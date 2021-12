Newsblog 21.12.: Kretschmann unzufrieden: Südwesten für härtere Corona-Regeln

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 148.200 (974.474 Gesamt – ca. 813.600 Genesene - 12.620 Todesfälle)

: ca. 148.200 (974.474 Gesamt – ca. 813.600 Genesene - 12.620 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 328,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 857.400 (6.833.050 Gesamt – ca. 5.866.900 Genesene - 108.814 Tote)

: ca. 857.400 (6.833.050 Gesamt – ca. 5.866.900 Genesene - 108.814 Tote) Inzidenz Deutschland: 306,4

Das Wichtigste auf einen Blick:

Kretschmann unzufrieden: Südwesten für härtere Corona-Regeln (20.13 Uhr)

(20.13 Uhr) Nach Weihnachten: Strengere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene (19.04 Uhr)

auch für Geimpfte und Genesene (19.04 Uhr) Umfrage: Große Mehrheit für Lockdown (17.07 Uhr)

++ Kreistag im Ostalbkreis spricht sich mehrheitlich für Impfpflicht aus

(20.29 Uhr) Der Kreistag hat sich am Dienstag mehrheitlich für eine Impflicht ausgesprochen. Das Gremium hat sich damit nach heftiger Diskussion einer Resolution des Deutschen Landkreistages angeschlossen.

Landrat Joachim Bläse sagte, es gehe darum, Verantwortung zu übernehmen und eine Empfehlung auszusprechen. Ohne Impfungen wäre auch im Ostalbkreis bei Inzidenzen bis zu 700 das Gesundheitswesen kollabiert.

++ Hier lesen Sie mehr zur Entscheidung im Ostalbkreis ++

++ Kretschmann unzufrieden: Südwesten für härtere Corona-Regeln

(20.13 Uhr) Die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der fünften Corona-Welle gehen aus Sicht der Regierungen von Baden-Württemberg und Sachsen nicht weit genug.

In einer Zusatzerklärung im Abschlussdokument erklärten beide am Dienstag, die Maßnahmen „gewährleisten keine ausreichende Handlungsfähigkeit, um schnell auf eine sich zuspitzende Lage, wie sie der wissenschaftliche Expertenrat in seiner Stellungnahme vom 19. Dezember 2021 prognostiziert, reagieren zu können.“

++ Lesen Sie hier die Reaktion von Winfried Kretschmann auf die Beschlüsse von Bund und Ländern ++

++ Nach Weihnachten: Strengere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene

(19.04 Uhr) Zur Eindämmung der sich rasch verbreitenden Corona-Virusvariante Omikron haben Bund und Länder schärfere Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens beschlossen. Dabei soll es Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genese geben.

Großveranstaltungen müssen künftig wieder vor leeren Rängen stattfinden. Gelten sollen diese und andere Maßnahmen spätestens ab dem 28. Dezember, wie die Bundesregierung und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag entschieden haben.

Es sei jetzt nicht die Zeit für große Partys an Silvester, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach der Schaltkonferenz. Daher sind spätestens ab dem 28. Dezember private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genese nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen.

Überregionale Großveranstaltungen dürfen dann nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Clubs und Diskotheken müssen bundesweit geschlossen werden, Tanzveranstaltungen sind verboten. Dies war bisher schon in vielen Bundesländern der Fall, wurde aber von einigen Ländern anders gehandhabt.

Der Bundeskanzler bereitete die Menschen in Deutschland auf einen starken Anstieg der Corona-Infektionen durch die Omikron-Variante vor. Im Augenblick befinde man sich noch in einer seltsamen Zwischenzeit. Die jüngst beschlossenen Maßnahmen gegen die Pandemie zeigten Wirkung, man bekomme die vierte Corona-Welle langsam in den Griff. Aber es drohe bereits die fünfte Welle. „So schnell wie erhofft ist es nicht vorbei.“ Omikron werde die Zahl der Infektionen massiv steigen lassen, sagte Scholz. „Darauf müssen wir uns jetzt einstellen.“

Omikron sei aggressiver und drohe den Impfschutz zu unterlaufen. Erst eine Auffrischimpfung gebe einigermaßen Schutz. Scholz dankte dem Corona-Expertenrat der Regierung, der am Sonntag Maßnahmen gegen Omikron vorgeschlagen hatte.

++ Corona-Infektionsgeschehen im Südwesten tendiert aktuell leicht nach unten

(18.37 Uhr) Das Corona-Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg geht weiter leicht zurück. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche lag am Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) bei 306,7, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Vortag hatte der Wert noch bei 328,9 gelegen.

Die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen ging um 11 auf 583 zurück. Auch die Zahl der Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in eine Klinik kamen, sank leicht. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz nahm um 0,2 auf den Wert von 4,4 ab. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist in der Regel höher als in der Inzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Im Vergleich zum Vortag verzeichnete die Behörde 6489 neue Infektionen und 57 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 980 942 Menschen nachweislich angesteckt. Die Zahl der verzeichneten Todesfälle stieg auf 12 677.

++ Pandemiebeauftragter des Alb-Donau-Kreises schlägt Alarm

(18.04 Uhr) Jetzt, vor den Weihnachtstagen, nimmt die Verunsicherung bei den Menschen in Sachen Corona immer mehr zu. Auch stellen sich viele die Frage, ob sie sich boostern lassen sollen oder nicht und was eigentlich mit der Omikron-Variante auf uns zukommt. Andreas Rost, Pandemiebeauftragter des Alb-Donau-Kreises, gibt Antworten.

++ Das ganze Gespräch, lesen Sie hier ++

++ Landesregierung fordert epidemische Notlage zurück

(17.57 Uhr) Aktuell läuft in Berlin die Ministerpräsidentenkonferenz. Bereits am Vormittag sprachen sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Sozialminister Manne Lucha (Grüne) auf der Regierungspressekonferenz für weitere Kontaktbeschränkungen aus. Die Landesregierung will ihren "Instrumentenkasten" zurück. Einen Zusammenfassund der RPK gibt es hier im Video.

++ Umfrage: Große Mehrheit für Lockdown

(17.07 Uhr) Im Kampf gegen steigende Corona-Infektionszahlen halten weiter rund zwei Drittel der Bundesbürger einer Umfrage zufolge die Schließung von Geschäften, Clubs und Freizeiteinrichtungen sowie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für ein adäquates Mittel.

66 Prozent der Befragten sind für solch einen generellen Lockdown — zu dem auch das Verbot von großen Veranstaltungen zählt. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten „Trendbarometer“ von RTL und ntv hervor. Demnach lehnen 32 Prozent der Befragten einen Lockdown ab.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hatte für die Umfrage vom 17. bis 20. Dezember rund 1000 Menschen befragt. Bereits Ende November hatten fast zwei Drittel der Menschen in Deutschland im „Trendbarometer“ einen Lockdown befürwortet. Ihnen wurde die Frage danach allerdings vor dem breiten Bekanntwerden der Omikron-Variante gestellt.

Eine große Mehrheit von 72 Prozent der Bundesbürger spricht sich der neuen Umfrage zufolge auch für eine allgemeine Impfpflicht aus. 26 Prozent seien dagegen. Von den Anhängern der AfD seien nun fast alle gegen eine allgemeine Impfpflicht (91 Prozent).

++ Gesundheitsamt im Bodenseekreis meldet acht Corona-Todesfälle

(17.05 Uhr) In der abgelaufenen Woche sind laut dem Gesundheitsamt des Bodenseekreises acht Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Die Zahl der Corona-Infektionsfälle geht im Landkreis weiter zurück.

++ Die genauen Zahlen für den Bodenseekreis, lesen Sie hier ++

++ Rund 14.000 Menschen in den Impfzentren des Landkreises Ravensburg geboostert

(17.00 Uhr) Die Impfkampagne des Landkreises Ravensburg mit den beiden neu geschaffenen Impfzentren in Weingarten und Wangen zeigt erste Erfolge. In den ersten zwei beziehungsweise zweieinhalb Wochen konnten knapp 14.000 Menschen gegen Covid-19 geimpft werden. Dabei handelte es sich fast ausschließlich um sogenannte Booster-Impfungen, und nur wenige Erstimpfungen, was dem stellvertretenden Landrat Andreas Honikel-Günther Sorgen bereitet.

++ Wie die Arbeit in den neu geschaffenen Impfzentren läuft, lesen Sie hier ++

++ Unionsregierte Länder machen Druck bei Impfpflicht

(15.26 Uhr) Angesichts der Omikron-Gefahr machen die Unionsgeführten Bundesländer sowie das grün regierte Baden-Württemberg Druck auf die Bundesregierung, die allgemeine Impfpflicht voranzutreiben.

Das Auftreten der Corona-Virusvariante Omikron erhöhe die „Dringlichkeit“ der für Februar 2022 in den Blick genommenen Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, heißt es in einem Beschlussentwurf der sogenannten B-Länder für die Bund-Länder-Krisenberatungen an diesem Dienstag.

Der Entwurf liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Unionsländer bitten die Ampel-Bundesregierung darin, die Vorbereitungen zügig voranzutreiben und „kurzfristig einen Zeitplan vorzulegen“.

Der Entwurf wurde nach dpa-Informationen bei Vorgesprächen der B-Länder am Dienstag ausgearbeitet. Über das endgültige Beschlusspapier stimmen sich die Regierungschefs und -chefinnen aller 16 Länder erst mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Nachmittag ab. Vorher ist noch nichts beschlossen.

++ Freie Impftermine im Landkreis Sigmaringen

(14.53 Uhr) Die Zeiten, in denen Interessenten auf ihre Corona-Impfung warten müssen, sind vorbei. Im Kreis Sigmaringen gibt es nun genügend Impfangebote. Manche davon mit, andere ohne Anmeldung.

++ Einen Überblick über die Impfangebote finden Sie hier ++

++ Stiko empfiehlt Booster-Impfung schon nach drei Monaten

(14.04 Uhr) Die Ständige Impfkomission ändert ihre Empfehlung für den Zeitraum zwischen zweiter Impfung und Boosterimpfung. Bisher konnten zwischen beiden Impfungen sechs Monate vergehen, nun kann schon nach drei Monaten geboostert werden. Eine Gruppe hat die Stiko dabei besonders im Blick.

++ Den ausführlichen Bericht zur Anpassung der Stiko-Empfehlung, lesen Sie hier ++

++ Landkreis Ravensburg zieht Zwischenbilanz zu Impfstützpunkten

(13.55 Uhr) In einem Beitrag von Regio TV Bodensee zieht der Landkreis eine Zwischenbilanz der Impfstützpunkte in Wangen im Allgäu und Weingarten. Trotz großer Nachfrage gibt es noch freie Kapazitäten.

++ Omikron-Variante im Münchner Abwasser schon länger nachweisbar

(13.26 Uhr) Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist schon seit zwei Wochen im Münchner Abwasser nachweisbar - und damit wohl verbreiteter als bislang gedacht. Bei der Untersuchung des Abwassers sei die Variante ab dem 7. Dezember nachgewiesen worden, teilte das Münchner Uni-Klinikum am Dienstag als Ergebnis des regelmäßigen Monitorings mit, das seit April 2020 erst ein- und inzwischen zweimal wöchentlich Proben aus der Münchner Kanalisation analysiert.

Bei den jüngsten Ergebnissen, die am Montag vorlagen, wurden Abwasserproben aus vier Standorten in München und aus einer Kläranlage bis zum 10. Dezember analysiert. Die Forschenden stellten Spuren der Variante in fünf von sechs Proben fest.

„Dies weist darauf hin, dass die Verbreitung dieser Virusvariante in München schon in der Kalenderwoche 49 größer war als bislang angenommen“, erläuterte Projektleiter Andreas Wieser vom Tropeninstitut. Die Sequenzen von Stämmen der Delta-Variante waren aber weiterhin dominierend. In den zuvor analysierten Proben bis zum 3. Dezember gab es noch keine Hinweise auf die Omikron-Variante.

++ Kontaktbeschränkung, Sperrstunde und Tanzverbot in Hamburg ab Heiligabend

(13.16 Uhr) Angesichts der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus werden in Hamburg bereits zu Weihnachten die Kontakte auch für Geimpfte und Genesene eingeschränkt. Nur noch maximal zehn Personen dürften privat zusammentreffen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des rot-grünen Senats. Ausgenommen von der Kontaktbeschränkung sind Kinder unter 14 Jahren.

Außerdem würden Tanzveranstaltungen ab dem 24. Dezember untersagt. Das Tanzverbot kommt faktisch einer Schließung von Clubs und Diskotheken gleich. Für die Gastronomie wird es zudem eine Sperrstunde von 23.00 Uhr an geben. Eine Ausnahme ist für den Neujahrsmorgen geplant. Dann dürfen Kneipen, Gaststätten und Bars bis 1.00 Uhr geöffnet bleiben.

Für Ungeimpfte gelten bereits schärfere Beschränkungen. Sie dürfen nur noch mit den Mitgliedern des eigenen Haushalts und maximal zwei Mitgliedern eines weiteren Haushalts zusammentreffen. Am Nachmittag wollten auch die Ministerpräsidenten von Bund und Ländern zusammen mit der neuen Bundesregierung in einer Schaltkonferenz schärfere Maßnahmen beschließen - auch für Großveranstaltungen.

++ Kretschmann fordert weitere Kontaktbeschränkungen und kritisiert Olaf Scholz

(12.55 Uhr) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat angesichts der sehr ansteckenden Omikron-Variante schnell schärfere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus gefordert. Das Impfen sei wichtig, reiche aber nicht aus - private Kontakte müssten reduziert werden, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart kurz vor der Bund-Länder-Schalte zur Pandemie.

Kretschmann forderte auch die erneute Ausrufung der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite durch den Bundestag. „Was muss noch passieren, damit die ausgerufen wird?“, fragte er. Die Länder bräuchten den ganzen Instrumentenkasten im Kampf gegen das Virus.

Das ewige Nachjustieren werde der Gesamtlage nicht gerecht. „Ich werde heute von Bundeskanzler Scholz in dieser Richtung Führung bestellen.“, sagte er mit Blick auf den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Auch einen Lockdown könne man nicht ausschließen.

++Kretschmann verwies weiter darauf, dass Omikron auf Weihnachten keine Rücksicht nehme. Alle Infos HIER++

++ RKI empfiehlt „maximale Kontaktbeschränkungen“ ab sofort

(12.34 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Deutschland „maximale Kontaktbeschränkungen“. Diese sollten „sofort beginnen“ und bis zunächst Mitte Januar gelten, wie das RKI am Dienstag auf Twitter schrieb.

Zudem brauche es „maximale infektionspräventive Maßnahmen“ und eine „maximale Geschwindigkeit bei der Impfung der Bevölkerung“, so das RKI. Reisen sollten auf das unbedingt Notwendige reduziert werden, zum Verständnis der Maßnahmen brauche es intensive Begleitkommunikation.

++Alle Informationen zur Empfehlung des RKI finden Sie HIER++

++ EU-Impfnachweise ohne Booster künftig nur noch neun Monate gültig

(12.14 Uhr) Ohne Booster sind EU-Impfzertifikate künftig spätestens neun Monate nach der Grundimmunisierung ungültig. Die Entscheidung tritt am 1. Februar in Kraft, wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte.

Theoretisch können die EU-Länder noch ein Veto einlegen, was aber als so gut wie ausgeschlossen gilt, da die Regelung laut Kommissionssprecher mit den Staaten abgestimmt wurde.

++ Freie Impftermine im Kreis Sigmaringen bis zum Jahreswechsel

(12.09 Uhr) Zwischenzeitlich ist es ohne Wartezeiten möglich, im Kreis Sigmaringen kurzfristig an einen Impftermin zu kommen. Bis zum Jahresende gibt es noch in sieben Gemeinden Impftermine.

++Die Übersicht zu den Impfterminen im Kreis Sigmaringen finden Sie HIER++

++ Bislang mehr als 20.000 Corona-Impfungen von Kindern im Südwesten

(11.52 Uhr) Seit dem Beginn der Corona-Impfungen für unter Zwölfjährige in der vergangenen Woche sind bereits 21.396 Kinder in Baden-Württemberg geimpft worden. Dies geht aus Daten des Robert Koch-Instituts von Dienstag hervor.

Die Impfungen für Fünf- bis Elfjährige waren im Laufe der vorigen Woche mit den ersten Lieferungen des speziell für Kinder dosierten Impfstoffs gestartet. Die Landesregierung sieht vor allem die rund 1120 Kinder- und Jugendärzte im Südwesten bei den Kinder-Impfungen am Zug. Doch auch bei Impfaktionen von Kommunen und durch mobile Impfteams soll es künftig mehr Angebote zur Impfung von Kindern und deren Eltern geben.

++ Trotz Einreisehürden: Österreich setzt auf gute Wintersaison

(11.41 Uhr) Trotz der neuen Einreisehürden setzt die Tourismusbranche in Österreich auf eine gute Wintersaison. „Es gibt Stornierungen, aber es gibt keine Stornierungswelle“, sagte Susanne Kraus-Winkler vom Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer am Dienstag.

Die Gäste gerade aus Deutschland hätten sehr großen Informationsbedarf und riefen in ihren Quartieren an. Viele wollten an ihrem gebuchten Aufenthalt festhalten. Österreich sei ein Ziel, das man für einen Wintersporturlaub aufgrund der Vertrautheit mit der jeweiligen Region nicht so gerne gegen ein anderes austausche, so die Expertin.

Schwieriger sei die Lage für die Hotellerie in den Städten wie Wien. Hier schickten Betriebe ihre Mitarbeiter mangels Buchungen wieder in die Kurzarbeit.

Seit Montag gilt als Vorsorge gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus für die Einreise 2G plus. Wer zweifach geimpft oder genesen ist, braucht zusätzlich einen PCR-Test. Nur wer bereits eine Auffrischungsimpfung hat, darf ohne weiteres einreisen.

++ 100 Pikse in der Mehrzweckhalle Oberdischingen

(11.32 Uhr) Die von der Gemeinde Oberdischingen organisierte Impfaktion gegen Corona hat am Sonntag um die Mittagszeit rund 100 Impfwillige in die Mehrzweckhalle geführt. Der Großteil der Impfungen waren Booster-Impfungen. Der DRK-Ortsverein, der dem Impfteam behilflich war, zeigte sich am Ende sehr zufrieden.

++Den Bericht zur Impfaktion in Oberdischingen finden Sie HIER++

++ Impfzahlen: Mehr als 27 Millionen haben Auffrischung bekommen

(11.17 Uhr) In Deutschland haben inzwischen mindestens 27,1 Millionen Menschen eine Corona-Auffrischungsimpfung bekommen. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Impf-Dashboards des Gesundheitsministeriums hervor.

Mindestens 58,5 Millionen Menschen sind demnach bisher zweifach geimpft oder haben die Einmal-Impfung von Johnson & Johnson erhalten. Das sind 70,4 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Auf dem Dashboard wird darauf hingewiesen, dass die Impfquoten als Mindestimpfquoten zu verstehen seien, „da eine hundertprozentige Erfassung durch das Meldesystem nicht erreicht werden kann“. Das Robert Koch-Institut gehe davon aus, dass die tatsächliche Impfquote bis zu fünf Prozentpunkte höher liege.

Im Schnitt sind den Zahlen zufolge in den vergangenen sieben Tagen 1,1 Millionen Impfungen pro Tag verabreicht worden. Am Montag waren es 872 000, der Großteil davon Auffrischungsimpfungen (717 000). Die bisher meisten Impfungen an einem Tag gab es den Angaben zufolge am vergangenen Mittwoch mit insgesamt 1,6 Millionen Dosen.

++ Bundesverfassungsgericht kündigt Entscheidung zur Triage an

(11.03 Uhr) Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am kommenden Dienstag eine Entscheidung zur sogenannten Triage in der Corona-Pandemie. Das kündigte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe am Dienstag auf seiner Internetseite an.

Geklagt haben neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen. Sie befürchten, bei einer Überlastung der Intensivstationen aufgrund ihrer statistisch schlechteren Überlebenschancen aufgegeben zu werden. Mit ihrer Verfassungsklage wollen sie erzwingen, dass der Gesetzgeber die Entscheidungskriterien vorgibt.

Das Wort Triage stammt vom französischen Verb „trier“, das „sortieren“ oder „aussuchen“ bedeutet. Es beschreibt eine Situation, in der Ärzte entscheiden müssen, wen sie retten und wen nicht - zum Beispiel, weil so viele schwerstkranke Corona-Patienten in die Krankenhäuser kommen, dass es nicht genug Intensivbetten gibt.

++ Die Pandemie in einem Leutkircher Seniorenzentrum

(10.59 Uhr) Die seit nun fast zwei Jahren andauernde Pandemie hat praktisch alle Lebens- und Arbeitsbereiche erfasst. Mit zu den Bereichen, in denen die Auswirkungen im Alltag besonders stark zu spüren sind, gehören die Seniorenheime.

Die Angst vor Corona-Ausbrüchen ist angesichts der betagten Bewohner groß und die Anforderungen an die Pflegekräfte sind durch die Pandemie auch nicht kleiner geworden. Und wenn es infolge von Infektionen zu einer Isolation kommt, ist dies für die teils dementen Senioren und deren Angehörigen eine große Belastung.

++Wie ein Leutkircher Seniorenzentrum mit der Situation umgeht, lesen Sie HIER++

++ Wüst will Lockdown vor Beratungen nicht ausschließen

(10.44 Uhr) Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich vor den Bund-Länder-Beratungen für einen klaren Plan zur Eindämmung der Pandemie in den kommenden Wochen ausgesprochen.

Auf die Frage, ob ein erneuter Lockdown kommen könnte, sagte Wüst bei „Bild live“ am Dienstag: „Ich warne dringend davor, jetzt Dinge auszuschließen.“ Weiter sagte Wüst: „Wir sollten uns jetzt vorbereiten, wir sollten einen Plan entwickeln für die kommenden Wochen, damit wir gut durch diese Zeit kommen.“

Rechtlich sei es aktuell zwar nicht möglich, Schulen oder Restaurants zu schließen. Das habe die neue Mehrheit im Bundestag durch Beendigung der pandemischen Notlage ausgeschlossen. „Ob das ausreichend ist, was wir heute haben, werden wir diskutieren.“

++ Volleys in Quarantäne: Pokalhalbfinale in Friedrichshafen abgesagt

(10.31 Uhr) Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat das für Mittwoch angesetzte Halbfinale im DVV-Pokal zwischen dem VfB Friedrichshafen und den BR Volleys abgesagt. „Grund dafür sind mehrere Coronafälle im Team des Hauptstadtclubs, woraufhin sich die gesamte Berliner Mannschaft in Quarantäne begeben musste“, teilten die Volleys am Dienstag per Twitter mit.

Die positiven Ergebnisse traten am Montag im Rahmen der regelmäßigen Routinetests des Vereins auf. Ein neuer Termin für den deutschen Klassiker steht noch nicht fest, soll aber zeitnah mit den beiden Vereinen und dem Verband abgestimmt werden. Das Finale ist für den 6. März 2022 in der SAP Arena in Mannheim angesetzt.

++ Leichter Rückgang der Corona-Neuinfektionszahlen in Bayern

(09.54 Uhr) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche ist in Bayern weiter rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 276,7 an - am Montag war ein Wert von 285,2 gemeldet worden.

Seit dem Höhepunkt Ende November hat sich die Inzidenz in Bayern zwar mehr als halbiert. Doch noch immer ist sie hoch. Selbst auf dem Höhepunkt der zweiten Welle vor einem Jahr war sie mit knapp 217,8 noch ein gutes Stück niedriger als derzeit.

++ Bätzing zu Müllers Verschwörungsmythen: „Das geht gar nicht“

(09.32 Uhr) Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat die von Kardinal Gerhard Ludwig Müller verbreiteten Verschwörungsmythen zu Corona verurteilt. „Ich muss sagen, da sind abstruse Ansichten dabei, die Spaltung befördern“, sagte der Limburger Bischof der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

„Ich teile seine Auffassung nicht und finde seine Wortwahl absolut unpassend. Das geht gar nicht.“ Müller, der von 2012 bis 2017 Präfekt der römischen Glaubenskongregation war und damit oberster Wächter über die katholische Lehre, hatte in einem Interview davon gesprochen, dass hinter Maßnahmen gegen die Pandemie eine finanzkräftige Elite stecken würde.

„Leute, die auf dem Thron ihres Reichtums sitzen“, nutzen laut Müller jetzt ihre Chance. Sie versuchten, „die Gelegenheit zu nutzen, die Menschen jetzt gleichzuschalten, einer totalen Kontrolle zu unterziehen, einen Überwachungsstaat zu etablieren“. Solche Formulierungen kommen schon lange in Verschwörungsideologien vor und wurden zuletzt auf die Corona-Pandemie übertragen.

++ Söder verlangt vor Bund-Länder-Treffen rasches Signal für Impfpflicht

(08.47 Uhr) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat von der Regierung ein rasches Signal für eine Impflicht verlangt. Wenn der Expertenrat von einer dramatischen Lage spreche, zugleich aber vor allem nur über neue Kontaktbeschränkungen gesprochen werde, passe dies nicht zusammen.

Einige Menschen haben immer noch Bedenken gegenüber einer Corona-Impfung. Vor allem drei Punkte werden immer wieder genannt. Doch keiner ist Grund zu ernster Sorge.

„Es macht jetzt keinen Sinn, bei fallenden Zahlen jetzt die Panik auszurufen“, sagte Söder. Dennoch müssten Bund und Länder heute Klarheit schaffen, was wirklich nötig sei, einer neuen Corona-Welle durch die Omikron-Variante zu begegnen.

„Wenn Omikron tatsächlich weniger schwer Verläufe hat, dann muss sich das auch in den Maßnahmen ein Stück weit wiederfinden“, sagte Söder. „Wir müssen zunächst erstmal eine genaue Einschätzung bekommen, wie gefährlich Omikron genau ist, wie es sich auswirkt auf die Krankenhäuser“, sagte er.

++ Bund und Länder beraten über Maßnahmen gegen Omikron

(08.26 Uhr) Mit Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte, voraussichtlichen Einschränkungen bei Veranstaltungen und Club-Schließungen will die Politik der befürchteten Omikron-Welle in der Corona-Pandemie begegnen.

Am Nachmittag beraten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über erneute Maßnahmenverschärfungen. Vorab hatten Vertreter von Bund und Ländern bereits angedeutet, wie die neuen Regeln aussehen könnten. Auch verschiedene Beratungsvorlagen kursierten in Berlin, die aber nur einen Zwischenstand wiedergaben.

++Weihnachten, Silvester, Clubs: Darüber beraten Bund und Länder am Nachmittag++

++ Kauflaune in Deutschland zum Weihnachtsgeschäft im Keller

(08.04 Uhr) Die Auswirkungen der vierten Welle der Corona-Pandemie haben den Menschen in Deutschland die Kauflaune vor dem Weihnachtsfest komplett verhagelt. Die hohe Inflation tut ihr übriges.

„Die Verbraucherstimmung in Deutschland kühlt im Dezember spürbar ab“, urteilt das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK auf der Basis seiner monatlichen Prognose. „Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung büßen deutlich ein“, resümieren die Konsumforscher.

„Vor allem die 2G-Regel für weite Teile des Einzelhandels versetzen dem Weihnachtsgeschäft einen schweren Schlag“, sagte er. Auch die Aussichten für den Beginn des neuen Jahres seien vor dem Hintergrund der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante gedämpft.

++ Holetschek will keine Maßnahmen gegen Omikron ausschließen

(07.48 Uhr) Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat vor der Bund-Länder-Runde zu neuen Corona-Auflagen davor gewarnt, auf bestimmte Maßnahmenverschärfungen von vornherein zu verzichten. „Im Moment ausschließen kann man, wenn man ehrlich ist, auf Dauer noch gar nichts“, sagte der CSU-Politiker am Dienstag im Deutschlandfunk.

„Man muss für die Zukunft alles offenhalten.“ Niemand wisse, was mit der befürchteten Omikron-Welle noch alles auf Deutschland zukomme. „Dieses Virus hat eine große Wucht“, sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz. „Ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, es ist nach wie vor eine epidemische Notlage.“

Dennoch halte er nichts davon, Vorratsbeschlüsse zu fällen. Für den Bund und die Länder sei es immer möglich, kurzfristig zusammenzukommen und über weitere Instrumente zur Eindämmung der Pandemie zu beraten.

Mit Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte, voraussichtlichen Einschränkungen bei Veranstaltungen und Club-Schließungen will die Politik der befürchteten Omikron-Welle in der Corona-Pandemie begegnen. Am Dienstagnachmittag beraten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über erneute Maßnahmenverschärfungen.

++ Polizei: 13 Einsatzkräfte bei Corona-Demo in Mannheim verletzt

(07.32 Uhr) Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen während einer unangemeldeten Demonstration gegen Corona-Maßnahmen sind in Mannheim nach Polizeiangaben 13 Einsatzkräfte verletzt worden. Demnach hatten die Protestierenden das Versammlungsverbot ignoriert und Widerstand geleistet, als die Ordnungskräfte ihren Aufzug beenden wollten.

Einer der Beamten sei ins Krankenhaus gebracht worden. Wegen der Angriffe seien 13 Personen festgenommen worden, hieß es weiter. Geprüft werde, ob ein Demonstrant einem Haftrichter wegen Körperverletzung vorgeführt werden könne. Weitere 131 Menschen seien wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt worden.

++ Kita in Oberhöfen nach Corona-Ausbruch geschlossen

(06.54 Uhr) Insgesamt mehr als zehn Kinder haben sich in der Kita in Oberhöfen mutmaßlich mit dem Coronavirus infiziert. Bestätigte PCR-Ergebnisse gibt es laut der Warthauser Verwaltung bislang von drei, laut der Elternschaft von fünf Kindern.

Weitere Testergebnisse stehen noch aus. Auch eine Erzieherin wurde positiv auf das Virus getestet. Die Einrichtung in der Graf-von-Stadion-Straße bleibt nun bis zu den Weihnachtsferien geschlossen.

++Wie die Gemeinde und die Eltern auf den Ausbruch reagieren, lesen Sie HIER++

++ Hohe Nachfrage bei Kinderimpfungen im Kreis Lindau

(06.31 Uhr) Zum Start der Kinderimpfungen ist in Lindau die Nachfrage hoch – sowohl in den Kinderarztpraxen als auch im Impfzentrum des Landkreises. Bei dem niedriger dosierten Impfstoff für Kinder gibt es momentan keine Lieferschwierigkeiten. Im Gegenteil: Auch die Dosen für die zweite Spritze sind bereits vorhanden und reserviert.

Als sich abzeichnete, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer auch für Kinder ab einem Alter von fünf Jahren zugelassen wird, hat die Lindauer Kinderärztin Angelika Gottschlich damit begonnen, in ihrer Praxis Eltern zu beraten. Dafür habe sie extra viel Zeit eingeplant, um im Gespräch alle Fragen in Ruhe zu klären.

Schließlich sei es aber schneller gegangen, als sie erwartet hatte. „Die meisten Eltern waren schon gut informiert und hatten nur wenige Fragen“, sagt sie. Dabei habe sie die Erfahrung gemacht, dass die Eltern, die selbst schon geimpft sind, weniger ängstlich sind als diejenigen, die sich noch nicht für die Impfung entschieden haben.

++Weitere Informationen zur Kinderimpfung im Kreis Lindau finden Sie HIER++

++ Zirkusbranche schlägt zum Fest Alarm

(05.54 Uhr) Angesichts zahlreicher Zirkus-Absagen zur Weihnachtszeit ruft die Branche in der Pandemie um Hilfe. Viele hätten auf die Weihnachtszirkusse gehofft, betont der Verband deutscher Circusunternehmen (VDCU). „Der Dezember ist für Schausteller und Zirkusse inzwischen eigentlich ein Hauptverdienst-Monat“, sagte Vorstandsvorsitzender Ralf Huppertz.

„Beim Weihnachtszirkus machen Sie manchmal in zehn Tagen den Umsatz, den Sie sonst in fünf Monaten machen.“ Die Rechnung sei klar: „Diese Gelder werden einfach gebraucht. Wenn die nicht kommen, ist das ein Riesenloch.“. Die staatlichen Hilfen seien bisher gut, betonte Huppertz wie auch andere in der Branche. Jetzt müsse sich der Staat aber zusätzlich etwas ausdenken.

Wegen der hohen Corona-Auflagen rechne sich in der Regel das Geschäft nicht, sagte Huppertz. „Es gibt nur wenige, die es noch versuchen.“ Das wohl prominenteste Opfer: Der weltberühmte Circus Krone musste das zweite Jahr in Folge sein Weihnachtsprogramm auf Eis legen.

++ RKI registriert 23.428 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 306,4

(05.14 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 306,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 316,0 gelegen, vor einer Woche bei 375,0.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 23 428 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 30.823 Ansteckungen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit knapp drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der hochansteckenden und sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 462 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 108.814.

++ Fast 40 Prozent der Baden-Württemberger sind geboostert

(21.34 Uhr) Im Südwesten haben fast 40 Prozent der Menschen bisher eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bekommen. Mit 38,3 Prozent lag der Anteil nach Angaben des Landesgesundheitsamtes fast zehn Prozentpunkte höher als vor einer Woche. Mehr als 3,5 Millionen Menschen hätten damit ihren Schutz erneuert. Der Anteil der vollständig Geimpften lag bei 77,4 Prozent — und wuchs binnen einer Woche nur um ein Prozent.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche lag am Montag bei 328,9 — nach 345,6 am Sonntag. Am Montag vergangener Woche hatte sie bei 429,4 gelegen. Bislang wurden 157 Fälle der Omikron-Variante aus Baden-Württemberg an das Landesgesundheitsamt übermittelt.

Es wurden binnen eines Tages 49 weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl stieg damit auf nun 12 620. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen im Land sank im Vortagesvergleich um 19 auf 594.

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Infizierten pro 100 000 Menschen und Woche, verharrte bei 4,66. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist in der Regel höher als in der Inzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Das Landesgesundheitsamt meldete am Montag 2052 weitere Corona-Fälle, damit erhöhte sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 974 453.

++ Kleine Gruppe an Coronakritikern in Lindau unterwegs

(19.42 Uhr) Knapp 30 selbsternannte Kritiker der Maßnahmen gegen die Coronapandemie haben sich vor dem Alten Rathaus eingefunden, natürlich ganz zufällig und ungeplant, um mit Kerzen herumzustehen und einen Spaziergang über die Insel zu machen.

Von der Polizei wurde die Veranstalterin in die Geheimnisse des Versammlungsrechtes eingewiesen, derweil eine kleinere Gruppe eine kleine Runde über die Hafenpromenade zum Hauptbahnhof und via Maximilianstraße zurück auf den Bismarckplatz drehte. Die Polizei ließ sie gewähren und mahnte später die Abstandsregeln an.

Gegner der Corona-Maßnahmen hatten auch diesen Montag wieder zu Protesten aufgerufen. Vor allem am Bodensee fanden an vielen Orten sogenannte „Spaziergänge“ statt. (Foto: Christian Flemming)



Auch in anderen Orten wurde am Abend gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Einen Überblick haben wir hier für Sie zusammengestellt.

++ Knapp 2000 Menschen bei verbotener Corona-Demo in Ravensburg

(18.47 Uhr) Trotz des Verbotes einer Kundgebung hatten sich am frühen Montagabend zahlreiche Corona-Demonstranten in der Ravensburger Altstadt eingefunden, um gegen die geltenden Corona-Verordnungen Flagge zu zeigen. Bisher blieb die Situation friedlich.

Die Polizei war auf die Menschen vorbereitet und hat inzwischen auch den Ravensburger Marktplatz geräumt.

++ Hier finden Sie mehr zur Demo in Ravensburg ++

