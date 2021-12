Corona-Newsblog: Boostern mit Moderna steigert Antikörper-Level gegen Omikron erheblich

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 156.800 (972.422 Gesamt – ca. 803.100 Genesene - 12.571 Todesfälle)

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 899.900 (6.809.622 Gesamt – ca. 5.801.400 Genesene - 108.352 Tote)

Das Wichtigste auf einen Blick:

AfD-Landtagsabgeordneter Bernd Grimmer an Covid verstorben (12.45 Uhr)

Erste Klage gegen begrenzte Impfpflicht am Bundesverfassungsgericht eingegangen (12.16 Uhr)

++ EU-Arzneimittelbehörde gibt Novavax-Impfstoff frei

(14:28 Uhr) Mit Novavax gibt es in der EU nun fünf zugelassene Impfstoffe. Die Besonderheit: Das Novavax-Präparat ist weder ein mRNA-Impfstoff wie die Präparate von Biontech und Moderna noch ein Vektor-Impfstoff wie die von Astrazeneca und Johnson & Johnson. Bei Novavax handelt es sich um einen Totimpfstoff. Der erste der in der EU zugelassen wurde.

Es enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen. Sie sollen dafür sorgen, dass der Köper selbst die Produktion von Antikörpern und T-Zellen gegen das Virus ankurbelt. Das Präparat könnte für Impfskeptiker eine Alternative sein, da es auf einer anderen Technologie beruht. Nicht geimpfte Menschen, die Zweifel an den übrigen Impfstoffen haben, könnten dadurch möglicherweise umgestimmt werden.

++ Moderna: Boostern steigert Antikörper-Level gegen Omikron erheblich

(14:05 Uhr) Eine Auffrischdosis mit dem Impfstoff von Moderna erhöht die Immunabwehr des Körpers gegen die neue Corona-Variante Omikron nach Herstellerangaben deutlich. Im Vergleich zu einer Zweifach-Impfung sei der neutralisierende Antikörperspiegel nach einem Booster mit der zugelassenen Dosierung um das rund 37-Fache gestiegen, teilte das US-Unternehmen am Montag in einer Pressemitteilung mit. Die Forscher hatten den Antikörperlevel 29 Tage nach der Boosterimpfung im Labor analysiert.

Es gibt noch keine Daten dazu, wie lange die Wirkung nach dem Boostern mit dem Moderna-Impfstoff mRNA-1273 anhält. Das Unternehmen arbeitet bereits an der Entwicklung eines Omikron-spezifischen Booster-Kandidaten.

Um die Wirkung eines Impfstoffs gegen eine Virenvariante zu untersuchen, machen Forscher in der Regel sogenannte Neutralisationstests. Es wird geschaut, wie viele Antikörper ein Geimpfter im Blut hat, die an eine - meist künstlich hergestellte - Virusvariante binden können und sie damit ausschalten. Der tatsächliche Schutz von Geimpften kann damit aber nicht bestimmt werden, dafür braucht es klinische Studien mit Tausenden Probanden oder Auswertungen des laufenden Infektionsgeschehens.

Die Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer hatten bereits zuvor mitgeteilt, für einen ausreichenden Schutz vor der Omikron-Variante seien drei Dosen ihres Produktes nötig. Ersten Labordaten zufolge schützten zwei Dosen demnach nicht ausreichend vor einer Infektion mit dieser Variante.

Die Unternehmen gingen allerdings davon aus, dass der Schutz vor einer schweren Erkrankung weiterhin gegeben ist. In der vergangenen Woche hatte Moderna eine Untersuchung veröffentlicht, nach der Geimpfte vier Wochen nach der zweiten Dosis wesentlich weniger neutralisierende Antikörper gegen Omikron als gegen bestimmte frühere Varianten im Blut hatten.

++ Bayern will bei Kampf gegen Omikron nicht vorpreschen

(13.30 Uhr) Bayern will bei möglichen neuen Vorkehrungen im Kampf gegen die Omikron-Variante des Coronavirus nicht vorpreschen. Der Freistaat werde aber alle Maßnahmen mittragen, die gemeinsam von Bund und Ländern getroffen werden, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einer Sitzung des CSU-Parteivorstandes in München. In Bayern seien derzeit 68 Omikron-Fälle bestätigt, es gebe 123 weitere Verdächstfälle.

Bayern habe viele Maßnahmen bereits getroffen, die in anderen Bundesländern noch ausstünden. Söder nannte die Schließung von Clubs und Discotheken als Beispiel. Weitere Schritte müssten auf der Grundlage der Aussagen von Experten einheitlich getroffen werden.

++ In Österreich gehen die Corona-Zahlen zurück

(13.25 Uhr) Österreich verzeichnet eine weiter sinkende Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Knapp 1800 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden bedeuten den niedrigsten Wert an einem Montag seit zwei Monaten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel auf 215 Fälle pro 100.000 Einwohner und lag damit unter dem Wert von Deutschland. Die Entwicklung ist Folge eines dreiwöchigen Lockdowns. Seit Montag sind auch in Wien als letztem Bundesland die Lokale und Hotels wieder geöffnet.

Nach Angaben der Stadt sind rund 200 Menschen in der Metropole mit ihren zwei Millionen Menschen mit der Omikron-Variante des Virus infiziert. Um einem Einschleppen dieser Variante möglichst vorzubeugen, gelten seit Montag verschärfte Einreisebestimmungen.

++ Friedrichshafen: Wenige Kinder in freiwilliger Quarantäne

(13.06Uhr ) Vorgezogene Weihnachtsferien, wie im Vorjahr, wird es an Baden-Württembergs Schulen nicht geben. Allerdings haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich ab Montag, 20. Dezember, für die letzten drei Schultage in diesem Jahr, vom Präsenzunterricht beurlauben zu lassen, um in Selbstquarantäne zu gehen.

Wird diese Möglichkeit in Friedrichshafen genutzt? Und wieso bedeutet sie einen erheblichen Mehraufwand für die Schulen? Wir haben nachgefragt und so viel sei verraten: Die Nachfrage hält sich in Grenzen.

++ AfD-Landtagsabgeordneter Grimmer an Covid verstorben

(12.45 Uhr) Der Kreisverband Pforzheim-Enz bestätigt den Tod des 71-Jährigen. „Gestern Abend ist unser verehrter Kollege, Freund, Mentor, Parteikamerad und ein guter Mensch von uns gegangen“, heißt es auf der Seite des Kreisverbands Pforzheim-Enz zum Tod des AfD-Politikers.

Ein Sprecher des Verbandes bestätigte mittlerweile einen Bericht der „Pforzheimer Zeitung“, wonach Grimmer an einer Covid-19-Erkrankung verstorben ist.

Die Zeitung zitiert seine Frau Gabriele Germershausen-Grimmer mit den Worten: „Er ist an Corona gestorben, nach drei Wochen Krankheit.“ Bernd Grimmer hatte noch im September die Corona-Maßnahmen scharf kritisiert.

++ Erste Klage gegen begrenzte Impfpflicht in Karlsruhe eingegangen

(12.16 Uhr) Beim Bundesverfassungsgericht ist eine erste Verfassungsbeschwerde gegen die Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal eingegangen. Damit verbunden sei auch ein Eilantrag, sagte ein Sprecher des Karlsruher Gerichts am Montag auf Anfrage.

Die Klage sei am vergangenen Dienstag von 23 Personen eingereicht worden. Wann darüber entschieden werde, sei noch nicht absehbar. Ein Aktenzeichen ist noch nicht vergeben.

Die Impfpflicht gilt für Beschäftigte in Einrichtungen wie Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen und war am 10. Dezember von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Sie soll alte und geschwächte Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen, die ein besonders hohes Risiko haben, dass die Krankheit schwer oder sogar tödlich verläuft.

Betroffene müssen bis 15. März 2022 nachweisen, dass sie voll geimpft oder kürzlich genesen sind - oder aber eine Arzt-Bescheinigung vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können. Neue Beschäftigte brauchen den Nachweis ab 16. März von vornherein.

++ Tuttlinger Impfstation an Weihnachtsfeiertagen geschlossen

(12.05 Uhr) Die Kreis-Impfstation in Tuttlingen (KISt) bleibt von Freitag, 24. Dezember, bis Sonntag, 26. Dezember, geschlossen. Das teilt das Landratsamt mit. Vom 27. bis 30. Dezember 2021 ist die KISt zu den regulären Öffnungszeiten von 9 bis 16.30 Uhr (letzter Einlass 15.30 Uhr) geöffnet.

Am 31. Dezember ist von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am Samstag, 1. Januar, sowie am Donnerstag, 6. Januar 2022, findet kein Impfbetrieb in der KISt statt. Derzeit ist in der KISt tagsüber mit nur sehr geringen Wartezeiten zu rechnen.

++ Sportvereine kritisieren in Offenem Brief die 2G-Regel für Jugendliche

(11.58 Uhr) Zum 1. Februar 2022 drohen erneut erhebliche Einschnitte für den Vereinssport in Baden-Württemberg. Ab diesem Tag soll nach dem Willen der Landesregierung die 2G-Regel auch für die 12- bis 17-Jährigen gelten.

88 Sportvereine aus Württemberg haben sich daher in einem Offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann gewandt. Darin fordern sie die Landesregierung auf, den Zeitpunkt für die Einführung der 2G-Regel für Jugendliche nochmals zu überdenken.

Ansonsten bestehe die große Gefahr, dass ab Februar kommenden Jahres jeder dritte Jugendliche vom Vereinssport und damit auch von Bewegungs- und Gesundheitsförderung ausgeschlossen wird, heißt es in dem Offenen Brief.

++ Habeck erwartet zusätzliche Corona-Maßnahmen im Januar

(11.30 Uhr) Wegen der Omikron-Variante rechnet Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) nach dem Jahreswechsel mit einer Ausweitung der Corona-Beschränkungen. „Ich bin mir sicher, dass Clubs und Diskotheken schließen werden, dass wir die Kontakte auch für Geimpfte in Innenräumen reduzieren werden“, sagte er am Montagmorgen im Deutschlandfunk.

Habeck geht nach eigenen Worten davon aus, dass dies Gegenstand der für Dienstag angekündigten Bund-Länder-Beratungen sein werde „und dass das dann auch verabredet wird für den Januar“. Einen kompletten Lockdown, wie ihn sein Parteikollege Janosch Dahmen ins Gespräch gebracht hatte, hält Habeck nicht für erforderlich.

Mit Vorschlägen, das private und öffentliche Leben vollständig lahmzulegen, solle man „nicht leichtfertig“ umgehen, warnte der Bundeswirtschaftsminister. „Wenn wir schlau sind, dann machen wir differenzierte Maßnahmen.“

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen hatte zuvor der Deutschen Presse-Agentur gesagt: „Angesichts der äußerst hohen Übertragbarkeit von Omikron werden wir um einen Lockdown nach Weihnachten vermutlich nicht herumkommen.“

++ Südwest-Einzelhandel fordert Aufhebung von 2G-Regel

(11.20 Uhr) Der Einzelhandel im Südwesten fordert von der grün-schwarzen Landesregierung, die 2G-Regel für die Branche aufzuheben. Wirtschaftsbereiche, die keine Treiber der Corona-Pandemie seien, sollten von „ständigen Regelverschärfungen verschont bleiben“, teilte der Handelsverband Baden-Württemberg am Montag in Stuttgart mit.

Wie hoch das Infektionsrisiko in Geschäften ist, lässt sich nur schwer sagen, weil die Kontaktverfolgung gerade in solchen Bereichen schwierig ist.

Der Verband hatte die Regel bereits heftig kritisiert. Er verwies in einem offenen Brief an die Landesregierung und die Landesparlamentarier nun auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg. Das Gericht hatte in der vergangenen Woche überraschend die 2G-Regel für den Einzelhandel in Niedersachsen gekippt. In anderen Bundesländern - wie Baden-Württemberg - dürfen dagegen nur Geimpfte und Genesene in viele Geschäfte.

++ Stadt Friedrichshafen bietet mehr Impftermine an

(11.13 Uhr) In Kooperation mit dem Bodenseekreis bietet die Stadt Friedrichshafen im Impf-Stützpunkt Innenstadt zu den bisherigen Impftagen freitags und samstags ab sofort auch an Sonntagen und Montagen Impfungen ohne Terminvereinbarung an – außer an Heiligabend, am 1. Weihnachtsfeiertag, an Silvester und an Neujahr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember, ist der Impf-Stützpunkt geöffnet.

++ Verwenden von gefälschten Impfpässen ist Straftat

(10.56 Uhr)Wer einen gefälschten Impfausweis nutzt, begeht eine Straftat. Darauf macht das Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart aufmerksam. Bis zu einem Jahr Gefängnis oder eine Geldstrafe sind nach Auskunft des LKA vom Montag in Stuttgart möglich.

Da in den Apotheken täglich gefälschte Impfnachweise vorgelegt werden, um an ein digitales Zertifikat zu kommen, wollen das LKA und der Landesapothekerverband mit Plakaten, die an den Eingängen der Apotheken angebracht werden, abschrecken.

Neben den Plakaten, auf denen die einzelnen Straftatbestände aufgeführt sind, haben der Apothekerverband und das Landeskriminalamt eine Checkliste erstellt. Diese sollen den Apothekenteams helfen, die Impfdokumente auf ihre Echtheit zu prüfen. Die Checkliste ruft ausdrücklich dazu auf, bei einem Fälschungsverdacht die Polizei einzuschalten.

„Wer einen gefälschten Impfausweis nutzt, begeht eine Straftat. Damit die geltenden Beschränkungen für Nichtgeimpfte zu umgehen, bringt andere Menschen in Gefahr. Das ist unverantwortlich und nicht hinnehmbar“, sagte LKA-Präsident Andreas Stenger.

++ Bayerns Innenminister über rechtsextremen Einfluss auf Corona-Proteste besorgt

(10.07 Uhr) Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat den Einfluss von Rechtsextremisten auf die Proteste gegen die Corona-Einschränkungen „mehr als besorgniserregend“ genannt. Er halte die Radikalen im „Querdenker“-Bereich für sehr gefährlich, deshalb würden sie auch von Polizei und Staatsschutz aufmerksam verfolgt, sagte Herrmann am Montag im Bayerischen Rundfunk. „Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie, einen starken Staat, der solche Umtriebe bekämpft.“

Am Sonntag hatten in Nürnberg Tausende gegen die Coronapolitik von Bund und Staatsregierung sowie eine mögliche Impfpflicht protestiert. Herrmann selbst hatte an einer Gegenkundgebung teilgenommen. „Ich habe klar Stellung bezogen, dass wir unsere Demokratie schützen müssen, dass wir Toleranz brauchen und dass es gefährlich ist, wenn sich immer mehr Rechtsextreme unter die Impfgegner mischen“, sagte der CSU-Politiker.

++ Bestatter: Umgang mit Covid-Toten ist herausfordernd

(09.35 Uhr) Die hohe Zahl an Covid-Toten und der veränderte Umgang mit ihnen ist für Bestatter in Baden-Württemberg eine Herausforderung. Man erfahre seit Beginn der Pandemie wöchentlich von schlimmen menschlichen Schicksalen, sagte Ralf Homburger von der Landesinnung des Bestattungsgewerbes. Dabei bildeten die reinen Zahlen die persönliche Anspannung nicht ab, ergänzte der stellvertretende Landesinnungsmeister.

So könnten sich etwa Angehörige sehr oft von einem geliebten Menschen nicht richtig verabschieden. Oder eine Bestattungsfeier könne erst verspätet stattfinden, weil ganze Familien erkrankt seien. „Alle Umstände die damit verbunden sind, gehen an uns als Bestatter selbstverständlich nicht vorbei.“

++ Israel verbietet Bürgern Reisen nach Deutschland

(08.56 Uhr) Israel verbietet seinen Bürgern wegen der Corona-Lage in Deutschland Reisen in die Bundesrepublik. Die Maßnahme zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus soll in der Nacht zum Mittwoch um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten, teilte die Regierung am Montag mit. Das Kabinett bestätigte damit eine entsprechende Empfehlung des Gesundheitsministeriums.

Darüber hinaus gelten damit ab Mittwoch auch Italien, die USA, Belgien, Ungarn, Marokko, Portugal, Kanada sowie die Türkei und die Schweiz als „rote Länder“. In Israel gibt es bereits ein Einreiseverbot für Ausländer. Bisher galten zudem schon mehr als 50 Länder - vor allem in Afrika - als „rot“, Israelis dürfen dorthin nur mit Sondergenehmigung reisen.

++ Verschärfte Corona-Verordnung tritt im Südwesten in Kraft

(08.11 Uhr) Baden-Württemberg hat die bestehende Verordnung angepasst. Die neuen Maßnahmen betreffen seit Montag auch Geimpfte und Genesene. Die Landesregierung setzt damit Beschlüsse aus der gemeinsamen Konferenz der Länder und des Bundes um.

++ Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen in Bayern sinkt unter 900

(07.54 Uhr) Die Zahl der schwerkranken Corona-Patienten auf Bayerns Intensivstationen ist über das Wochenende erstmals seit November wieder unter 900 gesunken. Am Montagmorgen waren nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin noch 878 Menschen in intensivmedizinischer Behandlung. Landesweit waren wieder zwölf Prozent der Intensivbetten frei, ebenfalls so viel wie seit Wochen nicht mehr.

Sowohl Corona-Neuinfektionen als auch Krankenhauseinweisungen und Corona-Todesfälle gehen derzeit kontinuierlich zurück. Die bayernweite Inzidenz sank laut Robert Koch-Institut am Montag auf 285,2.

++ Experten warnen vor Omikron: Könnte Infrastruktur lahmlegen

(07.17 Uhr) Kurz vor Weihnachten sorgt die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in europäischen Ländern für große Beunruhigung auch in Deutschland — und erhöht den Druck auf die Politik.

Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung warnte vor einer dramatischen Lage. Omikron bringe eine „neue Dimension“ in das Pandemiegeschehen, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten ersten Stellungnahme.

Es gebe „Handlungsbedarf“ bereits für die kommenden Tage. Boosterimpfungen alleine bewirkten keine ausreichende Eindämmung der Omikronwelle, es seien „zusätzlich“ Kontaktbeschränkungen notwendig.

„Sollte sich die Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland so fortsetzen, wäre ein relevanter Teil der Bevölkerung zeitgleich erkrankt und/oder in Quarantäne“, heißt es. „Dadurch wäre das Gesundheitssystem und die gesamte kritische Infrastruktur unseres Landes extrem belastet.“

In europäischen Ländern breitet sich Omikron rasend schnell aus. In den Niederlanden gilt deswegen seit Sonntag ein neuer strenger Lockdown, auch Dänemark fährt große Teile des öffentlichen Lebens wieder herunter. In Deutschland schloss Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Sonntag einen harten Lockdown vor Weihnachten aus.

++ Impfaktionen ohne Termin in Tettnang

(07.11 Uhr) In Tettnang besteht in Kooperation mit dem Landkreis die Möglichkeit, sich ohne Termin gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die nächste Impfaktion findet am Dienstag, 21. und Mittwoch, 22. Dezember, statt.

In dem Gebäude der Autofabrik Bodensee in der Dr. Klein-Straße 9 in Bürgermoos gibt es immer dienstags und mittwochs zwischen 10 und 17 Uhr ein offenes Impfangebot. Aus Erfahrung sei morgens der Andrang immer höher, teilt die Stadtverwaltung mit. Deshalb werden zu dieser Zeit Nummern an die Wartenden verteilt.

++ Lauterbach lässt nationales Impfregister prüfen

(06.51 Uhr) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach lässt prüfen, ob die Einrichtung eines nationalen Corona-Impfregisters zur zentralen Erfassung von Impfdaten sinnvoll wäre. „Ich lasse das prüfen“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der Bild-Sendung „Die richtigen Fragen“.

Komme bei der Prüfung heraus, dass das Register ein „Riesen-Bürokratiemonster“ werde, weil es sehr schwer sei, die Impfungen der Bürger rückwirkend zu erfassen, dann werde er „wahrscheinlich dagegen sein“. Stelle sich heraus, dass das Impfregister nicht viel Mühe mache, „dann werde ich dafür sein“.

Beim Schlagwort Impfregister geht es um Überlegungen, den Corona-Impfstatus der Menschen zentral zu erfassen. Dies ist in die Diskussion gekommen vor dem Hintergrund der Frage, wie eine mögliche allgemeine Corona-Impfpflicht kontrolliert werden könnte.

Für ihn habe jetzt Priorität, das Impfen zu beschleunigen, sagte Lauterbach. „Ich will eines verhindern, dass wir mit noch mehr Bürokratie und Dokumentation die Ärztinnen und Ärzte vom Impfen abhalten.“

Die mögliche Einführung eines Impfregisters ist auch innerhalb von Lauterbachs Partei umstritten. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich skeptisch gezeigt, Generalsekretär Kevin Kühnert lehnte eine zentrale Erfassung von Impfdaten ab. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (ebenfalls SPD) hatte dagegen ein nationales Impfregister gefordert.

++ Hohe Hürden für Einreise nach Österreich

(06.28 Uhr) Zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus hat Österreich am Montag seine Einreisebestimmungen verschärft. Seit Mitternacht gilt die Regel 2Gplus. Ohne weiteres darf nur noch ins Land, wer dreifach geimpft ist. Für doppelt Geimpfte sowie für Genesene gilt zusätzlich eine Pflicht zum PCR-Test. Wer bei der Einreise kein negatives Testergebnis hat, muss sich registrieren und unverzüglich in Quarantäne. Die Quarantäne darf beendet werden, sobald ein negativer PCR-Test vorliegt.

Ausgenommen von den Vorschriften sind Schwangere und Menschen, die aus Gesundheitsgründen nicht geimpft werden können. Der Grund für die Ausnahme muss durch ein Attest nachgewiesen werden. Sonderregeln gibt es außerdem für Kinder und Jugendliche. Für Pendlerinnen und Pendler bleibe es bei der gewohnten 3G-Regel. Der Transitverkehr ist von den Regelungen nicht betroffen.

In Österreich mit seinen knapp neun Millionen Einwohnern ist nach einem dreiwöchigen Lockdown die Zahl der Neuinfektionen deutlich gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei etwa 230 Fällen pro 100.000 Einwohner - deutlich unter dem deutschen Wert. Als letztes Bundesland öffnet am Montag auch Wien die Gastronomie und Hotellerie wieder. Die SPÖ-geführte Metropole setzt seit geraumer Zeit auf einen besonders vorsichtigen Kurs in der Corona-Welle.

++ RKI registriert 16.086 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 316,0

(06.14 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach längerer Abwärtstendenz erstmals wieder im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 316,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 315,4 gelegen, vor einer Woche bei 389,2 (Vormonat: 386,5).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 16.086 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 21.743 Ansteckungen gewesen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit knapp drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der besonders ansteckenden Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 119 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 116 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6.809.622 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montag mit 5.801.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 108.352.

Das waren die Nachrichten vom Wochenende:

++ Tuttlingens OB fordert strenge Regeln für Kita-Testpflicht

(20.54 Uhr) Kindergartenkinder müssen sich derzeit dreimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen. Das hat der Landkreis in einer Allgemeinverfügung festgelegt. In Tuttlingen geschieht das Testen in der Regel vor Ort im Kindergarten, die Erzieherinnen müssen ran.

In anderen Städten und bei anderen Trägern ist das nicht ganz so streng geregelt – dort übernehmen schon mal die Eltern das Testen, und zwar zuhause.

Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck befürchtet nun, dass das auch bald in den städtischen Kindergärten erlaubt sein könnte. Denn das Land möchte die Testpflicht in den Kindergärten ab 10. Januar 2022 landesweit regeln, eine entsprechende Verordnung ist geplant.

++ Erfolgreiche Impfaktion für Kinder in Biberach

(20.18 Uhr) Über 270 Kinder zwischen fünf und elf Jahren wurden bei einer Impfaktion in der Biberacher Stadthalle gegen das Corona-Virus geimpft. Die Organisatoren waren von dem Andrang überrascht.

Auch in Aalen, Ostalbkreis ist es möglich Kinder impfen zu lassen. Ab dem kommenden Dienstag, 21. Dezember, wird in den Ambulanzen der Kinderkliniken am Ostalb-Klinikum Aalen und am Stauferklinikum Mutlangen mit dem Impfen von Fünf- bis Elfjährigen begonnen. Das teilt das Landratsamt mit. Die Impfung erfolgt ausschließlich nach Terminvergabe.

„Wir haben uns für die Einrichtung der ,Impfpünktchen’ an den Kliniken entschieden, weil wir dort geeignete Räumlichkeiten mit Wartebereichen anbieten können“, sagt Landrat Joachim Bläse.

Die Stiko empfiehlt die Impfung vor allem für Kinder im Alter zwischen fünf und elf für alle mit einer Vorerkrankung. Viele Kinder- und Jugenärzte sehen das aber nicht so eng. So auch Dr. Frank Kirchner aus Vogt. Der Kinderarzt im Landkreis Ravensburg stellt auch bei sich in der Praxis eine hohe Nachfrage nach den Kinderimpfungen fest.

