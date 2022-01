Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz steigt den dritten Tag in Folge

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

++ Sieben-Tage-Inzidenz steigt den dritten Tag in Folge

(09.08 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am dritten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 220,3 an. Weil zwischen den Jahren weniger getestet und gemeldet wird, geht das RKI von einer Untererfassung aus.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 214,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 242,9 (Vormonat: 442,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 26.392 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.45 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 22.214 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 184 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 157 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.176.814 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 6.418.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 112.109.

Das waren die letzten Meldungen vom Freitag

++ In Ringschnait gibt’s eine Impfaktion

(16.23 Uhr) In der Dürnachhalle Ringschnait besteht am Mittwoch, 5. Januar, die Möglichkeit, sich zwischen 16 und 22 Uhr ohne Termin gegen Covid-19 impfen zu lassen. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Zwischen Hoffnung und Ohnmacht: Wie ein Hausarzt das Jahr erlebte

(15.12 Uhr) Der 7. Januar 2021 war für Dr. König ein ganz besonderer Tag. Denn der Arzt konnte endlich die ersten Heimbewohner in ganz Oberschwaben impfen. Eine große Erleichterung, denn während er zuvor in der zweiten Welle noch hilflos zusehen musste, wie viele Pflegebedürftige an Covid-19 starben, trat in der dritten Welle kein Erkrankungsfall in den Heimen mehr auf.

++ Großer Andrang bei Testzentren - genug Kapazitäten im Südwesten

(14.56 Uhr) Vor der Silvesterfeier haben sich viele Leute vor den Corona-Testzentren im Südwesten gedrängt. Nur noch wenige Termine seien verfügbar, wie ein Sprecher der Little Pinguin Medi & Secure Services in Öhringen am Freitag mitteilte. Der Anbieter betreibt neun Schnelltestzentren im Raum Hohenlohe. Die Menschen stünden Schlange, die Wartezeiten blieben aber kurz. Sorgen um Engpässe bei den Schnelltests müssten sich die Menschen allerdings nicht machen. "Wir sind gut versorgt", sagte ein Sprecher.

Auch bei den Testzentren von Gemeinsam neue Wege GmbH seien viele Termine ausgebucht, sagte ein Sprecher. "Kapazitätsprobleme haben wir nicht, wir haben genug Tests bestellt", sagte der Sprecher weiter.

Die Testzahlen seien wieder gesunken, nachdem die Landesregierung die Testpflicht bei "2G plus" teils wieder zurückgenommen hat, sagte ein Sprecher des Testzentrums Mannheim-Neckarau. Die Menschen ließen sich nur testen, wenn sie müssten. Kapazitäten seien genug vorhanden.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹

