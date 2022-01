Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich an, mehr als 400 Todesfälle

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich an (07.42 Uhr)

++ Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich an

(07.42 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen deutlichen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet.

Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 285,9 an. Er steigt seit Ende Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 258,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 207,4 (Vormonat: 441,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 64.340 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.03 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 42.770 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 443 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 383 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.361.660 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Donnerstagmorgen mit 6.626.500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 113.368.

Das waren die letzten Meldungen vom Mittwoch

++ Corona-Inzidenz steigt im Südwesten weiter

(20.41 Uhr) Während die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg sinkt, steigen die Neuansteckungen deutlich. 7656 bestätigte Fälle kamen nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Mittwoch hinzu. Seit Beginn der Pandemie wurden damit 1.043.548 Infektionen im Südwesten registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg um 17,8 auf 269,5 Infizierte je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. In der Vorwoche hatte der Wert noch bei 215,4 gelegen. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten auf Intensivstationen sank indes um 9 auf 462.

Seit Beginn der Pandemie starben laut Mitteilung 13.172 Erkrankte an oder im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Das waren 57 mehr als am Vortag. 919 594 Infizierte gelten nach Schätzungen als genesen, plus 9022.

Bislang wurden 6764 Fälle der Omikron-Variante (B.1.1.529) aus Baden-Württemberg an das Landesgesundheitsamt übermittelt. Dabei handelt es sich sowohl um Verdachtsfälle als auch um Infektionen, die per Vollgenom-Analyse bestätigt wurden. Zum Anteil der aktuellen Verdachtsfälle macht die Behörde keine Angaben. Am Dienstag hatte das Sozialministerium mitgeteilt, dass Omikron zur dominierenden Variante des Coronavirus im Südwesten geworden ist.

7 988 160 Menschen im Südwesten oder 81,2 Prozent derjenigen, denen eine Impfung empfohlen wird, sind den Angaben zufolge inzwischen mindestens einmal geimpft. Eine Auffrischimpfung (Booster) hätten 4 632 092 erhalten, was einem Anteil von 50,3 Prozent entspreche.

++ Südwest-FDP hat große Bedenken gegenüber allgemeiner Impfpflicht

(19.48 Uhr) Die FDP im Südwesten hat sich skeptisch über eine mögliche Impfpflicht gegen Corona gezeigt. Landeschef Michael Theurer sagte auf dem Landesparteitag in Fellbach bei Stuttgart, er habe gegenüber der allgemeinen Impfpflicht erhebliche Bedenken und sprach von einer Gewissensentscheidung. „Was uns am meisten besorgen muss, ist, dass die Diskussionen um die Corona-Pandemie-Maßnahmen zunehmend zu einer Spaltung in unserer Gesellschaft führen“, sagte Theurer. Er mahnte zu mehr Sachlichkeit und warnte vor einer Radikalisierung.

Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke mahnte mit Blick auf eine mögliche Impfpflicht gegen Corona, erst zu denken und dann zu handeln. Eine Impfpflicht sei eine schwerwiegende Einschränkung individueller Grundrechte. Bedingung für den Erfolg einer Impfpflicht sei ein nationales Impfregister. „Da schrecken viele zurück aufgrund eines enormen bürokratischen Aufwands und aufgrund von datenschutzrechtlichen Bedenken“, sagte Rülke. Wem der Mut für ein Impfregister fehle, der sollte auch die Finger von einer allgemeinen Impfpflicht lassen. Er befürchte, dass eine nicht funktionierende Impfpflicht von den Querdenkern als Argument für ein Versagen des Staats genutzt werden könnte.

Auf dem Landesparteitag diskutierten die Delegierten einen Antrag des Ravensburger Mitglieds Hans-Peter Locher. Sein Vorschlag: Die Impfbereitschaft mit einer 500-Euro-Prämie anzukurbeln. „Ich glaube nicht, dass die Impfpflicht die Lösung ist“, sagte Locher, der wie die meisten Delegierten wegen der Pandemie digital zugeschaltet wurde. In dem Papier heißt es, eine Impfpflicht sei unverhältnismäßig, solange nicht alle anderen gangbaren Möglichkeiten ausgeschöpft worden seien. Rülke monierte, dass bei der Prämie die Verfolgbarkeit schwierig sei. Die Delegierten lehnten den Antrag mit großer Mehrheit ab.

Über eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona soll der Bundestag voraussichtlich in diesem Jahr in freier Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin entscheiden. Parteichef Christian Lindner geht nach eigener Aussage in die Richtung Impfpflicht. Innerhalb der FDP im Bundestag regt sich immer mehr Widerstand. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende, Wolfgang Kubicki, und weitere FDP-Abgeordnete hatten sich in einem Antragsentwurf klar gegen eine solche Pflicht ausgesprochen.

++ Italien und Frankreich erreichen weitere Rekorde bei Corona-Neuinfektionen

(19.23 Uhr, aktualisiert 20.24 Uhr) ) Italien hat einen weiteren Höchststand bei den täglichen Corona-Neuinfektionen erreicht. Am Mittwoch meldeten die Gesundheitsbehörden in dem 60-Millionen-Einwohner-Land mehr als 189.000 Ansteckungen binnen eines Tages, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. 230 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Am Abend traf sich der Ministerrat im Amtssitz von Regierungschef Mario Draghi in Rom. Erwartet wurde, dass weitere Einschränkungen beschlossen werden.

Auch Frankreich hat mit mehr als 330.000 gemeldeten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages einen Rekordwert verzeichnet. Nach Angaben der französischen Gesundheitsbehörde vom Mittwochabend wurden binnen 24 Stunden 332.252 Neuinfektionen registriert. Erst am Vortag war mit mehr als 270.000 Infektionen ein Höchstwert erzielt worden.

Die Omikron-Variante ist in Frankreich mittlerweile vorherrschend. Die Fallzahlen stiegen in den vergangenen Wochen rasant an. Der Inzidenzwert, also die Zahl der registrierten Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche auf 100.000 Menschen, lag landesweit zuletzt bei circa 1851.

Angesichts dessen plant die Regierung drastische Einschränkungen für Ungeimpfte. Ab Mitte Januar sollen sie keinen Zugang mehr zu Restaurants, Kinos oder Fernzügen haben. Noch ist das Gesetzesvorhaben aber nicht vom Parlament beschlossen. Die Nationalversammlung setzte die Prüfung bereits zweimal aus und könnte den engen Zeitplan der Regierung damit ins Wanken bringen.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹

