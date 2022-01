Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz erneut mit neuem Höchstwert

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Gesundheitsminister beraten mit Lauterbach über Corona-Lage (07.11 Uhr)

Scholz zum Antrittsbesuch in Spanien erwartet: Gespräche über Corona-Bekämpfung (06.17 Uhr)

(06.17 Uhr) RKI registriert 34 145 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 528,2 (06.02 Uhr)

++ 120 Impftermine auf der Messe in Friedrichshafen waren schnell vergriffen

(08.00 Uhr) Die achtjährige Lucy ist gut drauf. Heute ist der große Tag. Angst vor dem Piks, den sie bald in den Oberarm bekommen wird, hat sie keine. „Ich wurde vor Reisen schon öfters geimpft“, plaudert sie munter drauf los. Und zur moralischen Unterstützung hat sie nicht nur ihre Eltern mitgebracht, sondern auch ihren Stofftiger „Tiggy“.

Die Drittklässlerin aus Überlingen gehörte zu den Ersten, die sich am Samstagmorgen zum speziellen „Kinderimpftag“ für Fünf- bis Elfjährige beim Impfzentrum an der Messe Friedrichshafen eingefunden haben.

++ Inzidenz zu hoch: Ausgangssperre für Ungeimpfte im Bodenseekreis

(07.42 Uhr) An zwei Tagen hintereinander liegt die Inzidenz im Kreis über dem Grenzwert 500, Stand Sonntagabend bei 513,5. Die Ausgangssperre gilt laut einer Mitteilung des Landratsamtes darum ab Montag, 17. Januar, 0 Uhr, für alle, die nicht gegen Covid-19 geimpft oder nicht genesen sind.

Wer nicht immunisiert ist, muss künftig zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens zu Hause bleiben. Ausnahmen sind laut Landratsamt aus triftigen Gründen möglich.

++ Gesundheitsminister beraten mit Lauterbach über Corona-Lage

(07.11 Uhr) Die Gesundheitsminister der Bundesländer beraten am Montag ein weiteres Mal über ihr Vorgehen in der Corona-Pandemie. An der Videokonferenz, die unter dem Eindruck der Ausbreitung der Omikron-Variante und eines damit verbundenen starken Anstiegs der Neuinfektionen steht, wird auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) teilnehmen. Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Ressortchefin Petra Grimm-Benne (SPD), wird im Anschluss über die Ergebnisse informieren (20.00 Uhr).

Lauterbach hatte die Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld der Gesundheitsministerkonferenz in einem Interview dazu aufgerufen, sich mehrmals pro Woche mit einem Schnelltest auf das Coronavirus zu testen. Außerdem forderte er, dass zur Erfüllung der geplanten Impfpflicht drei Corona-Impfungen vorgeschrieben werden.

++ Schulverweigerer — wegen Maske und Test nicht im Unterricht

(07.05 Uhr) Einige Eltern lassen ihre Kinder wegen der Masken- und Testpflicht an baden-württembergischen Schulen nicht mehr in den Unterricht. Eine Mutter im Ostalbkreis sei mit ihrem Kind sogar ins Ausland gereist, um der Schulpflicht zu entgehen, sagte Gerhard Brand, der Landesvorsitzende des Lehrerverbandes VBE. Die Regierungspräsidien sprechen von Einzelfällen. Eine Statistik über die Zahl abwesender Kinder und die Gründe dafür gibt es nicht.

Schon vor der Pandemie sei es vorgekommen, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schickten, heißt es übereinstimmend. Für solche Fälle sei eine „Eskalationsleiter“ eingerichtet, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums.

Zu Beginn stünden immer Gespräche zwischen den Eltern und der Schule. Kommen die Kinder dann nicht zurück, kann die Kommune den Verstoß gegen die Schulpflicht als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld ahnden. Um die Kinder wieder zurück an die Schule zu holen, kann das jeweilige Regierungspräsidium laut Ministerium ein Zwangsgeldverfahren einleiten.

Das Präsidium in Tübingen geht von zehn bis 15 Kindern aus, die den Unterricht aufgrund der Masken- oder Testpflicht nicht besuchen. Im Zuständigkeitsbereich Karlsruhe laufen nach Angaben der Sprecherin zwölf Zwangsgeldverfahren, um abwesende Kinder zurück in den Unterricht zu holen.

In Stuttgart seien drei Zwangsgeldverfahren eingeleitet. Auch beim Regierungspräsidium Freiburg seien einzelne Kinder gemeldet, die nicht mehr zur Schule kommen. Zwangsgeldverfahren gab es nach Angaben des Sprechers zunächst nicht.

++ Scholz reist nach Spanien – Gespräche über Corona-Bekämpfung

(06.17 Uhr) Bundeskanzler Olaf Scholz bricht am Montag zu seiner ersten Auslandsreise dieses Jahres nach Spanien auf. In Madrid wird er von Ministerpräsident Pedro Sánchez zu einem Gespräch und Mittagessen empfangen. Zu den Hauptthemen zählt die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Spanien ist nach Frankreich, Polen und Italien das vierte Land, in dem Scholz einen Antrittsbesuch absolviert.

++ RKI registriert 34 145 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 528,2

(06.02 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit einen neuen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 528,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 515,7 gelegen, vor einer Woche bei 375,7 (Vormonat: 413,7).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 34 145 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.57 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 25 255 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 30 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 52 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 8 000 122 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 3,23 an (Donnerstag 3,09, Mittwoch 3,13). Sie war damit erstmals seit einigen Tagen wieder gestiegen. Am Wochenende wird sie nicht veröffentlicht.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montag mit 7 000 000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 115 649.

Das waren die letzten Meldungen am Wochenende.

++ So rüstet sich die Sana-Klinik gegen die Omikron-Welle

(20.43 Uhr) Die Corona-Fallzahlen steigen, nicht zuletzt durch die Omikron-Variante, auch im Landkreis Biberach zuletzt wieder stark an. Wie ist die aktuelle Lage an der Biberacher Sana-Klinik und mit welchen Maßnahmen wird versucht, zu viele Krankheitsausfälle beim Personal zu vermeiden?

Die Anzahl der Covid-19-Patienten ist seit gut zwei Wochen relativ konstant (Stand: Freitag), sodass die Biberacher Klinik derzeit über ausreichend Kapazitäten auf der Corona-Station verfügt. „Eine prophylaktische Erhöhung der bereitgestellten Betten ist momentan also nicht erforderlich“, teilt Kliniksprecherin Anja Wilhelm auf Anfrage mit. Bei erneut stark fortschreitender Pandemielage lasse sich eine weitere Aufstockung der Kapazitäten im Bereich der Abklärung und der medizinischen Versorgung von Corona-Patienten jedoch, wie bereits in den vorangegangenen Wellen, innerhalb kürzester Zeit realisieren.

++ Wo steht Deutschland in der Pandemie?

(18.08 Uhr) Es ist schwer zu durchblicken: Erstmals übersteigt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz die 500er-Marke, hat mancherorts sogar Werte über 1500 erreicht.

Zugleich spricht das Robert Koch-Institut (RKI) von einer „neuen Phase der Pandemie“, in der reine Fallzahlen in den Hintergrund rückten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder deutet die Abkehr vom „Team Vorsicht“ an. Und in vielen europäischen Ländern werden Corona-Maßnahmen gelockert. Wo steht Deutschland?

++ Sieben-Tage-Inzidenz über 500: Booster nach dem Booster?

(15.31 Uhr) Die Virusvariante Omikron treibt die Corona-Zahlen in Bayern weiter steil nach oben. Einst galt die Marke 50 als kritische Grenze - jetzt ist die Inzidenz rund zehnmal so hoch. Nach mehr als 10.000 registrierten Neuinfektionen am Samstag und ähnlich vielen tags darauf lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat am Sonntag bei 527,4.

Damit haben sich binnen einer Woche mehr als 527 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. An diesem Montag tagt das Kabinett, um über weitere Schritte in der Corona-Krise zu beraten.

Der Münchner Corona-Experte Clemens Wendtner mahnte angesichts dieser Entwicklung zur zügigen Vorbereitung auf die vierte Corona-Impfung - mit den verfügbaren Impfstoffen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte an, in der Corona-Politik künftig einen „breiteren Ansatz“ verfolgen zu wollen. In einigen bayerischen Städten protestierten am Wochenende wieder tausende Gegner der Corona-Politik.

Seit dem 30. Dezember steigen mit der zur fünften Welle deklarierten Omikron-Variante die Infektionszahlen wieder rasant. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) ist Omikron mittlerweile auch in Bayern die dominierende Virusvariante.

