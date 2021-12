Corona-Newsblog 27.12.: Herrmann warnt vor Anschlagsgefahr durch Corona-Proteste

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

++ „Feldstetten impft weiter“ am kommenden Mittwoch

(19.53 Uhr) „Feldstetten impft weiter“ – am 29. Dezember findet eine weitere Impfaktion in der Feldstetter Delauhalle statt. Anmelden kann man sich im Internet.

++ Demonstranten ignorieren in Ravensburg erneut Versammlungsverbot

(18.47 Uhr) Trotz eines Versammlungsverbots demonstrieren in Ravensburg erneut Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen. Die Polizei hat angekündigt, die Teilnehmer zu filmen und gegebenenfalls anzuzeigen.

++ Corona-Lage: Drei neue Todesfälle in einer Woche im Bodenseekreis

(18.14 Uhr) Das Landratsamt hat in der vergangenen Woche drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Inzidenz liegt laut Landesgesundheitsamt am Montagabend bei 281,8, die Zahl der Infektionen ist um 72 auf insgesamt 18 790 gestiegen.

Am Montag, 27. Dezember, galten im Bodenseekreis 977 Personen als akute Corona-Infektionsfälle. In der Vorwoche waren es laut Landratsamt 1.392. 36 Personen wurden stationär in den Kliniken im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt, in der Vorwoche waren es 34.

++ Virusvariante Omikron im Kreis Sigmaringen nachgewiesen

(17.24 Uhr) Das Gesundheitsamt meldet die ersten Fälle im Landkreis. Für Infizierte und Kontaktperson gelten nun strengere Regeln.

++ Bayerns Innenminister Herrmann: Durch radikale Corona-Proteste wächst Anschlagsgefahr

(16.45 Uhr) Mit der zunehmenden Radikalisierung bei Protesten von Corona-Leugnern und Impfgegnern wächst laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auch die Gefahr von extremistischen Straftaten. „Man muss das ernst nehmen, das ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Und das hängt nicht nur davon ab, wie viele tausend Menschen unterwegs sind“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. Es bestehe immer die Gefahr, dass ein Einzelner, angestachelt von Hass und Hetze anderer, ohne Auftrag zur Tat schreite. „Das Phänomen der spontanen Selbstradikalisierung kennen wir genauso aus dem Islamismus.“

Auch wenn die Zahl der radikalen Demonstranten nach wie vor überschaubar sei, gebe es „unübersehbar eine Mobilisierung im Bereich der extremen Rechten“, betonte Herrmann. Das gehe los bei den Querdenkern, die nichts vom Staat hielten und die sogar staatliche Institutionen außer Kraft setzen wollten. „Ich sehe hier einen fließenden Übergang in den Bereich der AfD, der NPD und zum so genannten Dritten Weg. Denen ist gemein, dass sie alle versuchen, bei den Impfgegnern Leute aufzusammeln und ideologisch zu manipulieren. Das ist ein echtes Problem.“

Weiter sagte der Minister: „Man kann die zwar nicht alle in einen Topf werfen, aber es ist eine Linie erkennbar, die sich durchzieht bis zu den Extremisten, die zum Beispiel in Sachsen die Gesundheitsministerin bedroht haben oder zu solchen, die womöglich einen Mordanschlag auf den sächsischen Ministerpräsidenten planen.“ Das seien Dimensionen, die noch vor einigen Jahren kaum vorstellen gewesen seien.

++ Zahlreiche Proteste gegen Corona-Politik an ruhigen Feiertagen

(13.56 Uhr) Trotz des Weihnachtsfests sind an den Feiertagen nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums rund 2200 Menschen bei 29 Versammlungen gegen die Corona-Politik auf die Straßen gegangen. In Reutlingen und Bad Mergentheim kamen Demonstranten auch zu sogenannten „Spaziergängen“ zusammen, obwohl diese zuvor von den Behörden verboten worden waren.

In Reutlingen protestierten nach Angaben des Ministeriums von Montag bis zu 500 Menschen in mehreren Gruppen am Ersten Weihnachtsfeiertag, es wurden 130 Platzverweise erteilt. Einen Tag später erhielten rund 100 Menschen einen solchen Verweis, weil sie trotz des Verbotes unangemeldet demonstrieren wollten.

„Weihnachten ist normalerweise eine Zeit vieler Begegnungen, in denen man sich mit seiner Familie und seinen Freunden trifft“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). Aus Sicht der Polizei sei es trotz der Proteste zwischen Heiligabend und dem Zweiten Weihnachtstag überwiegend friedlich verlaufen. „Das zeigt, dass die große Mehrheit in unserer Gesellschaft die pandemische Lage weiterhin ernst nimmt und sich an die Einschränkungen hält“, sagte Strobl.

++ Auch in Bayern nur noch Treffen zu zehnt — Kontaktbeschränkungen treten in Kraft

(11:49 Uhr) Aus Furcht vor der hoch ansteckenden Coronavirus-Variante Omikron gelten von Dienstag an in Bayern verschärfte Regelungen. Darauf hat das Gesundheitsministerium am Montag nochmals hingewiesen.

Vor allem bei privaten Zusammenkünften müsse künftig eine Höchstteilnehmerzahl von zehn eingehalten werden - auch wenn alle Beteiligten geimpft oder von Corona genesen seien.

Das Ministerium appellierte an die Bevölkerung, die Bestimmungen auch wirklich einzuhalten. „Wir müssen alle gemeinsam verhindern, dass sich — gerade im Hinblick auf die besorgniserregende Virusvariante Omikron — Infektionen weiter ausbreiten“, sagte eine Sprecherin.

Kinder unter 14 Jahren sind von der Regelung ausgenommen. Auch bei 2G-Regelungen oder 2G-Plus-Erfordernissen sind den Angaben zufolge Kinder bis 14 Jahre künftig befreit. Bisher hatte eine Übergangsregelung für Kinder im Alter bis zwölf Jahren und drei Monaten gegolten.

Für Ungeimpfte gilt weiterhin eine Kontaktsperre — sie dürfen sich auch privat nur mit Mitgliedern des eigenen Hausstands und höchstens zwei Mitgliedern eines weiteren Hausstandes treffen. Das bislang für große überregionale Sportveranstaltungen geltende Zuschauerverbot gilt künftig auch für große überregionale Kulturveranstaltungen und vergleichbare Veranstaltungen.

Untersagt sind künftig auch Tanzveranstaltungen — unabhängig davon, ob sie in Clubs und Diskotheken oder außerhalb geplant waren.

Die Staatsregierung rechnet wegen der zu befürchtenden Ausbreitung der Omikron-Variante in den kommenden Tagen mit einer hohen Zahl von Neuinfektionen.

Bundesweit war am Montag die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals nach längerer Zeit wieder leicht gestiegen. In Bayern sank sie am Montag laut Angaben des RKI-Dashboards auf 190,4.

++ Baden-Württemberg verschärft zum Jahreswechsel Corona-Regeln

(08.29 Uhr) Seit heute gelten im Südwesten verschärfte Corona-Regeln. Neu sind vor allem die härteren Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. Sie dürfen sich im Innenraum nur noch mit maximal 10 Personen treffen. Für den Aussenbereich gilt eine Personengrenze von 50. Auch die Gaststätten und Restaurants müssen mit weiteren Verschärfungen rechnen.

++ Verschärfte Besuchsregeln auf Ämtern, Dienststellen und Rathäusern

(08.13 Uhr) Die neue Coronaverordnung des Landes sieht zum Jahresbeginn 2022 die 3G-Regel in Verwaltungsgebäuden vor. Die Stadtverwaltung Ravensburg beispielsweise, setzt dies um, wie sie kurz vor Weihnachten mitteilte.

Ab dem Neujahrstag, 1. Januar, gilt in sämtlichen Ämtern, Dienststellen und den Ortsrathäusern Ravensburgs somit 3G. Demnach haben dann ausschließlich Personen Zutritt zu den Verwaltungsstellen, die geimpft, genesen oder getestet sind.

++ RKI: 13 908 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 222,7

(06.30 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach langem Sinken im Vergleich zum Vortag (leicht) gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 222,7 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 220,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 315,4 (Vormonat: 340,7).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13 908 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.25 Uhr wiedergeben.

Das RKI weist darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist. Deshalb könnten die offiziell ausgewiesenen Fallzahlen nur ein unvollständiges Bild der Corona-Lage in Deutschland zeigen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 69 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 180 Todesfälle.

In Deutschland sind seit Beginn der Pandemie mehr als sieben Millionen Corona-Infektionen gemeldet worden. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Gesamtzahl am Montagtagmorgen mit 7 005 289 an. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht nachgewiesen und damit auch nicht erfasst werden. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 4,55 (Donnerstag mit 4,55) an.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montag mit 6 156 500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 110 433.

++ Wirtschaftsverbände fordern Nachjustierung bei Corona-Hilfen

(18.25 Uhr) Mit Blick auf die anhaltenden Belastungen durch die Corona-Pandemie fordern verschiedene Wirtschaftsverbände eine Nachjustierung der staatlichen Hilfen. „Die Stimmung in unserer Branche ist verheerend, die Unternehmen haben null Planungssicherheit“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Ingrid Hartges, dem „Handelsblatt“. „Alle Unternehmen - egal welcher Größe - müssen jetzt auf den hoffentlich letzten Metern der Pandemie die Unterstützung bekommen, die ihnen das Überleben sichert.“

Die Corona-Hilfen des Bundes sind für Unternehmen gedacht, die in der Corona-Pandemie hohe Einbußen erlitten haben. Kann ein Betrieb im Vergleich zum Referenzzeitraum 2019 einen Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent nachweisen, zahlt der Bund einen Zuschuss. Die derzeit laufende Überbrückungshilfe IV endet im März 2022. Der maximale Fördersatz der förderfähigen Fixkosten beträgt laut Wirtschaftsministerium 90 Prozent bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 Prozent.

++ Zahl der Omikron-Fälle in BW steigt binnen einer Woche auf das Sechsfache

(15.25 Uhr) Die Zahl der an das Landesgesundheitsamt übermittelten Omikron-Fälle ist im Südwesten binnen einer Woche auf mehr als das Sechsfache gestiegen. Wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag in Stuttgart mitteilte, wurden bisher 855 Fälle der Omikron-Variante (B.1.1.529) aus Baden-Württemberg an die Behörde übermittelt - das waren 57 mehr als am Vortag. Vor einer Woche waren es 136 Fälle.

Bei den vom LGA täglich ausgewiesenen Omikron-Fällen handelt es sich sowohl um Verdachtsfälle als auch um Infektionen, die per Vollgenom-Analyse bestätigt wurden. Zum Anteil der aktuellen Verdachtsfälle macht die Behörde keine Angaben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ging über die Weihnachtsfeiertage im Südwesten kontinuierlich zurück. Der Wert lag am Sonntag bei 222 pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag hatte er bei 228,4 gelegen, vor einer Woche bei 345,6. Das RKI weist allerdings darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist. Deshalb könnten die offiziell ausgewiesenen Fallzahlen nur ein unvollständiges Bild der Corona-Lage in Deutschland zeigen.

Der Kreis Sigmaringen lag am Sonntag im Land mit einer Inzidenz von 351,3 am höchsten. Am niedrigsten war der Wert im Enzkreis mit 152,2.

Die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie stieg im Vortagesvergleich um 1123 auf nun 997 919. Es wurden 7 weitere Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl beträgt nun 12 795, wie die Behörde mitteilte. Die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten auf baden-württembergischen Intensivstationen ging um 11 zurück auf 575.

++ Regierung will nun bis Ende Januar 80-Prozent-Impfquote erreichen

(13.25 Uhr) Die Bundesregierung verschiebt ihr Ziel, bei den Erstimpfungen eine Quote von 80 Prozent zu erreichen. Nun will die Regierung diese Quote möglichst bis Ende Januar schaffen, wie ein Regierungssprecher der „Bild am Sonntag“ sagte.

Zuvor war der 7. Januar genannt worden. An diesem Tag will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das nächste Mal mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Bekämpfung der Corona-Pandemie beraten. Derzeit sind 61,4 Millionen Menschen in Deutschland mindestens einmal geimpft, was 73,8 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. Für das Ziel müssten rund 5 Millionen weitere Menschen eine Erstimpfung erhalten.

Die Impfpflicht für alle soll im Parlament in der ersten Sitzungswoche im neuen Jahr auf die Tagesordnung. „Eine erste Debatte zur Impfpflicht“ wird es nach den Worten von SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese Anfang Januar im Bundestag geben. Die erste Sitzungswoche beginnt am 10. Januar.

Für eine rechtssichere Regelung stellten sich einige „nicht einfache Fragen im Detail“, sagte Wiese der „Bild am Sonntag“. Das gelte insbesondere für die Frage, ab wann jemand seinen Impfstatus rechtlich verliert und eine Auffrischung notwendig ist.

CSU-Chef Markus Söder sagte der „Welt am Sonntag“, eine Impfpflicht werde die Spaltung der Gesellschaft eher überwinden als vertiefen. „Viele Menschen würden feststellen, dass es nicht so schlimm ist, sich impfen zu lassen – sondern im Gegenteil sogar schützt und Freiheit gibt“, erläuterte der bayerische Ministerpräsident. Er fügte hinzu: „Zum anderen hilft die Impflicht wirklich einigen, ihr Gesicht zu wahren.“

