufensystem lockern, wenn die Grenzwerte bei der Belastung der Kliniken unterschritten werden. Wegen der wieder steigenden Inzidenzen hatte das Land Baden-Württemberg aber vergangene Woche entschieden, bis Ende Januar in der Alarmstufe II mit zahlreichen Einschränkungen zu bleiben.

Seit Beginn der Pandemie verzeichnete das Landesgesundheitsamt 1 131 630 bestätigte Infektionsfälle. Das waren 6813 mehr als am Samstag. 13 452 Erkrankte starben laut Mitteilung an oder im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Das waren 27 mehr als am Vortag.

